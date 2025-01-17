РУС
Россия объявила 18 тысяч га земель на оккупированной Луганщине "бесхозными", - Центр нацсопротивления

Росія назвала 18 тисяч га земель на Луганщині

Россия провела очередную "инвентаризацию" земель на временно оккупированной Луганщине, объявив 18 тысяч гектаров угодий такими, что якобы не имеют владельцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, эти участки фактически принадлежат украинцам, которые не приняли российское гражданство и не получили паспорт страны-агрессора.

Начиная с 1 января, украинцы на оккупированных территориях, которые не получили паспорта РФ, потеряли любые юридические права на владение имуществом, согласно решению российской администрации. Таких людей Кремль теперь официально считает "лицами без гражданства".

Эксперты отмечают, что эта политика создает дополнительное давление на местное население, заставляя их принимать гражданство оккупанта или оставаться фактически вне правового поля.

Принудительная паспортизация на ВОТ

Напомним, что на ВОТ Украины с января 2025 года россияне планировали усилить давление на граждан, которые не получили паспорт РФ.

Затем сообщалось, что с 5 февраля заработает так называемый реестр контролируемых лиц, в который враг занесет украинцев без паспорта РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нанесенный Россией ущерб окружающей среде Луганщины достиг почти 600 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

земля (1957) Центр национального сопротивления (597) Луганская область (6539)
Тобто всі,хто не має російського громадянства на їх думку є "особами без громадянства".Це виглядає як предсмертний відчайдушний нігілізм...
17.01.2025 12:47 Ответить
Пора вже і нам курщину осваювати, проводити референдум про входження в Україну і розподіл земель. А то ***** розказує що він не віддасть окуповані території тому що вони вже внесені в конституцію Сосії. Ми теж скажемео що Курщина і Білгородщина це вже Україна. Отак хай на світових картах і буде сіра зона між нами і Сосією.
17.01.2025 12:49 Ответить
Тим хто пропонує вдагаварицца з ****** ради миру і відказатися від окупованих земель, хто компенсує людям їхню власність яку гарантувала Конституція України? Прийдеться мільйонам переселенцям виділяти аналогічні земельні ділянки на Львівщині чи Вінничині відбираючи її у місцевих.
17.01.2025 12:56 Ответить
Правильно писати "безхазяйними".
17.01.2025 13:17 Ответить
 
 