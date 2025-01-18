РУС
Зафиксировано 5389 случаев использования оккупантами боеприпасов с химическими веществами с начала полномасштабного вторжения, - Генштаб

Враг продолжает применять против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Всего зафиксировано 5389 таких случаев.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.

Также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

Застосування окупантами боєприпасів із хімічними речовинами

Также читайте: С 24 февраля 2022 года россияне 4,8 тысячи раз применили опасные химические вещества по всей линии фронта, - Силы поддержки

Так, по данным Генштаба:

  • В декабре 2024 года подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировали 434 случая применения таких боеприпасов.
  • Всего зафиксировано 5389 случаев использования опасных химических веществ.

В Генштабе добавили, что с началом широкомасштабного вторжения России в Украину подразделения радиационной, химической, биологической разведки осуществляли непосредственную фиксацию случаев применения опасных химических веществ на поле боя.

Читайте также: Сообщено о подозрении российскому генералу Кириллову, приказавшему применять химоружие против Сил обороны: с начала вторжения зафиксировано более 4,8 тыс. случаев, - СБУ

"С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер. РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - отметили в Генштабе.

Генштаб ВС (6837) химическое оружие (383) война в Украине (5794)
Підорафія повинна бути стерта з лиця землі і крапка!
18.01.2025 19:12 Ответить
тільки ми дурні не застосовуємо . не можно чесно виграти в шулера .
18.01.2025 19:21 Ответить
Зафіксовано, і...? Що далі, які контрзаходи? Чи знову констатація фактів від імпотентного генштабу?
18.01.2025 19:21 Ответить
Так и мы должны использовать. Что нам мешает?
19.01.2025 05:47 Ответить
 
 