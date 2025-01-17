Оккупант, заметив украинский дрон, взорвал себя гранатой. ВИДЕО
Российский военный решил оборвать свою жизнь гранатой, не дождавшись прилета украинских боеприпасов.
Видео обнародовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Рядом с оккупантом взорвался сброшенный с беспилотника боеприпас. Он почти сразу вырвал чеку из гранаты и прекратил свое существование на чужой земле.
А "легкість" в прийнятті рішення про самоліквідацію в них з-за того, що ми просто не бачимо, що в них там під час "підготовки" та "на позиціях" відбувається. Але є вже достатньо дезертирів, які і з імперії спромоглися вибратися - і розповідають про "порядки" в кацапських штурмових підрозділах.
Якщо коротко:
* "конвеєр смерті" - кістяк керівний підрозділів в атаки не ходить, а живе від "поповнення" до "поповнення" - яке безжально надсилають на смерть.
* за відмову виконувати наказ - розстріл без суда/трибуналу, просто за комуняцьким правилом - "за сопкою"
* майже тотальна байдужість до постачання частин саме на передку - звалюють продукти в оперативному тилу - і похєр, що "бійців" не відпускають навіть в тил. Вони там часто реально живуть на "підножном корму" - що вкрали в покинутих хатах чи зняли з трупів "невдах" - тим і живі.
* евакуації з поля бою організованої - немає фізично. Тобто винести поранених - це диво дивне, а не система і правило. Тож більшість навіть легкопоранених - конають в полі, в муках, і часто оруть і здихають в корчах - на очах "побратимів".
Тож той, хто пройшов через всі ці "прєлєсті служби" - спокійно витягає гранату, зриває чєку і кидає гранату за пазуху. Здихати в корчах годинами вони не хочуть.
Закон великих чисел - серед 800'000 "бойових втрат" кацапів скільки-то сотень тисяч вбитих одразу, скільки-то сотень тисяч здохли на полі бою без евакуації, скільки-то сотень тисяч виявились щасливчиками - спромоглись дістатись первинного шпиталю. Тож на на Іл-76 раз на тиждень - точно набереться