За неделю ВСУ уничтожили 10 490 оккупантов и 1836 единиц вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 10 490 российских захватчиков и 1836 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 12 по 19 января 2025 года потери противника составили около 10490 человек личного состава", - говорится в сообщении

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

55 танков;

123 боевые бронированные машины;

216 артиллерийских систем;

2 РСЗО;

4 установки ППО;

803 единицы автотехники;

6 единиц спецтехники.

Также украинские защитники уничтожили по меньшей мере 33 вражеские ракеты и 594 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 818 740 российских захватчиков.