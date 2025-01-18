Мерц усматривает в Трампе возможность для Европы: Он делает то, что говорит

Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц положительно относится к правительству Дональда Трампа, президентство которого может способствовать более быстрым изменениям в Европе.

"Я считаю, что Дональд Трамп очень предсказуем... Он делает то, что говорит... В этом плане, я считаю, мы можем ожидать, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности", - отметил Мерц.

Сейчас он оценивает ситуацию как такую, что Трамп ускоряет процесс в Европе, который и так стоило начать.

"В этом плане это также возможность для нас сделать правильные вещи", - сказал Мерц, имея в виду усиление оборонной готовности европейцев.

Это означает не просто больше денег на вооружение, но и значительно более эффективное их использование. Упрощение и оптимизация военного развития и закупок оборонных товаров необходимы.

Кроме того, Мерц упомянул об экономии от масштаба и снижении цен, если правительства стран ЕС будут совместно закупать оружие у США.

"Нет причин смотреть на Вашингтон со страхом", - добавил Мерц.

