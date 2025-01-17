РУС
Яхта фигуранта дела о коррупции в Фонде госимущества Гмырина арестована в Италии

Гмирін Андрій

Яхту Андрея Гмырина стоимостью около 5,5 млн евро арестовали в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

Гмырина считают соорганизатором одной из крупнейших афер в Украине на 10 миллиардов, которую провернули в Фонде госимущества во времена Дмитрия Сенниченко.

Большинство подозреваемых по делу сбежали за границу и "обросли" там дорогими активами. В частности, виллой во Франции, бизнесами в Дубае, автопарком в Австрии. Несколько из этих активов детективы НАБУ в сотрудничестве с правоохранителями других стран уже успели арестовать в рамках уголовного дела. Упомянутую яхту в 2023 году приобрела компания GFB COMPANY LTD, связанная с Гмыриным.

"Принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыска и экстрадиции", - отмечают в НАБУ.

Разом з гмиріним на борту!
17.01.2025 20:07 Ответить
лоцманом?
17.01.2025 20:50 Ответить
17.01.2025 20:12 Ответить
Умерова потрясите, он там командовал перед сменой Резникова
17.01.2025 20:58 Ответить
І одна ця яхта коштує БІЛЬШЕ, чим ВСІ "ЗДОБУТКИ" ДБР за минулий рік!
17.01.2025 21:11 Ответить
Там недалеко від яхти є ще 15-ти кімнатна вілла одного нашого топ-корупціонера. Бєрітє.
