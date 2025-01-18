РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9842 посетителя онлайн
Новости мобилизации
48 225 76

"Ограниченно пригодные", не прошедшие повторно ВВК до 4 февраля, получат статус "в розыске" в "Резерв+", - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Все граждане Украины, которые до 4 мая 2024 года были признаны "ограниченно пригодными" к военной службе, в срок по 4 февраля 2025 года подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе. Если они этого не сделают - в "Резерв+" отобразится статус "в розыске".

Как передает Цензор.НЕТ, это объяснила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напоминают, что "ограниченно пригодные" должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона №3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.

Какие постановления на сегодня принимаются ВВК

При медицинском осмотре военнослужащих и военнообязанных ВВК принимает решение по следующим основным категориям:

  1. "Пригоден": к военной службе или к службе в отдельных частях (логистика, охрана, медицинские подразделения и т.д.).
  2. "Непригоден": к военной службе или с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев (во время действия военного положения).
  3. "Нуждается": в освобождении от исполнения служебных обязанностей, отпуске для лечения или длительном стационарном лечении.
  4. "Временно непригоден": с указанием даты повторного осмотра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ограниченно пригодные" до 5 февраля должны прийти на ВВК и выполнить норму закона. Никакой коллизии нет, - "слуга народа" Вениславский

Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року: пояснення Міноборони
Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року: пояснення Міноборони

Что делать гражданам со статусом "ограниченно пригодный"?

В Минобороны отметили, что организацией медицинского осмотра и уточнением информации занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства военнообязанных граждан Украины.

Порядок действий:

  1. Получить повестку или самостоятельно обратиться в ТЦК для получения направления на медосмотр.
  2. Пройти повторный медицинский осмотр в установленный срок до 4 февраля 2025 года.
  3. Обновить данные о состоянии здоровья в военно-учетных документах.

Читайте также: Многодетные родители временно не смогут оформить отсрочку в "Резерв+", - Минобороны

Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року: пояснення Міноборони

Какая предусмотрена ответственность

"Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК - это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) за это может быть наложен штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан - или от 17 000 до 25 500 грн", - отметило оборонное ведомство.

Как изменится статус в мобильном приложении "Резерв+"

Если лицо со статусом "Ограниченно пригодный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки - в Резерв+ отобразится статус "в розыске", пояснили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не рассматривает никаких инициатив по снижению мобилизационного возраста, - "слуга народа" Федиенко

Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року: пояснення Міноборони

Автор: 

Минобороны (9551) мобилизация (2888) военно-врачебная комиссия (207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
непридатних перевіряти кожні 6-12 місяців , щоб поповнювати матраци , а мусорні броня до кінця війни , логічно .
показать весь комментарий
18.01.2025 14:18 Ответить
+29
Поки зажраті дупутати, які викидають гроші через паркани, сидять в Раді, зелена потолоч вигрібає останніх чоловіків та закручує гайки. А різьба колись таки злетить... І якийсь підрозділ побіжить не в СЗЧ, а в Раду, виносити усе зелене лайно.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:28 Ответить
+29
Більшість з тих хто не збирається проходити ніякі ВЛК, де за 2 хвилини з обмежено придатних стають повністю придатними до штурму посадок - чхати хотіли і на резерв + і на решту незаконну мішуру яку вигадало міноборони і тецека.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Статус "зроблені разом" більш підходящій.))
показать весь комментарий
18.01.2025 14:17 Ответить
непридатних перевіряти кожні 6-12 місяців , щоб поповнювати матраци , а мусорні броня до кінця війни , логічно .
показать весь комментарий
18.01.2025 14:18 Ответить
II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що громадяни України, які були визнані https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3621-20?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE#w1_4 обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.
"ПІДЛЯГАЮТЬ" повторному мед огляду і "ЗОБОВЯЗАНІ" пройти медогляд , різні терміни. Очевидним є обовязок ТЦК та СП викликати таких військвозобовязаних для проходження ВЛК, але не очевидним є обовязок військовозобовязаного самостійно прибути для проходження ВЛК. Тлумачення вказане в статті ЦН не відповідає змісту Закону
показать весь комментарий
18.01.2025 14:22 Ответить
З такою логікою можна отріцать, що в нас країні війна, так нєбальшой конфлікт, стану війни ж нема і вона нікому не оголошена
показать весь комментарий
18.01.2025 15:15 Ответить
Якась нісенітниця, тобто зараз якщо ТЦК надсилає повістку, а людина не з'являється, вона що - не перебуває в розшуку?
Більше схоже не на якісь зміни, а на психологічний тиск, з допомогою гри словами.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:23 Ответить
Так і є. І заголовок в цій новині теж трохи викривлює інформацію з тексту
показать весь комментарий
18.01.2025 15:42 Ответить
не! надсилає повістку
показать весь комментарий
18.01.2025 21:05 Ответить
Нифига не понятно.
Сначала написано что обязан сам прийти, а потом что по повестке. Они там сами ещё не разобрались?
показать весь комментарий
18.01.2025 14:27 Ответить
З повістками то окрема тема. Мене смішить, коли журналісти в різних інтернет-ресурсах пишуть. Якщо вам вручили повістку, то перевірте правильність вписаних в неї даних. Як вони можуть бути неправильними, ТЦКун ж її блдь токошо на колінці і виписав, шо там перевірять?
показать весь комментарий
18.01.2025 15:17 Ответить
ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ прийти, а формальну повістку тобі вже на місці випишуть
показать весь комментарий
18.01.2025 17:07 Ответить
Поки зажраті дупутати, які викидають гроші через паркани, сидять в Раді, зелена потолоч вигрібає останніх чоловіків та закручує гайки. А різьба колись таки злетить... І якийсь підрозділ побіжить не в СЗЧ, а в Раду, виносити усе зелене лайно.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:28 Ответить
Якраз для того, щоб такого не трапилося, у влади вже наготові прикормлена та заброньована структура - МВС. Автозаки закуплені, екіпіровка та забезпечення у них в тилу кращі аніж на фронті. Відгодовані та червонощокі тилові "воєни" завжди готові захистити руку, що їх годує.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:42 Ответить
От тільки якщо справді приїде сотня-друга людей зі зброєю з фронту із грамотним командиром на чолі, то ці тилові щурі порозбігаються хто куди.
показать весь комментарий
18.01.2025 15:00 Ответить
Це лише твої мрії)
показать весь комментарий
18.01.2025 17:08 Ответить
МВС то як у кацапів: лохів ганять та стареньких на базарі, у самих то прямап кишка тонка, як запахне смаженим, я вище написав попередній коментатор, що мусора розбігуться як сопаки по кущам восени
показать весь комментарий
18.01.2025 15:19 Ответить
Добрались вже й до хворих!
показать весь комментарий
18.01.2025 14:31 Ответить
Це вказівки роздає не те Міноборони,яке за хабарі приймає та гонить браковані ********** на передову та краде на крові в три горла?
показать весь комментарий
18.01.2025 14:32 Ответить
Так, те саме МО, всі щурі з котрого давно повинні сидіти за гратами та шити труси для ЗСУ.
Але сидить полковник Червінський...
показать весь комментарий
18.01.2025 14:45 Ответить
Як в тій казці:
Наліво підеш,отримаєш штраф,
Направо підеш,в тюрму попадеш,
Прямо підеш,на фронті опинешся!
показать весь комментарий
18.01.2025 14:35 Ответить
Треба визначатися з пріоритетами. Порожні кишені. Позбавлення волі. Смерть.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:36 Ответить
Ну,кишені в мене вже порожні,лишилось,або позбавлення волі,або смерть!
показать весь комментарий
18.01.2025 14:39 Ответить
Гасло прям як у холодноярівців: "позбавлення волі,або смерть"
показать весь комментарий
18.01.2025 15:21 Ответить
А чому всі ухилянти так впевнені що на фронті їх зразу вб'ють?
показать весь комментарий
18.01.2025 15:54 Ответить
а що зміниться для ухилянта, якщо не зразу?
показать весь комментарий
18.01.2025 16:11 Ответить
Не зразу. Через два тиждні.
показать весь комментарий
18.01.2025 16:53 Ответить
Тому що адміни на Цензорі-неадеквати. Задовбали,виродки. Все. В мене "відпустка" на 5 днів.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:00 Ответить
Та ні, не вб'ють! Так, повідриває руки-ноги, та дещо з непотрібного, загострить всі хвороби, нагородить посттравматичним синдромом, та й виплюне назад у мирне життя... І не стійте тут, бо "вас много, а я одна..."
показать весь комментарий
18.01.2025 18:23 Ответить
А взагалі є питання - дивлячись на чисельність "мого" ТЦК та СП та те "як багато" там ветеранів можу лише приблизно уявити скільки людей зараз сидить в цій системі. Сидить і ...... нічого не робить окрім звісно продажу інвалідностей, відстрочок і т.п.
За 3+ роки не змогли організувати оновлення даний військовозобов'язаних, адже ті хо зробив це сам (особисто, чи через Шкільний щоденникРезерв+) це далеко не всі.
За 3+ роки та особливо останній рік не організували ВЛК для усіх (тобто не надали повістки).
За 3+ роки не наповнили армію людьми.
3+ роки бояться підійти до мажорів, родичів чиновників і т.п., але не бояться давати інтерв'ю про власну хоробрість і що "служити будуть усі".

Так от питання - чим взагалі зайнята вся ця армада людей? Полірують диски на бусіках, перед виїздом за тими "сіряками", що вилізли з погребу за хлібом?
показать весь комментарий
18.01.2025 14:37 Ответить
Більшість з тих хто не збирається проходити ніякі ВЛК, де за 2 хвилини з обмежено придатних стають повністю придатними до штурму посадок - чхати хотіли і на резерв + і на решту незаконну мішуру яку вигадало міноборони і тецека.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:41 Ответить
Да все чхать хотели на эти штрафы и остальную лабуду что они там напринимали. Только власть создаёт видимость бурной деятельности и контроля ситуации как с отменой наказания за сзч которое продлевать будут до конца войны ахах
показать весь комментарий
18.01.2025 14:51 Ответить
А у вас в США що, теж мобілізація?
Ой, ти ж з ТОТ пишеш...
показать весь комментарий
18.01.2025 15:55 Ответить
Осінню читав статистику! Лише 5% обмежених стають непридатними! Інші 95% на фронт!
показать весь комментарий
18.01.2025 14:41 Ответить
Це мотивує
показать весь комментарий
18.01.2025 14:47 Ответить
в термін по 4 лютого 2025 року підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. (с)

У відомстві нагадують, що "обмежено придатні" повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону №3621

Я щиро надіюся, що в Міноборони розуміють різницю між виділеними словами, а якщо ні, то нехай підуть за роз'ясненнями до колег, що ці закони приймають.
показать весь комментарий
18.01.2025 15:02 Ответить
Не ПОВИННІ, а ПІДЛЯГАЮТЬ.
показать весь комментарий
18.01.2025 15:05 Ответить
план простий - тягнути час і гроші
показать весь комментарий
18.01.2025 16:13 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 15:13 Ответить
Спочатку люди кричать, що багатії накупляли собі інвалідностей. Коли це починають перевіряти знову кричать, що це неправильно. А як правильно? Чому треба відправляти на фронт поліцію і прокурорів? Чому забули про лікарів які за гроші відмазують ухилянтів? Чому патрульний поліцейський завинив більше ніж лікар хабарник?
показать весь комментарий
18.01.2025 15:26 Ответить
Бо вони давалиприсягу і володіють зброєю блдь!!!!!
показать весь комментарий
18.01.2025 15:34 Ответить
Коли закінчаться поліцейські, хто буде наступним?
показать весь комментарий
18.01.2025 15:43 Ответить
Не закінчаться. У нас ВУЗ МВС у місті, так жовторотиків-курсантів ще більше зараз ходить чим до війни
показать весь комментарий
18.01.2025 15:45 Ответить
І жовторотиків-курсантів теж відправляти?
показать весь комментарий
18.01.2025 15:48 Ответить
Ну а навіщо їх тоді готують? Шо б в школах були по 2 поліцейських, бо шоб дівчаток перевірять, треба дівчина-поліцейська, бо як мужик залапает "Восьмиклассницу уууууу", то буде шкандаль
показать весь комментарий
18.01.2025 15:52 Ответить
Готують до чого? З РПГ стріляти? З гармати? Танком керувати? З пістолета на війні можна тільки застрелитись.
показать весь комментарий
18.01.2025 16:05 Ответить
Мусорок шоле?
показать весь комментарий
18.01.2025 16:56 Ответить
Чому російська блатна феня? Кацап шоле?
показать весь комментарий
18.01.2025 17:37 Ответить
Я вгадав
показать весь комментарий
18.01.2025 17:39 Ответить
А навіщо тоді поліцейські, коли всіх чоловіків на фронті переб"ють?
показать весь комментарий
18.01.2025 15:48 Ответить
Цікаве питання. А може тоді змінити тактику, тцкашники ловлять чоловіків на вулицях і одразу зараховують в поліцію, одягають форму видають жетони приймають присягу і одразу на фронт. Як вам такий варіант?
показать весь комментарий
18.01.2025 16:00 Ответить
так там 95% не придатні по здоров'ю у поліцію
показать весь комментарий
18.01.2025 16:15 Ответить
Не зовсім) Насправді часто так буває, що на комісії в поліцію людина не проходить по нормативах, а ВЛК проходить. Хоча - поліцейський не носить на собі таку вагу, не долає пішки такі відстані, не має взагалі таких навантажень, не має проблем з переохолодженням, нерівномірним харчуванням, хронічним недосипом тощо. Але - вимоги до здоров'я поліцейського суворіші, ніж до здоров'я військового.
показать весь комментарий
18.01.2025 16:22 Ответить
я про це й кажу - схема через поліцію в ЗСУ не пройде
показать весь комментарий
18.01.2025 20:16 Ответить
Була така тема, з нашою місцевою шпаною в кінці вісімдесятих: якщо попався на ********* наприклад, то давали вибір - або срок, або школа міліції
показать весь комментарий
18.01.2025 18:07 Ответить
По бронюванню якраз на цей період буде переоформлення, це дивний збіг чи прикра випадковість.
Але силові структури країни,держслужбовці,тіж прокурориінваліди,хай в тилу побудуть.
показать весь комментарий
18.01.2025 16:26 Ответить
А чому назва статті не відповідає змісту? Різні люди писали?
показать весь комментарий
18.01.2025 16:26 Ответить
Штучний інтелект!
показать весь комментарий
18.01.2025 18:08 Ответить
Ви ще не зареєструвались у всілякі "Є-зельоні+"? Жаль... Тоді гуляйте поки.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:26 Ответить
Вы ведь хотите воевать до победы и не рассматриваете разумную капитуляцию. Тогда без бусиков, на е ба лова в резерве+, мобилизации 18-25 и некоторых категорий женщин не обойтись.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:32 Ответить
Капітулювати будуть рашисти голозаді.
показать весь комментарий
18.01.2025 18:00 Ответить
Теоретически, можно было капитулировать перед теми, кто имеет какие-то понятия о чести, достоинстве и тому подобное. Но перед садистами и людоедами...
показать весь комментарий
18.01.2025 18:12 Ответить
розумна капітуляція,це типу більша частини українців на Сахаліні???Ну а шо головне живі???Іди в жо..у путіносос!!!
показать весь комментарий
18.01.2025 18:12 Ответить
Ну все ясно,якщо тцк надішле повістку і людина не прийде значить штраф,все логічно.А не то шо нам втирає беніславський!!!
показать весь комментарий
18.01.2025 18:10 Ответить
""Обмежено придатні", які не пройшли повторно ВЛК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку" в "Резерв+" Джерело: https://censor.net/ua/n3530970"

ПХААХАХААХАХА!!! вони і так в розшуку, тцкшні брехливі свині вже незнають як людей обдурить аби йшли воювати за їх,оп єрмака і мажорів.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:52 Ответить
цікаво, а комусь виписали вже штраф за неоновлення даних до літа?
показать весь комментарий
18.01.2025 21:09 Ответить
вечный источник коррупции. да, и хорошо, что прокуроры получили пожизненную инвалидность.
показать весь комментарий
19.01.2025 03:52 Ответить
А, що каже Закон "Про оперативно-розшукову діяльність"?
РОЗШУК здійснюється виключно за постановою слідчого; і практично одночасно з ухвалою слідчого судді про затримання!
показать весь комментарий
19.01.2025 14:33 Ответить
Да ужжж... Всех пригодных и непригодных в землю. Американская команда, в лице уходящего Блинкена, приказала брать всех. И с 18 лет.Это ж не их граждане - пущай славяне крошат друг друга. Как говорится - два в одном. Меньше народу - больше выгоды зачинщикам.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:21 Ответить
 
 