Швеция впервые, как страна НАТО, направила 600 военных в Латвию для охраны границы с Россией

В субботу, 18 января, 600 шведских солдат морскими путями прибыли в Латвию в рамках первой наземной операции Швеции как страны-члена НАТО. Шведский батальон будет охранять границу с Россией в течение следующих шести месяцев.

Об этом сообщает Sveriges Television, информирует Цензор.НЕТ.

"Это исторический день для Швеции как страны, но не для Латвии и НАТО. Мы стали 14-й страной, которая присоединилась к этой многонациональной бригаде в Латвии, которая существует с 2004 года", - заявил руководитель отдела коммуникаций P7 в Сконе Маркус Нильссон.

Переброска шведских подразделений произошла по морю в условиях строгой секретности.

Ключевая цель миссии - сдерживание России и предотвращение любых действий, которые могут угрожать территориальной целостности стран НАТО.

Отмечается, что в случае необходимости к уже имеющемуся подразделению могут присоединиться еще 200 человек.

Напомним, что 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Североатлантический Альянс. Она стала 32-м членом НАТО.

Когда Украина вступит в НАТО, будут и на Полтавщине.
19.01.2025 01:37 Ответить
А на Полтавщину не хочуть? Як реванш.
18.01.2025 23:27 Ответить
давно шведів зі зброєю на тіх землях не було...
18.01.2025 23:28 Ответить
