Украина может стать ловушкой для Трампа, подобно Вьетнаму, - экс-советник Беннон

Бывший главный стратег Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что Украина может стать для будущего президента США политической ловушкой, аналогичной войне во Вьетнаме для Ричарда Никсона.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы не будем осторожны, это превратится во Вьетнам Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал хозяином войны, и она стала его войной, а не войной Линдона Джонсона".

Он предупредил, что Трамп может быть втянут в войну через "альянс американской оборонной промышленности, европейцев и даже его собственных друзей". В качестве примера он привел Кита Келлога, которого Трамп избрал специальным посланником по вопросам Украины и России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готовит масштабные депортации: "Вторжение в нашу страну будет остановлено"

Бэннон призвал к радикальным изменениям в подходе к конфликту, подчеркивая, что война в Украине "не соответствует национальным интересам Америки". Он убежден, что Трамп должен быстро заключить соглашение с украинским президентом Владимиром Зеленским, используя свой авторитет и жесткий стиль переговоров.

"В городе новый шериф, и мы собираемся заключить соглашение, и мы собираемся сделать это быстро", - отметил Бэннон.

Критика Европы и НАТО

Бэннон остро критикует европейские страны за их подход к войне. "Если вы посмотрите на НАТО, я не думаю, что оно может объединить две боевые дивизии европейцев, готовых сражаться. Европа ушла с досрочным выходом на пенсию и полным медицинским обслуживанием, потому что они не платят за собственную оборону", - заявил Бэннон.

Несмотря на то, что Бэннон называет Владимира Путина "плохим парнем", он убежден, что европейцы не считают Россию реальной угрозой. По его мнению, это подтверждает недостаточное участие стран Европы в финансировании обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну, - Трамп

"Путин - плохой парень. Он очень плохой парень. КГБ - плохие парни. Но я не сплю ночами, беспокоясь о влиянии России на Европу. Во-первых, их армия даже не добралась до Киева. За три года они не смогли туда добраться. Они даже Харьков не взяли. Знаете, почему я не сплю по ночам? Потому что европейцы не спят по ночам. Они не считают Россию реальной угрозой. Если бы они это делали, они бы вложили в игру гораздо больше денег и войск", - подчеркнул он.

Бэннон также считает, что украинская война - это провал Европы: "У вас миллион убитых или раненых украинцев. И мы придем, в лучшем случае, мы придем ровно к тому, с чего все это началось, как я сказал три года назад. И это потому, что у вас есть Борис Джонсон и Макрон, все эти фантазеры, которые не будут платить за собственную оборону. Они хотят быть большими шишками. Они все хотят быть Уинстоном Черчиллем с чужими деньгами и чужими жизнями".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп должен избегать соглашения с Путиным, иначе столкнется с новой глобальной войной, - экс-генерал США Ходжес