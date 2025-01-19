РУС
Ненаправление на ВВК, перевод между подразделениями и невозобновление после СОЧ: Решетилова рассказала, с какими проблемами обращаются военные

Решетилова про скарги військових

Военный омбудсмен Ольга Решетилова подвела итоги первых 20 дней работы. За это время она получила более 3800 обращений от военных. Среди самых распространенных проблем - отказ в направлении на ВВК, перемещение между подразделениями и невозобновление после СОЧ.

Об этом Решетилова рассказала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что из более 3800 обращений 302 не касались вопросов защиты прав военнослужащих. Остальные обращения были по существу.

Как отметила Решетилова, есть два вопроса-рекордсмена по количеству обращений - это ненаправление на ВВК и лечение и проблема перемещения между подразделениями.

Ненаправление на ВВК

"Среди обращений, которые получила я, - ненаправление на лечение после ранений, на срочные и плановые операции, последствия тяжелых контузий, панические атаки и острые постравматические расстройства и тому подобное. Не сложно понять, что в таком состоянии эффективность выполнения боевых задач низкая, а уровень смертности среди военнослужащих в связи с заболеваниями будет расти. Кроме того, в случае нелечения психического расстройства военнослужащий может представлять опасность или для себя самого, или для побратимов", - рассказала омбудсмен.

Решетилова отметила, что из обращений видно, что "не выполнять рекомендации медиков, даже собственного подразделения - очень часто является позицией командира".

"Никакого индивидуального подхода и рассмотрения. Военнослужащие месяцами страдают от болезней и в конце концов очень часто просто идут в СОЧ, чтобы получить медицинскую помощь", - заявляет чиновница.

По словам Решетиловой, ее офис разбирается в каждом отдельном случае, иногда ей приходится "в ручном режиме лично звонить командирам, объяснять ситуацию и просить, чтобы подписали рапорт".

Читайте также: Реформа ВВК будет проходить в три этапа и заработает в конце февраля, - Минобороны

Перевод между воинскими частями

Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих напомнила, что в ноябре военнослужащим было обещано быстрое и понятное перемещение через "Армию+", но очень часто, по ее словам, командиры не выполняют приказ о переводе или специально переводят военнослужащих вопреки их воле на другие должности, что затрудняет выполнение приказа.

"Но военнослужащие - не товар. Они идут служить туда, где чувствуют уважение к себе. Поэтому укомплектованность подразделения - это самый первый показатель лидерских качеств командира", - отмечает Решетилова.

По ее словам, сейчас эти вопросы также решают в ручном режиме, но нужно искать системное решение.

Также чиновница добавила, что ждет результатов проверки информации о низкой исполнительской дисциплине командиров по выполнению приказов (по личному составу) Главнокомандующего ВСУ, а также приказов и распоряжений (по личному составу) начальника Генерального штаба ВСУ, который готовит Центральное управление защиты прав военнослужащих МО.

Читайте также: Рассмотрение и реагирование на жалобы, - Решетилова о своих основных задачах в должности военного омбудсмена

Невозобновление на службе после СОЧ

Решетилова отметила, что проблема СОЧ - комплексная и в определенной степени является следствием необеспечения прав военнослужащих, постоянной ситуации неопределенности для личного состава, истощения, а в отдельных случаях - страха смерти, что вполне естественно для живого человека.

"Есть обращения от военнослужащих, которые уже более четырех месяцев, вернувшись после СОЧ, находятся в подразделениях, но до сих пор не восстановлены на службе, до сих пор не имеют денежного обеспечения и фактически находятся в рабском положении в своих частях. Дело в том, что Государственное бюро расследований затягивает с рассмотрением ходатайств военнослужащих о возвращении на военную службу, получением необходимых документов, оформлением и последующей передачей в суд ходатайств об освобождении от уголовной ответственности", - говорится в заметке омбудсмена.

По ее словам, в дальнейшем даже после вынесения судом постановления о закрытии уголовного производства и освобождения от уголовной ответственности, военнослужащим военную службу не восстанавливают, поскольку отсутствует механизм такого восстановления, объясняет чиновница.

Решетилова считает, что для решения этой проблемы необходимы изменения в Положение о прохождении военной службы, и, по ее словам, они уже разрабатываются в Вооруженных силах.

Читайте также: Почему военные идут в СОЧ и при каких условиях готовы вернуться, - результаты опроса

Военнопленные и пропавшие без вести

По словам Решетиловой, эта проблема находится на третьем месте по количеству обращений.

Она отметила, что несмотря на существование в государстве целой "инфраструктуры" для работы с семьями пропавших без вести, у родных пропавших без вести остаются вопросы, в частности относительно коммуникации с воинскими частями, о назначении служебного расследования, предоставлении актов служебных расследований и тому подобное.

Пытки, избиения и жестокое обращение

"И напоследок о самом сложном и страшном - о пытках, избиениях и жестоком обращении. Сейчас я получила 6 обращений с такими жалобами", - рассказала Решетилова.

В одном из таких случаев, по ее словам, командир батальона перед строем пытал электрошокером военнослужащего.

"Выяснилось, что издевательства и избиения, очень часто вообще без причины, - систематическая практика в этом батальоне. По моему заявлению ГБР открыло уголовное производство, продолжается также служебное расследование, командир отстранен от исполнения должностных обязанностей", - рассказала чиновница, не называя батальон, о котором идет речь.

Также она заявила, что нужна отдельная проверка и привлечение к ответственности за бездействие, ведь о ситуации в этом батальоне ориентировочно с сентября знали все.

По словам Решетиловой, избитые военнослужащие писали жалобы в ВСП и на вышестоящее командование, ситуацию фиксировала контрразведка, но никто не принял никаких мер.

"И это заслуживает отдельной проверки, результатом которой должен быть сигнал всем соответствующим службам и органам - за бездействие тоже придется отвечать. Остальные обращения прорабатываем и выясняем обстоятельства. Если пытки и избиения будут подтверждены, будет написано заявление в ГБР и направлено письмо к командованию с просьбой инициировать служебные расследования", - добавила Решетилова.

Смотрите также: Военные 48 ОШБ заявили о снятии их командира Ленура Ислямова с должности: это подрыв нашей боеспособности. ВИДЕО

омбудсмен (606) военнослужащие (6264) ВСУ (6863) Решетилова Ольга (55) военно-врачебная комиссия (207) СОЧ (91)
