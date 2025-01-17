РУС
"Ограниченно пригодные" до 5 февраля должны прийти на ВВК и выполнить норму закона. Никакой коллизии нет, - "слуга народа" Вениславский

Обмежено придатні отримають штраф за непроходження ВЛК до 5 лютого 2025 року

Военнообязанные граждане, которые ранее получили статус "ограниченно годный", должны самостоятельно до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы выполнить норму закона. Иначе им придется заплатить штраф от 17 тысяч гривен.

Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Граждане с этим статусом в случае не прохождения ВВК до этого срока получат штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Вениславский напомнил, что согласно новому закону, в Украине отменен термин "ограниченно годный".

Однако в переходных положениях закона четко указано, что в течение 9 месяцев те лица, которые ранее были признаны "ограниченно годными", должны пройти повторно ВВК, чтобы определить, пригодны ли они к военной службе по новым нормам.

Читайте также: 90% работников ГСЧС забронированы. Информация о мобилизации 50% состава не соответствует действительности, - ГСЧС

Этот закон вступил в силу. 9 месяцев истекает. Соответственно, естественно возникает вопрос к тем, кто не выполнил требование закона. Какого-то отдельного регулирования на уровне Кабмина это не требует. Здесь никакой коллизии нет", - пояснил нардеп.

По словам Вениславского, нет никаких юридических оснований, чтобы оспаривать или оправдываться, что за 9 месяцев не было возможности для таких граждан пройти повторно ВВК.

"Граждане имели время, чтобы выполнить требование закона. Кто не выполнил - дальше будет привлекаться к ответственности за невыполнение тех или иных положений законодательства. А ответственность за нарушение правил воинского учета, а это одни из составляющих этих правил, установлена административная ответственность, которая действует уже десяток лет", - подчеркнул он.

Читайте также: Рада не рассматривает никаких инициатив по снижению мобилизационного возраста, - "слуга народа" Федиенко

Постановление Кабмина, которое предусматривает вызов через повестку, означает, что происходят мобилизационные мероприятия.

Однако, по словам нардепа, это другой закон, который предусматривает, что в случае призыва военнообязанного гражданина, он должен получить повестку и пройти ВВК.

"Мы говорим о другой категории, которых не надо вызывать, потому что их никто не мобилизует. Они должны были выполнить норму закона и прийти на ВВК", - добавил он.

Напомним, ранее нардеп Вениславский заявлял, что 17-летние юноши будут платить штраф, если не стали вовремя на учет.

9 января Верховная Рада приняла законопроект №12076 Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников.

Читайте также: Расформировать ТЦК не получится, пока не будет эффективной альтернативы, - "слуга народа" Вениславский

+37
ще один зелений мудень.
направлення на ВЛК виписує ТЦК. неможна прийти і сказати - я такий красівий, робіть мені ВЛК.
якщо ТЦК не змогли опрацювати всі ці обмежено придатні - це їх проблема.
ще раз - ВЛК покладено на ТЦК, а не на громадян. так що йде той веніславський до інших зелених під..рів.
самі закони приймають, й гадки не мають як виконувати..
17.01.2025 18:11 Ответить
+35
А какая норма закона дает возможность уклоняться от армии Кошевому, Баканову, Монатику и прочим холуям Зеленского?
17.01.2025 18:13 Ответить
+27
Коли вже спишуть на смітник обмежених розумово веніславських та інших арахамій, які своєю діяльністю фактично зірвали цивілізований процес поповнення війська?
17.01.2025 18:13 Ответить
Закон про обов'язок проходження ВЛК

Нагадаємо, що Перехідні положення Закону України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3621-20#Text від 21.03.2024 №3621-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» (далі - Закон №3621) встановлюють, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Закон набрав чинності 04.05.2024 року, отже до 04.02.2025 року усі військовозобов'язані, що були визнані обмежено придатними повинні пройти військово-лікарську комісію (далі - ВЛК).
Виникає питання, куди саме йти і де шукати ту ВЛК?Правила військового обліку

Згідно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n358 підпунктами 2 та 4 п. 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів (додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n2 від 30.12.2022 № 1487) військовозобов'язаний повинен:

прибувати для проходження медичного огляду за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК) у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках або інших офіційних документах.проходити медичний огляд «…» згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження «…» військово-лікарських комісій районних (міських) ТЦК

Направлення на ВЛК від ТЦК

Перш ніж ми ознайомимо вас з офіційною позицією Міноборони, пропонуємо запам'ятати словосполучення:
«прибувати для проходження ВЛК за викликом ТЦК» та «проходити ВЛК згідно направлення ТЦК».

Отже, ТЦК повинен викликати та направити.

Аналіз вищезазначених норм свідчить про те, що ініціатором направлення на ВЛК повинен бути ТЦК. І не дивлячись на обов'язок, визначений https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3621-20#Text Законом №3621, ТЦК повинен викликати і направити на ВЛК військовозобов'язаних, що мають статус обмежено придатних.

https://www.facebook.com/DniprovskaRDA/posts/pfbid0356UMddZV8xtrJ6RGnL1fKtVasi8xpoXS7j4NcB2kB5QPytsKkWoJtzhguQcwLt2zl?__cft__%5b0%5d=*******************************************************************************************************************************-_p7pv0f0KD2zYSw2AoV8FzTuSdLNTFplcSaMmceU5st72A&__tn__=%2CO%2CP-R Вказують на це й фахівці Дніпровської РДА Дніпропетровської області.

Джерело: https://7eminar.ua/news/3645-uvaga-usim-obmezeno-pridatnim-dlya-napravlennya-na-vlk-slid-zyavitisya 7eminar
17.01.2025 20:38 Ответить
Ті, у кого відсрочка, ВЛК не проходять в принципі.

"

Військовозобов'язані громадяни, термін дії відстрочки від призову яких під час проведення мобілізаційних заходів на період воєнного стану не закінчився, не направляються на ВЛК.

Виняток становлять військовозобов'язані громадяни, які виявили бажання проходити військову службу в лавах ЗСУ за контрактом."
18.01.2025 12:22 Ответить
Прекрасно,мерзото,давай ще-громадяни,врешті,мають навчитись голосувати правильно й не віддавати країну на розтерзання гнилим,ненаситним ,чужерідним сутностям!
17.01.2025 20:31 Ответить
хай веніславський\єрма\тцк потужно йде за руськім кораблем, зе лай н0!
17.01.2025 21:20 Ответить
Він справді - юрист?
18.01.2025 06:11 Ответить
Ніякої правової норми на штраф не існує! це само проізвол держави!
Тому що військовий стан було введено в лютому 2022 року,а дальше військовий стан тільки продовжувався,а норма покарання введена через два роки.
А це суперечить Конституції та законам які діють в Україні!
18.01.2025 06:29 Ответить
Нормами закону передбачено-'' юридична особа, незалежно від організаційно-правової форми проходить обов'язкову державну реєстрацію '', ''відомості щодо структурних підрозділів містять у єдиному державному реєстрі ''. Виконайте ,кончені.
18.01.2025 09:32 Ответить
я нічого платити не буду,
мені 31 рік в армії ніколи не служив і присягу Україні не давав.
у мене немає ні машин
ні прав на машину
ні квартир
ні банківскіх рахунків
що може тцк зробити мені? Нічого як вони штраф з мене стягнуть якщо я нічого не маю?
18.01.2025 20:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 