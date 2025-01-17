РУС
Зеленский об ударе РФ по Кривому Рогу: Россию можно остановить только общим давлением

Удар по Кривому Рогу 17 січня 2025 року

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Кривому Рогу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на это время известно о четырех жизнях, которые забрал этот удар. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Продолжается спасательная операция.

Каждый такой террористический удар - это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама - ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", - отметил он.

Удар по Кривому Рогу 17 января 2025 года

Российские захватчики нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Известно о 4 погибших и 5 пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запорожью 8 января: количество погибших возросло до 14 человек

война (1438) Зеленский Владимир (21661) Кривой Рог (1432) обстрел (29084) Днепропетровская область (4369) Криворожский район (175) война в Украине (5744)
Ну так потужся , яйценосний.
17.01.2025 14:11 Ответить
То виходить тепер шо десь посередині не вийшло? І порох не барига, а наживається хто зараз на війні?
17.01.2025 14:15 Ответить
Імпотентне чучело. І оця нікчема ще квакала про кордони 91 року? Ліл.
17.01.2025 14:16 Ответить
Це коли гундосий крим відвойовував?
17.01.2025 14:34 Ответить
А що "просто пєрєстать стрєлять" уже не катит?
17.01.2025 18:37 Ответить
подивися в очі пуйла і переможеш
17.01.2025 18:56 Ответить
 
 