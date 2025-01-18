С начала суток на фронте произошло 89 боестолкновений, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Всего с начала суток уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Тимофеевка Харьковской области; Железный Мост Черниговской области; Поповка, Сосновка и Прогресс Сумской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Глушковка подверглась удару КАБом.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек. На Марково враг сбросил два КАБа.

На Торецком направлении произошло 16 вражеских атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки. Украинские воины уже отбили 10 из них, бои продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 28 атак противника, четыре боестолкновения еще продолжаются.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 12 раз вблизи Большой Новоселки. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Отрадное, Разлив, Веселое и Темировку.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций наших войск в районе Новоданиловки.

Один раз безрезультатно враг пытался штурмовать позиции наших защитников на Приднепровском направлении.

Обстановка на Курщине и Севере

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили пять атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Враг нанес 224 артиллерийских удара, в том числе четыре из реактивной системы залпового огня.

"На Сиверском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий с начала суток не проводил", - добавили в Генштабе.

