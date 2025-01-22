Производственный потенциал оборонной промышленности Украины может составить 34 млрд евро в 2025 году, - Умеров

Украина уже достигла значительных успехов в развитии собственной оборонной промышленности. В 2025 году оборонный потенциал Украины может достичь 34 млрд евро.

Об этом заявил министр обороны Украины во время панели ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, посвященной поддержке Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр заявил, что Европейский Союз должен усилить свою роль в установлении справедливого мира на континенте.

По словам Умерова, главным приоритетом безопасности ЕС в 2025 году является увеличение инвестиций в производство военной техники, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны, бронетехники и современных артиллерийских систем.

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Он отметил, что Украина уже достигла значительных успехов в развитии собственной оборонной промышленности, но мы способны делать еще больше. А в 2025 году, по его словам, производственный потенциал Украины может составлять 34 млрд евро.

Однако для этого, по словам Умерова, нужна поддержка:

финансирование в размере 18 млрд евро (Украина самостоятельно способна обеспечить 16 млрд);

передача военных технологий;

партнерства с европейскими компаниями.

Также глава оборонного ведомства выразил благодарность ЕС за решение направить 1 млрд евро доходов от замороженных российских активов на поддержку украинского производства. Эти средства, по его словам, будут использованы для первоочередных нужд: боеприпасов, артиллерии и беспилотников.

"Поддержка украинского оборонного производства - это стратегический вклад в безопасность Европы. Совместные усилия, сильные решения и координация помогут сделать 2025 год годом справедливого мира для Украины и всей Европы", - добавил глава Минобороны.

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