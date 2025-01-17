Участие КНДР в войне РФ против Украины является "стратегической ошибкой", - глава военного комитета НАТО Бауэр
В НАТО назвали отправку войск КНДР в Россию, которая воюет с Украиной, "стратегической ошибкой", что повлечет "большое количество смертей".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Chosun, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Так, на пресс-конференции после встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе Бауэр заявил, что "координация между российскими и северокорейскими войсками практически невозможна". На самом деле Россия использует солдат КНДР "не очень эффективным способом", в том числе и из-за языковой проблемы, отсутствия координации, и неиспользования их российской стороной на "очень выгодных позициях".
"В Курской области России примерно треть из примерно 11 000 развернутых северокорейских солдат были ранены или убиты", - добавил он.
Также Бауэр подчеркнул, что Северная Корея открыто предоставляет оружие России, и Россия также предоставляет оружие Северной Корее.
"Северная Корея, самая изолированная страна в мире, внезапно оказалась участником войны", - отметил адмирал.
Бауэр добавил, что хотя Китай не поставляет оружие непосредственно в РФ, однако он "активно поддерживает российский военно-промышленный комплекс".
По этому поводу он отметил необходимость для Альянса дать "объединенный сильный ответ".
"НАТО прямо сказало Китаю: "Вы не можете иметь оба варианта". Китай не может, с одной стороны, говорить, что он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом и утверждать, что поддерживает Устав ООН, и одновременно продолжать подпитывать войны в Европе", - добавил Бауэр.
Напомним, ранее сообщалось, что треть северокорейских военных, отправленных в Курскую область для участия в боевых действиях, уже убиты или ранены из-за интенсивных действий ВСУ.
Что предшествовало?
Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидировано на Курщине.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
І ви її походу виправляти не збираєтесь.
Хоча... Не помиляється той, хто нічого не робить (с)... і той, хто знає, що краще бути "розумним" сцикуном, а ніж "дурним" сміливцем.
Північна Корея аж перелякалась.
Справжньою "стратегічною помилкою" є небажання США допустити військовий програш засрашки на полі бою. Оце реальна "стратегічна помилка", відхаркувати яку весь західний світ буде наступні 100 років. Так же, як вже майже 100 років відхаркує стратегічну помилку з годування і відбудови промисловості комуняцького режиму в 192х-3х роках.