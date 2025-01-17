Яхта фигуранта дела о коррупции в Фонде госимущества Гмырина арестована в Италии
Яхту Андрея Гмырина стоимостью около 5,5 млн евро арестовали в Италии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.
Гмырина считают соорганизатором одной из крупнейших афер в Украине на 10 миллиардов, которую провернули в Фонде госимущества во времена Дмитрия Сенниченко.
Большинство подозреваемых по делу сбежали за границу и "обросли" там дорогими активами. В частности, виллой во Франции, бизнесами в Дубае, автопарком в Австрии. Несколько из этих активов детективы НАБУ в сотрудничестве с правоохранителями других стран уже успели арестовать в рамках уголовного дела. Упомянутую яхту в 2023 году приобрела компания GFB COMPANY LTD, связанная с Гмыриным.
"Принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыска и экстрадиции", - отмечают в НАБУ.
Родина організатора мільярдних схем у ФДМУ Гмиріна скуповує елітне майно у Європі. Його пов'язували з Офісом президента.
За даними НАБУ, Гмирін виїхав з України 28 лютого 2022 року.
В Італії арештували елітну яхту підозрюваного у справі ексголови Фонду держмайна Сенниченка
Сенниченко втік за кордон 7 квітня 2023 після обшуків у нього вдома, використавши "білий військовий квиток".
Зрозуміло, навіщо цим "ефективним менеджерам" інвалідності.