Україна може стати пасткою для Трампа, подібною до В’єтнаму, - ексрадник Беннон

Колишній головний стратег Дональда Трампа Стів Беннон заявив, що Україна може стати для майбутнього президента США політичною пасткою, аналогічною до війни у В’єтнамі для Річарда Ніксона.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми не будемо обережні, це перетвориться на В'єтнам Трампа. Саме це сталося з Річардом Ніксоном. У підсумку він став господарем війни, і вона стала його війною, а не війною Ліндона Джонсона".

Він попередив, що Трамп може бути втягнутий у війну через "альянс американської оборонної промисловості, європейців та навіть його власних друзів". Як приклад, він навів Кіта Келлога, якого Трамп обрав спеціальним посланником з питань України та Росії.

Беннон закликав до радикальних змін у підході до конфлікту, наголошуючи, що війна в Україні "не відповідає національним інтересам Америки". Він переконаний, що Трамп має швидко укласти угоду з українським президентом Володимиром Зеленським, використовуючи свій авторитет і жорсткий стиль переговорів.

"У місті новий шериф, і ми збираємося укласти угоду, і ми збираємось зробити це швидко", - зазначив Беннон.

Критика Європи та НАТО

Беннон гостро критикує європейські країни за їхній підхід до війни. "Якщо ви подивитеся на НАТО, я не думаю, що воно може об'єднати дві бойові дивізії європейців, готових битися. Європа пішла з достроковим виходом на пенсію і повним медичним обслуговуванням, тому що вони не платять за власну оборону", - заявив Беннон.

Попри те, що Беннон називає Володимира Путіна "поганим хлопцем", він переконаний, що європейці не вважають Росію реальною загрозою. На його думку, це підтверджує недостатня участь країн Європи у фінансуванні оборони України.

"Путін - поганий хлопець. Він дуже поганий хлопець. КДБ - погані хлопці. Але я не сплю ночами, турбуючись про вплив Росії на Європу. По-перше, їхня армія навіть не дісталася до Києва. За три роки вони не змогли туди дістатися. Вони навіть Харкова не взяли. Знаєте, чому я не сплю ночами? Тому що європейці не сплять ночами. Вони не вважають Росію реальною загрозою. Якби вони це робили, вони б вклали в гру набагато більше грошей і військ", - підкреслив він.

Беннон також вважає, що українська війна - це провал Європи: "У вас мільйон убитих або поранених українців. І ми прийдемо, у кращому випадку, ми прийдемо рівно до того, з чого все це почалося, як я сказав три роки тому. І це тому, що у вас є Борис Джонсон і Макрон, усі ці фантазери, які не будуть платити за власну оборону. Вони хочуть бути великими шишками. Вони всі хочуть бути Вінстоном Черчиллем із чужими грошима і чужими життями".

