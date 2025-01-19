Сирия запретила ввоз товаров из России, Ирана и Израиля

Власти Сирии запретили импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд для граждан последних двух стран. Товары, импортированные из трех вышеупомянутых стран, будут конфискованы.

Об этом пишет Al Arabiya, ссылаясь на Министерство финансов Сирии, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов Сирии объявило в пятницу, 17 января, о запрете на ввоз товаров, происходящих из Ирана, Израиля и России, а также о полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов в стране, запрещающих въезд израильтян и иранцев в Сирию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет на израильские товары существует уже несколько лет.

Ранее сообщалось, что США смягчили санкции против Сирии для того, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи в эту страну.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе со Швейцарией будет поставлять продовольствие сирийскому народу для стабилизации ситуации "после России в Сирии".

Также читайте: В ЕС в конце января обсудят снятие санкций с Сирии, - Каллас