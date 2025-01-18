С начала суток произошло 176 боестолкновений, из них 84 - на Покровском направлении, где враг потерял 335 человек убитыми и ранеными, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 176 боевых столкновений. Наибольшее количество боев произошло на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 18 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Российские террористы нанесли четыре ракетных и 22 авиационных удара, задействовав шесть ракет и сбросив 30 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг задействовал 817 дронов-камикадзе и совершил более 4300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Также читайте: Зафиксировано 5389 случаев использования оккупантами боеприпасов с химическими веществами с начала полномасштабного вторжения, - Генштаб

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Шесть боевых столкновений завершены, одна вражеская атака продолжается до сих пор. Агрессор атаковал Глушковку КАБами.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес удары КАБами по Шейковке и Боровской Андреевке.

Сиверское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Ступочек, предтечиного и Часова Яра, все попытки захватчиков продвинуться вперед пресечены украинскими воинами. На Марково противник сбросил два КАБа.

На Торецком направлении враг совершил 19 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Крымского и Щербиновки, три боестолкновения еще продолжаются. Оккупанты сбросили КАБ на Петровку.

Также читайте: Оккупанты пытаются окружить Великую Новоселку, - DeepState

Покровское направление: с начала этих суток противник 84 раза атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Четырнадцать боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По имеющимся в настоящее время данным, на указанном направлении потери врага за сегодня составляют 335 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено три автомобиля, антенну БПЛА, кроме того, существенно повреждены еще два автомобиля противника.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Отрадное, Константинополь, Новоселка, Разлив, Веселое и Темировка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины был остановлен один штурм противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте произошло 89 боестолкновений, на пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Обстановка на Курщине и Севере

На Курском направлении наши защитники отбили 12 вражеских атак, одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 409 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.

По данным Генштаба, на других направлениях фронта существенных изменений не произошло.