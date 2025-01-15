Законопроєкт №11321 не обмежує ЗМІ, а посилює захист доброчесних медіа, - Юрчишин
Законопроєкт №11321 не обмежує свободу слова, а захищає доброчесні ЗМІ.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми посилюємо захист доброчесних ЗМІ, а не обмежуємо ні медіа, ні користувачів. Ніхто не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь-кого коментарі. Як і будь-які коментарі без юридичних на це підстав", - зазначив нардеп.
За словами Юрчишина, інформація, поширена ЗМІ, що законопроєкт №11321 нібито обмежує свободу слова та вводить покарання для медіа, якщо вони не видаляють "негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами", це брехня.
До ухвалення законопроєкту
"На медіа згідно "Закону про медіа" можна звернутися до Нацради або подати до суду за поширення недостовірної інформації, якщо якийсь акаунт лишив під їхнім матеріалом коментар відповідного змісту. Суд — це купа часу і витрат, а також загроза для іміджу ЗМІ", - зазначив він.
Після ухвалення законопроєкту
"У випадку відкриття судового провадження та отримання від суду аргументованого рішення щодо матеріалу який порушує "Закон про медіа" медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем якого це рішення стосується. ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді", - додав парламентар.
Нардеп зауважив, що законопроєктом медіа звільняють від відповідальності за переказ висловів чиновників, а не пряме їхнє цитування.
"Зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова. Хоча суть не змінюється. Натомість ми пропонуємо ЗМІ полегшити спосіб донесення інформації, аби можна було непрямою мовою переказати суть висловлювання публічної людини. І бути захищеними у цьому випадку від судових позовів", - пояснив Юрчишин.
"Кому треба розповсюджувати цю брехню про законопроект №11321? Очевидно тим, хто стабільно подає до суду позови щодо захисту своєї "честі та гідності". Прізвище одного з таких колишніх посадовців вам добре відоме. З судами йому працювати набагато легше, ніж із Нацрадою. Тому не здивуюся, якщо прізвище Портнова буде якось причетне до каналів поширення цієї маніпуляції.
Нагадаю, під час розробки законопроекту ми консультувалися з ключовими організаціями, які займаються захистом медіа. Повний перелік є в дописі. І саме вони підтримали додатковий захист медіа, який портновці намагаються подати у вигідному для себе ключі", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким ЗМІ каратимуть за негативні коментарі читачів про чиновників, якщо їх не видалять протягом 3 днів.
Футболіста Львівських Карпат звали - Степан Юрчишин.
А у 2010році саме цей колишній футболіст Степан Юрчишин записався в першу п'ятірку Партії Регіонів Януковича до Львівської обласної ради.
Ярослав Юрчишин - його однофамілець - депутат ВР від Голосу.
"Біле то чорне, незнання - сила, свобода то рабство, ..."
Бо всяке може бути...
ПОТУЖНИМИ КРОКАМИ ЙДЕМО В СТОРОНУ ЄС ЗЄЛЯ ?!?!?
Це ж він, співун ротом, отак виконав завдання(вдруге!!) ******** шобли через пінчука з фіалою, які вже давно поработили українців через свої ЗМІ.
До речі, цей "хрипатий тенор" нічого і не приховував, він відверто казав яка була його задача - "завести як можна більше у ВР", а значить відтягнути голоси від ЄС і Порошенко.
Зато "поржали", а тепер "поспівали" ...з тугою про "тяжку долю укранську".
Нене, не шоб зашкодити!!!
********, шапка неспадала...
у нього 90 % матеріалу про Пороха
щоб здюхи не здогадались на яку халепу вони себе обрекли в 2019
приколів 95 кварталу
Тепер -не подобається коментар - подав в суд - після відкриття провадження у змі є три дні щоб видалити коментар або спростувати. Це самоцензура.
Зайнятись немає чим? До""*** кончені.
невже не ясно
Хто його буде слухати,хотів ти,чи не хотів-тебе тупо використав зермак на старті.
Як Богдана-здібного юриста,організатора.Потім викинули,як відпрацьовану ступінь ракети.
Та хз,може Ю з одного кубла,що і зермак,та синхронно з ним діє.
Конкретна ілюстрація того, чому ми не в ЄС та НАТО.
Заходу похрін на плісняві обісцянки, їх цікавлять справи.
Керівний склад нацради:
герасимюк- Г+Г коломойського
коваль- пінчука
черниш- Г+Г коломойського
зінич- Г+Г коломойського
Хочуть скасувати право волевиявлення громадянина у тій формі на яку він має право
Як позбутись цього гидоття. Ніби нам москвосрак бракувало, довбаки ще ОЦЕ вибрали
І у мене Головне питання! А що ж там ПП та ЄС? Ні, ну ви ж намагаєтесь напарити думку, що якби був ПП, то він би Ого-Го! Він би яяяк зробив Свободу! Так он він сидить, в Раді, це недалеко, у мене з вікна видно. І що? Ні не так, І ЩО!? А нічого. Де заяви стосовно неприпустимості утисків свободи слова? Де організація безпечного, мирного протесту? Принаймні хоча б заяви фракції з трибуни, в пресі, в соцмережах. Якщо ви в принципі толеруєте зашивання країни колючим дротом, то не перекладайте це на нас, ми такого не робимо.
Привів дегенератів і здався без бою?
Суд за коментар в 3-х інстанціях може йди до року. Потім можна його видалить і написати новий,це повинно бути нове провадження. Брєд якийсь
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Ну, нарешті буде хоч якись лад зі ЗМІ.
Збрехав - відповідай, наклеп написав - до суду, поширив дані про розміщення стратегічної інфраструктури чи щось військове - взагалі ліцензії позбавити і засудити до ув'язнення!!
Треба з Заходу брати приклад. Ви спробуйте камеру біля поліції чи військової бази в країнах Західної Європи увімкнути, таких лупцянів отримаєте, це у кращому випадку...
За все треба нести відповідальність, а не ляпати що-небуть, бо не покарають.
І з VPN вже не напишеш, бо їх блокують.
І до того ж, на Youtube це теж поширюється.
"Єсли что-то пойдет не так, ми ево смєтьом" - так СМЄТУНИ?
На початку 10 Гришка Распутін кураселив по Пітеру, газети, це цураючись гніву, описували його походеньки, пияцтво та дебоші. МВД спустило ЦУ -прєсєчь. Почали закривати газети. Тоді журналісти винайшли формулу типу такого -жилєц дома 38 по уліце Гороховой вчєра опять вєрнулся домой на моторе п'яний, до двух часов ночі бєгал, сорілся с дворниками. Попробуй розберися, хто такий той жилєц. Газети закривали, але ріст тиражів перевищував штрафи. А після Грішкіного апофеозу в ресторані Яр всі російські газети описали художества, тоді зняли губера а його відправили додому під нагляд поліції та попів. Так що нехай Юрчишин не переживає-протиотрута буде знайдене. Мотрона з тої Нацради скине пару десятків кіло зайвої ваги в біготні за дописувачами.
Дивись, вкраїнчик, не переплутай!
Там слова "пан","бандьора"-синоніми.
Який з нього пан,але і не господин,бо прислуговує господінам.
-Юрчишин Я.Р.- сн
-Кравчук Є.М. -сн
-Потураєв М.Р. -сн
-Брагар Є.В. -сн
-Васильченко Г.І. -Голос
-Піпа Н.Р. -Голос
-Хлапук М.М. -Голос
-Бобровська С.А. -Голос
-Рущишин Я.І. -Голос
-Грищук Р.П. -сн
-Устінова О.Ю. -Голос
-Вятрович В.М. -ЄС
-Радіна А.О. -сн
-Овчинникова Ю.Ю. -сн
-Мокан В.І. -сн
-Лозинський Р.М. -Голос
-Клименко Ю.Л. -Голос
-Аліксійчук О.В. -сн
-Федина С.Р. -ЄС
Дати та стан проходження: 14.01.2025
Закон прийнято Готується на підпис