Поставки бракованных пулеметов: экс-чиновника Минобороны Лиева арестовали с правом залога

22 января в Октябрьском районном суде Полтавы экс-чиновнику Министерства обороны Украины Александру Лиеву избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на 52 дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщает корреспондентка, его подозревают в растрате государственных средств. В СИЗО Александр Лиев будет находиться до 14 марта этого года. Его могут освободить из-под стражи под залог более 9 миллионов гривен.

Заседание по делу Александра Лиева переносили дважды из-за неявки прокурора.

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"Дело касается поставки пулеметов для Вооруженных сил Украины. Фактически часть пулеметов не была вовремя поставлена, были возвращены средства за эти пулеметы. Поставка половины пулеметов была осуществлена. И, как утверждает сторона обвинения, в ходе или испытаний, или их использования были выявлены существенные недостатки в определенном количестве тех пулеметов. И, соответственно, такие действия Александра Лиева, по мнению прокурора, попадают под действие статьи 191 Уголовного кодекса Украины - это растрата государственных средств, или статьи 114-1 - это препятствование Вооруженным силам Украины", - об этом сообщил Суспільному адвокат Александра Лиева Назар Кульчицкий во время заседания 20 января.

Рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Александру Лиеву для журналистов было закрытым. Сам представитель Офиса Генпрокурора предоставлять комментарий Суспільному отказался.

"Ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому Лиеву Александру Сергеевичу, 16.05.1976 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 52 дня до 13:00 14 марта 2025 года с определением залога в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен", - рассказала судья Елена Шевская.

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"Я являлся на заседание суда трижды за 20 минут до самого суда. Прокурор не являлся дважды, и сейчас сказать, что я могу скрываться от следствия - это просто какой-то абсурд. В марте 2022 года были закуплены пулеметы и оплачены в марте 2022 года. Я тогда не работал в департаменте. В мае они приехали, я тогда еще не работал в департаменте. В августе я был назначен руководителем департамента. Как только их поставщик довез, то на мое время пребывания в департаменте пришлось время, когда надо было их принять. Воинская часть, где работают, служат именно оружейники, они проверяют качество, комплектность, составляют соответствующую форму, и на основании этой формы, подписанной всеми этими военными, я подписал акт приемки", - рассказал подозреваемый Александр Лиев.

По словам адвоката Александра Лиева Назара Кульчицкого, на решение суда планируют подавать апелляционную жалобу.

"Мы хотим сначала ознакомиться с текстом постановления. Будем бороться с этим подозрением, то есть сбор доказательств и доказательства невиновности нашего клиента. Будем пытаться найти деньги на залог", - сообщил Назар Кульчицкий.

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Напомним, 14 января в ГБР сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны Украины и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения 200 бракованных крупнокалиберных пулеметов.