Законопроект №11321 не ограничивает СМИ, а усиливает защиту добродетельных медиа, - Юрчишин
Законопроект №11321 не ограничивает свободу слова, а защищает добропорядочные СМИ.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы усиливаем защиту добропорядочных СМИ, а не ограничиваем ни медиа, ни пользователей. Никто не обяжет медиа убирать критические к кому-либо комментарии. Как и любые комментарии без юридических на это оснований", - отметил нардеп.
По словам Юрчишина, информация, распространенная СМИ, что законопроект №11321 якобы ограничивает свободу слова и вводит наказание для медиа, если они не удаляют "негативные комментарии читателей относительно чиновников под новостями", это ложь.
До принятия законопроекта
"На медиа согласно "Закону о медиа" можно обратиться в Нацсовет или подать в суд за распространение недостоверной информации, если какой-то аккаунт оставил под их материалом комментарий соответствующего содержания. Суд - это куча времени и затрат, а также угроза для имиджа СМИ", - отметил он.
После принятия законопроекта
"В случае открытия судебного производства и получения от суда аргументированного решения по материалу, который нарушает "Закон о медиа" медиа самостоятельно может решить, что делать дальше с комментарием, которого это решение касается. СМИ может либо удалить такой комментарий в течение трех дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, или, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде", - добавил парламентарий.
Нардеп отметил, что законопроектом медиа освобождают от ответственности за перевод высказываний чиновников, а не прямое их цитирование.
"Сейчас медиа реально могут пострадать от исков, если не процитируют лицо прямо, а передадут слова. Хотя суть не меняется. Вместо этого мы предлагаем СМИ облегчить способ донесения информации, чтобы можно было косвенным языком пересказать суть высказывания публичного человека. И быть защищенными в этом случае от судебных исков", - пояснил Юрчишин.
"Кому надо распространять эту ложь о законопроекте №11321? Очевидно тем, кто стабильно подает в суд иски о защите своей "чести и достоинства". Фамилия одного из таких бывших чиновников вам хорошо известна. С судами ему работать гораздо легче, чем с Нацсоветом. Поэтому не удивлюсь, если фамилия Портнова будет как-то причастна к каналам распространения этой манипуляции.
Напомню, при разработке законопроекта мы консультировались с ключевыми организациями, которые занимаются защитой медиа. Полный перечень есть в заметке. И именно они поддержали дополнительную защиту медиа, которую портновцы пытаются подать в выгодном для себя ключе", - подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада приняла законопроект, согласно которому СМИ будут наказывать за негативные комментарии читателей о чиновниках, если их не удалят в течение 3 дней.
Футболіста Львівських Карпат звали - Степан Юрчишин.
А у 2010році саме цей колишній футболіст Степан Юрчишин записався в першу п'ятірку Партії Регіонів Януковича до Львівської обласної ради.
Ярослав Юрчишин - його однофамілець - депутат ВР від Голосу.
"Біле то чорне, незнання - сила, свобода то рабство, ..."
Бо всяке може бути...
ПОТУЖНИМИ КРОКАМИ ЙДЕМО В СТОРОНУ ЄС ЗЄЛЯ ?!?!?
Це ж він, співун ротом, отак виконав завдання(вдруге!!) ******** шобли через пінчука з фіалою, які вже давно поработили українців через свої ЗМІ.
До речі, цей "хрипатий тенор" нічого і не приховував, він відверто казав яка була його задача - "завести як можна більше у ВР", а значить відтягнути голоси від ЄС і Порошенко.
Зато "поржали", а тепер "поспівали" ...з тугою про "тяжку долю укранську".
Нене, не шоб зашкодити!!!
********, шапка неспадала...
у нього 90 % матеріалу про Пороха
щоб здюхи не здогадались на яку халепу вони себе обрекли в 2019
приколів 95 кварталу
Тепер -не подобається коментар - подав в суд - після відкриття провадження у змі є три дні щоб видалити коментар або спростувати. Це самоцензура.
Зайнятись немає чим? До""*** кончені.
невже не ясно
Хто його буде слухати,хотів ти,чи не хотів-тебе тупо використав зермак на старті.
Як Богдана-здібного юриста,організатора.Потім викинули,як відпрацьовану ступінь ракети.
Та хз,може Ю з одного кубла,що і зермак,та синхронно з ним діє.
Конкретна ілюстрація того, чому ми не в ЄС та НАТО.
Заходу похрін на плісняві обісцянки, їх цікавлять справи.
Керівний склад нацради:
герасимюк- Г+Г коломойського
коваль- пінчука
черниш- Г+Г коломойського
зінич- Г+Г коломойського
Хочуть скасувати право волевиявлення громадянина у тій формі на яку він має право
Як позбутись цього гидоття. Ніби нам москвосрак бракувало, довбаки ще ОЦЕ вибрали
І у мене Головне питання! А що ж там ПП та ЄС? Ні, ну ви ж намагаєтесь напарити думку, що якби був ПП, то він би Ого-Го! Він би яяяк зробив Свободу! Так он він сидить, в Раді, це недалеко, у мене з вікна видно. І що? Ні не так, І ЩО!? А нічого. Де заяви стосовно неприпустимості утисків свободи слова? Де організація безпечного, мирного протесту? Принаймні хоча б заяви фракції з трибуни, в пресі, в соцмережах. Якщо ви в принципі толеруєте зашивання країни колючим дротом, то не перекладайте це на нас, ми такого не робимо.
Привів дегенератів і здався без бою?
Суд за коментар в 3-х інстанціях може йди до року. Потім можна його видалить і написати новий,це повинно бути нове провадження. Брєд якийсь
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Ну, нарешті буде хоч якись лад зі ЗМІ.
Збрехав - відповідай, наклеп написав - до суду, поширив дані про розміщення стратегічної інфраструктури чи щось військове - взагалі ліцензії позбавити і засудити до ув'язнення!!
Треба з Заходу брати приклад. Ви спробуйте камеру біля поліції чи військової бази в країнах Західної Європи увімкнути, таких лупцянів отримаєте, це у кращому випадку...
За все треба нести відповідальність, а не ляпати що-небуть, бо не покарають.
І з VPN вже не напишеш, бо їх блокують.
І до того ж, на Youtube це теж поширюється.
"Єсли что-то пойдет не так, ми ево смєтьом" - так СМЄТУНИ?
На початку 10 Гришка Распутін кураселив по Пітеру, газети, це цураючись гніву, описували його походеньки, пияцтво та дебоші. МВД спустило ЦУ -прєсєчь. Почали закривати газети. Тоді журналісти винайшли формулу типу такого -жилєц дома 38 по уліце Гороховой вчєра опять вєрнулся домой на моторе п'яний, до двух часов ночі бєгал, сорілся с дворниками. Попробуй розберися, хто такий той жилєц. Газети закривали, але ріст тиражів перевищував штрафи. А після Грішкіного апофеозу в ресторані Яр всі російські газети описали художества, тоді зняли губера а його відправили додому під нагляд поліції та попів. Так що нехай Юрчишин не переживає-протиотрута буде знайдене. Мотрона з тої Нацради скине пару десятків кіло зайвої ваги в біготні за дописувачами.
Дивись, вкраїнчик, не переплутай!
Там слова "пан","бандьора"-синоніми.
Який з нього пан,але і не господин,бо прислуговує господінам.
