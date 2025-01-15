УКР
Рада ухвалила законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час воєнного стану

Міноборони України робить військову службу престижною

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону №12378 було ухвалено 15 січня. За законопроєкт проголосували 317 народних депутатів.

Як зазначається, документ унормовує процедуру направлення підрозділів ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану. Згідно зі змінами до законів "Про Збройні сили України" та "Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав", такі дії дозволяються з метою забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Рішення про направлення прийматиме Президент України, який має подати до Верховної Ради відповідний законопроєкт із деталізованою інформацією:

  • завдання,
  • чисельність особового складу,
  • тип і склад озброєння та техніки,
  • строки перебування,
  • порядок заміни та утримання підрозділів.

При цьому така процедура не стосуватиметься випадків застосування ЗСУ на території держави-агресора для відбиття її збройної агресії.

Проєкт закону також охоплює підрозділи, які вже перебувають за кордоном для виконання завдань із забезпечення національної безпеки та оборони України.

Очікується, що реалізація закону сприятиме:

  • покращенню процесу отримання військової техніки від партнерів,
  • комплектуванню підрозділів особовим складом і технікою,
  • підготовці та освоєнню отриманої техніки.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

+7
На фронті людей не хватає, а вони ще кудись відправляти збираються. Ну якщо в БрНР для захисту україномовних то тоді звичайно треба...
показати весь коментар
15.01.2025 12:23 Відповісти
+3
Взяти під контроль Придністрянщину - то споконвічні українські землі з українцями. До Дністра кілька десятків км : кілька батальйонів - Слободзея, Тирасполь, Бендери, Григоріополь, Дубосари, Рибниця, Каменка. Спротиву не буде: українці Лівобережжя вийдуть з квітами і хлібом зустрічати ЗСУ! Там немає антиукраїнських настроїв - там настрої антирумунські (власне, тому т.з. ПМР оголосила незалежність у 1992р...
показати весь коментар
15.01.2025 13:16 Відповісти
+2
А направлення підрозділів з інших держав до нас?
показати весь коментар
15.01.2025 12:23 Відповісти
На фронті людей не хватає, а вони ще кудись відправляти збираються. Ну якщо в БрНР для захисту україномовних то тоді звичайно треба...
показати весь коментар
15.01.2025 12:23 Відповісти
А направлення підрозділів з інших держав до нас?
показати весь коментар
15.01.2025 12:23 Відповісти
А є бажаючі держави?
показати весь коментар
15.01.2025 12:25 Відповісти
Литва
показати весь коментар
15.01.2025 12:30 Відповісти
Забули додати, що це було прийнято на прохання елітних дітей або тих хто здатний заплатити. Увесь час втрачаємо території, бракує бійців, а тут виявляється що давно вже немає війни. Головне допомогти іншим, а свої не сдохнуть, люди, техніка, продукти, все на допомогу, а ви дебіли останнє віддайте, щоб слуги знайшли куди змитися коли настане час
показати весь коментар
15.01.2025 12:34 Відповісти
Глобальне ніщо хоче впливати на глобальну геополітику.
показати весь коментар
15.01.2025 12:46 Відповісти
ПМР приготуватися?
показати весь коментар
15.01.2025 12:52 Відповісти
"Батальйон Монако" виходить на офіційний рівень?
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
Вирішили за державний кошт за кордоном відпочити
показати весь коментар
15.01.2025 13:07 Відповісти
нарешті !!! давайте начнес с приднестровья !!! обещаю , я вам помогу !!! 33 года хочу с ними расчитаться за Кошницу и Дубоссары !!!(((
показати весь коментар
15.01.2025 13:11 Відповісти
Взяти під контроль Придністрянщину - то споконвічні українські землі з українцями. До Дністра кілька десятків км : кілька батальйонів - Слободзея, Тирасполь, Бендери, Григоріополь, Дубосари, Рибниця, Каменка. Спротиву не буде: українці Лівобережжя вийдуть з квітами і хлібом зустрічати ЗСУ! Там немає антиукраїнських настроїв - там настрої антирумунські (власне, тому т.з. ПМР оголосила незалежність у 1992р...
показати весь коментар
15.01.2025 13:16 Відповісти
Тимчасового контролю нам досить. А спротив там буде слабкий тому, що на деяких ділянках до Дністра 6 км, є 5 км, на інших 3 км. Отже чисто з військової точки зору там абсолютно неможливо чинити спротив.
Лише на ділянці Тирасполя підари зможуть недовго оборонятися на квадраті 10 на 10 км.
Вата того гадюшника, українці чи росіяни, неважливо - вони нікого з квітами зустрічати не будуть.
показати весь коментар
15.01.2025 14:34 Відповісти
Так і було але зараз там мізки промиті дужче ніж в Донецьку...
показати весь коментар
15.01.2025 19:46 Відповісти
це у курськ???
показати весь коментар
15.01.2025 13:21 Відповісти
 
 