Орбан: Украина без западных денег сегодня - не страна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украины, как государства, "уже не существует", потому что страна зависит от денег Запада, а ее вступление в ЕС якобы будет представлять угрозу для европейской экономики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.

По словам Орбана, Украина представляет экономическую угрозу для Европы, поэтому он угрожает ввести защитные меры, чтобы, например, не нанести ущерб венгерской и польской сельскохозяйственным экономикам.

Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах, а без западных денег она на сегодня не страна", - сказал он.

Орбан заявил, что политики в Брюсселе находятся в "стадии запоя", но впоследствии наступит "отрезвление".

Также читайте: Орбан предлагает "выбросить санкции против РФ в окно" из-за "новой эры Трампа"

Также, по словам венгерского премьера, для достижения целей экономической политики Венгрии необходим мир, и тогда "нам придется заняться Украиной, на которую мы сейчас смотрим только через "призму войны".

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз предложил отменить санкции против России за ее агрессивную войну против Украины.

Читайте также: Венгрия потеряет 1 млрд евро денег ЕС из-за политики Орбана