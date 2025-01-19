Ненаправление на ВВК, перевод между подразделениями и невозобновление после СОЧ: Решетилова рассказала, с какими проблемами обращаются военные

Военный омбудсмен Ольга Решетилова подвела итоги первых 20 дней работы. За это время она получила более 3800 обращений от военных. Среди самых распространенных проблем - отказ в направлении на ВВК, перемещение между подразделениями и невозобновление после СОЧ.

Она рассказала, что из более 3800 обращений 302 не касались вопросов защиты прав военнослужащих. Остальные обращения были по существу.

Как отметила Решетилова, есть два вопроса-рекордсмена по количеству обращений - это ненаправление на ВВК и лечение и проблема перемещения между подразделениями.

Ненаправление на ВВК

"Среди обращений, которые получила я, - ненаправление на лечение после ранений, на срочные и плановые операции, последствия тяжелых контузий, панические атаки и острые постравматические расстройства и тому подобное. Не сложно понять, что в таком состоянии эффективность выполнения боевых задач низкая, а уровень смертности среди военнослужащих в связи с заболеваниями будет расти. Кроме того, в случае нелечения психического расстройства военнослужащий может представлять опасность или для себя самого, или для побратимов", - рассказала омбудсмен.

Решетилова отметила, что из обращений видно, что "не выполнять рекомендации медиков, даже собственного подразделения - очень часто является позицией командира".

"Никакого индивидуального подхода и рассмотрения. Военнослужащие месяцами страдают от болезней и в конце концов очень часто просто идут в СОЧ, чтобы получить медицинскую помощь", - заявляет чиновница.

По словам Решетиловой, ее офис разбирается в каждом отдельном случае, иногда ей приходится "в ручном режиме лично звонить командирам, объяснять ситуацию и просить, чтобы подписали рапорт".

Перевод между воинскими частями

Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих напомнила, что в ноябре военнослужащим было обещано быстрое и понятное перемещение через "Армию+", но очень часто, по ее словам, командиры не выполняют приказ о переводе или специально переводят военнослужащих вопреки их воле на другие должности, что затрудняет выполнение приказа.

"Но военнослужащие - не товар. Они идут служить туда, где чувствуют уважение к себе. Поэтому укомплектованность подразделения - это самый первый показатель лидерских качеств командира", - отмечает Решетилова.

По ее словам, сейчас эти вопросы также решают в ручном режиме, но нужно искать системное решение.

Также чиновница добавила, что ждет результатов проверки информации о низкой исполнительской дисциплине командиров по выполнению приказов (по личному составу) Главнокомандующего ВСУ, а также приказов и распоряжений (по личному составу) начальника Генерального штаба ВСУ, который готовит Центральное управление защиты прав военнослужащих МО.

Невозобновление на службе после СОЧ

Решетилова отметила, что проблема СОЧ - комплексная и в определенной степени является следствием необеспечения прав военнослужащих, постоянной ситуации неопределенности для личного состава, истощения, а в отдельных случаях - страха смерти, что вполне естественно для живого человека.

"Есть обращения от военнослужащих, которые уже более четырех месяцев, вернувшись после СОЧ, находятся в подразделениях, но до сих пор не восстановлены на службе, до сих пор не имеют денежного обеспечения и фактически находятся в рабском положении в своих частях. Дело в том, что Государственное бюро расследований затягивает с рассмотрением ходатайств военнослужащих о возвращении на военную службу, получением необходимых документов, оформлением и последующей передачей в суд ходатайств об освобождении от уголовной ответственности", - говорится в заметке омбудсмена.

По ее словам, в дальнейшем даже после вынесения судом постановления о закрытии уголовного производства и освобождения от уголовной ответственности, военнослужащим военную службу не восстанавливают, поскольку отсутствует механизм такого восстановления, объясняет чиновница.

Решетилова считает, что для решения этой проблемы необходимы изменения в Положение о прохождении военной службы, и, по ее словам, они уже разрабатываются в Вооруженных силах.

Военнопленные и пропавшие без вести

По словам Решетиловой, эта проблема находится на третьем месте по количеству обращений.

Она отметила, что несмотря на существование в государстве целой "инфраструктуры" для работы с семьями пропавших без вести, у родных пропавших без вести остаются вопросы, в частности относительно коммуникации с воинскими частями, о назначении служебного расследования, предоставлении актов служебных расследований и тому подобное.

Пытки, избиения и жестокое обращение

"И напоследок о самом сложном и страшном - о пытках, избиениях и жестоком обращении. Сейчас я получила 6 обращений с такими жалобами", - рассказала Решетилова.

В одном из таких случаев, по ее словам, командир батальона перед строем пытал электрошокером военнослужащего.

"Выяснилось, что издевательства и избиения, очень часто вообще без причины, - систематическая практика в этом батальоне. По моему заявлению ГБР открыло уголовное производство, продолжается также служебное расследование, командир отстранен от исполнения должностных обязанностей", - рассказала чиновница, не называя батальон, о котором идет речь.

Также она заявила, что нужна отдельная проверка и привлечение к ответственности за бездействие, ведь о ситуации в этом батальоне ориентировочно с сентября знали все.

По словам Решетиловой, избитые военнослужащие писали жалобы в ВСП и на вышестоящее командование, ситуацию фиксировала контрразведка, но никто не принял никаких мер.

"И это заслуживает отдельной проверки, результатом которой должен быть сигнал всем соответствующим службам и органам - за бездействие тоже придется отвечать. Остальные обращения прорабатываем и выясняем обстоятельства. Если пытки и избиения будут подтверждены, будет написано заявление в ГБР и направлено письмо к командованию с просьбой инициировать служебные расследования", - добавила Решетилова.

