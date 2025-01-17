РУС
Участие КНДР в войне РФ против Украины является "стратегической ошибкой", - глава военного комитета НАТО Бауэр

В НАТО назвали отправку войск КНДР в Россию, которая воюет с Украиной, "стратегической ошибкой", что повлечет "большое количество смертей".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Chosun, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Так, на пресс-конференции после встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе Бауэр заявил, что "координация между российскими и северокорейскими войсками практически невозможна". На самом деле Россия использует солдат КНДР "не очень эффективным способом", в том числе и из-за языковой проблемы, отсутствия координации, и неиспользования их российской стороной на "очень выгодных позициях".

"В Курской области России примерно треть из примерно 11 000 развернутых северокорейских солдат были ранены или убиты", - добавил он.

Также Бауэр подчеркнул, что Северная Корея открыто предоставляет оружие России, и Россия также предоставляет оружие Северной Корее.

"Северная Корея, самая изолированная страна в мире, внезапно оказалась участником войны", - отметил адмирал.

Бауэр добавил, что хотя Китай не поставляет оружие непосредственно в РФ, однако он "активно поддерживает российский военно-промышленный комплекс".

По этому поводу он отметил необходимость для Альянса дать "объединенный сильный ответ".

"НАТО прямо сказало Китаю: "Вы не можете иметь оба варианта". Китай не может, с одной стороны, говорить, что он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом и утверждать, что поддерживает Устав ООН, и одновременно продолжать подпитывать войны в Европе", - добавил Бауэр.

Напомним, ранее сообщалось, что треть северокорейских военных, отправленных в Курскую область для участия в боевых действиях, уже убиты или ранены из-за интенсивных действий ВСУ.

Что предшествовало?

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидировано на Курщине.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

КНДР (1263) НАТО (10256) Роб Бауэр (44) война в Украине (5744)
Це ваша стратегічна помилка вважати, що "велика кількість смертей" - це стратегічна помилка для країн Сходу.
І ви її походу виправляти не збираєтесь.
17.01.2025 08:42 Ответить
Було співчуття Заходу ? Було. Була занепокоєність ? Була. А воює хто ? Україна. І вона захищає ще й дупи оцим адміралам та генералам партнерів ! Помилка - це щось нове. Проте помилки треба або виправляти, або за них наказувати. З боку Тихого океану та Південної Кореї. Війна ? Так, війна. Як в Україні.
17.01.2025 09:43 Ответить
бла-бла-блааа...
17.01.2025 09:15 Ответить
Капітан очевидність
17.01.2025 08:38 Ответить
Пупсам пох - кацапам норм -- ніхто з них не в прольоті
17.01.2025 08:42 Ответить
Це ваша стратегічна помилка вважати, що "велика кількість смертей" - це стратегічна помилка для країн Сходу.
І ви її походу виправляти не збираєтесь.
17.01.2025 08:42 Ответить
То це вже ескалація, чи ще тільки помилка?
17.01.2025 08:55 Ответить
це Безпорадність.
17.01.2025 09:05 Ответить
вы говорите чухню - прямое участие северокорейцев было только делом времени и курс ни коим образом на это б не влиял
17.01.2025 09:16 Ответить
бла-бла-блааа...
17.01.2025 09:15 Ответить
Було співчуття Заходу ? Було. Була занепокоєність ? Була. А воює хто ? Україна. І вона захищає ще й дупи оцим адміралам та генералам партнерів ! Помилка - це щось нове. Проте помилки треба або виправляти, або за них наказувати. З боку Тихого океану та Південної Кореї. Війна ? Так, війна. Як в Україні.
17.01.2025 09:43 Ответить
Україні якраз і потрібна така ж "помилка", але від країн НАТО.
Хоча... Не помиляється той, хто нічого не робить (с)... і той, хто знає, що краще бути "розумним" сцикуном, а ніж "дурним" сміливцем.
17.01.2025 10:10 Ответить
НАТО вказало на стратегічну помилку.
Північна Корея аж перелякалась.
17.01.2025 10:25 Ответить
А участь КНДР у параді на 9 травня , куди приїдуть Орбан і інши европейські друзі- ЦЕ ВЖЕ ПОЛІТИЧНИЙ БАРДАК, якого домагається раша. Вона спочатку робить осередки напруги, а потім лізе керувати на перемовинах по врегулюванню . Ось така дерьмокраіна.
17.01.2025 10:52 Ответить
Просто Угорщина дограється і вилетить з НАТО.
17.01.2025 11:21 Ответить
Та ні, участь Північної Кореї у війні засрашки проти України не є для Північної Кореї чи засрашки "стратегічною помилкою". Це логічне продовження прорізавшогося виснаження засрашки і по техніці, і по мобілізаційному резерву.

Справжньою "стратегічною помилкою" є небажання США допустити військовий програш засрашки на полі бою. Оце реальна "стратегічна помилка", відхаркувати яку весь західний світ буде наступні 100 років. Так же, як вже майже 100 років відхаркує стратегічну помилку з годування і відбудови промисловості комуняцького режиму в 192х-3х роках.
17.01.2025 11:22 Ответить
 
 