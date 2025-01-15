Законопроект №11321 не ограничивает СМИ, а усиливает защиту добродетельных медиа, - Юрчишин

Законопроект №11321 не ограничивает свободу слова, а защищает добропорядочные СМИ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы усиливаем защиту добропорядочных СМИ, а не ограничиваем ни медиа, ни пользователей. Никто не обяжет медиа убирать критические к кому-либо комментарии. Как и любые комментарии без юридических на это оснований", - отметил нардеп.

По словам Юрчишина, информация, распространенная СМИ, что законопроект №11321 якобы ограничивает свободу слова и вводит наказание для медиа, если они не удаляют "негативные комментарии читателей относительно чиновников под новостями", это ложь.

До принятия законопроекта

"На медиа согласно "Закону о медиа" можно обратиться в Нацсовет или подать в суд за распространение недостоверной информации, если какой-то аккаунт оставил под их материалом комментарий соответствующего содержания. Суд - это куча времени и затрат, а также угроза для имиджа СМИ", - отметил он.

После принятия законопроекта

"В случае открытия судебного производства и получения от суда аргументированного решения по материалу, который нарушает "Закон о медиа" медиа самостоятельно может решить, что делать дальше с комментарием, которого это решение касается. СМИ может либо удалить такой комментарий в течение трех дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, или, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде", - добавил парламентарий.

Нардеп отметил, что законопроектом медиа освобождают от ответственности за перевод высказываний чиновников, а не прямое их цитирование.

"Сейчас медиа реально могут пострадать от исков, если не процитируют лицо прямо, а передадут слова. Хотя суть не меняется. Вместо этого мы предлагаем СМИ облегчить способ донесения информации, чтобы можно было косвенным языком пересказать суть высказывания публичного человека. И быть защищенными в этом случае от судебных исков", - пояснил Юрчишин.

"Кому надо распространять эту ложь о законопроекте №11321? Очевидно тем, кто стабильно подает в суд иски о защите своей "чести и достоинства". Фамилия одного из таких бывших чиновников вам хорошо известна. С судами ему работать гораздо легче, чем с Нацсоветом. Поэтому не удивлюсь, если фамилия Портнова будет как-то причастна к каналам распространения этой манипуляции.

Напомню, при разработке законопроекта мы консультировались с ключевыми организациями, которые занимаются защитой медиа. Полный перечень есть в заметке. И именно они поддержали дополнительную защиту медиа, которую портновцы пытаются подать в выгодном для себя ключе", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада приняла законопроект, согласно которому СМИ будут наказывать за негативные комментарии читателей о чиновниках, если их не удалят в течение 3 дней.

