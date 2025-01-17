Участие КНДР в войне РФ против Украины является "стратегической ошибкой", - глава военного комитета НАТО Бауэр

В НАТО назвали отправку войск КНДР в Россию, которая воюет с Украиной, "стратегической ошибкой", что повлечет "большое количество смертей".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Chosun, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Так, на пресс-конференции после встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе Бауэр заявил, что "координация между российскими и северокорейскими войсками практически невозможна". На самом деле Россия использует солдат КНДР "не очень эффективным способом", в том числе и из-за языковой проблемы, отсутствия координации, и неиспользования их российской стороной на "очень выгодных позициях".

"В Курской области России примерно треть из примерно 11 000 развернутых северокорейских солдат были ранены или убиты", - добавил он.

Также Бауэр подчеркнул, что Северная Корея открыто предоставляет оружие России, и Россия также предоставляет оружие Северной Корее.

Читайте: НАТО берет на себя ответственность за координацию военной помощи Украине, - глава Военного комитета Альянса Бауэр

"Северная Корея, самая изолированная страна в мире, внезапно оказалась участником войны", - отметил адмирал.

Бауэр добавил, что хотя Китай не поставляет оружие непосредственно в РФ, однако он "активно поддерживает российский военно-промышленный комплекс".

По этому поводу он отметил необходимость для Альянса дать "объединенный сильный ответ".

"НАТО прямо сказало Китаю: "Вы не можете иметь оба варианта". Китай не может, с одной стороны, говорить, что он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом и утверждать, что поддерживает Устав ООН, и одновременно продолжать подпитывать войны в Европе", - добавил Бауэр.

Также читайте: Военные КНДР примут участие в майском параде в РФ, - СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что треть северокорейских военных, отправленных в Курскую область для участия в боевых действиях, уже убиты или ранены из-за интенсивных действий ВСУ.

Что предшествовало?

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидировано на Курщине.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.