РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8446 посетителей онлайн
Новости
4 848 25

Украина может стать ловушкой для Трампа, подобно Вьетнаму, - экс-советник Беннон

колишній головний стратег президента Трампа Стів Беннон

Бывший главный стратег Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что Украина может стать для будущего президента США политической ловушкой, аналогичной войне во Вьетнаме для Ричарда Никсона.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы не будем осторожны, это превратится во Вьетнам Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал хозяином войны, и она стала его войной, а не войной Линдона Джонсона".

Он предупредил, что Трамп может быть втянут в войну через "альянс американской оборонной промышленности, европейцев и даже его собственных друзей". В качестве примера он привел Кита Келлога, которого Трамп избрал специальным посланником по вопросам Украины и России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готовит масштабные депортации: "Вторжение в нашу страну будет остановлено"

Бэннон призвал к радикальным изменениям в подходе к конфликту, подчеркивая, что война в Украине "не соответствует национальным интересам Америки". Он убежден, что Трамп должен быстро заключить соглашение с украинским президентом Владимиром Зеленским, используя свой авторитет и жесткий стиль переговоров.

"В городе новый шериф, и мы собираемся заключить соглашение, и мы собираемся сделать это быстро", - отметил Бэннон.

Критика Европы и НАТО

Бэннон остро критикует европейские страны за их подход к войне. "Если вы посмотрите на НАТО, я не думаю, что оно может объединить две боевые дивизии европейцев, готовых сражаться. Европа ушла с досрочным выходом на пенсию и полным медицинским обслуживанием, потому что они не платят за собственную оборону", - заявил Бэннон.

Несмотря на то, что Бэннон называет Владимира Путина "плохим парнем", он убежден, что европейцы не считают Россию реальной угрозой. По его мнению, это подтверждает недостаточное участие стран Европы в финансировании обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну, - Трамп

"Путин - плохой парень. Он очень плохой парень. КГБ - плохие парни. Но я не сплю ночами, беспокоясь о влиянии России на Европу. Во-первых, их армия даже не добралась до Киева. За три года они не смогли туда добраться. Они даже Харьков не взяли. Знаете, почему я не сплю по ночам? Потому что европейцы не спят по ночам. Они не считают Россию реальной угрозой. Если бы они это делали, они бы вложили в игру гораздо больше денег и войск", - подчеркнул он.

Бэннон также считает, что украинская война - это провал Европы: "У вас миллион убитых или раненых украинцев. И мы придем, в лучшем случае, мы придем ровно к тому, с чего все это началось, как я сказал три года назад. И это потому, что у вас есть Борис Джонсон и Макрон, все эти фантазеры, которые не будут платить за собственную оборону. Они хотят быть большими шишками. Они все хотят быть Уинстоном Черчиллем с чужими деньгами и чужими жизнями".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп должен избегать соглашения с Путиным, иначе столкнется с новой глобальной войной, - экс-генерал США Ходжес

Автор: 

США (27763) Трамп Дональд (6465)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
На такій високій посаді був а таку дурню верзе, здурів чи продався?
Не може Україна "стати як В'єтнам".
показать весь комментарий
20.01.2025 10:54 Ответить
+9
Придурок. Тобто, якщо твого сусіда вбивають, то ти маєш закрити фіранки і продовжувати вечерю. Але не забороняється сваритися на вбивцю. Але тихенько. Щоб не почув.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:56 Ответить
+5
Бенноне, кацапи не взяли навіть Харків не тому, що слабі, а тому, що у ЗСУ люди-титани.
Китай чи навіть США також би не взяли Харків чи будь-яке велике українське місто.
Тому ЗСУ стане армією ЄС і німці з французами будуть спати спокійно. Лиш би гроші давали.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На такій високій посаді був а таку дурню верзе, здурів чи продався?
Не може Україна "стати як В'єтнам".
показать весь комментарий
20.01.2025 10:54 Ответить
Трамп вже розчарував багатьох,а після сьогоднішньої вистави ,мабуть,продовжить розчаровувати нас(((
показать весь комментарий
20.01.2025 10:55 Ответить
Придурок. Тобто, якщо твого сусіда вбивають, то ти маєш закрити фіранки і продовжувати вечерю. Але не забороняється сваритися на вбивцю. Але тихенько. Щоб не почув.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:56 Ответить
Ще один ідіот.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:57 Ответить
І оце вони називають експертною думкою??? А того, хто її озвучив, експертом??? Та це просто якийсь бовдур. У нього навіть вираз обличчя відповідний...
показать весь комментарий
20.01.2025 10:59 Ответить
Дуже цікава стаття Тома Купера про некомпетентність командування... https://ipress.ua/articles/i_znov_pro_nekompetentnist_komanduvannya_ukraina_faktychno_vtratyla_shche_odnu_brygadu__tom_kuper_367078.html
показать весь комментарий
20.01.2025 11:04 Ответить
За чубчиком підтягується шапіто не гірше нашого...
показать весь комментарий
20.01.2025 11:06 Ответить
Ну і як багато гине молодих американців на війні в Україні, чи може влаштуєте антивоєнні протести проти війни в якій не воюєте?
А от кинути Україну як Південний В'єтнам на поталу ворогу, то це не така вже й пастка.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:06 Ответить
Гнида. Мабуть на касі у Газпрому.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:07 Ответить
Бенноне, кацапи не взяли навіть Харків не тому, що слабі, а тому, що у ЗСУ люди-титани.
Китай чи навіть США також би не взяли Харків чи будь-яке велике українське місто.
Тому ЗСУ стане армією ЄС і німці з французами будуть спати спокійно. Лиш би гроші давали.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:13 Ответить
Підлякує
показать весь комментарий
20.01.2025 11:13 Ответить
хто дєвушку харчує, той її і танцює.....
на жаль, таких дівиць , як Меркель, Шредер, Ле Пен , Фіццо,,,,,,дуже багато як у нас, так і на заході
показать весь комментарий
20.01.2025 11:21 Ответить
Колишній головний стратег, заспокойся і сиди на пенсії, а то знов до корита потягнуло
показать весь комментарий
20.01.2025 11:37 Ответить
Він вже показав в Афганістані свою досвідченість та вміння уладнати війну. Розпочав і пішов. Отак і наш Лідор зкаламутить ПРОБЛЕМУ й втече як він завжди це робив: від уклоніста до дезертирства з Мівіною.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:44 Ответить
Трумп не такий дурний, щоб в цю війну влізати. Скоріше, він взагалі від неї відхреститися, якщо щось піде не по його плану.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:56 Ответить
ти дебіл і кацапський висер
показать весь комментарий
20.01.2025 12:35 Ответить
А як В'єтнам став пасткою? Тому що американський президент уклав швидкий мир, вивів війська, припинив поставки зброї і допомогу. Тобто зробив усе, що ти зараз радиш Трампу!
показать весь комментарий
20.01.2025 12:20 Ответить
Меле приблизно так, як і наша Зе-макака. Ідіотами Земля повниться.
показать весь комментарий
20.01.2025 12:35 Ответить
він натякнув, що США здадуть Украну Путіну, як В"єтнам здали ссср?
показать весь комментарий
20.01.2025 12:44 Ответить
Беннон забув що Америка в Україні не воює.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:37 Ответить
національним інтересам сша відповідало роззброєння України за пусті обіцянки. Ница мерзотна крадіжка. А тепер війна не відповідає. Хай горять у пеклі.
показать весь комментарий
21.01.2025 00:51 Ответить
 
 