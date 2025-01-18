"Ограниченно пригодные", не прошедшие повторно ВВК до 4 февраля, получат статус "в розыске" в "Резерв+", - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Все граждане Украины, которые до 4 мая 2024 года были признаны "ограниченно пригодными" к военной службе, в срок по 4 февраля 2025 года подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе. Если они этого не сделают - в "Резерв+" отобразится статус "в розыске".

Как передает Цензор.НЕТ, это объяснила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напоминают, что "ограниченно пригодные" должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона №3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.

Какие постановления на сегодня принимаются ВВК

При медицинском осмотре военнослужащих и военнообязанных ВВК принимает решение по следующим основным категориям:

"Пригоден": к военной службе или к службе в отдельных частях (логистика, охрана, медицинские подразделения и т.д.). "Непригоден": к военной службе или с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев (во время действия военного положения). "Нуждается": в освобождении от исполнения служебных обязанностей, отпуске для лечения или длительном стационарном лечении. "Временно непригоден": с указанием даты повторного осмотра.

Что делать гражданам со статусом "ограниченно пригодный"?

В Минобороны отметили, что организацией медицинского осмотра и уточнением информации занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства военнообязанных граждан Украины.

Порядок действий:

Получить повестку или самостоятельно обратиться в ТЦК для получения направления на медосмотр. Пройти повторный медицинский осмотр в установленный срок до 4 февраля 2025 года. Обновить данные о состоянии здоровья в военно-учетных документах.

Какая предусмотрена ответственность

"Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК - это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) за это может быть наложен штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан - или от 17 000 до 25 500 грн", - отметило оборонное ведомство.

Как изменится статус в мобильном приложении "Резерв+"

Если лицо со статусом "Ограниченно пригодный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки - в Резерв+ отобразится статус "в розыске", пояснили в Минобороны.

