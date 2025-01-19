РУС
Сирия запретила ввоз товаров из России, Ирана и Израиля

Сирія заборонила ввезення товарів із трьох країн

Власти Сирии запретили импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд для граждан последних двух стран. Товары, импортированные из трех вышеупомянутых стран, будут конфискованы.

Об этом пишет Al Arabiya, ссылаясь на Министерство финансов Сирии, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов Сирии объявило в пятницу, 17 января, о запрете на ввоз товаров, происходящих из Ирана, Израиля и России, а также о полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов в стране, запрещающих въезд израильтян и иранцев в Сирию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет на израильские товары существует уже несколько лет.

Ранее сообщалось, что США смягчили санкции против Сирии для того, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи в эту страну.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе со Швейцарией будет поставлять продовольствие сирийскому народу для стабилизации ситуации "после России в Сирии".

Также читайте: В ЕС в конце января обсудят снятие санкций с Сирии, - Каллас

Израиль (2089) импорт (563) Иран (2071) россия (96953) Сирия (3159)
Топ комментарии
+9
не 20, довічно. і в Україні після пермоги треба на довічно заборонити в'їзд кацапам і право володіти будь-яким майном в Україні напряму чи опосередковано, навіть іноземним компаніям, що мають хоч частку належну кацапам не могли нічим волдіти і вести бізнес,, кацаапи мають стати ізгоями прокаженими.
19.01.2025 09:03 Ответить
+7
Заборонила Іран та Ізраіль. Росіяни в заборону не входять. Так що з прививкою там не все гаразд.
19.01.2025 01:13 Ответить
+7
Потрібно було заборонити на років 20 в'їзд кацапів, бо декацапи - там кров, вбивства і брехня. Невже сирійцям було мало перебування там кацапів і стерті ними з лиця землі їх міста?
19.01.2025 07:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сирія назавжди отримала прививку від русского міра і від БРІКС.
19.01.2025 01:03 Ответить
19.01.2025 01:13 Ответить
може ще не всі кацапи виїхали
19.01.2025 09:00 Ответить
Це зайве, жоден кацап добровільно не ступить на землю Сирії.
19.01.2025 12:52 Ответить
коло ворогів визначено. Ізраілю через пару років приготуватись.
19.01.2025 01:33 Ответить
Сирійські «укро-нацисти». Respect.
19.01.2025 02:48 Ответить
Нам би теж не завадило - і Китай до купи.
19.01.2025 02:58 Ответить
На щастя, "в'їзд" на F35 не заборонили...
19.01.2025 03:59 Ответить
И импорт израильских боеприпасов
19.01.2025 11:09 Ответить
черговий лом х..лу в с..ку
19.01.2025 06:06 Ответить
19.01.2025 07:47 Ответить
19.01.2025 09:03 Ответить
саме довічно!
бо, після військової поразки, кацапи не припинять спроби знищити нас. але, тепер будуть робити це, економічно.
як що, звісно, не розваляться, до московії.
19.01.2025 09:51 Ответить
Якась крива заборона.
19.01.2025 10:13 Ответить
Тобто расєянці велкам?
19.01.2025 11:41 Ответить
Так порішав султан Ердоган.
19.01.2025 12:54 Ответить
 
 