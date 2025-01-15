Рада ухвалила законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону №12378 було ухвалено 15 січня. За законопроєкт проголосували 317 народних депутатів.

Як зазначається, документ унормовує процедуру направлення підрозділів ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану. Згідно зі змінами до законів "Про Збройні сили України" та "Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав", такі дії дозволяються з метою забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Рішення про направлення прийматиме Президент України, який має подати до Верховної Ради відповідний законопроєкт із деталізованою інформацією:

завдання,

чисельність особового складу,

тип і склад озброєння та техніки,

строки перебування,

порядок заміни та утримання підрозділів.

При цьому така процедура не стосуватиметься випадків застосування ЗСУ на території держави-агресора для відбиття її збройної агресії.

Проєкт закону також охоплює підрозділи, які вже перебувають за кордоном для виконання завдань із забезпечення національної безпеки та оборони України.

Очікується, що реалізація закону сприятиме:

покращенню процесу отримання військової техніки від партнерів,

комплектуванню підрозділів особовим складом і технікою,

підготовці та освоєнню отриманої техніки.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

