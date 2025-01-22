КНДР отправит России подкрепление в течение следующих двух месяцев, - NYT

В течение следующих двух месяцев Северная Корея планирует отправить России новых солдат на войну против Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военного чиновника США, сообщает Цензор.НЕТ.

Тактика войск КНДР на Курщине

По словам украинских солдат и американских чиновников, северокорейцы в Курской области действуют как отдельная боевая сила, отличная по языку, подготовке и военной культуре. При этом отмечается, что украинские бойцы сумели адаптироваться к ней.

В основном на Курщине воюют войска КНДР специального назначения - их готовили для нанесения точечных ударов, но Россия в основном использует их как пехоту.

19 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что половину всех северокорейских солдат, которые воевали на Курщине, или "ранили, или уничтожили".

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Собеседники издания рассказали, что северокорейцы стараются забирать всех своих погибших и раненых с поля боя, в отличие от россиян.

Во время атак дронов корейские военные отправляют одного солдата в качестве приманки, чтобы другие могли сбить БпЛА, пишет NYT.

Северокорейские генералы в Курской области

"Российским военным с трудом удается совместно действовать с северокорейцами во время выполнения боевых задач. По меньшей мере дважды из-за проблем с коммуникацией российские и северокорейские военные вступали в бой друг с другом. Сейчас к группам военных из КНДР добавляют русскоязычных военных или переводчиков, но такие группы не очень эффективны", - говорится в материале.

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По данным украинской военной разведки, в состав северокорейских войск, развернутых в Украине, входили около 500 офицеров и по меньшей мере три генерала.

Генералы сидят в российском командном штабе и определяют цели, рассказали NYT источники в Пентагоне.

По словам одного из собеседников газеты, северокорейские командиры руководят войсками на поле боя, чтобы те не общались с российскими военными, чтобы избежать недоразумений.

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