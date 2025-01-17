Россия объявила 18 тысяч га земель на оккупированной Луганщине "бесхозными", - Центр нацсопротивления

Россия провела очередную "инвентаризацию" земель на временно оккупированной Луганщине, объявив 18 тысяч гектаров угодий такими, что якобы не имеют владельцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, эти участки фактически принадлежат украинцам, которые не приняли российское гражданство и не получили паспорт страны-агрессора.

Начиная с 1 января, украинцы на оккупированных территориях, которые не получили паспорта РФ, потеряли любые юридические права на владение имуществом, согласно решению российской администрации. Таких людей Кремль теперь официально считает "лицами без гражданства".

Эксперты отмечают, что эта политика создает дополнительное давление на местное население, заставляя их принимать гражданство оккупанта или оставаться фактически вне правового поля.

Принудительная паспортизация на ВОТ

Напомним, что на ВОТ Украины с января 2025 года россияне планировали усилить давление на граждан, которые не получили паспорт РФ.

Затем сообщалось, что с 5 февраля заработает так называемый реестр контролируемых лиц, в который враг занесет украинцев без паспорта РФ.

