Орбан: Украина без западных денег сегодня - не страна
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украины, как государства, "уже не существует", потому что страна зависит от денег Запада, а ее вступление в ЕС якобы будет представлять угрозу для европейской экономики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.
По словам Орбана, Украина представляет экономическую угрозу для Европы, поэтому он угрожает ввести защитные меры, чтобы, например, не нанести ущерб венгерской и польской сельскохозяйственным экономикам.
Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах, а без западных денег она на сегодня не страна", - сказал он.
Орбан заявил, что политики в Брюсселе находятся в "стадии запоя", но впоследствии наступит "отрезвление".
Также, по словам венгерского премьера, для достижения целей экономической политики Венгрии необходим мир, и тогда "нам придется заняться Украиной, на которую мы сейчас смотрим только через "призму войны".
Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз предложил отменить санкции против России за ее агрессивную войну против Украины.
а в Угорщині немає війни , а вона без європейськоі допомоги
не в змозі вижити 😡
Коли ця дрянь зтулить пельку назавжди 🙁
Кацапізм у них в крові, буквально.
Британці молодці..хоча колись думав що роблять помилку - приймають свої суверені рішення і срали вони на орбана та фіцо
Але ж найбільший "грантоїд"
а ми й не знали
Немытый орган только воняет...
Все пишем в посольство ******* орбанщины что мы о них думаем.
А чому Мадярщина без дотацій від ЄС не здатна прожити? Мадярщина теж на війну витрачається?
Чому малесенькій Мадярщині, яка живе у мирі, потрібні такі ж дотації, як і у 10 раз більшій Україні, яка воює?
P.s. надмірні толерастія і плюралізм ЄС дозволяють відвертим агентам Кремля вести себе і відкрито, і нахабно. Інколи іншим країнам ЄС слід казати Угорщині ваш вибір *******, ми його дуже, ваш вибір, поважаємо, але ******** з ним самі і закрити всі програми, які тільки можна.
Орбан держится у власти за счет 60...80 тыс голосов по 300 евро в год венгерской диаспоры в Украине.
У нас война, но они в мирных условиях живут за счет финансирования ЕС, рашкиного газа/нафти и заробітчан в Австрии.
Нехай з ким хоче домовляється ублюдок.
І ******* у підручниках історії писали б, що "каґда ми ісчо жилі на уралє то ґаварілі парускі а патом пашлі с цивілізационной місієй в гейропу а тут нас сталі уґнєтать і заставлять ґаваріть на спєциальном єзике штоп нас нікто ніпанімал".
Рамкова країна: Угорщина
Країни, що виділяють війська: Італія, США, Туреччина і Хорватія.
Якщо країни-донори пошлють Угорщину, то орбан щоки трошки втягне у ... сраку.
чи Хвуйло підказав??
Це повинно зачіпати нашу гордість, ми повинні хотіти це виправити і втерти носа тому орбану. Але більшість з тих, хто тут виллив свій гнів на орбана на цьому і завершать, бо гордості, як і здорового глузду немає, а є тільки мрії, і уявлення, що всі нам винні. Про майбутнє і розвиток ніхто не думає(
Твой кремлевский гитлер напал на нашу страну!