"Ограниченно пригодные" до 5 февраля должны прийти на ВВК и выполнить норму закона. Никакой коллизии нет, - "слуга народа" Вениславский
Военнообязанные граждане, которые ранее получили статус "ограниченно годный", должны самостоятельно до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы выполнить норму закона. Иначе им придется заплатить штраф от 17 тысяч гривен.
Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Граждане с этим статусом в случае не прохождения ВВК до этого срока получат штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.
Вениславский напомнил, что согласно новому закону, в Украине отменен термин "ограниченно годный".
Однако в переходных положениях закона четко указано, что в течение 9 месяцев те лица, которые ранее были признаны "ограниченно годными", должны пройти повторно ВВК, чтобы определить, пригодны ли они к военной службе по новым нормам.
Этот закон вступил в силу. 9 месяцев истекает. Соответственно, естественно возникает вопрос к тем, кто не выполнил требование закона. Какого-то отдельного регулирования на уровне Кабмина это не требует. Здесь никакой коллизии нет", - пояснил нардеп.
По словам Вениславского, нет никаких юридических оснований, чтобы оспаривать или оправдываться, что за 9 месяцев не было возможности для таких граждан пройти повторно ВВК.
"Граждане имели время, чтобы выполнить требование закона. Кто не выполнил - дальше будет привлекаться к ответственности за невыполнение тех или иных положений законодательства. А ответственность за нарушение правил воинского учета, а это одни из составляющих этих правил, установлена административная ответственность, которая действует уже десяток лет", - подчеркнул он.
Постановление Кабмина, которое предусматривает вызов через повестку, означает, что происходят мобилизационные мероприятия.
Однако, по словам нардепа, это другой закон, который предусматривает, что в случае призыва военнообязанного гражданина, он должен получить повестку и пройти ВВК.
"Мы говорим о другой категории, которых не надо вызывать, потому что их никто не мобилизует. Они должны были выполнить норму закона и прийти на ВВК", - добавил он.
Напомним, ранее нардеп Вениславский заявлял, что 17-летние юноши будут платить штраф, если не стали вовремя на учет.
9 января Верховная Рада приняла законопроект №12076 Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нагадаємо, що Перехідні положення Закону України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3621-20#Text від 21.03.2024 №3621-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» (далі - Закон №3621) встановлюють, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.
Закон набрав чинності 04.05.2024 року, отже до 04.02.2025 року усі військовозобов'язані, що були визнані обмежено придатними повинні пройти військово-лікарську комісію (далі - ВЛК).
Виникає питання, куди саме йти і де шукати ту ВЛК?Правила військового обліку
Згідно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n358 підпунктами 2 та 4 п. 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів (додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n2 від 30.12.2022 № 1487) військовозобов'язаний повинен:
прибувати для проходження медичного огляду за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК) у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках або інших офіційних документах.проходити медичний огляд «…» згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження «…» військово-лікарських комісій районних (міських) ТЦК
Направлення на ВЛК від ТЦК
Перш ніж ми ознайомимо вас з офіційною позицією Міноборони, пропонуємо запам'ятати словосполучення:
«прибувати для проходження ВЛК за викликом ТЦК» та «проходити ВЛК згідно направлення ТЦК».
Отже, ТЦК повинен викликати та направити.
Аналіз вищезазначених норм свідчить про те, що ініціатором направлення на ВЛК повинен бути ТЦК. І не дивлячись на обов'язок, визначений https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3621-20#Text Законом №3621, ТЦК повинен викликати і направити на ВЛК військовозобов'язаних, що мають статус обмежено придатних.
https://www.facebook.com/DniprovskaRDA/posts/pfbid0356UMddZV8xtrJ6RGnL1fKtVasi8xpoXS7j4NcB2kB5QPytsKkWoJtzhguQcwLt2zl?__cft__%5b0%5d=*******************************************************************************************************************************-_p7pv0f0KD2zYSw2AoV8FzTuSdLNTFplcSaMmceU5st72A&__tn__=%2CO%2CP-R Вказують на це й фахівці Дніпровської РДА Дніпропетровської області.
Джерело: https://7eminar.ua/news/3645-uvaga-usim-obmezeno-pridatnim-dlya-napravlennya-na-vlk-slid-zyavitisya 7eminar
"
Військовозобов'язані громадяни, термін дії відстрочки від призову яких під час проведення мобілізаційних заходів на період воєнного стану не закінчився, не направляються на ВЛК.
Виняток становлять військовозобов'язані громадяни, які виявили бажання проходити військову службу в лавах ЗСУ за контрактом."
Тому що військовий стан було введено в лютому 2022 року,а дальше військовий стан тільки продовжувався,а норма покарання введена через два роки.
А це суперечить Конституції та законам які діють в Україні!
мені 31 рік в армії ніколи не служив і присягу Україні не давав.
у мене немає ні машин
ні прав на машину
ні квартир
ні банківскіх рахунків
що може тцк зробити мені? Нічого як вони штраф з мене стягнуть якщо я нічого не маю?