Враг 64 раза атаковал на Покровском направлении, обезврежены 410 оккупантов, - Генштаб ВСУ
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 155 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием двух ракет. Кроме этого, привлекли для поражения 694 дроны-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны успешно отразили попытку противника продвинуться вперед.
На Купянском направлении враг проводил семь наступательных действий у Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на Донетчине
При поддержке авиации на Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки, успеха не имел.
С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часова Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, 24 попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха, продолжаются два боестолкновения.
На Торецком направлении сегодня произошло 18 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 64 раза атаковал в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного. Наши защитники отразили 49 штурмов, еще 15 боестолкновений продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 410 оккупантов, из них 173 - безвозвратно. Также уничтожено три мотоцикла, десять единиц автомобильной техники и два средства спутниковой связи.
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили одну атаку захватчиков в районе Большой Новоселки.
Ситуация на других направлениях
Два раза противник безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
На Курщине Силы обороны отразили девять штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются три боестолкновения.
На других направлениях - без особых изменений.
Противник встановив прапор у північній частині н.п. Времівка.
Боєзіткнення тривають у напрямку цвинтаря.
На Борівському (Куп'янському) напрямку російські війська протягом останніх двох тижнів здійснили низку накатів піхотними підрозділами вздовж ряду лісосмуг у напрямку н.п. Зелений Гай.
За повідомленнями бійців ЗСУ та кадрів з дронів, з ряду позицій противник був вибитий, проте не залишає спроб покращити свої тактичні позиції в районі урочищ на північ від Зеленого Гаю."
Йдуть бої у місті.