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Новости Война
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Мерц об отправке миротворцев Германии в Украину: нужен консенсус с Россией

Мерц про миротворців

Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что участие Германии в миротворческой миссии для Украины должно быть предусмотрено наличием международного мандата. Также он сказал, что такой мандат "должен быть предоставлен в консенсусе с Россией, а не в конфликте".

Соответствующее заявление Мерца приводит газета Die Zeit, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если будет достигнуто мирное соглашение и Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии четкого мандата в соответствии с международным правом. Сейчас я его не вижу. Я хотел бы, чтобы такой мандат был предоставлен в консенсусе с Россией, а не в конфликте",- сказал немецкий политик.

В то же время Мерц отметил, что сейчас боевые действия в Украине "далеки от прекращения огня".

"Это вопрос, который должен быть выяснен в течение следующих нескольких недель, возможно, месяцев", - сказал лидер ХДС.

Кроме этого, Мерц в очередной раз выступил за поставки крылатых ракет Taurus Украине. Он отметил, что США, Франция и Великобритания уже поставляют в Украину дальнобойные ракеты, но при этом не стали "воюющей стороной".

Читайте также: Германия не будет поставлять ракеты Taurus в Украину и не будет отправлять своих солдат, - Шольц

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также: В ЕС скептически оценивают возможность направления миротворцев в Украину, - СМИ

Автор: 

миротворцы (1162) Taurus (40) война в Украине (3946) Фридрих Мерц (65)


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Топ комментарии
+26
Сказочный *******. В качестве первого шага к консенсусу болотные вам кабель перерезали, продолжение следует....
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28.12.2024 21:30
+15
Колись, майже сто років потому, багато хто намагався знайте з таким собі Адіком Шиккельгрубером отой конценсум то шо з того вийшло мабуть у Німеттчині вже забули, да і у країнах Европи також.
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28.12.2024 21:25
+13
кацапи їм не те що кабель, а горлянку будуть перерізати, а вони скавчатимуть про консенсунс
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28.12.2024 21:33
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кацапня ніколи нікого ніколи не спасає - дохніть всі!
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29.12.2024 05:39 Ответить
А який сміливий був і тауруси потрібно передати і не можна вести пермовини з рф. А як тільки запахло наближенням дати виборів в фрн, то стрімчийш треба стрибнути на електоральне поле Шольца і тут вже різко "миротворців не можна" потім заява "Україна не зможе пермогти рф". Та і в підсумку потім скаже якщо переможе-таурусів замало і вони закладені як резерв нато який не можно послабляти,та і програмування ракет можливе тільки з обладнання з люфтваффе бази в Рамштайні,а це втягування блоку, а не тільки країни в чужий конфлікт, чого союзники по блоку не хочуть. Але я так хотів так хотів
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29.12.2024 07:31 Ответить
В ЄС вперто не бажають визнавати реальність. Все шукають консенсус в очах *****. Один вже мир шукав.
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29.12.2024 08:32 Ответить
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