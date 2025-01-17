РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11105 посетителей онлайн
Новости
9 319 82

Орбан: Украина без западных денег сегодня - не страна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украины, как государства, "уже не существует", потому что страна зависит от денег Запада, а ее вступление в ЕС якобы будет представлять угрозу для европейской экономики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.

По словам Орбана, Украина представляет экономическую угрозу для Европы, поэтому он угрожает ввести защитные меры, чтобы, например, не нанести ущерб венгерской и польской сельскохозяйственным экономикам.

Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах, а без западных денег она на сегодня не страна", - сказал он.

Орбан заявил, что политики в Брюсселе находятся в "стадии запоя", но впоследствии наступит "отрезвление".

Также читайте: Орбан предлагает "выбросить санкции против РФ в окно" из-за "новой эры Трампа"

Также, по словам венгерского премьера, для достижения целей экономической политики Венгрии необходим мир, и тогда "нам придется заняться Украиной, на которую мы сейчас смотрим только через "призму войны".

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз предложил отменить санкции против России за ее агрессивную войну против Украины.

Читайте также: Венгрия потеряет 1 млрд евро денег ЕС из-за политики Орбана

Автор: 

Венгрия (2069) Евросоюз (17493) Орбан Виктор (522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
Может скинемся на киллера ? Достал уже.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:27 Ответить
+47
В нас віина! - шмаровоз! - а ти без віини весь в долгах як в шовках
показать весь комментарий
17.01.2025 16:28 Ответить
+40
Мало того що та гнида у довгах, то ще у дотаціях ЄС. Без дотацій мадяри жили би як якась русская область нєчєрнозємья.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может скинемся на киллера ? Достал уже.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:27 Ответить
+ +
показать весь комментарий
17.01.2025 16:31 Ответить
Щось сьогодні забагато цього га#дона.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:42 Ответить
Ця потвора угорська не розуміє , що в нашій країні війна і без сторонньої допомоги нам буде важко вижити ,
а в Угорщині немає війни , а вона без європейськоі допомоги
не в змозі вижити 😡
Коли ця дрянь зтулить пельку назавжди 🙁

показать весь комментарий
17.01.2025 16:54 Ответить
Ця гидота все розуміє , більше того він ************.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:08 Ответить
- Мне кажется даже, что атмосферный столб давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. И, кроме того, я не член профсоюза.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:53 Ответить
....,,и папаша мой был турецко- подданный,,.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:29 Ответить
+
показать весь комментарий
17.01.2025 17:05 Ответить
Я-за.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:00 Ответить
Підспівуе ***** його цитатами. Що воно досі робить в ЕС ? Вигнать нахрен
показать весь комментарий
17.01.2025 18:49 Ответить
Право вето вже в ЄС не існує. Тому тепер "орбанівські" та "фіцовські" камлання просто слюняві "сичання **********".
показать весь комментарий
17.01.2025 21:56 Ответить
Мадярщина теж, єслі шо...
показать весь комментарий
17.01.2025 16:28 Ответить
В нас віина! - шмаровоз! - а ти без віини весь в долгах як в шовках
показать весь комментарий
17.01.2025 16:28 Ответить
Мало того що та гнида у довгах, то ще у дотаціях ЄС. Без дотацій мадяри жили би як якась русская область нєчєрнозємья.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:30 Ответить
Гени не приховаєш, а якщо згадати звідки вони приперлись до Європи...
Кацапізм у них в крові, буквально.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:21 Ответить
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
17.01.2025 16:45 Ответить
А венгрия кто тогда?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:29 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 16:32 Ответить
Піда@ський причухан у цьго виродка
показать весь комментарий
17.01.2025 16:55 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 16:52 Ответить
щоб ти здох! і твій недострелений брат фіцик - теж! Амінь.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:30 Ответить
Не країна але загрожує с/г економікам двох країн.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:30 Ответить
Так, його логіка бездоганна! 😂
показать весь комментарий
17.01.2025 19:23 Ответить
Ніби і правда, але так само можна сказати і про Угорщину. Яка без грошей ЄС через два-три місяці нагадуватиме Білоруську область ерефії. І при цьому виправдання у вигляді війни у них немає.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:31 Ответить
Орбан сильно похудел.
Что-то происходит...
показать весь комментарий
17.01.2025 16:31 Ответить
ЄС трохи кран з євро прикрутив.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:36 Ответить
В сенсі мозку.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:07 Ответить
реально ЕС нафіг не потрібне ..Спільнота де фіцо та орбан можуть ставити всіх раком - нах не потрібна

Британці молодці..хоча колись думав що роблять помилку - приймають свої суверені рішення і срали вони на орбана та фіцо
показать весь комментарий
17.01.2025 16:31 Ответить
А що там угорщина без раїсського газу?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:34 Ответить
Нуладно ми, у нас війна, яку почав скот у якого Вітя Орбан відсмокткє а з себе прелставляє МУДЬЯрія ьез западних грошей? Так, брудний притулок для уральськиціганів.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:34 Ответить
Те саме можна про угорщину сказати.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:35 Ответить
Не теж саме, бо в Україні Відчизняна Війна, яка потребує прорву грошей, а Угорщина не здатна існувати без дотацій в мирному житті.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:48 Ответить
Аби це сказав хтось інший....
Але ж найбільший "грантоїд"
показать весь комментарий
17.01.2025 16:35 Ответить
Даавнопора мадяру перекрити нафтопровід Дружбу!
показать весь комментарий
17.01.2025 16:35 Ответить
Ще один чепушило.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:36 Ответить
австро-угорська імперія виявляється була угорсько-угорською

а ми й не знали
показать весь комментарий
17.01.2025 16:38 Ответить
вот питор гнойный! если бы на тебя так напал кацапский мордор, как на Украину, твой венгрии не стало бы меньше чез за три дня. со всеми деньгами Европы или США
показать весь комментарий
17.01.2025 16:38 Ответить
Венгрия без войны, без россии под боком, а живёт всё время на подсосе у ЕС.
Немытый орган только воняет...
показать весь комментарий
17.01.2025 16:40 Ответить
ЄС вже не вистачає, доводиться ще у ***** підсмоктувати.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:03 Ответить
mailto:[email protected] [email protected]
Все пишем в посольство ******* орбанщины что мы о них думаем.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:41 Ответить
"Сами вы недойобанная недобелоруссия, проститутки." (с)
показать весь комментарий
17.01.2025 16:44 Ответить
чия би корова мичала, а орбанівська (європейський економічний пігмей на євродотаціях та кремлівських хабарях) - краще б мовчала..
показать весь комментарий
17.01.2025 16:41 Ответить
Україна вимушена витрачати по $100мільярдів на війну через друга орбана - *****.
А чому Мадярщина без дотацій від ЄС не здатна прожити? Мадярщина теж на війну витрачається?
Чому малесенькій Мадярщині, яка живе у мирі, потрібні такі ж дотації, як і у 10 раз більшій Україні, яка воює?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:43 Ответить
Орбан без труби Дружба, не прем'єр-міністр Угорщини, а міжнародний злочинець у розшуку. Якщо не можна закрити трубу по контракту, то можна влаштувати форс мажор. Проблема в тому, в нас керує такий самий виродок, як орбан, тільки гірший набагато.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:47 Ответить
Чи я б корова мичала…
P.s. надмірні толерастія і плюралізм ЄС дозволяють відвертим агентам Кремля вести себе і відкрито, і нахабно. Інколи іншим країнам ЄС слід казати Угорщині ваш вибір *******, ми його дуже, ваш вибір, поважаємо, але ******** з ним самі і закрити всі програми, які тільки можна.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:47 Ответить
А Орбан без кремлевских и газпромовских денег не президент.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:51 Ответить
Цена на недвижимость через границу Венгрии в 4..5 раз ниже, чем в Закарпатье.
Орбан держится у власти за счет 60...80 тыс голосов по 300 евро в год венгерской диаспоры в Украине.
У нас война, но они в мирных условиях живут за счет финансирования ЕС, рашкиного газа/нафти и заробітчан в Австрии.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:51 Ответить
Із Орбаном все ясно. Але маю питання до тих, хто розуміється в фінансах: Яким чином під час війни Україна змогла збільшити золото-валютні резерви? Байден кинув із лендлізом та реальною допомогою. Чому Україна накопичувала, а не витрачала на зброю?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:54 Ответить
Тю. Угорщина давно не країна без грошей Заходу і *****. І без війни при цьому.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:55 Ответить
орбАн - *****
показать весь комментарий
17.01.2025 16:55 Ответить
так само Угорщина без грошей ЕС ніщо
показать весь комментарий
17.01.2025 16:56 Ответить
Доречі. Якщо так, перекриваймо Угорщині все.
Нехай з ким хоче домовляється ублюдок.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:56 Ответить
А як би на нашому місці зробила "настоящая" країна,якою він вважає рашку?Половину мадьярів Закарпаття на фронт,половину - в табори.У тих хто втік в Угорщину забрати будинки,землю,майно і віддати переселенцям зі сходу.Членів їх сімей оголосити "ворогами народу" - і теж в табори.Угорську мову заборонити навіть на побутовому рівні.Отак зробила би росія...і так робила завжди росія і найсмішніше що орбани з тим абсолютно погодились би і сприйняли це як нормальну і зрозумілу політику.Холуй і раб розуміє тільки таке...
показать весь комментарий
17.01.2025 16:56 Ответить
"...Угорську мову заборонити навіть на побутовому рівні..."
І ******* у підручниках історії писали б, що "каґда ми ісчо жилі на уралє то ґаварілі парускі а патом пашлі с цивілізационной місієй в гейропу а тут нас сталі уґнєтать і заставлять ґаваріть на спєциальном єзике штоп нас нікто ніпанімал".
показать весь комментарий
17.01.2025 17:39 Ответить
Мадярщчина це взагалі, плювок на мапі !
показать весь комментарий
17.01.2025 16:58 Ответить
Нахабство орбана має підтримку. Ось так. "Станом на липень 2024 року склад восьми бойових груп Альянсу є таким: 3. Країна-господарка: Угорщина
Рамкова країна: Угорщина
Країни, що виділяють війська: Італія, США, Туреччина і Хорватія.
Якщо країни-донори пошлють Угорщину, то орбан щоки трошки втягне у ... сраку.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:03 Ответить
Чия б корова мичала. Мадяри на голці дотацій ЄС щільно сидять. Ще невідомо у кого більше вийде, якщо прибати витрати на війну, при перерахунку на одну особу
показать весь комментарий
17.01.2025 17:03 Ответить
Раніше я думав що орбан гей, а він виявився підорасом. Відать добре йому ху....ло накинуло. А головне хватає наглості ще на ЄС наїзжати. Хоча головне гроші від ху..ла, вони йому йдуть, а гроші ЄС його народу. Так що йому пофіг на державу.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:04 Ответить
Дебіл. Здохни.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:16 Ответить
Навіщо цитувати хворих?
показать весь комментарий
17.01.2025 17:18 Ответить
Якщо орбан вийме зі своєї дупи руку путлера, то впаде і то вже буде не орбан.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:37 Ответить
сам здогадався
чи Хвуйло підказав??
показать весь комментарий
17.01.2025 17:48 Ответить
чому наше мзс мовчить?
показать весь комментарий
17.01.2025 17:52 Ответить
І це сказала та жаба яка бігає то до ЄС то до ***** по гроші
показать весь комментарий
17.01.2025 17:53 Ответить
Тварь мокшанская
показать весь комментарий
17.01.2025 17:56 Ответить
А Угорщина , бе вливання з ЄС, на що спроможна? ********. ************** смоктунець
показать весь комментарий
17.01.2025 18:05 Ответить
Тут як завжди накинулися на орбана всі гуртом (і як правило є за що), але в цьому випадку хіба він не правий? Ну уявіть, що нам перестали допомагати, де ми будемо? Хтось хоче такого? Тому нажаль він тут правий.
Це повинно зачіпати нашу гордість, ми повинні хотіти це виправити і втерти носа тому орбану. Але більшість з тих, хто тут виллив свій гнів на орбана на цьому і завершать, бо гордості, як і здорового глузду немає, а є тільки мрії, і уявлення, що всі нам винні. Про майбутнє і розвиток ніхто не думає(
показать весь комментарий
17.01.2025 18:12 Ответить
а де він буде якщо йому перестануть допомагати??? там же де і ми!
показать весь комментарий
17.01.2025 20:40 Ответить
А мене він не цікавить, мене ми цікавлять. І так повинно бути для всіх українців.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:03 Ответить
Брись,свинособака мокшанська..
показать весь комментарий
17.01.2025 19:29 Ответить
пидарок,***** вже три роки бере...
показать весь комментарий
17.01.2025 22:02 Ответить
Это называется - у нас Великая Отечественная Война, которая требует много денег.
Твой кремлевский гитлер напал на нашу страну!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:44 Ответить
А що представляє собою Угорщина без дотацій ЄС? Може, їй варто вийти з його складу, щоб показати всім, яка вона "суверенна" і "незалежна"!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:03 Ответить
А Угорщина без грошей ЄС (структурні фонди розвитку), США (кредити МВФ), росії (пільгові ціни на газ / хабарі) і Китаю (типу інвестиції в інфраструктуру, теж політичні хабарі) - що собою являє ?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:24 Ответить
Як не дивно, Угорщина теж без грошей ЄС - ніщо. Довели до ручки орбани всякі...
показать весь комментарий
17.01.2025 20:50 Ответить
Панове угорці, відгукніться, чого відмовчуєтесь? Ви ж є тут, у Цензорі.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:10 Ответить
А Угорщина без грошей ЄС країна? Так, звичайна помийка.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:35 Ответить
Як сказав його пи..здуватий корєш з кремля, "чья б кобьіла мьічала"
показать весь комментарий
17.01.2025 22:58 Ответить
 
 