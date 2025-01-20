Дипломати Держдепу масово йдуть у відставку перед інавгурацією Трампа, - Washington Post

Десятки кар’єрних дипломатів Державного департаменту США залишають свої посади після отримання відповідних вказівок від перехідної команди обраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед тих, хто залишає свої посади, - Джон Басс, заступник міністра з управління, та Джефф Пайєтт, помічник міністра з питань енергетики. Це кадрові дипломати, які мали значний вплив на формування політики США протягом багатьох років.

"Прохання про відставку, прерогатива будь-якої нової адміністрації, свідчить про бажання швидко змінити тон та склад Держдепартаменту, оскільки Трамп прагне перевернути світову дипломатичну шахівницю після чотирьох років президентства Джо Байдена", - зазначає WP.

Адміністрація Трампа, як очікується, зосередиться на:

запровадженні масштабних мит для союзників і противників;

завершенні війни в Україні;

зміцненні режиму припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС;

депортації мільйонів нелегальних іммігрантів.

Речник команди Трампа пояснив, що відставки спрямовані на формування команди, яка поділяє бачення Трампа: "Цілком доречно для переходу шукати посадовців, які поділяють бачення президента Трампа щодо того, щоб поставити нашу націю та працюючих чоловіків і жінок Америки на перше місце. У нас є багато недоліків, які потрібно виправити, і для цього потрібна віддана команда, зосереджена на тих самих цілях".

План "демонтажу глибинної держави"

Повідомляється, що у рамках передвиборної кампанії Трамп обіцяв радикально змінити систему федеральної бюрократії, яка, на його думку, підриває його політику. Цей "демонтаж глибинної держави" включає скорочення захисту для тисяч державних службовців, хоча експерти прогнозують серйозні юридичні наслідки такого кроку.

Команда Трампа вже визначила понад 20 осіб, які обіймуть керівні посади в різних бюро Держдепу. Деякі з них повернуться до роботи після відставки, а інші працювали під час першого терміну Трампа.

