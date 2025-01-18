Bild написал, что Бербок "убежала" от Шольца из-за его блокирования помощи Украине: Глава МИД Германии возразила

Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала фото, на котором канцлер Олаф Шольц тянется к ней рукой, а она якобы убегает от него. Перед этим СМИ писали, что так Бербок выразила протест канцлеру из-за его блокирования помощи Украине на €3 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бербок сказала в эфире телеканала ZDF.

Накануне издание Bild написало о том, что Бербок покинула заседание и "убежала" от Шольца из-за того, что тот блокирует пакет помощи Украине на три миллиарда евро.

Другие немецкие СМИ также описывали эту встречу, где сообщали, что канцлер соглашается на эту помощь, но только при условии отмены долгового режима - то есть чтобы получить дополнительные заимствования. Но Бербок выступает против этого.

Реакция Бербок

Глава МИД Германии отрицала, что отвернулась от Шольца, когда он потянулся за ней рукой.

По ее словам, это был "моментальный снимок" и она просто не видела движений канцлера.

Это скорее символизирует то время, в котором мы живем, когда моментальные снимки создают впечатление того, чего на самом деле не происходит. [...] И из этого [фото] делается вывод, что я не подаю руку, хотя, как видно на фото, я даже не заметила, что происходит позади меня, потому что, как и у каждого человека, у меня нет глаз на затылке. Поэтому это типичный моментальный снимок, это миллисекунда, и всегда надо учитывать контекст, в котором это на самом деле произошло", - пояснила Бербок.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц противится выделению Киеву дополнительной помощи на 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Писториус опроверг, что Шольц блокирует новый пакет помощи Украине.