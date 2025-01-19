За неделю ВСУ уничтожили 10 490 оккупантов и 1836 единиц вражеской техники. ИНФОГРАФИКА
В течение недели украинские защитники уничтожили около 10 490 российских захватчиков и 1836 единиц вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 12 по 19 января 2025 года потери противника составили около 10490 человек личного состава", - говорится в сообщении
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 55 танков;
- 123 боевые бронированные машины;
- 216 артиллерийских систем;
- 2 РСЗО;
- 4 установки ППО;
- 803 единицы автотехники;
- 6 единиц спецтехники.
Также украинские защитники уничтожили по меньшей мере 33 вражеские ракеты и 594 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 818 740 российских захватчиков.
Тож ще мають бути наведені рузьге втрати у сухпаях та мештах!
Кожна тушка завдала нам певних збитків.