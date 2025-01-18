Зафиксировано 5389 случаев использования оккупантами боеприпасов с химическими веществами с начала полномасштабного вторжения, - Генштаб
Враг продолжает применять против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Всего зафиксировано 5389 таких случаев.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.
Также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.
Так, по данным Генштаба:
- В декабре 2024 года подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировали 434 случая применения таких боеприпасов.
- Всего зафиксировано 5389 случаев использования опасных химических веществ.
В Генштабе добавили, что с началом широкомасштабного вторжения России в Украину подразделения радиационной, химической, биологической разведки осуществляли непосредственную фиксацию случаев применения опасных химических веществ на поле боя.
"С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер. РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - отметили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль