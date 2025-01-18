РУС
Bild написал, что Бербок "убежала" от Шольца из-за его блокирования помощи Украине: Глава МИД Германии возразила

Суперечка Бербок та Шольца щодо допомоги Україні: реакція глави МЗС Німеччини

Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала фото, на котором канцлер Олаф Шольц тянется к ней рукой, а она якобы убегает от него. Перед этим СМИ писали, что так Бербок выразила протест канцлеру из-за его блокирования помощи Украине на €3 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бербок сказала в эфире телеканала ZDF.

Накануне издание Bild написало о том, что Бербок покинула заседание и "убежала" от Шольца из-за того, что тот блокирует пакет помощи Украине на три миллиарда евро.

Другие немецкие СМИ также описывали эту встречу, где сообщали, что канцлер соглашается на эту помощь, но только при условии отмены долгового режима - то есть чтобы получить дополнительные заимствования. Но Бербок выступает против этого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нерешительность правительства Германии относительно военной помощи Украине подрывает доверие европейских союзников, - Бербок

Реакция Бербок

Глава МИД Германии отрицала, что отвернулась от Шольца, когда он потянулся за ней рукой.

По ее словам, это был "моментальный снимок" и она просто не видела движений канцлера.

Это скорее символизирует то время, в котором мы живем, когда моментальные снимки создают впечатление того, чего на самом деле не происходит. [...] И из этого [фото] делается вывод, что я не подаю руку, хотя, как видно на фото, я даже не заметила, что происходит позади меня, потому что, как и у каждого человека, у меня нет глаз на затылке. Поэтому это типичный моментальный снимок, это миллисекунда, и всегда надо учитывать контекст, в котором это на самом деле произошло", - пояснила Бербок.

Читайте также: Германия должна была бы предоставлять Украине больше помощи, - Бербок

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц противится выделению Киеву дополнительной помощи на 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Писториус опроверг, что Шольц блокирует новый пакет помощи Украине.

Германия (7226) Бербок Анналена (349) Шольц Олаф (912)
Топ комментарии
+5
Та ну, я гадаю лідерство з нікчемності впевнено тримає янєлох оманський)))
18.01.2025 14:31 Ответить
+4
але ж як красиво !

та й по суті - облізлу ліверку кидають партнери по світлофору

шольц - нєдоразумєніє в німецькій політиці, повна нікчема !

.
18.01.2025 13:20 Ответить
+2
Знову зліпили з лайна цукерку. Ох і журналюги.
18.01.2025 13:15 Ответить
як це, втекла?
обматюкала плюнула на ліверну лисину, а вже потім "втекла". чи навпаки?
18.01.2025 13:17 Ответить
"какая разніца ?"
Паттужний, полноє собраніє сочінєній

.
18.01.2025 13:21 Ответить
Bild нещодавно написав що кацапи збираються повалити диктатора Путіна через брак горілки.

18.01.2025 13:23 Ответить
Що в нас, що в кацапів часто кидають посилання і цитати з іноземних джерел, і авторитетністю джерела слугує тільки те, що воно написане не нашою мовою і глибока впевненість, що «у них ніхто не бреше» і немає жовтих видань
18.01.2025 13:54 Ответить
Для досягнення консенсусу треба збиратися у потрібному місці!
Наприклад, виїздне засідання під Торецьком, Покровськом....
18.01.2025 13:24 Ответить
Фото прямо проситься в меми

- А давайте, Бербок, я вас із фоторужжя зніму
- Ні, ні, я ще жити хочу! Тільки на пенсію через рік виходити зібралася
18.01.2025 13:50 Ответить
від фріца штольца, підкуйловника рашистського куйла, його рідня, в особі Бербок ,взяла й теж втекла...Співав кйуло шансон для світу ,він називався "ла -ла- ла ,ура"
18.01.2025 13:51 Ответить
Підпис під картиною : " Аня постій я не те мав на увазі"
18.01.2025 14:14 Ответить
Шольц-лєнін, **********, хто це?
18.01.2025 14:30 Ответить
Бербок хоче відплисти подалі від потопаючого човна соціалістів і зелених. Але все одно її кар'єрі кінець.
18.01.2025 14:32 Ответить
Шольц відмовився давати допомогу Україні на 3 млрд через відсутність грошей. Бербок запропонувала відмовитися, грубо кажучи, від "нового асфальту" на користь України, але Шольц відмовився. Він запропонував просто надрукувати гроші - але це заборонено за законом. Саме з цієї причини розвалився уряд.
18.01.2025 14:54 Ответить
Біжи Анька , біжи ...!
18.01.2025 15:41 Ответить
19.01.2025 12:24 Ответить
19.01.2025 12:26 Ответить
 
 