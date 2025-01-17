В 2024 году количество жертв среди гражданских украинцев возросло почти на треть, - заместитель генсека ООН Дикарло

По сравнению с 2023 годом, в 2024-м количество гражданских лиц, убитых и раненых в результате российской военной агрессии в Украине, выросло на 30%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности.

"Особую тревогу вызывает увеличение количества пострадавших среди детей. В первые три квартала 2024 года было убито и ранено больше детей, чем в течение 2023 года", - отметила она.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабной войны погибли по меньшей мере 12 456 человек, в том числе 669 детей. Ранены - 28 382 человека, из них 1833 ребенка.

Кроме того, только за девять месяцев прошлого года было повреждено или разрушено более 580 образовательных и медицинских учреждений.

"Хочу повторить, что мы безоговорочно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - подчеркнула Дикарло.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения было убито 10 гуманитарных работников при исполнении ими служебных обязанностей, 41 - ранен.

"Поступают сообщения о том, что в Курской области РФ захвачены в плен военнослужащие КНДР. Сообщения об участии военных Северной Кореи в боевых действиях на стороне российских войск продолжают вызывать серьезную обеспокоенность в связи с дальнейшей интернационализацией этого и так опасного конфликта", - заявила Дикарло.

Она добавила, что согласно обнародованному в четверг плану гуманитарных потребностей и реагирования для Украины на 2025 год, около 12,7 млн человек нуждаются в поддержке.

Дикарло указала на "бедственное положение многих тысяч гражданских украинцев, проживающих на территориях Украины, оккупированных на данный момент Российской Федерацией". По ее словам, потребности жителей этих районов оцениваются как серьезные, однако доступ туда ограничен.

Также она обратила внимание на усиление Россией обстрелов объектов энергетики Украины: "ООН продолжает работать с украинским правительством над восстановлением мощностей по производству энергии, создавая возможности в секторе зеленой энергетики".

Дикарло в очередной раз выразила обеспокоенность по поводу сообщений о казнях украинских пленных российскими войсками. В декабрьском докладе УВКПЧ было приведено по меньшей мере 19 случаев, произошедших с августа, когда было совершено убийство 62 человек.

"УВКПЧ также установило, что Российская Федерация широко и систематически применяет пытки в отношении украинских военнопленных", - сказала заместитель генсека ООН. При этом она отметила, что отдельные случаи в отношении российских военнопленных в Украине расследуются властями.

