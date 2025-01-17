Зеленский об ударе РФ по Кривому Рогу: Россию можно остановить только общим давлением

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Кривому Рогу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на это время известно о четырех жизнях, которые забрал этот удар. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Продолжается спасательная операция.



Каждый такой террористический удар - это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама - ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", - отметил он.

Удар по Кривому Рогу 17 января 2025 года

Российские захватчики нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Известно о 4 погибших и 5 пострадавших.

