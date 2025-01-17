РУС
Оккупант, заметив украинский дрон, взорвал себя гранатой. ВИДЕО

Российский военный решил оборвать свою жизнь гранатой, не дождавшись прилета украинских боеприпасов.

Видео обнародовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Рядом с оккупантом взорвался сброшенный с беспилотника боеприпас. Он почти сразу вырвал чеку из гранаты и прекратил свое существование на чужой земле.

армия РФ (20346) война (1438) самоубийство (1024) уничтожение (7703) война в Украине (5744)
Топ комментарии
+12
Це у них тепер такий умовний рефлекс: поранили - одразу гранату до підборіддя і висмикуй чеку Як собаки Павлова натреновані. Ось що дрони животворящіє роблять
17.01.2025 12:36 Ответить
+7
Шкода, даремно витраченого скиду з дрона! 😢
17.01.2025 12:33 Ответить
+5
Какой хороший московит. Достойный пример для подражания.
17.01.2025 12:35 Ответить
Се ля ві
17.01.2025 12:15 Ответить
Молодець, заощадив.
17.01.2025 12:25 Ответить
флешмоб - всі росіяни підривають себе гранатами одночасно... рано чи пізно вони все одно побачать український дрон...
17.01.2025 12:27 Ответить
Жан-Клод Ван Дам у фільмі "двайной удар" )
17.01.2025 12:31 Ответить
17.01.2025 12:33 Ответить
17.01.2025 12:35 Ответить
17.01.2025 12:36 Ответить
секта "Культового суіциду"
17.01.2025 13:01 Ответить
Передай іншому
17.01.2025 12:46 Ответить
молодець. зекономив дрон для ЗСУ.
17.01.2025 12:53 Ответить
о це правильно , самообслуговування ! а то 8 дронів на одного кацапа.
17.01.2025 13:10 Ответить
поражает с какой лёгкостью они себя подрывают
17.01.2025 13:32 Ответить
Уламками скиду в своїх нижніх кінцівках він "помітив" український дрон.

А "легкість" в прийнятті рішення про самоліквідацію в них з-за того, що ми просто не бачимо, що в них там під час "підготовки" та "на позиціях" відбувається. Але є вже достатньо дезертирів, які і з імперії спромоглися вибратися - і розповідають про "порядки" в кацапських штурмових підрозділах.

Якщо коротко:
* "конвеєр смерті" - кістяк керівний підрозділів в атаки не ходить, а живе від "поповнення" до "поповнення" - яке безжально надсилають на смерть.
* за відмову виконувати наказ - розстріл без суда/трибуналу, просто за комуняцьким правилом - "за сопкою"
* майже тотальна байдужість до постачання частин саме на передку - звалюють продукти в оперативному тилу - і похєр, що "бійців" не відпускають навіть в тил. Вони там часто реально живуть на "підножном корму" - що вкрали в покинутих хатах чи зняли з трупів "невдах" - тим і живі.
* евакуації з поля бою організованої - немає фізично. Тобто винести поранених - це диво дивне, а не система і правило. Тож більшість навіть легкопоранених - конають в полі, в муках, і часто оруть і здихають в корчах - на очах "побратимів".

Тож той, хто пройшов через всі ці "прєлєсті служби" - спокійно витягає гранату, зриває чєку і кидає гранату за пазуху. Здихати в корчах годинами вони не хочуть.
17.01.2025 14:12 Ответить
Може и так. А може и не так. Вот у Юрия на днях было: ил76 доверху забитый калечной кацапней летит на раиссю. Значит их вытянули?
17.01.2025 15:34 Ответить
Я ж не написав - "тотально все повний швах". Акуратно вписував "майже", "більшість" тощо.

Закон великих чисел - серед 800'000 "бойових втрат" кацапів скільки-то сотень тисяч вбитих одразу, скільки-то сотень тисяч здохли на полі бою без евакуації, скільки-то сотень тисяч виявились щасливчиками - спромоглись дістатись первинного шпиталю. Тож на на Іл-76 раз на тиждень - точно набереться
17.01.2025 15:40 Ответить
А що робити, якщо поранять однаково бросают, тах хоча мучиться не буде, да і родичів обрадує
17.01.2025 15:16 Ответить
І тільки гівно по снігу розлетілось.
17.01.2025 14:12 Ответить
Надресировали свинособак! Верхнюю сраку оторвало - опознать не могут, значит соч , свиноматке в Тагиле выплат не положено. Хитрые.
17.01.2025 15:30 Ответить
шустрый какой. малатец!
17.01.2025 16:54 Ответить
Вот бы гранаты раздавать по месту обитания...
17.01.2025 17:06 Ответить
 
 