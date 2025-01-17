РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11100 посетителей онлайн
Новости
10 862 163

Спикер ВМС Плетенчук заявил, что его и двух офицеров отказались обслуживать в хостеле Киева, потому что "военные опасны"

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что в столичном хостеле "Hostel VShokoladi" ему и еще двум офицерам отказали в обслуживании, аргументируя это тем, что, мол, "военные опасны"

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Плетенчука, на ресепшене сотрудница хостела отказалась пропустить офицеров внутрь помещения, чтобы пообедать.

Спикер ВМС рассказал, что на его просьбу дать телефон руководителя заведения персонал отказал.

"Это личная позиция или владельцев, интересно? К сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Часть, которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами, и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более, мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР - это лайт-версия того, через что прошли штурмовики. Но у хлопцев, конечно, может возникнуть куча вопросов - вроде, "стоило ли их защищать", - резюмировал Плетенчук.

Также смотрите: В Киеве ресторан отказался обслуживать военного из-за "приказа руководства": полиция открыла производство. ВИДЕО

Дмитро Плетенчук заявив, що йому в хостелі в Києві відмовили в обслуговуванні

Напомним, ранее сообщалось, что в ресторане Noice в Оболонском районе столицы персонал отказался обслуживать украинского военнослужащего якобы из-за распоряжения администрации.

Автор: 

Киев (26002) военнослужащие (6258) Плетенчук Дмитрий (178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Чому заклади що відмовляються обслуговувати військових досі з ліцензіями та не зачинені,а їх власники не депортовані на їх батьківщину якщо вони не громодяни України?Відповідь напевно є у кожного.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:26 Ответить
+16

Потрібен флеш моб « яка потвора зневажає ЗСУ «
показать весь комментарий
17.01.2025 22:35 Ответить
+16
в пікселі вже стало соромно ходити ?
військовим на вулицю вийти джинсики натягувати ?

Ірпінь-Бучу проїхали, Покровськ далеко....

попустило, курви ?
не розслабляйтесь, ще не вечір і кінець війни далеко

.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
" З 2011 по 2016 рік на громадських засадах він був кореспондентом у виданні "Преступности.НЕТ". У 2014 році у Дмитра був перший досвід роботи в пресслужбі.

Нею стала пресслужба миколаївського осередку організації "Правий сектор". Того ж року він став співорганізатором відділення з виготовлення маскувальних сіток для фронту у волонтерській організації "Лісова кікімора". З 2015 по 2018 рік Плетенчук писав кінорецензії для сайту "NikLife".

З серпня 2016 по Січень 2020 рік Дмитро служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

З березня по вересень 2019 року в Донецькій області виконував ті ж обов'язки у складі Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У січні 2020 року він став офіцером служби зв'язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил ЗС України.

З лютого по листопад 2022 року Плетенчук працював пресофіцером у Миколаївській обласній державній адміністрації та Сил оборони Миколаєва. Після звільнення Херсона від рашистських загарбників у листопаді 2022 року, Дмитро пів року був начальник пресслужби в Силах оборони міста (тактична група "Грім").
показать весь комментарий
18.01.2025 02:48 Ответить
Він не ухилявся,як ти. А тому не тобі тут бекати,лайно.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:44 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2025 20:50 Ответить
Плетенчук щось трохи наплів "навів тінь на плетінь"...
показать весь комментарий
17.01.2025 23:11 Ответить
Поліцію викликали? Без фіксації потім скажуть- " а мі пашутілі", он Зеленьській же шутіл, что " росія просто граніцу отодвігаєт", а нам шо ніззя?
показать весь комментарий
17.01.2025 23:14 Ответить
ВСП....
показать весь комментарий
17.01.2025 23:15 Ответить
Ти можеш зізнатися, яка надбавка у вас на фермі за словосполучення тцк?
А то тут одного троля було піймали, питали його, питали, а він не витримав, .. так нічого і недізналися..
показать весь комментарий
17.01.2025 23:25 Ответить
"люди в військовій формі стали джерелом колосальних проблем в тилу"

що, курва, страшно від людей в пікселі ?
це добре, починайте сцятись вже зараз,
згодом "по большому" від піксєля ходити будете, кацапорилі !

.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:35 Ответить
"заклад куди може вдертись патруль" ?

ти про військовий стан який діє на сьогодні чув ?
показать весь комментарий
18.01.2025 02:49 Ответить
Чув. Скажіть це елітним ресторанам, де зависають різні Кулеби спочатку. Дайте собі труд прочитати ось це, тоді предметно поспілкуємось:

https://telegra.ph/Pochemu-u-Ukrainy-ne-********-ehkonomika-11-16 Почему у Украины не военная экономика
показать весь комментарий
18.01.2025 02:55 Ответить
знову депутати заважають Україну боронити ?

а вот за депутатом з пістолетом в руках ти рванув би в атаку.....
показать весь комментарий
18.01.2025 04:35 Ответить
думаєш розчулити, старий пердун ?

Калину він співає
"Слався Атєчєство..." під ковдрою напукуєш

.
показать весь комментарий
18.01.2025 07:06 Ответить
https://telegra.ph/Pochemu-u-Ukrainy-ne-********-ehkonomika-11-16 Почему у Украины не военная экономика

автора !!!!!!

ху є той artjockey ?
Спіноза?
Гегель ?
Аристотель ?
чи, навіть страшно подумати... невже... САМ... Ілон Маск ?

дешеве чтиво з Лубянки
навіть українською не переклали, кацапські ледацюги !
показать весь комментарий
18.01.2025 04:41 Ответить
"нехай він буде хоч Шарій, хоч Єрмак, а в сутності поданої інформації"

ти реально дурний ?
показать весь комментарий
18.01.2025 05:44 Ответить
ну, давай "Слався Атєчєство..."
показать весь комментарий
18.01.2025 07:08 Ответить
Ну ти гнида. Кацапів, потвора, чекаєш?
показать весь комментарий
18.01.2025 08:44 Ответить
Що,мерзото,"устал ат вайни"? Праблєми тєбе саздают? Це не ми перевдягатись будемо,а таких,як ти,перевдягатимемо у дерев'яні макінтоші!
показать весь комментарий
17.01.2025 23:44 Ответить
Я би сказав, не люди у військовій формі, а дійсно певна категорія людей, серед яких багато людей не має відношення до воїнів, які захищають Україну, своєю поведінкою дискредитує як воїнів так і взагалі форму!
показать весь комментарий
18.01.2025 00:41 Ответить
"не всьо так однозначно" ?

ну да, та "какая разница"

.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:08 Ответить
Хазяїв закладу -- в штурмові підрозділи, без броніків.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:29 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 23:46 Ответить
київ-1.1млн. голосувало за зеленського
показать весь комментарий
18.01.2025 00:02 Ответить
Багато де голосували. Але то таке. Особисто моя думка - можливо якісь конфлікти між ними. Бо взагалі маячня якась: в яких тільки закладах не буваю - повно військових, особливо в Макдональдсі. Тим більше немає такого "закону", щоб не пускати кудись військового
показать весь комментарий
18.01.2025 00:40 Ответить
багато прецендентів з військовими стало -

кацапорилі "замирення" почуяли

.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:10 Ответить
Де багато? У вас? Тисячі?? Яке "замирення" ? Звичайний побутовий конфлікт
показать весь комментарий
18.01.2025 01:15 Ответить
тенденція, шановний, по кацапськи стали більше в Києві розмовляти -

ожили, курви після лютого-березня 2022-гого
показать весь комментарий
18.01.2025 01:50 Ответить
Ваш тролінг зацікавить хіба що "бойових дідів"
показать весь комментарий
18.01.2025 01:58 Ответить
ти був в березні 2022-гого в Києві ?

місто стояло порожнє і чорне вночі, бо всі повтікали в Західну

минуло всього лише 3 роки, а ти тут про бойових дідів казки торочиш
показать весь комментарий
18.01.2025 02:30 Ответить
Потрібно навчити, що відмовляти в обслуговуванні військовим небезпечно.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:48 Ответить
"вся савєцькая зємля начінаєтся с крємля", а

українська з ЗЄльоного кіздафона, де об військових витирають ноги

.
показать весь комментарий
18.01.2025 02:33 Ответить
це ти про той гадючник "В шоколаді" ?

так він взагалі в підвалі, без вікон та дверей - ще той ресторан

.
показать весь комментарий
18.01.2025 04:46 Ответить
А що їх на марахвоні не годують?
показать весь комментарий
18.01.2025 05:41 Ответить
Подейкують, що коли люди у військовій формі заходять у київські ресторани, деякі відвідувачі вискакують у вікна не розрахувавшись...
показать весь комментарий
18.01.2025 07:04 Ответить
Нєдоумок.
показать весь комментарий
18.01.2025 08:48 Ответить
Відібрати в Києва половину ППО і віддати іншим містам, нехай кацапи зрівняють кілька елітних кварталів,зовсім булки розслабили.
показать весь комментарий
18.01.2025 09:47 Ответить
Справжній військовий ЗСУ, тим більше офіцер, дав би підсрачник той дівчині та показав кулак (а краще пм) хозяїну закладу ... Обслужили б без слів за першим розрядом у напівпоклоні
показать весь комментарий
18.01.2025 14:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 