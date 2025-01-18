Мерц усматривает в Трампе возможность для Европы: Он делает то, что говорит
Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц положительно относится к правительству Дональда Трампа, президентство которого может способствовать более быстрым изменениям в Европе.
"Я считаю, что Дональд Трамп очень предсказуем... Он делает то, что говорит... В этом плане, я считаю, мы можем ожидать, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности", - отметил Мерц.
Сейчас он оценивает ситуацию как такую, что Трамп ускоряет процесс в Европе, который и так стоило начать.
"В этом плане это также возможность для нас сделать правильные вещи", - сказал Мерц, имея в виду усиление оборонной готовности европейцев.
Это означает не просто больше денег на вооружение, но и значительно более эффективное их использование. Упрощение и оптимизация военного развития и закупок оборонных товаров необходимы.
Кроме того, Мерц упомянул об экономии от масштаба и снижении цен, если правительства стран ЕС будут совместно закупать оружие у США.
"Нет причин смотреть на Вашингтон со страхом", - добавил Мерц.
Байден, Шольц, Макрон це бета енергія, офісні ліберали - безініціативні, слабохарактерні, без мужицької смекалки, вони не можут 10 років закрити кордони від мігрантів, бо бояться прийняти сильні рішення, ви думали, вони поможуть нам виграти?
Захід деградує, бо ставлять бета-людей на вершину ієрархії, що є злочином проти законів природи. Альфа люди повинні правити.
Мабуть, помітили величезну кількість жінок в євро-парламентах, це тенденція з 90-х, жінки є носіями бета-енергії по своїй природі здебільшого, вони перетворили західні країни на лівацькі благодійні організації по допомозі варварам - мігрантам.
Ну авжеж. Сказав що закінчить війну за 24 години після виборів і закінчив. Сказав що США хоче займатися тільки своєю країною і не лізти в справи інших і не заявив претензії на Гренландію, Панаму і Канаду. Чи я чогось не розумію в цьому світі чи весь світ їбанутий.
...він гробить те що каже
Може тоді коли Меркель просила його не вводити санкції проти Північного потоку?
Тобто - коли Трамп копав європейців щоби вони витрачали на власну оборону більше грошей (хоча би домовлених 2% від ВВП), а не годували кацапів грошима - то він тоді був поганий?
А те що Іспанія витрачала у 2019 році на оборону усього 0,9% від ВВП - то США їх мають захищати?
HerzMerz, mein HerzMerz, was soll das geben?
Was bedränget dich so sehr?
не абстрактне "прі трампє еканоміка біла лучшей за всю історію" , а от конкретне , що кожен може перевірити.
умовно, "обіцяв поставити на коліна кіма" -> "у 2017 кім на колінах віддав ядерку"
чи там, "обіцяв вчителям 4000 $" -> "у 2019 всі вчителі США почали отримувати ... "
чи хоча б "обіцяв вигнати мігрантів в мексику" -> "у 2020 остання нога мігранта покинула США"