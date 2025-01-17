РУС
7 482 17

Выжили, потому что у воина ВСУ заклинил автомат: допрос пленника с Покровского направления. ВИДЕО

Российский захватчик, который попал в плен ВСУ на Покровском направлении, рассказал о спасении от смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Васильев Дмитрий Андреевич, 02.08.1985 г.р., уроженец Красноярского края, поселок Новочернореченское. Проходил службу в 80 танковом полку 90 танковой дивизии. Взят в плен у Чумацкого под Покровском в Донецкой области.

Мужчину неоднократно судили, а после тюрьмы он находился под наблюдением.

Россия теряет способность эффективно использовать танки на фронте, - Forbes

"Не давали покоя, мучили с контрактами. Я отказывался, но в последний раз, когда меня запихнули по админкомиссии на 14 суток ареста, освободился, меня встретили. Я напился, меня привезли, вручили какие-то бумаги, подписал чистые бумаги. Мне сказали, что для меня лучше будет. Посадили автобус, переодели и повезли", - рассказал он.

Оккупант пережил только одно задание, из 8 человек выжило двое. Командиры приказали зайти на размотанную перед этим позицию, где он увидел много двухсотых рашистов.

Первых четырех убило еще по дороге. Один решил перекурить - убил FPV. Трое забежали в блиндаж. Сразу пошел штурм в ответ и был ликвидирован еще один рашист с позывным "Пиля".

Дмитрий и его товарищ "Стрела" получили ранения, но выжили, поскольку у воина ВСУ заклинил автомат.

Есть предварительная договоренность с РФ, что обмены пленными в 2025 году станут систематическими, - Лубинец

армия РФ военнопленные война Донецкая область Покровский район Пушкино война в Украине
Топ комментарии
+19
Шкода що заклинив це біосміття жити не повинне. І у всіх кого питають заставілі я нє хотєл , деньгі жена… я толька шафьор.
17.01.2025 11:14
+14
Кацап дмітрій - не Дмитро. Не паскудьте перекладом гарне українське ім'я.
17.01.2025 11:16
+8
ще й автомати клинять..., мало тих кривих мін й поганих дронів...
17.01.2025 11:21
17.01.2025 11:14
17.01.2025 11:16
17.01.2025 11:21
Бо автомати чистити треба.
17.01.2025 11:26
В таких умовах - звична справа. Немає часу почистити, і нові у дефіциті.
17.01.2025 11:34
Я згоден, що може бути тяжко, але краще недоїсти чи 15 хв недоспати, чим зневажити зброю, від якої залежить твоє життя.
17.01.2025 11:38
Часто просто сциш хоч на півхвилини опинитись без зброї. Бо раптом накат, а у тебе ніх немає. Хто щасливий, у того два і більше автомати на позиції.
17.01.2025 11:43
Коли ми стояли в обороні під Купянськом там всюди пісок.Було достатньо обстрілу чи пройтись зі зброєю по окопу щоб все було в піску.Зброю перевіряли постійно і чистили за необхідності по черзі.Донецька глина то взагалі капець.На дтк надягали пінопласт,презерватив і т.п.
17.01.2025 12:06
Автомат міг засмітитись під час бою. Що ми знаємо про ті обставини? Тільки те, що пощастило свинособаці, жертиме тепер краще, ніж у нас пенсіонери харчуються.
17.01.2025 12:12
Автомат клинить не тому що він поганий.Причому любий.Основні причини-перекос патрона,забився грязюкою/піском,після інтенсивної стрілянини.Попереджаючи питання,колишній сержант ЗСУ,убд з 15 року.
17.01.2025 11:36
Тому потрібно наполягати на видачі мастила, чи самому купляти та змащувати особисту зброю.
17.01.2025 11:22
Та автомат це ж життя. Як цього не доганяють хлопці я не знаю.
17.01.2025 11:27
Не доганяють, ще й сперечаються, мовляв головне протерти ганчіркою поршень та ствола насухо ганчірьям протерти, зовсім втратили традиційне розуміння догляду за зброєю, а це ж небезпечно.
17.01.2025 11:31
Відсутність виховання, відсутність навчання, відсутність покарання. Якби хоч один елемент функціонував у суспільстві то результат був би іншим.
17.01.2025 11:35
не було б у кацапа щастя, то нещастя допомогло
17.01.2025 11:34
Погоджуюсь , все точнісінько вами помічено. Деградаційні процеси відбуваються скрізь, але будем сподіватись цім деструктивним процесам теж настане своєчасний кінець.
17.01.2025 11:49
Покидьок. Ось так ***** "чистить" свою країну від покидьків. І нищить Донбас до первозданного стану. Дивіться, жодного ідейного кацапа з кацапською ганчіркою. Окрім, злочинців. Ну не дивно ! ?
17.01.2025 11:49
 
 