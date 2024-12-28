Мерц об отправке миротворцев Германии в Украину: нужен консенсус с Россией

Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что участие Германии в миротворческой миссии для Украины должно быть предусмотрено наличием международного мандата. Также он сказал, что такой мандат "должен быть предоставлен в консенсусе с Россией, а не в конфликте".

Соответствующее заявление Мерца приводит газета Die Zeit, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если будет достигнуто мирное соглашение и Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии четкого мандата в соответствии с международным правом. Сейчас я его не вижу. Я хотел бы, чтобы такой мандат был предоставлен в консенсусе с Россией, а не в конфликте",- сказал немецкий политик.

В то же время Мерц отметил, что сейчас боевые действия в Украине "далеки от прекращения огня".

"Это вопрос, который должен быть выяснен в течение следующих нескольких недель, возможно, месяцев", - сказал лидер ХДС.

Кроме этого, Мерц в очередной раз выступил за поставки крылатых ракет Taurus Украине. Он отметил, что США, Франция и Великобритания уже поставляют в Украину дальнобойные ракеты, но при этом не стали "воюющей стороной".

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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