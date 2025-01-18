"Ограниченно пригодные", не прошедшие повторно ВВК до 4 февраля, получат статус "в розыске" в "Резерв+", - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
Все граждане Украины, которые до 4 мая 2024 года были признаны "ограниченно пригодными" к военной службе, в срок по 4 февраля 2025 года подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе. Если они этого не сделают - в "Резерв+" отобразится статус "в розыске".
Как передает Цензор.НЕТ, это объяснила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве напоминают, что "ограниченно пригодные" должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона №3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.
Какие постановления на сегодня принимаются ВВК
При медицинском осмотре военнослужащих и военнообязанных ВВК принимает решение по следующим основным категориям:
- "Пригоден": к военной службе или к службе в отдельных частях (логистика, охрана, медицинские подразделения и т.д.).
- "Непригоден": к военной службе или с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев (во время действия военного положения).
- "Нуждается": в освобождении от исполнения служебных обязанностей, отпуске для лечения или длительном стационарном лечении.
- "Временно непригоден": с указанием даты повторного осмотра.
Что делать гражданам со статусом "ограниченно пригодный"?
В Минобороны отметили, что организацией медицинского осмотра и уточнением информации занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства военнообязанных граждан Украины.
Порядок действий:
- Получить повестку или самостоятельно обратиться в ТЦК для получения направления на медосмотр.
- Пройти повторный медицинский осмотр в установленный срок до 4 февраля 2025 года.
- Обновить данные о состоянии здоровья в военно-учетных документах.
Какая предусмотрена ответственность
"Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК - это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) за это может быть наложен штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан - или от 17 000 до 25 500 грн", - отметило оборонное ведомство.
Как изменится статус в мобильном приложении "Резерв+"
Если лицо со статусом "Ограниченно пригодный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки - в Резерв+ отобразится статус "в розыске", пояснили в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що громадяни України, які були визнані https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3621-20?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE#w1_4 обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.
"ПІДЛЯГАЮТЬ" повторному мед огляду і "ЗОБОВЯЗАНІ" пройти медогляд , різні терміни. Очевидним є обовязок ТЦК та СП викликати таких військвозобовязаних для проходження ВЛК, але не очевидним є обовязок військовозобовязаного самостійно прибути для проходження ВЛК. Тлумачення вказане в статті ЦН не відповідає змісту Закону
Більше схоже не на якісь зміни, а на психологічний тиск, з допомогою гри словами.
Сначала написано что обязан сам прийти, а потом что по повестке. Они там сами ещё не разобрались?
Але сидить полковник Червінський...
Наліво підеш,отримаєш штраф,
Направо підеш,в тюрму попадеш,
Прямо підеш,на фронті опинешся!
За 3+ роки не змогли організувати оновлення даний військовозобов'язаних, адже ті хо зробив це сам (особисто, чи через
Шкільний щоденникРезерв+) це далеко не всі.
За 3+ роки та особливо останній рік не організували ВЛК для усіх (тобто не надали повістки).
За 3+ роки не наповнили армію людьми.
3+ роки бояться підійти до мажорів, родичів чиновників і т.п., але не бояться давати інтерв'ю про власну хоробрість і що "служити будуть усі".
Так от питання - чим взагалі зайнята вся ця армада людей? Полірують диски на бусіках, перед виїздом за тими "сіряками", що вилізли з погребу за хлібом?
Ой, ти ж з ТОТ пишеш...
У відомстві нагадують, що "обмежено придатні" повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону №3621
Я щиро надіюся, що в Міноборони розуміють різницю між виділеними словами, а якщо ні, то нехай підуть за роз'ясненнями до колег, що ці закони приймають.
Але силові структури країни,держслужбовці,тіж прокурориінваліди,хай в тилу побудуть.
ПХААХАХААХАХА!!! вони і так в розшуку, тцкшні брехливі свині вже незнають як людей обдурить аби йшли воювати за їх,оп єрмака і мажорів.
РОЗШУК здійснюється виключно за постановою слідчого; і практично одночасно з ухвалою слідчого судді про затримання!