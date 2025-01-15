РУС
7 181 95

Законопроект №11321 не ограничивает СМИ, а усиливает защиту добродетельных медиа, - Юрчишин

Рада не обмежує ЗМІ законопроєктом 11321, а посилює їхній захист

Законопроект №11321 не ограничивает свободу слова, а защищает добропорядочные СМИ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы усиливаем защиту добропорядочных СМИ, а не ограничиваем ни медиа, ни пользователей. Никто не обяжет медиа убирать критические к кому-либо комментарии. Как и любые комментарии без юридических на это оснований", - отметил нардеп.

По словам Юрчишина, информация, распространенная СМИ, что законопроект №11321 якобы ограничивает свободу слова и вводит наказание для медиа, если они не удаляют "негативные комментарии читателей относительно чиновников под новостями", это ложь.

До принятия законопроекта

"На медиа согласно "Закону о медиа" можно обратиться в Нацсовет или подать в суд за распространение недостоверной информации, если какой-то аккаунт оставил под их материалом комментарий соответствующего содержания. Суд - это куча времени и затрат, а также угроза для имиджа СМИ", - отметил он.

После принятия законопроекта

"В случае открытия судебного производства и получения от суда аргументированного решения по материалу, который нарушает "Закон о медиа" медиа самостоятельно может решить, что делать дальше с комментарием, которого это решение касается. СМИ может либо удалить такой комментарий в течение трех дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, или, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде", - добавил парламентарий.

Нардеп отметил, что законопроектом медиа освобождают от ответственности за перевод высказываний чиновников, а не прямое их цитирование.

"Сейчас медиа реально могут пострадать от исков, если не процитируют лицо прямо, а передадут слова. Хотя суть не меняется. Вместо этого мы предлагаем СМИ облегчить способ донесения информации, чтобы можно было косвенным языком пересказать суть высказывания публичного человека. И быть защищенными в этом случае от судебных исков", - пояснил Юрчишин.

"Кому надо распространять эту ложь о законопроекте №11321? Очевидно тем, кто стабильно подает в суд иски о защите своей "чести и достоинства". Фамилия одного из таких бывших чиновников вам хорошо известна. С судами ему работать гораздо легче, чем с Нацсоветом. Поэтому не удивлюсь, если фамилия Портнова будет как-то причастна к каналам распространения этой манипуляции.

Напомню, при разработке законопроекта мы консультировались с ключевыми организациями, которые занимаются защитой медиа. Полный перечень есть в заметке. И именно они поддержали дополнительную защиту медиа, которую портновцы пытаются подать в выгодном для себя ключе", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада приняла законопроект, согласно которому СМИ будут наказывать за негативные комментарии читателей о чиновниках, если их не удалят в течение 3 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства во время военного положения

Рада не обмежує ЗМІ законопроєктом 11321, а посилює їхній захист

Автор: 

ВР (29383) законопроект (3272) СМИ (3854) Юрчишин Ярослав (164)
Топ комментарии
+59
ще один хєрмаківський холуй
15.01.2025 12:55 Ответить
+41
От же ш мерзота!
15.01.2025 12:55 Ответить
+39
Юрчишин, у вас така гарна галицьке призвище, пам'ятаю футболіста кінця 70-х Ярослава Юрчишина. А про вас нічого доброго сказати не можу, крім матюків.
15.01.2025 12:55 Ответить
ще один хєрмаківський холуй
15.01.2025 12:55 Ответить
Ок.Але нюанс.А Софія Федина В'ятрович.Вони співавтори неочікувано.
15.01.2025 20:22 Ответить
От же ш мерзота!
15.01.2025 12:55 Ответить
Юрчишин, у вас така гарна галицьке призвище, пам'ятаю футболіста кінця 70-х Ярослава Юрчишина. А про вас нічого доброго сказати не можу, крім матюків.
15.01.2025 12:55 Ответить
а Степана? там їх декілька братів
15.01.2025 12:58 Ответить
Це і Степан-відомий футболіст
15.01.2025 20:36 Ответить
Родился он в Архангельской области. Менталитет руццкий, следовательно оттуда законодательные инициативы и черпает.
15.01.2025 13:04 Ответить
смоктав руцьку культуру з дитинства
15.01.2025 14:13 Ответить
Уточнення.
Футболіста Львівських Карпат звали - Степан Юрчишин.
А у 2010році саме цей колишній футболіст Степан Юрчишин записався в першу п'ятірку Партії Регіонів Януковича до Львівської обласної ради.
Ярослав Юрчишин - його однофамілець - депутат ВР від Голосу.
15.01.2025 18:42 Ответить
не очікував таког від Юрчишина..тобто наразі не можна буде називати агента Козиря агент Козирь?
15.01.2025 12:56 Ответить
Звісно можна, тільки посадять
15.01.2025 15:36 Ответить
Агент Козир не посадова особа.
15.01.2025 19:56 Ответить
Юрчишин так переживає за ЗМІ, що аж спокою не має
15.01.2025 12:57 Ответить
Спати-їсти не може
15.01.2025 14:52 Ответить
срати та пісяти
15.01.2025 20:39 Ответить
КНДР чисто. А це ж було зрозуміло з першого дня - некомпетентні популісти - це ж комунізм. Вони теж обіцяли все і всім а потім вводили репресії щоб усидіти
15.01.2025 12:59 Ответить
Як казав Зеленський у кварталі було легше, люба х...ня проходила
15.01.2025 13:03 Ответить
Пам'ятаємо, пам'ятаємо:
"Біле то чорне, незнання - сила, свобода то рабство, ..."
15.01.2025 12:59 Ответить
Тепер, якщо влада зробить якусь хе.ню і про це стане відомо ЗМІ, то вони мають три рази подумати публікувати це чи ні.
Бо всяке може бути...
ПОТУЖНИМИ КРОКАМИ ЙДЕМО В СТОРОНУ ЄС ЗЄЛЯ ?!?!?
15.01.2025 13:00 Ответить
Дякую пане Вакарчук, що привів це падло до Ради.
15.01.2025 13:01 Ответить
В раді "не падлів" немає...
15.01.2025 13:44 Ответить
Тоді це падло в квадраті
15.01.2025 15:12 Ответить
І не тільки це!
Це ж він, співун ротом, отак виконав завдання(вдруге!!) ******** шобли через пінчука з фіалою, які вже давно поработили українців через свої ЗМІ.
До речі, цей "хрипатий тенор" нічого і не приховував, він відверто казав яка була його задача - "завести як можна більше у ВР", а значить відтягнути голоси від ЄС і Порошенко.
Зато "поржали", а тепер "поспівали" ...з тугою про "тяжку долю укранську".
15.01.2025 13:45 Ответить
Цей хрипатий два рази(!) заходив у політику. І обидва рази там обі&p@вся.)))
15.01.2025 14:50 Ответить
Нажаль це розуміє критична меншість.
15.01.2025 15:13 Ответить
Вибрав теску, но то таке. Он Верастюк, такий собі відомий на весь світ галицький хлоп, але він не чув приказку з Великої України - не бери тяжкого в руки, а дурного в голову, все робив навпаки!
15.01.2025 13:01 Ответить
Навіщо ти нам це кажеш, це є брехня, якщо би вас не турбувало, що пишуть, то ви би цей закон не приймали, а точніше не розглядали у ВЗУ
15.01.2025 13:01 Ответить
И почему я ему не верю? 🤔
15.01.2025 13:03 Ответить
Зелений шапітолій бреше системно, тупо і бездарно. Навіть часу не витрачаю, слухати їхні випорожнення через рот. Він бреше, навіть коли нічого не говорить.
15.01.2025 13:18 Ответить
Юрчишин п/д@р
15.01.2025 13:08 Ответить
Ви оштрафовані на 10 мінімальних зарплат за "наклеп" на "чесного і прозорого" депутата юрчишина!
15.01.2025 19:51 Ответить
Мы не бандиты, мы "благородные пираты"!
15.01.2025 13:09 Ответить
А "доброчесні" СМІ, це ті, які лягли під ОПу?
15.01.2025 13:09 Ответить
Ну, так саме Юрчишин і буде визначать "ступінь доброчесності"...
15.01.2025 14:26 Ответить
Ну дивіться, серед авторів законопроекту - і представники ЄС є, тобто у ньому зацікавлені різні політичні сили...
15.01.2025 13:10 Ответить
А що робити з його послідовниками і учнями?...
15.01.2025 13:11 Ответить
Треба щодня тикати цих зелених кретинів мордою в їхнє власне лайно.
15.01.2025 13:15 Ответить
Можна "свободно" вилизувати зелену срань, скільки завгодно. Якої свободи вам ще не вистачає?
15.01.2025 13:13 Ответить
Просто хочется вбити у його тупу голову іржавий гвозьдь-100ку...
Нене, не шоб зашкодити!!!
********, шапка неспадала...
15.01.2025 13:14 Ответить
він обмежує свободу коментарів, а коментарі це не слова, а цілі речення! )))
15.01.2025 13:17 Ответить
Зараз прозондують громадську думку, отримають купу *уїв, потім зєбубон заветує і УРЯяяяя! Наш бубачька "стоіт на защітє свободи слова, найвеличнівшівий, справєдлівій". Коротше царь харошій, баярє плахіє
15.01.2025 13:22 Ответить
Юрчишин перероблений.Коли буде написаний закон який карає чиновників за брехню?
15.01.2025 13:24 Ответить
Згадалося, як тільки не обсирали Пороха всі пʼять років, тим більше, що все то була кремлівська брехлива пропаганда, але подібного законів він не плодив. Відчуйте різницю. Але зебаранам нічим ні відчувати, ні аналізувати, ні робити висновки.
15.01.2025 13:28 Ответить
Пороха і далі будуть обкладати чим захочуть. А сонцесяйних зелених тепер ніззя.
15.01.2025 13:41 Ответить
особливо старається СерЛєщ
у нього 90 % матеріалу про Пороха
щоб здюхи не здогадались на яку халепу вони себе обрекли в 2019
15.01.2025 14:16 Ответить
Натикали придурка в його ж гімно, от він і починає виправдовуватися. Нєєє, Юрчишин, не вийде. Ти - зєліна соска і пассивний пєдік.
15.01.2025 13:29 Ответить
"Запрет - это как раз есть свобода. Он говорит: это нельзя, а всё остальное можно." - болотна ма*да, Лєна Мізуліна.
15.01.2025 13:40 Ответить
У цієї гниди один хмарафон в приорітетах
15.01.2025 13:44 Ответить
Тобто будь який пост тут в цій темі або в іншій, якщо він несподобається владі, провладним депутатам, іншій сволоті, по цьому закону має бути або видалений, або за цей пост судитимуть... Це вже рашка, панове, вітаю... Поки воюємо з рашкою на фронті, зелена сволота та їхні посіпаки типу Голоса вже вибудували рашку всередині України.
15.01.2025 13:45 Ответить
Це вже було кілька років назад ясно,що Зе тут рашку будує.
15.01.2025 20:03 Ответить
це висловлювання очолить десятку
приколів 95 кварталу
15.01.2025 13:46 Ответить
Ви подивіться на цього лисіючого тхора. *** же твою мать твоїм же хером, молода гнила падла.
15.01.2025 13:50 Ответить
Я так зрозумів, що до цього було так - не подобається коментар-подавай до суду і вже після його рішення видаляй або спростовуй.
Тепер -не подобається коментар - подав в суд - після відкриття провадження у змі є три дні щоб видалити коментар або спростувати. Це самоцензура.
Зайнятись немає чим? До""*** кончені.
15.01.2025 13:58 Ответить
ваші коментарі ставлять під загрозу їхній добробут
невже не ясно
15.01.2025 14:15 Ответить
Коли поліція,служба почнуть скакати по квартирах за тими,хто критично пише про зевладу,він,Ю,заверещить-нін,ні,я цього не хотів.
Хто його буде слухати,хотів ти,чи не хотів-тебе тупо використав зермак на старті.
Як Богдана-здібного юриста,організатора.Потім викинули,як відпрацьовану ступінь ракети.
Та хз,може Ю з одного кубла,що і зермак,та синхронно з ним діє.
15.01.2025 14:01 Ответить
Кумедно виходить, коли дурень думає, що він самий хитрий.
15.01.2025 14:06 Ответить
Пізнаєте їх по справах іхніх.
Конкретна ілюстрація того, чому ми не в ЄС та НАТО.
Заходу похрін на плісняві обісцянки, їх цікавлять справи.

Керівний склад нацради:
герасимюк- Г+Г коломойського
коваль- пінчука
черниш- Г+Г коломойського
зінич- Г+Г коломойського
15.01.2025 14:10 Ответить
Цікаво як вони трактуватимуть цей закон коли справа стосуватиметься конкретного видання чи сайту.
Хочуть скасувати право волевиявлення громадянина у тій формі на яку він має право
15.01.2025 14:14 Ответить
І ще одне питання до 73 %, які як щурі розбіглись по закордонах
Як позбутись цього гидоття. Ніби нам москвосрак бракувало, довбаки ще ОЦЕ вибрали
15.01.2025 14:20 Ответить
По перше ще не всі розбіглись, запевняю вас відповідально. Як позбутись хаха, диктатури? Диктатури приходять на десятиріччя. Але прийшли вони не з нашої якраз вини. Ми потрапили в пастку, вибрали клована, безпечну вівечку і жодних проблем не було. А потім ця вівечка шкіру зкинула після линьки і зарядила "Армія, Мова, Віра"! Ми то одразу заверещали, про свободу слова там, про різні утиски, а ви що? А ви сприйняли цей посил як власний і підтримали. І на сьогоднішній день реальну опозицію складають не ваш улюблений Буткевич звісно, а наш Луганський, Шапошніков, Олешко. Ну і адвокати яких час від часу гвинтять і залякують спецслужби.

І у мене Головне питання! А що ж там ПП та ЄС? Ні, ну ви ж намагаєтесь напарити думку, що якби був ПП, то він би Ого-Го! Він би яяяк зробив Свободу! Так он він сидить, в Раді, це недалеко, у мене з вікна видно. І що? Ні не так, І ЩО!? А нічого. Де заяви стосовно неприпустимості утисків свободи слова? Де організація безпечного, мирного протесту? Принаймні хоча б заяви фракції з трибуни, в пресі, в соцмережах. Якщо ви в принципі толеруєте зашивання країни колючим дротом, то не перекладайте це на нас, ми такого не робимо.
15.01.2025 16:48 Ответить
Не апелюйте до73%, ця біомаса не здатна критично мислити, а тим більше виправляти помилки, це навіть не люди, це такі собі людці!
16.01.2025 09:14 Ответить
Все буде по ОПівськи просто, на підставі скрінів будуть відкривати адміністративні провадження. Уявіть мараз цього моменту.
15.01.2025 15:11 Ответить
Ну цьому голосу в наступній раді світ е тільки прибиральниками працювати їх навіть Втула не витягне)
15.01.2025 14:32 Ответить
пнх гнида зелёная
15.01.2025 14:41 Ответить
Кого ж це,Вакарчук привів до Ради?
Привів дегенератів і здався без бою?
15.01.2025 14:47 Ответить
У 2021 юрчишин разом з притулою за вказівкою пінчука влаштували в Голосі заколот і поклали його під зєрмачню. Чи було воно таким самим гнилим ще раніше? З великою ймовірністю - так!
16.01.2025 00:55 Ответить
вам ******* в вр большинсву верить-себя *******!.........................................
15.01.2025 15:18 Ответить
юрчишин *****.
15.01.2025 15:45 Ответить
Ну, до справжнього х7йла йому ще далеко. Він такий малесенький відросточок, таке собі "х7йлішко".
16.01.2025 00:32 Ответить
Коротше будуть просто зразу банити і видаляти коментарі, щоб не було проблем. І що це , як не цензура виплядки?
15.01.2025 15:50 Ответить
При любой узурпации власти, происходит постепенное прикручивание свободы слова, так же как и в россии не сразу прикрутили свободу слова, наша молодежка зеленых регианалов боятся СМИ
15.01.2025 15:58 Ответить
Ну напишу з точки зору практики.
Суд за коментар в 3-х інстанціях може йди до року. Потім можна його видалить і написати новий,це повинно бути нове провадження. Брєд якийсь
15.01.2025 16:03 Ответить
Стаття 34

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
15.01.2025 16:33 Ответить
Так вам же зенелох давно оголосив: "Конституція на паузі". А ви тільки зараз це помітили?
16.01.2025 00:21 Ответить
А чого обурюватись, здіймати галас?!
Ну, нарешті буде хоч якись лад зі ЗМІ.
Збрехав - відповідай, наклеп написав - до суду, поширив дані про розміщення стратегічної інфраструктури чи щось військове - взагалі ліцензії позбавити і засудити до ув'язнення!!
Треба з Заходу брати приклад. Ви спробуйте камеру біля поліції чи військової бази в країнах Західної Європи увімкнути, таких лупцянів отримаєте, це у кращому випадку...
За все треба нести відповідальність, а не ляпати що-небуть, бо не покарають.
І з VPN вже не напишеш, бо їх блокують.
І до того ж, на Youtube це теж поширюється.
15.01.2025 17:08 Ответить
До трійок, які без суду та слідства виносили вироки в кінці 30-х небагато залишилось!
"Єсли что-то пойдет не так, ми ево смєтьом" - так СМЄТУНИ?
15.01.2025 17:27 Ответить
Їх першими смєтут...Єсли что-то пойдет не так.
15.01.2025 17:39 Ответить
Боти дуже збудилися.
15.01.2025 19:00 Ответить
І ти не стримався?
16.01.2025 00:23 Ответить
16.01.2025 08:39 Ответить
Бот, це твоє ім'я, киздуй на УП.
16.01.2025 09:07 Ответить
Не нервуй так.
16.01.2025 09:21 Ответить
Цікаво, а якщо наприклад І.Маск, або молодший Трамп напишуть щось не цензурне на нашого бубочку/ермака, то їх "посодють" за це чи як?
15.01.2025 19:00 Ответить
Славьте найвеличнішу Бубочку інакше посадють. Про інагентів вже законопроєкт був чи ще ні? Треба вже ЗЄгнидам подавати законопрєкт про перейменовання України на малоросїю. А чо нє? Все рівно кацапські закони гниди злизують під копірку
15.01.2025 19:22 Ответить
Ще йде війна, а зелене лайно вже думає про вибори - як біля корита заякоритись.
15.01.2025 20:04 Ответить
А я думав, що це саме бездипломний юрист ініціював, він Юлю так само хотів захистити.
На початку 10 Гришка Распутін кураселив по Пітеру, газети, це цураючись гніву, описували його походеньки, пияцтво та дебоші. МВД спустило ЦУ -прєсєчь. Почали закривати газети. Тоді журналісти винайшли формулу типу такого -жилєц дома 38 по уліце Гороховой вчєра опять вєрнулся домой на моторе п'яний, до двух часов ночі бєгал, сорілся с дворниками. Попробуй розберися, хто такий той жилєц. Газети закривали, але ріст тиражів перевищував штрафи. А після Грішкіного апофеозу в ресторані Яр всі російські газети описали художества, тоді зняли губера а його відправили додому під нагляд поліції та попів. Так що нехай Юрчишин не переживає-протиотрута буде знайдене. Мотрона з тої Нацради скине пару десятків кіло зайвої ваги в біготні за дописувачами.
15.01.2025 20:18 Ответить
Дела в стране Какая_разница шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы сказать хорошо, но с каждым днем все хуже и хуже
15.01.2025 21:03 Ответить
Покарання за коментарі третіх осіб - це свобода слова та захист ЗМІ.
Дивись, вкраїнчик, не переплутай!
15.01.2025 23:35 Ответить
Цей "пан", паралельно зі своїми "колегами" у росії ідуть по сценарію Джордж Орвел "1984 рік"!!! Претендує на посаду міністра "правди"
16.01.2025 05:44 Ответить
За походженням він із росії.
Там слова "пан","бандьора"-синоніми.
Який з нього пан,але і не господин,бо прислуговує господінам.
16.01.2025 08:37 Ответить
ЗЕлена вражина, поступово згортає демократію в країні, "хуже нє будєт".
16.01.2025 09:03 Ответить
Ініціатори законопректу 11321 від 05.06.2024-країна має знати своїх "героїв" і до уваги юліофобів: там жодного депутата від фракції БЮТ:
-Юрчишин Я.Р.- сн
-Кравчук Є.М. -сн
-Потураєв М.Р. -сн
-Брагар Є.В. -сн
-Васильченко Г.І. -Голос
-Піпа Н.Р. -Голос
-Хлапук М.М. -Голос
-Бобровська С.А. -Голос
-Рущишин Я.І. -Голос
-Грищук Р.П. -сн
-Устінова О.Ю. -Голос
-Вятрович В.М. -ЄС
-Радіна А.О. -сн
-Овчинникова Ю.Ю. -сн
-Мокан В.І. -сн
-Лозинський Р.М. -Голос
-Клименко Ю.Л. -Голос
-Аліксійчук О.В. -сн
-Федина С.Р. -ЄС

Дати та стан проходження: 14.01.2025
Закон прийнято Готується на підпис
16.01.2025 09:26 Ответить
 
 