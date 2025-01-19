РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9846 посетителей онлайн
Новости
990 7

За неделю ВСУ уничтожили 10 490 оккупантов и 1836 единиц вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

Втрати армії РФ за 12-19 січня

В течение недели украинские защитники уничтожили около 10 490 российских захватчиков и 1836 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 12 по 19 января 2025 года потери противника составили около 10490 человек личного состава", - говорится в сообщении

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 55 танков;
  • 123 боевые бронированные машины;
  • 216 артиллерийских систем;
  • 2 РСЗО;
  • 4 установки ППО;
  • 803 единицы автотехники;
  • 6 единиц спецтехники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Здание с оккупантами взлетает в воздух после атаки дрона-камикадзе бойцов 3 ОШБр. ВИДЕО

Втрати армії РФ за 12-19 січня

Также украинские защитники уничтожили по меньшей мере 33 вражеские ракеты и 594 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 818 740 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (20375) уничтожение (7739) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знищити і вбити та поранити - різні речі.
показать весь комментарий
19.01.2025 14:29 Ответить
А на фото - сухпай та мешта.
Тож ще мають бути наведені рузьге втрати у сухпаях та мештах!
показать весь комментарий
19.01.2025 14:30 Ответить
То яка чисельність війська окупантів що вони можуть дозволити собі втрачати стільки голів скота
показать весь комментарий
19.01.2025 14:35 Ответить
Ніхто не знає. Бо ніхто їх не рахує. Йдуть на УБОЙ як на роботу.
показать весь комментарий
19.01.2025 17:56 Ответить
Щось я в то дуже не вірю, що йдуть як на убой. Десь криється великий обман
Кожна тушка завдала нам певних збитків.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:55 Ответить
Общая особенность украинцев и россиян - любовь к преувеличениям. Как говорила коллега из Кривого Рога "******* - не мешки ворочать". Павлюк видать мастер))
показать весь комментарий
19.01.2025 22:27 Ответить
 
 