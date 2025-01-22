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Новости
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Производственный потенциал оборонной промышленности Украины может составить 34 млрд евро в 2025 году, - Умеров

Україна про спроможності ОПК

Украина уже достигла значительных успехов в развитии собственной оборонной промышленности. В 2025 году оборонный потенциал Украины может достичь 34 млрд евро.

Об этом заявил министр обороны Украины во время панели ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, посвященной поддержке Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр заявил, что Европейский Союз должен усилить свою роль в установлении справедливого мира на континенте.

По словам Умерова, главным приоритетом безопасности ЕС в 2025 году является увеличение инвестиций в производство военной техники, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны, бронетехники и современных артиллерийских систем.

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Он отметил, что Украина уже достигла значительных успехов в развитии собственной оборонной промышленности, но мы способны делать еще больше. А в 2025 году, по его словам, производственный потенциал Украины может составлять 34 млрд евро.

Однако для этого, по словам Умерова, нужна поддержка:

  • финансирование в размере 18 млрд евро (Украина самостоятельно способна обеспечить 16 млрд);
  • передача военных технологий;
  • партнерства с европейскими компаниями.

Также глава оборонного ведомства выразил благодарность ЕС за решение направить 1 млрд евро доходов от замороженных российских активов на поддержку украинского производства. Эти средства, по его словам, будут использованы для первоочередных нужд: боеприпасов, артиллерии и беспилотников.

"Поддержка украинского оборонного производства - это стратегический вклад в безопасность Европы. Совместные усилия, сильные решения и координация помогут сделать 2025 год годом справедливого мира для Украины и всей Европы", - добавил глава Минобороны.

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Автор: 

производство (472) ОПК (152) Умеров Рустем (553)


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Топ комментарии
+9
Досить обіцяти зелені бариги, де результат? Де наші ракети? Де наші дрони? Де наші міни, не браковані, а реальні міни?
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22.01.2025 17:27
+7
Може сягнути, можемо виробити, плануємо напланувати… задовбали ці зелені кіздаболи.
От що брак гонять, то це єдиний факт, котрий в теперішньому, а не в планах. Диверсанти.
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22.01.2025 17:24
+6
Сіки ж це на бракованих мінах можна буде накрасти то? Жопа не злипнеця?
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22.01.2025 17:26
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"Може".. " Може"... СУКИ зелені обіцянки-марення-надії продають
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22.01.2025 17:20 Ответить
Може сягнути, а може не сягнути....
Залежить від сягуна!
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22.01.2025 20:09 Ответить
Може сягнути, можемо виробити, плануємо напланувати… задовбали ці зелені кіздаболи.
От що брак гонять, то це єдиний факт, котрий в теперішньому, а не в планах. Диверсанти.
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22.01.2025 17:24 Ответить
Якись видок в нього - неначе на брехні зловили
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22.01.2025 17:26 Ответить
Сіки ж це на бракованих мінах можна буде накрасти то? Жопа не злипнеця?
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22.01.2025 17:26 Ответить
34 млрд євро на браковані міни - це потужно
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22.01.2025 17:27 Ответить
Незламно, і водночас потужно.
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22.01.2025 17:47 Ответить
Досить обіцяти зелені бариги, де результат? Де наші ракети? Де наші дрони? Де наші міни, не браковані, а реальні міни?
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22.01.2025 17:27 Ответить
дуже хотілось би почути думку Джемілєва про свого ублюдочного радника умєрова
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22.01.2025 17:28 Ответить
... не на часі!
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22.01.2025 18:34 Ответить
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22.01.2025 17:38 Ответить
І скільки з нах ти с3,14здиш, скотиняка?
А чому не чути його дружбана та борця за киримли Джемілєва? Кудись зник з інформпростору відразу після призначення на посаду МОУ цього покідька.
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22.01.2025 17:38 Ответить
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22.01.2025 17:38 Ответить
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22.01.2025 18:09 Ответить
Може сягнути а може ні сягнути. Ворожка!
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22.01.2025 17:42 Ответить
Ворожка?
Ворюжка!
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22.01.2025 18:10 Ответить
Де наші ракети? За 6 рокуів клоунади жодної не випустили. Те, що роблять волонтери рахувати не треьба, бо це не державний сектор ОПК.
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22.01.2025 17:45 Ответить
Може сягнути і трильйона. Але не сягне.
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22.01.2025 17:53 Ответить
я так розумію цифра, це скільки Шайтанчик може освоїти. Що по результатах?
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22.01.2025 18:02 Ответить
Даже страшно представить , сколько зелёные ушлёпки могут украсть.
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22.01.2025 18:07 Ответить
Всё тугрики и еврики подсчитывают вместо реального , серьёзного , необходимого вооружения . А вместо пво побольше ухилянтов наловят .
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22.01.2025 18:07 Ответить
Беріть гроші хлопці поки дають та тікайте
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22.01.2025 18:08 Ответить
Йшов шостий рік, як від влади не чутно "ми виконали свою обіцянку", а все в майбутньому часі. А те,що було обіцяно або провалено і звітувати немає про що (мільярд дерев, 4к баксюків вчителям, мільйон дронів, гігават енергії, університет майбутнього і т.д., і т.п.), або наваіть і не починалось. Про те, що дійсно робилось звітувати не можна, бо там не одне пожиттєве кожному з конфіскацією.
Єдине, що випадково вирвалось і відповідає дійсності - це "проє@алі"
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22.01.2025 18:16 Ответить
Гандони зелейобські. Що з бракованими мінами ублюдкі тут ви ***** добре кошти освоїли падли
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22.01.2025 18:36 Ответить
Навіщо цензор це пише? Кожен, хто це прочитає, ЗВІРІЄ. В 2025 році все буде в сотні разів більше, буде і любов і радість
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22.01.2025 19:26 Ответить
Цього Умерова треба терміново на гіляку
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22.01.2025 19:30 Ответить
Іншаллах! Іншаллах!
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22.01.2025 20:17 Ответить
 
 