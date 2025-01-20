Дипломаты Госдепа массово уходят в отставку перед инаугурацией Трампа, - Washington Post

Десятки карьерных дипломатов Государственного департамента США покидают свои должности после получения соответствующих указаний от переходной команды избранного президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди тех, кто покидает свои должности, - Джон Басс, заместитель министра по управлению, и Джефф Пайетт, помощник министра по вопросам энергетики. Это кадровые дипломаты, которые имели значительное влияние на формирование политики США в течение многих лет.

"Просьба об отставке, прерогатива любой новой администрации, свидетельствует о желании быстро изменить тон и состав Госдепартамента, поскольку Трамп стремится перевернуть мировую дипломатическую шахматную доску после четырех лет президентства Джо Байдена", - отмечает WP.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп должен избегать соглашения с Путиным, иначе столкнется с новой глобальной войной, - экс-генерал США Ходжес

Администрация Трампа, как ожидается, сосредоточится на:

введении масштабных пошлин для союзников и противников;

завершении войны в Украине;

укреплении режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС;

депортации миллионов нелегальных иммигрантов.

Представитель команды Трампа объяснил, что отставки направлены на формирование команды, которая разделяет видение Трампа: "Вполне уместно для перехода искать должностных лиц, которые разделяют видение президента Трампа относительно того, чтобы поставить нашу нацию и работающих мужчин и женщин Америки на первое место. У нас есть много недостатков, которые нужно исправить, и для этого нужна преданная команда, сосредоточенная на тех же целях".

План "демонтажа глубинного государства"

Сообщается, что в рамках предвыборной кампании Трамп обещал радикально изменить систему федеральной бюрократии, которая, по его мнению, подрывает его политику. Этот "демонтаж глубинного государства" включает сокращение защиты для тысяч государственных служащих, хотя эксперты прогнозируют серьезные юридические последствия такого шага.

Команда Трампа уже определила более 20 человек, которые займут руководящие должности в различных бюро Госдепа. Некоторые из них вернутся к работе после отставки, а другие работали во время первого срока Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может стать ловушкой для Трампа, подобной Вьетнаму, - экс-советник Бэннон