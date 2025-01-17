Выжили, потому что у воина ВСУ заклинил автомат: допрос пленника с Покровского направления. ВИДЕО
Российский захватчик, который попал в плен ВСУ на Покровском направлении, рассказал о спасении от смерти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Васильев Дмитрий Андреевич, 02.08.1985 г.р., уроженец Красноярского края, поселок Новочернореченское. Проходил службу в 80 танковом полку 90 танковой дивизии. Взят в плен у Чумацкого под Покровском в Донецкой области.
Мужчину неоднократно судили, а после тюрьмы он находился под наблюдением.
"Не давали покоя, мучили с контрактами. Я отказывался, но в последний раз, когда меня запихнули по админкомиссии на 14 суток ареста, освободился, меня встретили. Я напился, меня привезли, вручили какие-то бумаги, подписал чистые бумаги. Мне сказали, что для меня лучше будет. Посадили автобус, переодели и повезли", - рассказал он.
Оккупант пережил только одно задание, из 8 человек выжило двое. Командиры приказали зайти на размотанную перед этим позицию, где он увидел много двухсотых рашистов.
Первых четырех убило еще по дороге. Один решил перекурить - убил FPV. Трое забежали в блиндаж. Сразу пошел штурм в ответ и был ликвидирован еще один рашист с позывным "Пиля".
Дмитрий и его товарищ "Стрела" получили ранения, но выжили, поскольку у воина ВСУ заклинил автомат.
