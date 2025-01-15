Законопроєкт №11321 не обмежує ЗМІ, а посилює захист доброчесних медіа, - Юрчишин

Законопроєкт №11321 не обмежує свободу слова, а захищає доброчесні ЗМІ.

"Ми посилюємо захист доброчесних ЗМІ, а не обмежуємо ні медіа, ні користувачів. Ніхто не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь-кого коментарі. Як і будь-які коментарі без юридичних на це підстав", - зазначив нардеп.

За словами Юрчишина, інформація, поширена ЗМІ, що законопроєкт №11321 нібито обмежує свободу слова та вводить покарання для медіа, якщо вони не видаляють "негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами", це брехня.

До ухвалення законопроєкту

"На медіа згідно "Закону про медіа" можна звернутися до Нацради або подати до суду за поширення недостовірної інформації, якщо якийсь акаунт лишив під їхнім матеріалом коментар відповідного змісту. Суд — це купа часу і витрат, а також загроза для іміджу ЗМІ", - зазначив він.

Після ухвалення законопроєкту

"У випадку відкриття судового провадження та отримання від суду аргументованого рішення щодо матеріалу який порушує "Закон про медіа" медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем якого це рішення стосується. ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді", - додав парламентар.

Нардеп зауважив, що законопроєктом медіа звільняють від відповідальності за переказ висловів чиновників, а не пряме їхнє цитування.

"Зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова. Хоча суть не змінюється. Натомість ми пропонуємо ЗМІ полегшити спосіб донесення інформації, аби можна було непрямою мовою переказати суть висловлювання публічної людини. І бути захищеними у цьому випадку від судових позовів", - пояснив Юрчишин.

"Кому треба розповсюджувати цю брехню про законопроект №11321? Очевидно тим, хто стабільно подає до суду позови щодо захисту своєї "честі та гідності". Прізвище одного з таких колишніх посадовців вам добре відоме. З судами йому працювати набагато легше, ніж із Нацрадою. Тому не здивуюся, якщо прізвище Портнова буде якось причетне до каналів поширення цієї маніпуляції.

Нагадаю, під час розробки законопроекту ми консультувалися з ключовими організаціями, які займаються захистом медіа. Повний перелік є в дописі. І саме вони підтримали додатковий захист медіа, який портновці намагаються подати у вигідному для себе ключі", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким ЗМІ каратимуть за негативні коментарі читачів про чиновників, якщо їх не видалять протягом 3 днів.

