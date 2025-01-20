УКР
Україна може стати пасткою для Трампа, подібною до В’єтнаму, - ексрадник Беннон

колишній головний стратег президента Трампа Стів Беннон

Колишній головний стратег Дональда Трампа Стів Беннон заявив, що Україна може стати для майбутнього президента США політичною пасткою, аналогічною до війни у В’єтнамі для Річарда Ніксона.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми не будемо обережні, це перетвориться на В'єтнам Трампа. Саме це сталося з Річардом Ніксоном. У підсумку він став господарем війни, і вона стала його війною, а не війною Ліндона Джонсона".

Він попередив, що Трамп може бути втягнутий у війну через "альянс американської оборонної промисловості, європейців та навіть його власних друзів". Як приклад, він навів Кіта Келлога, якого Трамп обрав спеціальним посланником з питань України та Росії.

Беннон закликав до радикальних змін у підході до конфлікту, наголошуючи, що війна в Україні "не відповідає національним інтересам Америки". Він переконаний, що Трамп має швидко укласти угоду з українським президентом Володимиром Зеленським, використовуючи свій авторитет і жорсткий стиль переговорів.

"У місті новий шериф, і ми збираємося укласти угоду, і ми збираємось зробити це швидко", - зазначив Беннон. 

Критика Європи та НАТО

Беннон гостро критикує європейські країни за їхній підхід до війни. "Якщо ви подивитеся на НАТО, я не думаю, що воно може об'єднати дві бойові дивізії європейців, готових битися. Європа пішла з достроковим виходом на пенсію і повним медичним обслуговуванням, тому що вони не платять за власну оборону", - заявив Беннон.

Попри те, що Беннон називає Володимира Путіна "поганим хлопцем", він переконаний, що європейці не вважають Росію реальною загрозою. На його думку, це підтверджує недостатня участь країн Європи у фінансуванні оборони України.

"Путін - поганий хлопець. Він дуже поганий хлопець. КДБ - погані хлопці. Але я не сплю ночами, турбуючись про вплив Росії на Європу. По-перше, їхня армія навіть не дісталася до Києва. За три роки вони не змогли туди дістатися. Вони навіть Харкова не взяли. Знаєте, чому я не сплю ночами? Тому що європейці не сплять ночами. Вони не вважають Росію реальною загрозою. Якби вони це робили, вони б вклали в гру набагато більше грошей і військ", - підкреслив він.

Беннон також вважає, що українська війна - це провал Європи: "У вас мільйон убитих або поранених українців. І ми прийдемо, у кращому випадку, ми прийдемо рівно до того, з чого все це почалося, як я сказав три роки тому. І це тому, що у вас є Борис Джонсон і Макрон, усі ці фантазери, які не будуть платити за власну оборону. Вони хочуть бути великими шишками. Вони всі хочуть бути Вінстоном Черчиллем із чужими грошима і чужими життями".

США (24136) Трамп Дональд (7001)
Топ коментарі
+13
На такій високій посаді був а таку дурню верзе, здурів чи продався?
Не може Україна "стати як В'єтнам".
20.01.2025 10:54 Відповісти
+9
Придурок. Тобто, якщо твого сусіда вбивають, то ти маєш закрити фіранки і продовжувати вечерю. Але не забороняється сваритися на вбивцю. Але тихенько. Щоб не почув.
20.01.2025 10:56 Відповісти
+5
Бенноне, кацапи не взяли навіть Харків не тому, що слабі, а тому, що у ЗСУ люди-титани.
Китай чи навіть США також би не взяли Харків чи будь-яке велике українське місто.
Тому ЗСУ стане армією ЄС і німці з французами будуть спати спокійно. Лиш би гроші давали.
20.01.2025 11:13 Відповісти
На такій високій посаді був а таку дурню верзе, здурів чи продався?
Не може Україна "стати як В'єтнам".
20.01.2025 10:54 Відповісти
Трамп вже розчарував багатьох,а після сьогоднішньої вистави ,мабуть,продовжить розчаровувати нас(((
20.01.2025 10:55 Відповісти
Придурок. Тобто, якщо твого сусіда вбивають, то ти маєш закрити фіранки і продовжувати вечерю. Але не забороняється сваритися на вбивцю. Але тихенько. Щоб не почув.
20.01.2025 10:56 Відповісти
Ще один ідіот.
20.01.2025 10:57 Відповісти
І оце вони називають експертною думкою??? А того, хто її озвучив, експертом??? Та це просто якийсь бовдур. У нього навіть вираз обличчя відповідний...
20.01.2025 10:59 Відповісти
Дуже цікава стаття Тома Купера про некомпетентність командування... https://ipress.ua/articles/i_znov_pro_nekompetentnist_komanduvannya_ukraina_faktychno_vtratyla_shche_odnu_brygadu__tom_kuper_367078.html
20.01.2025 11:04 Відповісти
За чубчиком підтягується шапіто не гірше нашого...
20.01.2025 11:06 Відповісти
Ну і як багато гине молодих американців на війні в Україні, чи може влаштуєте антивоєнні протести проти війни в якій не воюєте?
А от кинути Україну як Південний В'єтнам на поталу ворогу, то це не така вже й пастка.
20.01.2025 11:06 Відповісти
Гнида. Мабуть на касі у Газпрому.
20.01.2025 11:07 Відповісти
Бенноне, кацапи не взяли навіть Харків не тому, що слабі, а тому, що у ЗСУ люди-титани.
Китай чи навіть США також би не взяли Харків чи будь-яке велике українське місто.
Тому ЗСУ стане армією ЄС і німці з французами будуть спати спокійно. Лиш би гроші давали.
20.01.2025 11:13 Відповісти
Підлякує
20.01.2025 11:13 Відповісти
хто дєвушку харчує, той її і танцює.....
на жаль, таких дівиць , як Меркель, Шредер, Ле Пен , Фіццо,,,,,,дуже багато як у нас, так і на заході
20.01.2025 11:21 Відповісти
Колишній головний стратег, заспокойся і сиди на пенсії, а то знов до корита потягнуло
20.01.2025 11:37 Відповісти
Він вже показав в Афганістані свою досвідченість та вміння уладнати війну. Розпочав і пішов. Отак і наш Лідор зкаламутить ПРОБЛЕМУ й втече як він завжди це робив: від уклоніста до дезертирства з Мівіною.
20.01.2025 11:44 Відповісти
Трумп не такий дурний, щоб в цю війну влізати. Скоріше, він взагалі від неї відхреститися, якщо щось піде не по його плану.
20.01.2025 11:56 Відповісти
ти дебіл і кацапський висер
20.01.2025 12:35 Відповісти
А як В'єтнам став пасткою? Тому що американський президент уклав швидкий мир, вивів війська, припинив поставки зброї і допомогу. Тобто зробив усе, що ти зараз радиш Трампу!
20.01.2025 12:20 Відповісти
Меле приблизно так, як і наша Зе-макака. Ідіотами Земля повниться.
20.01.2025 12:35 Відповісти
він натякнув, що США здадуть Украну Путіну, як В"єтнам здали ссср?
20.01.2025 12:44 Відповісти
Беннон забув що Америка в Україні не воює.
20.01.2025 13:37 Відповісти
національним інтересам сша відповідало роззброєння України за пусті обіцянки. Ница мерзотна крадіжка. А тепер війна не відповідає. Хай горять у пеклі.
21.01.2025 00:51 Відповісти
 
 