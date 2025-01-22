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Поставки бракованных пулеметов: экс-чиновника Минобороны Лиева арестовали с правом залога

Арештували Лієва

22 января в Октябрьском районном суде Полтавы экс-чиновнику Министерства обороны Украины Александру Лиеву избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на 52 дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщает корреспондентка, его подозревают в растрате государственных средств. В СИЗО Александр Лиев будет находиться до 14 марта этого года. Его могут освободить из-под стражи под залог более 9 миллионов гривен.

Заседание по делу Александра Лиева переносили дважды из-за неявки прокурора.

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"Дело касается поставки пулеметов для Вооруженных сил Украины. Фактически часть пулеметов не была вовремя поставлена, были возвращены средства за эти пулеметы. Поставка половины пулеметов была осуществлена. И, как утверждает сторона обвинения, в ходе или испытаний, или их использования были выявлены существенные недостатки в определенном количестве тех пулеметов. И, соответственно, такие действия Александра Лиева, по мнению прокурора, попадают под действие статьи 191 Уголовного кодекса Украины - это растрата государственных средств, или статьи 114-1 - это препятствование Вооруженным силам Украины", - об этом сообщил Суспільному адвокат Александра Лиева Назар Кульчицкий во время заседания 20 января.

Рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Александру Лиеву для журналистов было закрытым. Сам представитель Офиса Генпрокурора предоставлять комментарий Суспільному отказался.

"Ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому Лиеву Александру Сергеевичу, 16.05.1976 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 52 дня до 13:00 14 марта 2025 года с определением залога в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен", - рассказала судья Елена Шевская.

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"Я являлся на заседание суда трижды за 20 минут до самого суда. Прокурор не являлся дважды, и сейчас сказать, что я могу скрываться от следствия - это просто какой-то абсурд. В марте 2022 года были закуплены пулеметы и оплачены в марте 2022 года. Я тогда не работал в департаменте. В мае они приехали, я тогда еще не работал в департаменте. В августе я был назначен руководителем департамента. Как только их поставщик довез, то на мое время пребывания в департаменте пришлось время, когда надо было их принять. Воинская часть, где работают, служат именно оружейники, они проверяют качество, комплектность, составляют соответствующую форму, и на основании этой формы, подписанной всеми этими военными, я подписал акт приемки", - рассказал подозреваемый Александр Лиев.

По словам адвоката Александра Лиева Назара Кульчицкого, на решение суда планируют подавать апелляционную жалобу.

"Мы хотим сначала ознакомиться с текстом постановления. Будем бороться с этим подозрением, то есть сбор доказательств и доказательства невиновности нашего клиента. Будем пытаться найти деньги на залог", - сообщил Назар Кульчицкий.

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Напомним, 14 января в ГБР сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны Украины и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения 200 бракованных крупнокалиберных пулеметов.

Автор: 

арест (10465) залог (518) поставки (223) Лиев Александр (35)


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Топ комментарии
+13
Кулемети - міни - дрони - які доводять до розуму на передовіи - шось багато проиобів
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22.01.2025 19:51
+11
- Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук.
- Да что ты говоришь? Да, я же сам пулеметчик!
- А чинить умеешь?
- Ну, смотря что.
- Три штуки - ничего, а вот другие три штуки... Один заедает, другой, как сумасшедший подпрыгивает. А третий, гад, в своих пуляет. А седьмой, я по секрету от пана атамана, выменял на эти вот штанишки.
- Ты гляди. Ну, красота какая... А?
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22.01.2025 19:45
+9
Клоуны рулят.
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22.01.2025 19:55
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- Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук.
- Да что ты говоришь? Да, я же сам пулеметчик!
- А чинить умеешь?
- Ну, смотря что.
- Три штуки - ничего, а вот другие три штуки... Один заедает, другой, как сумасшедший подпрыгивает. А третий, гад, в своих пуляет. А седьмой, я по секрету от пана атамана, выменял на эти вот штанишки.
- Ты гляди. Ну, красота какая... А?
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22.01.2025 19:45 Ответить
Не штанішки - пісня
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22.01.2025 19:48 Ответить
Прокурора вже звільнили і мобілізували в бригаду МВС?
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22.01.2025 19:49 Ответить
Кулемети - міни - дрони - які доводять до розуму на передовіи - шось багато проиобів
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22.01.2025 19:51 Ответить
Клоуны рулят.
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22.01.2025 19:55 Ответить
То не про*бы, то подрывная работа.
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22.01.2025 21:41 Ответить
Замылил деньги налогоплательщиков-52 дня ареста. И вновь продолжается цирк.
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22.01.2025 19:53 Ответить
Кошерному професійному злодію Лієву - застава 9мільйонів.
Військовим бойовим офіцерам - застави 30-40-50-60-90мільйонів.
''Справедливі'' зеленські суди...
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22.01.2025 19:58 Ответить
А цікаві розцінки у суддів - за браковані кулемети застава9 млн, а тим, хто воював типи бракованими кулеметами чи мінами, на порядок більша!
А судді хто?
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22.01.2025 19:58 Ответить
Цей поц нашкодив війську по максимуму просрав (вкрав) мільярди. І владі пох. 9 млн. застави?? Бойовому командиру 90 млн. Хто вас, підерів буде захищати??
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22.01.2025 20:03 Ответить
а хто їх захищає? захищають своїх дітей
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22.01.2025 20:10 Ответить
А за браковані міни?
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22.01.2025 20:12 Ответить
Неймовірно багато агентів хутіна серед чиновників української влади!
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22.01.2025 20:22 Ответить
Проблема с пулеметами, точнее с пулеметными стволами была еще в 2010, когда не был войны, но мы должны были выполнять "пакистанский контракт" (поставка танков в Пакистан), а россия отказа в поставке танковых пулеметов.
Все вроде получалось, кроме стволов. Один институт взялся разработать технологию, но естественно не бесплатно. Ген.заказчик отказался и просто закупил складские остатки стволов в Чехии.
А сейчас, вот то жлобство, вполне возможно и вылазит.
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22.01.2025 20:58 Ответить
Пиз*дець, его надо расстрелять, а оно под залог!!!
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22.01.2025 21:43 Ответить
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22.01.2025 23:23 Ответить
Саботаж, диверсія, зрив оборонзамовлення. І розтрата коштів
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23.01.2025 12:59 Ответить
Що вас не влаштовує? Згідно Оманських домовленостей, зельц мусить покінчити з Україною і звалити. Таке завдання йому допомагають виконувати аж 73% насєлєнія, його виборців. Касаби як побачили, що Україна їм не світить при Порошенку, з 2015 року підготували команду ФСБ по всіх напрямках. Все йде за планом пу, а ви на що розраховували, коли вибирали ВОРОГА?
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25.01.2025 12:10 Ответить
 
 