Спикер ВМС Плетенчук заявил, что его и двух офицеров отказались обслуживать в хостеле Киева, потому что "военные опасны"

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что в столичном хостеле "Hostel VShokoladi" ему и еще двум офицерам отказали в обслуживании, аргументируя это тем, что, мол, "военные опасны"

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Плетенчука, на ресепшене сотрудница хостела отказалась пропустить офицеров внутрь помещения, чтобы пообедать.

Спикер ВМС рассказал, что на его просьбу дать телефон руководителя заведения персонал отказал.

"Это личная позиция или владельцев, интересно? К сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Часть, которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами, и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более, мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР - это лайт-версия того, через что прошли штурмовики. Но у хлопцев, конечно, может возникнуть куча вопросов - вроде, "стоило ли их защищать", - резюмировал Плетенчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в ресторане Noice в Оболонском районе столицы персонал отказался обслуживать украинского военнослужащего якобы из-за распоряжения администрации.