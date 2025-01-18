РУС
Мерц усматривает в Трампе возможность для Европы: Он делает то, что говорит

Мерц про Трампа

Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц положительно относится к правительству Дональда Трампа, президентство которого может способствовать более быстрым изменениям в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

"Я считаю, что Дональд Трамп очень предсказуем... Он делает то, что говорит... В этом плане, я считаю, мы можем ожидать, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности", - отметил Мерц.

Сейчас он оценивает ситуацию как такую, что Трамп ускоряет процесс в Европе, который и так стоило начать.

"В этом плане это также возможность для нас сделать правильные вещи", - сказал Мерц, имея в виду усиление оборонной готовности европейцев.

Читайте также: Мерц об отправке миротворцев Германии в Украину: нужен консенсус с Россией

Это означает не просто больше денег на вооружение, но и значительно более эффективное их использование. Упрощение и оптимизация военного развития и закупок оборонных товаров необходимы.

Кроме того, Мерц упомянул об экономии от масштаба и снижении цен, если правительства стран ЕС будут совместно закупать оружие у США.

"Нет причин смотреть на Вашингтон со страхом", - добавил Мерц.

Читайте также: Украине следует разрешить бить по целям в России - при условии трансатлантической координации, - Мерц

Германия (7226) Европа (2002) Трамп Дональд (6465) Фридрих Мерц (215)
+7
Питання : " А ЩО САМЕ він КАЖЕ!???!" Адже ним сказане - "бред шизофреника"!!!
18.01.2025 17:57
+6
Я вважаю, що Дональд Трамп дуже передбачуваний... Він робить те, що каже…
Ну авжеж. Сказав що закінчить війну за 24 години після виборів і закінчив. Сказав що США хоче займатися тільки своєю країною і не лізти в справи інших і не заявив претензії на Гренландію, Панаму і Канаду. Чи я чогось не розумію в цьому світі чи весь світ їбанутий.
18.01.2025 18:04
+5
правильні речі це купити у Трампа кріпту на весь бюджет Німеччини .
18.01.2025 17:47
А як иому ше ставитись - коли Трамп грозиться оподатковувати товари з Європи - по саме не балуи

18.01.2025 17:47
18.01.2025 17:47
Як мінімум він чесно попередив, а не так як Байден - все робив через "10% for the big guy."

18.01.2025 17:51
18.01.2025 17:51
Трамп це альфа енергія.

Байден, Шольц, Макрон це бета енергія, офісні ліберали - безініціативні, слабохарактерні, без мужицької смекалки, вони не можут 10 років закрити кордони від мігрантів, бо бояться прийняти сильні рішення, ви думали, вони поможуть нам виграти?

Захід деградує, бо ставлять бета-людей на вершину ієрархії, що є злочином проти законів природи. Альфа люди повинні правити.

Мабуть, помітили величезну кількість жінок в євро-парламентах, це тенденція з 90-х, жінки є носіями бета-енергії по своїй природі здебільшого, вони перетворили західні країни на лівацькі благодійні організації по допомозі варварам - мігрантам.
18.01.2025 18:44
Угу. А пан(і) пригадує, як Трумп обісрався перед Корейським Хамстером? То що ж тоді виходить: "альфа-енергія" - не така вже й альфа-енергія? Чи то може у Корейського Хамстера якась супер-альфа-енергія? Чи, може, в той момент Трумп сидів "на підзарядці"?

19.01.2025 04:46
19.01.2025 04:46
Хай нам пан(і) ще про рептілоїдів повідає! І - обов'язково! - про цілосвітню жидомасонську змову.

19.01.2025 18:00
19.01.2025 18:00
Мерц вже рве очко на брiтанський флаг

18.01.2025 17:50
18.01.2025 17:50
У порівнянні з іншими популістами, що йдуть на вибори Німеччини, цей ніяк не гірший кандидат.

18.01.2025 18:10
18.01.2025 18:10
Тораси дасць?
18.01.2025 18:13
Ну шольцу від багато критикував. За то, що той не дає.

18.01.2025 18:38
18.01.2025 18:38
Скоріше не "він робить те, що каже" а "він не соромиться казати те що думає насправді". Це головна відмінність Трампа від толерастичного кодла. Його й вибрали тому що очевидна брехня толерастів, у першу чергу внутрішніх питаннях які можна перевірити на власні очі, вже дістала до краю.

18.01.2025 17:50
18.01.2025 17:50
сказав -закінчу за за 24 години-зробив!

18.01.2025 17:53
18.01.2025 17:53
м може Шольцу з Макрономтощо почати випускати власі біткоїни? А шо, Трамп ачинает а ці шо, руді?

18.01.2025 17:53
18.01.2025 17:53
Ну..., ну....
18.01.2025 17:54
Трамп змушує Європу озброїтись, або одягнути ярмо ***** на шию. Якщо ЄС і далі буде "жувати соплі" то одного дня "рускіє мальчікі" з азіатськими пиками прибудуть "в Берлін за нємкамі"...

18.01.2025 17:57
18.01.2025 17:57
Трамп крипту випускає))це майбутнє?)))

18.01.2025 17:58
18.01.2025 17:58
Останні три слова--чиста правда; це вже реалії сьогодення. Вже нічого не варті ані Гельсінські домовленості 75-го року, ані різні ООНи тощо... усе пішло шкереберть...

18.01.2025 20:27
18.01.2025 20:27
Так ***** зламав світову безпеку, поки Захід усцикався від "ескалації". Тепер, поки не вибудується нова безпека, буде хаос, а такі, як Трамп, Сі, ***** - скористаються цим моментом.

18.01.2025 22:16
18.01.2025 22:16
пуйло зламало світову безпеку раніше, коли полізло до Сакартвело, а сарказі поїхав до Саакашвілі заспокоювати його (нібаїсь, усьо будіт харашо, адін рас--нє під@р@с). З того самого часу пуйлу Захід і розв'язав руки.

19.01.2025 00:14
19.01.2025 00:14
Той самий ультиматумний придурок який погано орієнтується в реальності. Якщо що налякає Трампа таврусами.

18.01.2025 18:07
18.01.2025 18:07
Звідки німці беруть всіх цих слабовумних фріків. Один іншого краще.

18.01.2025 18:09
18.01.2025 18:09
Ага
...він гробить те що каже
18.01.2025 18:11
Угу, але Трумп казав, що виведе США з НАТО і пошле Європу за русскім карабльом. Готові до таких перспектив?

18.01.2025 18:14
18.01.2025 18:14
Коли він саме це казав, й чи казав він саме це?
Може тоді коли Меркель просила його не вводити санкції проти Північного потоку?
Тобто - коли Трамп копав європейців щоби вони витрачали на власну оборону більше грошей (хоча би домовлених 2% від ВВП), а не годували кацапів грошима - то він тоді був поганий?
А те що Іспанія витрачала у 2019 році на оборону усього 0,9% від ВВП - то США їх мають захищати?
18.01.2025 19:21
Він робить те, що каже- Закінчить війну за 24 години-https://tsn.ua/politika/tramp-zayaviv-scho-zakinchit-viynu-v-********-za-24-godini-yakscho-yogo-oberut-prezidentom-ssha-2294149.html

18.01.2025 18:18
18.01.2025 18:18
Если этот мудак реально будет делать то что ***дит публично то этому миру скоро гаплык как и Америке.

18.01.2025 18:21
18.01.2025 18:21
Скоріше б вже. Створіння гомо сапієнс виявилося не гідним планети Земля. Нехай залишаються самі пташки, хробачки, рибки, вовки з зайцями тощо.

18.01.2025 20:33
18.01.2025 20:33
...Українці ще
18.01.2025 20:40
Він пробує зробити те, що каже. Але в нього мало що виходить. Як в бізнесі, так і в політиці. При минулому президентському терміні від Пуйла дістав відкрите приниження. І від Ина так само. І що? Втерся, і зробив вигляд, що нічого не помітив.

18.01.2025 18:22
18.01.2025 18:22
Trump indeed tries to do what he says he will. He also exposes some very simple truths the world runs on that have been hidden underneath politically correct bullsh*t for way too long: if you want something, do not ask for permission, take it - they will always forgive you if you are strong; exceptions (e.g., minorities) should not set the rules; no alliance is forever, but your interests are; charity starts at home - watch out for yourself; nice guys do not finish first, so do not be afraid to be as as*hole; of all the values, profit is the most valuable - if you are not profiting from it, you should not be doing it; when you are setting out to kick some ass, pick the ass to kick carefully - there should not be any ***** about whose ass is being kicked; watch your mouth with those who can cause your real *******, but be tough with those who depend on you - it's enough to be feared, etc.

18.01.2025 18:23
18.01.2025 18:23
Herz Merz, mein HerzMerz, was soll das geben?
Was bedränget dich so sehr?
18.01.2025 18:24
а хтось знає хоча б одне досягнення

не абстрактне "прі трампє еканоміка біла лучшей за всю історію" , а от конкретне , що кожен може перевірити.

умовно, "обіцяв поставити на коліна кіма" -> "у 2017 кім на колінах віддав ядерку"
чи там, "обіцяв вчителям 4000 $" -> "у 2019 всі вчителі США почали отримувати ... "
чи хоча б "обіцяв вигнати мігрантів в мексику" -> "у 2020 остання нога мігранта покинула США"
18.01.2025 18:44 Ответить
Та не зважайте ви на отой передвиборчий пізд##ж; ну і у Штатах своїх 73%(як і у кожній іншій країні)вистачає. Політики постійно тільки те й роблять, шо ****#ть, а звичайні, пересічні люди роблять реальні справи. То нам своє робить, тобто, захищати рідну землю від навали кацапні хто чим може.
18.01.2025 20:44 Ответить
Тобто сказав, нападе на Данію-нападе? Ну і що в цьому, *****, хорошого?
18.01.2025 19:41 Ответить
Будете только успевать поворачиваться.
18.01.2025 20:01 Ответить
Європі тре не на трампона заглядати, а самотужки гасити пожежу у власній оселі, якшо вже до цього допустили. Т.з. пмр, Абхазія, Південна Осетія, Крим їй нічого не "натякнули"?
18.01.2025 20:17 Ответить
Все шавки переобулись. По очереди, виляя хвостами, вылизывают Трампа. А недавно гавкали...
19.01.2025 23:04 Ответить
 
 