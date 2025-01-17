Спикер ВМС Плетенчук заявил, что его и двух офицеров отказались обслуживать в хостеле Киева, потому что "военные опасны"
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что в столичном хостеле "Hostel VShokoladi" ему и еще двум офицерам отказали в обслуживании, аргументируя это тем, что, мол, "военные опасны"
Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам Плетенчука, на ресепшене сотрудница хостела отказалась пропустить офицеров внутрь помещения, чтобы пообедать.
Спикер ВМС рассказал, что на его просьбу дать телефон руководителя заведения персонал отказал.
"Это личная позиция или владельцев, интересно? К сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Часть, которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами, и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более, мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР - это лайт-версия того, через что прошли штурмовики. Но у хлопцев, конечно, может возникнуть куча вопросов - вроде, "стоило ли их защищать", - резюмировал Плетенчук.
Напомним, ранее сообщалось, что в ресторане Noice в Оболонском районе столицы персонал отказался обслуживать украинского военнослужащего якобы из-за распоряжения администрации.
Нею стала пресслужба миколаївського осередку організації "Правий сектор". Того ж року він став співорганізатором відділення з виготовлення маскувальних сіток для фронту у волонтерській організації "Лісова кікімора". З 2015 по 2018 рік Плетенчук писав кінорецензії для сайту "NikLife".
З серпня 2016 по Січень 2020 рік Дмитро служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.
З березня по вересень 2019 року в Донецькій області виконував ті ж обов'язки у складі Оперативно-тактичного угруповання "Схід".
У січні 2020 року він став офіцером служби зв'язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил ЗС України.
З лютого по листопад 2022 року Плетенчук працював пресофіцером у Миколаївській обласній державній адміністрації та Сил оборони Миколаєва. Після звільнення Херсона від рашистських загарбників у листопаді 2022 року, Дмитро пів року був начальник пресслужби в Силах оборони міста (тактична група "Грім").
