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Новости
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КНДР отправит России подкрепление в течение следующих двух месяцев, - NYT

Північна Корея направить підкріплення Росії у війні проти України

В течение следующих двух месяцев Северная Корея планирует отправить России новых солдат на войну против Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военного чиновника США, сообщает Цензор.НЕТ.

Тактика войск КНДР на Курщине

По словам украинских солдат и американских чиновников, северокорейцы в Курской области действуют как отдельная боевая сила, отличная по языку, подготовке и военной культуре. При этом отмечается, что украинские бойцы сумели адаптироваться к ней.

В основном на Курщине воюют войска КНДР специального назначения - их готовили для нанесения точечных ударов, но Россия в основном использует их как пехоту.

19 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что половину всех северокорейских солдат, которые воевали на Курщине, или "ранили, или уничтожили".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ожесточенный бой операторов ССО с северными корейцами на Курщине: ликвидирован 21 КНДРовец, еще 40 - трехсотые". ВИДЕО

Собеседники издания рассказали, что северокорейцы стараются забирать всех своих погибших и раненых с поля боя, в отличие от россиян.

Во время атак дронов корейские военные отправляют одного солдата в качестве приманки, чтобы другие могли сбить БпЛА, пишет NYT.

Северокорейские генералы в Курской области

"Российским военным с трудом удается совместно действовать с северокорейцами во время выполнения боевых задач. По меньшей мере дважды из-за проблем с коммуникацией российские и северокорейские военные вступали в бой друг с другом. Сейчас к группам военных из КНДР добавляют русскоязычных военных или переводчиков, но такие группы не очень эффективны", - говорится в материале.

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По данным украинской военной разведки, в состав северокорейских войск, развернутых в Украине, входили около 500 офицеров и по меньшей мере три генерала.

Генералы сидят в российском командном штабе и определяют цели, рассказали NYT источники в Пентагоне.

По словам одного из собеседников газеты, северокорейские командиры руководят войсками на поле боя, чтобы те не общались с российскими военными, чтобы избежать недоразумений.

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Автор: 

КНДР (1219) Курск (1136) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+5
Тобто якщо в Україну зайдуть іноземні війська то це ескалація і третя світова. А якщо московський режим приміняє іноземні війська проти України то це для всіх норма?
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22.01.2025 16:24
+3
европа і штати дуже хитрожопі,нашими людьми хочуть всі дири позакривати,а самі своїх на підмогу навіть і не думають посилати.Я бумаю якщо проти України будуть навіть китайські війська воювати ніхто сюди нікого не пошле бо вони сцикуни!!!
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22.01.2025 16:41
+2
Мабуть вони не читали ще план Трампа про 100 днів.
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22.01.2025 16:14
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Китай піднімає ставки...
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22.01.2025 16:14 Ответить
Китаю це доречі не вигідно. Пухляк виходить з під контролю.
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22.01.2025 16:23 Ответить
так, пухляшу пуйло підігнало за снаряди та "м'ясо" близько 10 млрд вічно зелених, китайці дуже незадоволені, пухляш починає виходити з під контролю, раніше його контролювали "мискою рису", та трохи грошенят ...
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22.01.2025 16:41 Ответить
Відносини між корешкою та киташкою зовсім не братні

.
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22.01.2025 17:16 Ответить
А тепер представ що Кадиров дав зброю і солдат в якусь Вірменію...
Коли в тебе ж ручний психопат, подібні викрутаси нічого доброго не несуть. Окрім того що стосунки між Китаем і КНДР абсолютно не братні. Китай терпить цю язву з певних політичних причин. А ще Китай задовбався від кндеровських наркоділків з дип.писпортом.
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22.01.2025 18:31 Ответить
Мабуть вони не читали ще план Трампа про 100 днів.
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22.01.2025 16:14 Ответить
Нє, їм путін заплатить з нафтодоларів, які течуть з Європи українською трубою "Дружба"!
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22.01.2025 16:17 Ответить
Нормально там течуть долари. 10% всіх витрат росії на війну перекриває. Головне не розкачуйте лодку.
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22.01.2025 16:19 Ответить
Войска бьют лаптей? Бьют. Пуйло бесится? Бесится. И отлично. Кончится война и там проверят, какие доллары куда текли и как. Сейчас вместо бить врага начать разборки - пуйлу это предложите. Пусть разгонит свой впк и генштаб ))
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22.01.2025 17:15 Ответить
а поки Дружба наповнює військовий бюджет рашки
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22.01.2025 17:18 Ответить
А чого їй закінчуватися, війні, якщо ми самі годуєм путінську армію?
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22.01.2025 17:36 Ответить
Труба дружба приносить куйлу прибуток $7 млрд на рік. Якщо кожній кацапскій худобі виплачувати $2 тис на місяць (200к рублєй), то виходить, що на ці гроші можна цілий рік утримувати армію в 300 тис кацапів. Отака арифметика. Ми самі даємо куйлу гроші на утримання 300к бойових кацапів. То може треба припинити цей маразм?
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22.01.2025 17:58 Ответить
на 100 💯 ! млрд. дол. ?

.
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22.01.2025 17:19 Ответить
Тобто якщо в Україну зайдуть іноземні війська то це ескалація і третя світова. А якщо московський режим приміняє іноземні війська проти України то це для всіх норма?
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22.01.2025 16:24 Ответить
европа і штати дуже хитрожопі,нашими людьми хочуть всі дири позакривати,а самі своїх на підмогу навіть і не думають посилати.Я бумаю якщо проти України будуть навіть китайські війська воювати ніхто сюди нікого не пошле бо вони сцикуни!!!
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22.01.2025 16:41 Ответить
Це найгірший сценарій...бо не тільки сцикуни, а ще й залежні та пов'язані з китаєм....ну не хоче працювати розжирілий підербюргер 10 годин на день за 1000 зелених
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22.01.2025 17:12 Ответить
Закінчують бомжі з КНДР
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22.01.2025 16:25 Ответить
курські собачки підгризли
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22.01.2025 17:21 Ответить
Звідки вони це знають,а коли "пухляш" ядерну зброю у кацапів та китайців брав-також знали?
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22.01.2025 16:28 Ответить
Собаки отвязались на собакоедах по-полной.
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22.01.2025 17:29 Ответить
Як би їх ешелонами чимось далекобійним ще на підході...
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22.01.2025 19:14 Ответить
 
 