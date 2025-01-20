УКР
Новини
4 889 21

Дипломати Держдепу масово йдуть у відставку перед інавгурацією Трампа, - Washington Post

Трамп

Десятки кар’єрних дипломатів Державного департаменту США залишають свої посади після отримання відповідних вказівок від перехідної команди обраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед тих, хто залишає свої посади, - Джон Басс, заступник міністра з управління, та Джефф Пайєтт, помічник міністра з питань енергетики. Це кадрові дипломати, які мали значний вплив на формування політики США протягом багатьох років.

"Прохання про відставку, прерогатива будь-якої нової адміністрації, свідчить про бажання швидко змінити тон та склад Держдепартаменту, оскільки Трамп прагне перевернути світову дипломатичну шахівницю після чотирьох років президентства Джо Байдена", - зазначає WP.

Адміністрація Трампа, як очікується, зосередиться на:

  • запровадженні масштабних мит для союзників і противників;
  • завершенні війни в Україні;
  • зміцненні режиму припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС;
  • депортації мільйонів нелегальних іммігрантів.

Речник команди Трампа пояснив, що відставки спрямовані на формування команди, яка поділяє бачення Трампа: "Цілком доречно для переходу шукати посадовців, які поділяють бачення президента Трампа щодо того, щоб поставити нашу націю та працюючих чоловіків і жінок Америки на перше місце. У нас є багато недоліків, які потрібно виправити, і для цього потрібна віддана команда, зосереджена на тих самих цілях".

План "демонтажу глибинної держави"

Повідомляється, що у рамках передвиборної кампанії Трамп обіцяв радикально змінити систему федеральної бюрократії, яка, на його думку, підриває його політику. Цей "демонтаж глибинної держави" включає скорочення захисту для тисяч державних службовців, хоча експерти прогнозують серйозні юридичні наслідки такого кроку.

Команда Трампа вже визначила понад 20 осіб, які обіймуть керівні посади в різних бюро Держдепу. Деякі з них повернуться до роботи після відставки, а інші працювали під час першого терміну Трампа.

Автор: 

інавгурація (233) США (24136) Трамп Дональд (7001)
Топ коментарі
+11
Шанс для американських сексологинь?....
показати весь коментар
20.01.2025 11:09 Відповісти
+9
Зараз Тампон всіх замінить завсігдатаями казино, хозяїнами борделів і наркоторговцями
показати весь коментар
20.01.2025 11:13 Відповісти
+8
І для "весільних фотографів" - американці теж "зробили себе разом" й отримали свою"потужну потужність!
показати весь коментар
20.01.2025 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
ЗЄльоне дежавю
показати весь коментар
20.01.2025 12:11 Відповісти
Якусь сексологіню пришле до Київа .
показати весь коментар
20.01.2025 12:26 Відповісти
Повність з Вами згідний, злочинець де факто і друг усіх диктаторів,
чотириразовий банкрот і Голова усіх брехунів ще заснував ТрампКоїн.
Неіснуючу субстанцію для болванів. Головне що можна отримувати кошти
в безмежній кількості цілком анонімно які просто ХАБАР.
Це потрясе фінанси усього світу до знищення МВФ і валютних розрахунків.
Усім буде КитайськоМосковськаТрампівська "ЗВЕЗДА".
Зубожіння пограбованого світу "таварисчі" Гарантують найближчим часом.
показати весь коментар
20.01.2025 12:28 Відповісти
24 години вже пройшло?
показати весь коментар
20.01.2025 11:15 Відповісти
"Жираф большой, ему видней".
показати весь коментар
20.01.2025 11:18 Відповісти
Трамп теж теревенить про щось типу "нові обличчя". Якщо в США станеться, як в Україні - то "нові обличчя" швидко перетворяться на "старі рила".
показати весь коментар
20.01.2025 11:18 Відповісти
Щось і когось оті діяння нагадують..
показати весь коментар
20.01.2025 11:19 Відповісти
Он действует методами елдака, а лекала методов - в фсб.
показати весь коментар
20.01.2025 11:42 Відповісти
Трамп кричав на мітингу -- Хто не заховався я не винуватии
показати весь коментар
20.01.2025 11:22 Відповісти
Короче говоря ***** и трамп сделали главный вывод из первого срока рыжего - что для полноты власти нужно уничтожить "deep state", глубинное государство, посадить везде своих, лояльных лично трампу людей и т.д. Этим рыжий и его шайка будут заниматься весь второй срок - ликвидацией США в том виде, в котором весь мир знал эту страну. Вопрос теперь только в том, позволит ли американское общество этому произойти, будет ли сопротивление.
показати весь коментар
20.01.2025 11:57 Відповісти
У нас вже таке було перед енавгурацією Зеленського
показати весь коментар
20.01.2025 12:24 Відповісти
Я считаю, что КАСТА ДИПЛОМАТОВ - это пережиток и анахронизм ФЕОДАЛИЗМА, который должен быть искоренен, не должно быть каких-то "особый привилегированных граждан", другой вопрос, что и ГРАЖДАНСТВО должно быть далеко не у всех, не нужно "кухарок" в политике, глупое и тупое большинство должно быть с резидентством (без политических прав)!
показати весь коментар
20.01.2025 12:25 Відповісти
А рестораний посол шобловський і далі буде сидіти на мародерених коштах і займатися своїми ресторанами
показати весь коментар
20.01.2025 12:28 Відповісти
Викидають із держдепу уживані памперси Обами-Клінтона разом з головним - Байденом.
показати весь коментар
20.01.2025 12:45 Відповісти
Це ми вже проходили в 2017му. І нічого, Вашингтон пустим не лишився.
показати весь коментар
20.01.2025 13:35 Відповісти
Прийдуть інші.
показати весь коментар
20.01.2025 15:17 Відповісти
 
 