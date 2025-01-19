Россияне накопили почти 70 тысяч военных на Курщине, - Сырский

По информации Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, россияне стянули в Курскую область 67 тысяч военных плюс "то, что осталось от 11 000 северокорейских солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, которое транслировалось в телемарафоне.

"Беспрецедентный случай, когда страна-агрессор вынуждена была обороняться на своей территории, разрушать на своей территории свои населенные пункты. И фактически она вынуждена была перебросить с других направлений и создать группировку, которая насчитывала 67 000 (человек. - Ред.) лучших своих частей. И дополнительно то, что осталось от 11 000 северокорейских военнослужащих", - заявил Главнокомандующий.

Также он напомнил, что с мая 2024 года противник начал широкомасштабные наступательные операции на Харьковском направлении.

"Мы фактически опередили врага в развертывании наших резервов вдоль границы, начиная от Сум, Харьков, Волчанск. И враг не ожидал, что у нас есть бригады, которые были выведены в резерв для восстановления боеспособности", - подчеркнул генерал.

Читайте также: В 2024 году РФ потеряла больше солдат, чем за предыдущие два года войны, - Сырский

По его словам, враг планировал два удара, главный из которых должен был прийтись на Харьков, другой планировалось нанести по Сумах.

Сырский добавил, что это было порядка 43 тысяч личного состава врага в районе Белгорода на Харьковском направлении и 26 тысяч с Сумского направления.

С июня враг начал переходить к наступлению, и Украина должна была найти решение проблемы, которое бы отвлекло действия противника, заставило его снять часть своих сил с главных направлений, подчеркнул он.

Смотрите также: Российская БМП с десантом взрывается после наезда на противотанковую мину в Курской области. ВИДЕО

"В ходе детального анализа созданных группировок противника, концентрации его войск было найдено слабое место как раз вот на Курском направлении. ...Мы смогли вывести 3 бригады десантно-штурмовых войск, вывели еще несколько бригад, восстанавливали боеспособность, доукомплектовали, ну и соответственно провели эту наступательную операцию", - резюмировал Главнокомандующий ВСУ.