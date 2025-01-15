УКР
Законопроєкт №11321 не обмежує ЗМІ, а посилює захист доброчесних медіа, - Юрчишин

Законопроєкт №11321 не обмежує свободу слова, а захищає доброчесні ЗМІ.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми посилюємо захист доброчесних ЗМІ, а не обмежуємо ні медіа, ні користувачів. Ніхто не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь-кого коментарі. Як і будь-які коментарі без юридичних на це підстав", - зазначив нардеп.

За словами Юрчишина, інформація, поширена ЗМІ, що законопроєкт №11321 нібито обмежує свободу слова та вводить покарання для медіа, якщо вони не видаляють "негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами", це брехня.

До ухвалення законопроєкту

"На медіа згідно "Закону про медіа" можна звернутися до Нацради або подати до суду за поширення недостовірної інформації, якщо якийсь акаунт лишив під їхнім матеріалом коментар відповідного змісту. Суд — це купа часу і витрат, а також загроза для іміджу ЗМІ", - зазначив він.

Після ухвалення законопроєкту

"У випадку відкриття судового провадження та отримання від суду аргументованого рішення щодо матеріалу який порушує "Закон про медіа" медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем якого це рішення стосується. ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді", - додав парламентар.

Нардеп зауважив, що законопроєктом медіа звільняють від відповідальності за переказ висловів чиновників, а не пряме їхнє цитування.

"Зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова. Хоча суть не змінюється. Натомість ми пропонуємо ЗМІ полегшити спосіб донесення інформації, аби можна було непрямою мовою переказати суть висловлювання публічної людини. І бути захищеними у цьому випадку від судових позовів", - пояснив Юрчишин.

"Кому треба розповсюджувати цю брехню про законопроект №11321? Очевидно тим, хто стабільно подає до суду позови щодо захисту своєї "честі та гідності". Прізвище одного з таких колишніх посадовців вам добре відоме. З судами йому працювати набагато легше, ніж із Нацрадою. Тому не здивуюся, якщо прізвище Портнова буде якось причетне до каналів поширення цієї маніпуляції.

Нагадаю, під час розробки законопроекту ми консультувалися з ключовими організаціями, які займаються захистом медіа. Повний перелік є в дописі. І саме вони підтримали додатковий захист медіа, який портновці намагаються подати у вигідному для себе ключі", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким ЗМІ каратимуть за негативні коментарі читачів про чиновників, якщо їх не видалять протягом 3 днів.

ВР (15173) законопроєкт (3688) ЗМІ (1379) Юрчишин Ярослав (159)
+59
ще один хєрмаківський холуй
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
+41
От же ш мерзота!
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
+39
Юрчишин, у вас така гарна галицьке призвище, пам'ятаю футболіста кінця 70-х Ярослава Юрчишина. А про вас нічого доброго сказати не можу, крім матюків.
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
ще один хєрмаківський холуй
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
Ок.Але нюанс.А Софія Федина В'ятрович.Вони співавтори неочікувано.
показати весь коментар
15.01.2025 20:22 Відповісти
От же ш мерзота!
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
Юрчишин, у вас така гарна галицьке призвище, пам'ятаю футболіста кінця 70-х Ярослава Юрчишина. А про вас нічого доброго сказати не можу, крім матюків.
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
а Степана? там їх декілька братів
показати весь коментар
15.01.2025 12:58 Відповісти
Це і Степан-відомий футболіст
показати весь коментар
15.01.2025 20:36 Відповісти
Родился он в Архангельской области. Менталитет руццкий, следовательно оттуда законодательные инициативы и черпает.
показати весь коментар
15.01.2025 13:04 Відповісти
смоктав руцьку культуру з дитинства
показати весь коментар
15.01.2025 14:13 Відповісти
Уточнення.
Футболіста Львівських Карпат звали - Степан Юрчишин.
А у 2010році саме цей колишній футболіст Степан Юрчишин записався в першу п'ятірку Партії Регіонів Януковича до Львівської обласної ради.
Ярослав Юрчишин - його однофамілець - депутат ВР від Голосу.
показати весь коментар
15.01.2025 18:42 Відповісти
не очікував таког від Юрчишина..тобто наразі не можна буде називати агента Козиря агент Козирь?
показати весь коментар
15.01.2025 12:56 Відповісти
Звісно можна, тільки посадять
показати весь коментар
15.01.2025 15:36 Відповісти
Агент Козир не посадова особа.
показати весь коментар
15.01.2025 19:56 Відповісти
Юрчишин так переживає за ЗМІ, що аж спокою не має
показати весь коментар
15.01.2025 12:57 Відповісти
Спати-їсти не може
показати весь коментар
15.01.2025 14:52 Відповісти
срати та пісяти
показати весь коментар
15.01.2025 20:39 Відповісти
КНДР чисто. А це ж було зрозуміло з першого дня - некомпетентні популісти - це ж комунізм. Вони теж обіцяли все і всім а потім вводили репресії щоб усидіти
показати весь коментар
15.01.2025 12:59 Відповісти
Як казав Зеленський у кварталі було легше, люба х...ня проходила
показати весь коментар
15.01.2025 13:03 Відповісти
Пам'ятаємо, пам'ятаємо:
"Біле то чорне, незнання - сила, свобода то рабство, ..."
показати весь коментар
15.01.2025 12:59 Відповісти
Тепер, якщо влада зробить якусь хе.ню і про це стане відомо ЗМІ, то вони мають три рази подумати публікувати це чи ні.
Бо всяке може бути...
ПОТУЖНИМИ КРОКАМИ ЙДЕМО В СТОРОНУ ЄС ЗЄЛЯ ?!?!?
показати весь коментар
15.01.2025 13:00 Відповісти
Дякую пане Вакарчук, що привів це падло до Ради.
показати весь коментар
15.01.2025 13:01 Відповісти
В раді "не падлів" немає...
показати весь коментар
15.01.2025 13:44 Відповісти
Тоді це падло в квадраті
показати весь коментар
15.01.2025 15:12 Відповісти
І не тільки це!
Це ж він, співун ротом, отак виконав завдання(вдруге!!) ******** шобли через пінчука з фіалою, які вже давно поработили українців через свої ЗМІ.
До речі, цей "хрипатий тенор" нічого і не приховував, він відверто казав яка була його задача - "завести як можна більше у ВР", а значить відтягнути голоси від ЄС і Порошенко.
Зато "поржали", а тепер "поспівали" ...з тугою про "тяжку долю укранську".
показати весь коментар
15.01.2025 13:45 Відповісти
Цей хрипатий два рази(!) заходив у політику. І обидва рази там обі&p@вся.)))
показати весь коментар
15.01.2025 14:50 Відповісти
Нажаль це розуміє критична меншість.
показати весь коментар
15.01.2025 15:13 Відповісти
Вибрав теску, но то таке. Он Верастюк, такий собі відомий на весь світ галицький хлоп, але він не чув приказку з Великої України - не бери тяжкого в руки, а дурного в голову, все робив навпаки!
показати весь коментар
15.01.2025 13:01 Відповісти
Навіщо ти нам це кажеш, це є брехня, якщо би вас не турбувало, що пишуть, то ви би цей закон не приймали, а точніше не розглядали у ВЗУ
показати весь коментар
15.01.2025 13:01 Відповісти
И почему я ему не верю? 🤔
показати весь коментар
15.01.2025 13:03 Відповісти
Зелений шапітолій бреше системно, тупо і бездарно. Навіть часу не витрачаю, слухати їхні випорожнення через рот. Він бреше, навіть коли нічого не говорить.
показати весь коментар
15.01.2025 13:18 Відповісти
Юрчишин п/д@р
показати весь коментар
15.01.2025 13:08 Відповісти
Ви оштрафовані на 10 мінімальних зарплат за "наклеп" на "чесного і прозорого" депутата юрчишина!
показати весь коментар
15.01.2025 19:51 Відповісти
Мы не бандиты, мы "благородные пираты"!
показати весь коментар
15.01.2025 13:09 Відповісти
А "доброчесні" СМІ, це ті, які лягли під ОПу?
показати весь коментар
15.01.2025 13:09 Відповісти
Ну, так саме Юрчишин і буде визначать "ступінь доброчесності"...
показати весь коментар
15.01.2025 14:26 Відповісти
Ну дивіться, серед авторів законопроекту - і представники ЄС є, тобто у ньому зацікавлені різні політичні сили...
показати весь коментар
15.01.2025 13:10 Відповісти
А що робити з його послідовниками і учнями?...
показати весь коментар
15.01.2025 13:11 Відповісти
Треба щодня тикати цих зелених кретинів мордою в їхнє власне лайно.
показати весь коментар
15.01.2025 13:15 Відповісти
Можна "свободно" вилизувати зелену срань, скільки завгодно. Якої свободи вам ще не вистачає?
показати весь коментар
15.01.2025 13:13 Відповісти
Просто хочется вбити у його тупу голову іржавий гвозьдь-100ку...
Нене, не шоб зашкодити!!!
********, шапка неспадала...
показати весь коментар
15.01.2025 13:14 Відповісти
він обмежує свободу коментарів, а коментарі це не слова, а цілі речення! )))
показати весь коментар
15.01.2025 13:17 Відповісти
Зараз прозондують громадську думку, отримають купу *уїв, потім зєбубон заветує і УРЯяяяя! Наш бубачька "стоіт на защітє свободи слова, найвеличнівшівий, справєдлівій". Коротше царь харошій, баярє плахіє
показати весь коментар
15.01.2025 13:22 Відповісти
Юрчишин перероблений.Коли буде написаний закон який карає чиновників за брехню?
показати весь коментар
15.01.2025 13:24 Відповісти
Згадалося, як тільки не обсирали Пороха всі пʼять років, тим більше, що все то була кремлівська брехлива пропаганда, але подібного законів він не плодив. Відчуйте різницю. Але зебаранам нічим ні відчувати, ні аналізувати, ні робити висновки.
показати весь коментар
15.01.2025 13:28 Відповісти
Пороха і далі будуть обкладати чим захочуть. А сонцесяйних зелених тепер ніззя.
показати весь коментар
15.01.2025 13:41 Відповісти
особливо старається СерЛєщ
у нього 90 % матеріалу про Пороха
щоб здюхи не здогадались на яку халепу вони себе обрекли в 2019
показати весь коментар
15.01.2025 14:16 Відповісти
Натикали придурка в його ж гімно, от він і починає виправдовуватися. Нєєє, Юрчишин, не вийде. Ти - зєліна соска і пассивний пєдік.
показати весь коментар
15.01.2025 13:29 Відповісти
"Запрет - это как раз есть свобода. Он говорит: это нельзя, а всё остальное можно." - болотна ма*да, Лєна Мізуліна.
показати весь коментар
15.01.2025 13:40 Відповісти
У цієї гниди один хмарафон в приорітетах
показати весь коментар
15.01.2025 13:44 Відповісти
Тобто будь який пост тут в цій темі або в іншій, якщо він несподобається владі, провладним депутатам, іншій сволоті, по цьому закону має бути або видалений, або за цей пост судитимуть... Це вже рашка, панове, вітаю... Поки воюємо з рашкою на фронті, зелена сволота та їхні посіпаки типу Голоса вже вибудували рашку всередині України.
показати весь коментар
15.01.2025 13:45 Відповісти
Це вже було кілька років назад ясно,що Зе тут рашку будує.
показати весь коментар
15.01.2025 20:03 Відповісти
це висловлювання очолить десятку
приколів 95 кварталу
показати весь коментар
15.01.2025 13:46 Відповісти
Ви подивіться на цього лисіючого тхора. *** же твою мать твоїм же хером, молода гнила падла.
показати весь коментар
15.01.2025 13:50 Відповісти
Я так зрозумів, що до цього було так - не подобається коментар-подавай до суду і вже після його рішення видаляй або спростовуй.
Тепер -не подобається коментар - подав в суд - після відкриття провадження у змі є три дні щоб видалити коментар або спростувати. Це самоцензура.
Зайнятись немає чим? До""*** кончені.
показати весь коментар
15.01.2025 13:58 Відповісти
ваші коментарі ставлять під загрозу їхній добробут
невже не ясно
показати весь коментар
15.01.2025 14:15 Відповісти
Коли поліція,служба почнуть скакати по квартирах за тими,хто критично пише про зевладу,він,Ю,заверещить-нін,ні,я цього не хотів.
Хто його буде слухати,хотів ти,чи не хотів-тебе тупо використав зермак на старті.
Як Богдана-здібного юриста,організатора.Потім викинули,як відпрацьовану ступінь ракети.
Та хз,може Ю з одного кубла,що і зермак,та синхронно з ним діє.
показати весь коментар
15.01.2025 14:01 Відповісти
Кумедно виходить, коли дурень думає, що він самий хитрий.
показати весь коментар
15.01.2025 14:06 Відповісти
Пізнаєте їх по справах іхніх.
Конкретна ілюстрація того, чому ми не в ЄС та НАТО.
Заходу похрін на плісняві обісцянки, їх цікавлять справи.

Керівний склад нацради:
герасимюк- Г+Г коломойського
коваль- пінчука
черниш- Г+Г коломойського
зінич- Г+Г коломойського
показати весь коментар
15.01.2025 14:10 Відповісти
Цікаво як вони трактуватимуть цей закон коли справа стосуватиметься конкретного видання чи сайту.
Хочуть скасувати право волевиявлення громадянина у тій формі на яку він має право
показати весь коментар
15.01.2025 14:14 Відповісти
І ще одне питання до 73 %, які як щурі розбіглись по закордонах
Як позбутись цього гидоття. Ніби нам москвосрак бракувало, довбаки ще ОЦЕ вибрали
показати весь коментар
15.01.2025 14:20 Відповісти
По перше ще не всі розбіглись, запевняю вас відповідально. Як позбутись хаха, диктатури? Диктатури приходять на десятиріччя. Але прийшли вони не з нашої якраз вини. Ми потрапили в пастку, вибрали клована, безпечну вівечку і жодних проблем не було. А потім ця вівечка шкіру зкинула після линьки і зарядила "Армія, Мова, Віра"! Ми то одразу заверещали, про свободу слова там, про різні утиски, а ви що? А ви сприйняли цей посил як власний і підтримали. І на сьогоднішній день реальну опозицію складають не ваш улюблений Буткевич звісно, а наш Луганський, Шапошніков, Олешко. Ну і адвокати яких час від часу гвинтять і залякують спецслужби.

І у мене Головне питання! А що ж там ПП та ЄС? Ні, ну ви ж намагаєтесь напарити думку, що якби був ПП, то він би Ого-Го! Він би яяяк зробив Свободу! Так он він сидить, в Раді, це недалеко, у мене з вікна видно. І що? Ні не так, І ЩО!? А нічого. Де заяви стосовно неприпустимості утисків свободи слова? Де організація безпечного, мирного протесту? Принаймні хоча б заяви фракції з трибуни, в пресі, в соцмережах. Якщо ви в принципі толеруєте зашивання країни колючим дротом, то не перекладайте це на нас, ми такого не робимо.
показати весь коментар
15.01.2025 16:48 Відповісти
Не апелюйте до73%, ця біомаса не здатна критично мислити, а тим більше виправляти помилки, це навіть не люди, це такі собі людці!
показати весь коментар
16.01.2025 09:14 Відповісти
Все буде по ОПівськи просто, на підставі скрінів будуть відкривати адміністративні провадження. Уявіть мараз цього моменту.
показати весь коментар
15.01.2025 15:11 Відповісти
Ну цьому голосу в наступній раді світ е тільки прибиральниками працювати їх навіть Втула не витягне)
показати весь коментар
15.01.2025 14:32 Відповісти
пнх гнида зелёная
показати весь коментар
15.01.2025 14:41 Відповісти
Кого ж це,Вакарчук привів до Ради?
Привів дегенератів і здався без бою?
показати весь коментар
15.01.2025 14:47 Відповісти
У 2021 юрчишин разом з притулою за вказівкою пінчука влаштували в Голосі заколот і поклали його під зєрмачню. Чи було воно таким самим гнилим ще раніше? З великою ймовірністю - так!
показати весь коментар
16.01.2025 00:55 Відповісти
вам ******* в вр большинсву верить-себя *******!.........................................
показати весь коментар
15.01.2025 15:18 Відповісти
юрчишин *****.
показати весь коментар
15.01.2025 15:45 Відповісти
Ну, до справжнього х7йла йому ще далеко. Він такий малесенький відросточок, таке собі "х7йлішко".
показати весь коментар
16.01.2025 00:32 Відповісти
Коротше будуть просто зразу банити і видаляти коментарі, щоб не було проблем. І що це , як не цензура виплядки?
показати весь коментар
15.01.2025 15:50 Відповісти
При любой узурпации власти, происходит постепенное прикручивание свободы слова, так же как и в россии не сразу прикрутили свободу слова, наша молодежка зеленых регианалов боятся СМИ
показати весь коментар
15.01.2025 15:58 Відповісти
Ну напишу з точки зору практики.
Суд за коментар в 3-х інстанціях може йди до року. Потім можна його видалить і написати новий,це повинно бути нове провадження. Брєд якийсь
показати весь коментар
15.01.2025 16:03 Відповісти
Стаття 34

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
показати весь коментар
15.01.2025 16:33 Відповісти
Так вам же зенелох давно оголосив: "Конституція на паузі". А ви тільки зараз це помітили?
показати весь коментар
16.01.2025 00:21 Відповісти
А чого обурюватись, здіймати галас?!
Ну, нарешті буде хоч якись лад зі ЗМІ.
Збрехав - відповідай, наклеп написав - до суду, поширив дані про розміщення стратегічної інфраструктури чи щось військове - взагалі ліцензії позбавити і засудити до ув'язнення!!
Треба з Заходу брати приклад. Ви спробуйте камеру біля поліції чи військової бази в країнах Західної Європи увімкнути, таких лупцянів отримаєте, це у кращому випадку...
За все треба нести відповідальність, а не ляпати що-небуть, бо не покарають.
І з VPN вже не напишеш, бо їх блокують.
І до того ж, на Youtube це теж поширюється.
показати весь коментар
15.01.2025 17:08 Відповісти
До трійок, які без суду та слідства виносили вироки в кінці 30-х небагато залишилось!
"Єсли что-то пойдет не так, ми ево смєтьом" - так СМЄТУНИ?
показати весь коментар
15.01.2025 17:27 Відповісти
Їх першими смєтут...Єсли что-то пойдет не так.
показати весь коментар
15.01.2025 17:39 Відповісти
Боти дуже збудилися.
показати весь коментар
15.01.2025 19:00 Відповісти
І ти не стримався?
показати весь коментар
16.01.2025 00:23 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 08:39 Відповісти
Бот, це твоє ім'я, киздуй на УП.
показати весь коментар
16.01.2025 09:07 Відповісти
Не нервуй так.
показати весь коментар
16.01.2025 09:21 Відповісти
Цікаво, а якщо наприклад І.Маск, або молодший Трамп напишуть щось не цензурне на нашого бубочку/ермака, то їх "посодють" за це чи як?
показати весь коментар
15.01.2025 19:00 Відповісти
Славьте найвеличнішу Бубочку інакше посадють. Про інагентів вже законопроєкт був чи ще ні? Треба вже ЗЄгнидам подавати законопрєкт про перейменовання України на малоросїю. А чо нє? Все рівно кацапські закони гниди злизують під копірку
показати весь коментар
15.01.2025 19:22 Відповісти
Ще йде війна, а зелене лайно вже думає про вибори - як біля корита заякоритись.
показати весь коментар
15.01.2025 20:04 Відповісти
А я думав, що це саме бездипломний юрист ініціював, він Юлю так само хотів захистити.
На початку 10 Гришка Распутін кураселив по Пітеру, газети, це цураючись гніву, описували його походеньки, пияцтво та дебоші. МВД спустило ЦУ -прєсєчь. Почали закривати газети. Тоді журналісти винайшли формулу типу такого -жилєц дома 38 по уліце Гороховой вчєра опять вєрнулся домой на моторе п'яний, до двух часов ночі бєгал, сорілся с дворниками. Попробуй розберися, хто такий той жилєц. Газети закривали, але ріст тиражів перевищував штрафи. А після Грішкіного апофеозу в ресторані Яр всі російські газети описали художества, тоді зняли губера а його відправили додому під нагляд поліції та попів. Так що нехай Юрчишин не переживає-протиотрута буде знайдене. Мотрона з тої Нацради скине пару десятків кіло зайвої ваги в біготні за дописувачами.
показати весь коментар
15.01.2025 20:18 Відповісти
Дела в стране Какая_разница шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы сказать хорошо, но с каждым днем все хуже и хуже
показати весь коментар
15.01.2025 21:03 Відповісти
Покарання за коментарі третіх осіб - це свобода слова та захист ЗМІ.
Дивись, вкраїнчик, не переплутай!
показати весь коментар
15.01.2025 23:35 Відповісти
Цей "пан", паралельно зі своїми "колегами" у росії ідуть по сценарію Джордж Орвел "1984 рік"!!! Претендує на посаду міністра "правди"
показати весь коментар
16.01.2025 05:44 Відповісти
За походженням він із росії.
Там слова "пан","бандьора"-синоніми.
Який з нього пан,але і не господин,бо прислуговує господінам.
показати весь коментар
16.01.2025 08:37 Відповісти
ЗЕлена вражина, поступово згортає демократію в країні, "хуже нє будєт".
показати весь коментар
16.01.2025 09:03 Відповісти
Ініціатори законопректу 11321 від 05.06.2024-країна має знати своїх "героїв" і до уваги юліофобів: там жодного депутата від фракції БЮТ:
-Юрчишин Я.Р.- сн
-Кравчук Є.М. -сн
-Потураєв М.Р. -сн
-Брагар Є.В. -сн
-Васильченко Г.І. -Голос
-Піпа Н.Р. -Голос
-Хлапук М.М. -Голос
-Бобровська С.А. -Голос
-Рущишин Я.І. -Голос
-Грищук Р.П. -сн
-Устінова О.Ю. -Голос
-Вятрович В.М. -ЄС
-Радіна А.О. -сн
-Овчинникова Ю.Ю. -сн
-Мокан В.І. -сн
-Лозинський Р.М. -Голос
-Клименко Ю.Л. -Голос
-Аліксійчук О.В. -сн
-Федина С.Р. -ЄС

Дати та стан проходження: 14.01.2025
Закон прийнято Готується на підпис
показати весь коментар
16.01.2025 09:26 Відповісти
 
 