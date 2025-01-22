Макрон и Шольц готовят стратегию ЕС в ответ на политику администрации Трампа, - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся 22 января для обсуждения стратегии адаптации Европы к изменениям в мировой политике после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, лидеры двух ключевых стран ЕС обсудят, в частности, вероятность введения Соединенными Штатами пошлин на европейский экспорт. Цель встречи - согласовать общую позицию в отношениях с новой администрацией Вашингтона и подготовиться к возможным экономическим вызовам.

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Среди других тем - регулирование деятельности американских технологических гигантов, таких как X (ранее Twitter), Facebook и Instagram. Лидеры Франции и Германии планируют согласовать усилия ЕС в борьбе с дезинформацией, языком вражды и другими вызовами, возникающими на этих платформах.

Аналитики отмечают, что встреча имеет целью продемонстрировать европейское единство и готовность к быстрым действиям в ответ на потенциальные политические и экономические угрозы.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники разрабатывают стратегию относительно того, как избежать торговой войны со, как регулировать политику безопасности и как вести себя с Дональдом Трампом на дипломатическом уровне, если он выиграет президентские выборы в США.

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