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Новости
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Макрон и Шольц готовят стратегию ЕС в ответ на политику администрации Трампа, - Bloomberg

Шольц і Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся 22 января для обсуждения стратегии адаптации Европы к изменениям в мировой политике после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, лидеры двух ключевых стран ЕС обсудят, в частности, вероятность введения Соединенными Штатами пошлин на европейский экспорт. Цель встречи - согласовать общую позицию в отношениях с новой администрацией Вашингтона и подготовиться к возможным экономическим вызовам.

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Среди других тем - регулирование деятельности американских технологических гигантов, таких как X (ранее Twitter), Facebook и Instagram. Лидеры Франции и Германии планируют согласовать усилия ЕС в борьбе с дезинформацией, языком вражды и другими вызовами, возникающими на этих платформах.

Аналитики отмечают, что встреча имеет целью продемонстрировать европейское единство и готовность к быстрым действиям в ответ на потенциальные политические и экономические угрозы.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники разрабатывают стратегию относительно того, как избежать торговой войны со, как регулировать политику безопасности и как вести себя с Дональдом Трампом на дипломатическом уровне, если он выиграет президентские выборы в США.

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Автор: 

Евросоюз (17252) Трамп Дональд (5580) Макрон Эмманюэль (1355) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+2
Макрон і Шольц готують стратегію ЄС у відповідь на політику адміністрації Трампа

Створюють стратегічні запаси лубриканту?
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22.01.2025 17:36
+1
Цікаві часи настають!
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22.01.2025 17:37
+1
І зняти санкції з парашії. Геній ...ля...
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22.01.2025 17:44
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Макрон і Шольц готують стратегію ЄС у відповідь на політику адміністрації Трампа

Створюють стратегічні запаси лубриканту?
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22.01.2025 17:36 Ответить
Цікаві часи настають!
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22.01.2025 17:37 Ответить
Ну давайте регулюйте і ще більше будете укріплювати США в ролі вільної країни
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22.01.2025 17:37 Ответить
А яка роль у них була?
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22.01.2025 17:45 Ответить
Вочевидь, стратегія буде не нова: Кац пропонує здатись...
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22.01.2025 17:39 Ответить
10 % мито на європеиські товари - отака стратегія Трампа
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22.01.2025 17:39 Ответить
І зняти санкції з парашії. Геній ...ля...
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22.01.2025 17:44 Ответить
Макрон: "Квебек наш"
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22.01.2025 17:40 Ответить
Ну як сказати? Була колись Нова Франція у Канаді. Але потім Великобританія завоювала ті землі.
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22.01.2025 17:43 Ответить
Недавно у Франції думали заборонити реєстрацію у соцмережах неповнолітнім. Не знаю чи прийняли той закон. Гарна ідея. Забороняти використовувати соцмережі дорослим людям чи ні я не знаю. Це просто інструмент, який потрібно вміти використовувати.
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22.01.2025 17:45 Ответить
Шольц - дно, а Макрон поганенький лідер, так що ці настратегічять.
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22.01.2025 17:51 Ответить
Нормас. Пора разчехляться Европке, а то думали что будут в мире розовых пони летать еще лет 200
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22.01.2025 19:08 Ответить
 
 