4 889 21

Дипломаты Госдепа массово уходят в отставку перед инаугурацией Трампа, - Washington Post

Трамп

Десятки карьерных дипломатов Государственного департамента США покидают свои должности после получения соответствующих указаний от переходной команды избранного президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди тех, кто покидает свои должности, - Джон Басс, заместитель министра по управлению, и Джефф Пайетт, помощник министра по вопросам энергетики. Это кадровые дипломаты, которые имели значительное влияние на формирование политики США в течение многих лет.

"Просьба об отставке, прерогатива любой новой администрации, свидетельствует о желании быстро изменить тон и состав Госдепартамента, поскольку Трамп стремится перевернуть мировую дипломатическую шахматную доску после четырех лет президентства Джо Байдена", - отмечает WP.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп должен избегать соглашения с Путиным, иначе столкнется с новой глобальной войной, - экс-генерал США Ходжес

Администрация Трампа, как ожидается, сосредоточится на:

  • введении масштабных пошлин для союзников и противников;
  • завершении войны в Украине;
  • укреплении режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС;
  • депортации миллионов нелегальных иммигрантов.

Представитель команды Трампа объяснил, что отставки направлены на формирование команды, которая разделяет видение Трампа: "Вполне уместно для перехода искать должностных лиц, которые разделяют видение президента Трампа относительно того, чтобы поставить нашу нацию и работающих мужчин и женщин Америки на первое место. У нас есть много недостатков, которые нужно исправить, и для этого нужна преданная команда, сосредоточенная на тех же целях".

План "демонтажа глубинного государства"

Сообщается, что в рамках предвыборной кампании Трамп обещал радикально изменить систему федеральной бюрократии, которая, по его мнению, подрывает его политику. Этот "демонтаж глубинного государства" включает сокращение защиты для тысяч государственных служащих, хотя эксперты прогнозируют серьезные юридические последствия такого шага.

Команда Трампа уже определила более 20 человек, которые займут руководящие должности в различных бюро Госдепа. Некоторые из них вернутся к работе после отставки, а другие работали во время первого срока Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может стать ловушкой для Трампа, подобной Вьетнаму, - экс-советник Бэннон

Автор: 

инаугурация (468) США (27763) Трамп Дональд (6465)
Топ комментарии
+11
Шанс для американських сексологинь?....
показать весь комментарий
20.01.2025 11:09 Ответить
+9
Зараз Тампон всіх замінить завсігдатаями казино, хозяїнами борделів і наркоторговцями
показать весь комментарий
20.01.2025 11:13 Ответить
+8
І для "весільних фотографів" - американці теж "зробили себе разом" й отримали свою"потужну потужність!
показать весь комментарий
20.01.2025 11:14 Ответить
ЗЄльоне дежавю
показать весь комментарий
20.01.2025 12:11 Ответить
Якусь сексологіню пришле до Київа .
показать весь комментарий
20.01.2025 12:26 Ответить
Повність з Вами згідний, злочинець де факто і друг усіх диктаторів,
чотириразовий банкрот і Голова усіх брехунів ще заснував ТрампКоїн.
Неіснуючу субстанцію для болванів. Головне що можна отримувати кошти
в безмежній кількості цілком анонімно які просто ХАБАР.
Це потрясе фінанси усього світу до знищення МВФ і валютних розрахунків.
Усім буде КитайськоМосковськаТрампівська "ЗВЕЗДА".
Зубожіння пограбованого світу "таварисчі" Гарантують найближчим часом.
показать весь комментарий
20.01.2025 12:28 Ответить
24 години вже пройшло?
показать весь комментарий
20.01.2025 11:15 Ответить
"Жираф большой, ему видней".
показать весь комментарий
20.01.2025 11:18 Ответить
Трамп теж теревенить про щось типу "нові обличчя". Якщо в США станеться, як в Україні - то "нові обличчя" швидко перетворяться на "старі рила".
показать весь комментарий
20.01.2025 11:18 Ответить
Щось і когось оті діяння нагадують..
показать весь комментарий
20.01.2025 11:19 Ответить
Он действует методами елдака, а лекала методов - в фсб.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:42 Ответить
Трамп кричав на мітингу -- Хто не заховався я не винуватии
показать весь комментарий
20.01.2025 11:22 Ответить
Короче говоря ***** и трамп сделали главный вывод из первого срока рыжего - что для полноты власти нужно уничтожить "deep state", глубинное государство, посадить везде своих, лояльных лично трампу людей и т.д. Этим рыжий и его шайка будут заниматься весь второй срок - ликвидацией США в том виде, в котором весь мир знал эту страну. Вопрос теперь только в том, позволит ли американское общество этому произойти, будет ли сопротивление.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:57 Ответить
У нас вже таке було перед енавгурацією Зеленського
показать весь комментарий
20.01.2025 12:24 Ответить
Я считаю, что КАСТА ДИПЛОМАТОВ - это пережиток и анахронизм ФЕОДАЛИЗМА, который должен быть искоренен, не должно быть каких-то "особый привилегированных граждан", другой вопрос, что и ГРАЖДАНСТВО должно быть далеко не у всех, не нужно "кухарок" в политике, глупое и тупое большинство должно быть с резидентством (без политических прав)!
показать весь комментарий
20.01.2025 12:25 Ответить
А рестораний посол шобловський і далі буде сидіти на мародерених коштах і займатися своїми ресторанами
показать весь комментарий
20.01.2025 12:28 Ответить
Викидають із держдепу уживані памперси Обами-Клінтона разом з головним - Байденом.
показать весь комментарий
20.01.2025 12:45 Ответить
Це ми вже проходили в 2017му. І нічого, Вашингтон пустим не лишився.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:35 Ответить
Прийдуть інші.
показать весь комментарий
20.01.2025 15:17 Ответить
 
 