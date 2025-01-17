"Ограниченно пригодные" до 5 февраля должны прийти на ВВК и выполнить норму закона. Никакой коллизии нет, - "слуга народа" Вениславский

Военнообязанные граждане, которые ранее получили статус "ограниченно годный", должны самостоятельно до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы выполнить норму закона. Иначе им придется заплатить штраф от 17 тысяч гривен.

Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Граждане с этим статусом в случае не прохождения ВВК до этого срока получат штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Вениславский напомнил, что согласно новому закону, в Украине отменен термин "ограниченно годный".

Однако в переходных положениях закона четко указано, что в течение 9 месяцев те лица, которые ранее были признаны "ограниченно годными", должны пройти повторно ВВК, чтобы определить, пригодны ли они к военной службе по новым нормам.

Читайте также: 90% работников ГСЧС забронированы. Информация о мобилизации 50% состава не соответствует действительности, - ГСЧС

Этот закон вступил в силу. 9 месяцев истекает. Соответственно, естественно возникает вопрос к тем, кто не выполнил требование закона. Какого-то отдельного регулирования на уровне Кабмина это не требует. Здесь никакой коллизии нет", - пояснил нардеп.

По словам Вениславского, нет никаких юридических оснований, чтобы оспаривать или оправдываться, что за 9 месяцев не было возможности для таких граждан пройти повторно ВВК.

"Граждане имели время, чтобы выполнить требование закона. Кто не выполнил - дальше будет привлекаться к ответственности за невыполнение тех или иных положений законодательства. А ответственность за нарушение правил воинского учета, а это одни из составляющих этих правил, установлена административная ответственность, которая действует уже десяток лет", - подчеркнул он.

Читайте также: Рада не рассматривает никаких инициатив по снижению мобилизационного возраста, - "слуга народа" Федиенко

Постановление Кабмина, которое предусматривает вызов через повестку, означает, что происходят мобилизационные мероприятия.

Однако, по словам нардепа, это другой закон, который предусматривает, что в случае призыва военнообязанного гражданина, он должен получить повестку и пройти ВВК.

"Мы говорим о другой категории, которых не надо вызывать, потому что их никто не мобилизует. Они должны были выполнить норму закона и прийти на ВВК", - добавил он.

Напомним, ранее нардеп Вениславский заявлял, что 17-летние юноши будут платить штраф, если не стали вовремя на учет.

9 января Верховная Рада приняла законопроект №12076 Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников.

Читайте также: Расформировать ТЦК не получится, пока не будет эффективной альтернативы, - "слуга народа" Вениславский