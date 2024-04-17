Ексчиновника Міноборони Лієва залишили без запобіжного заходу, - Transparency International Ukraine

Вищий антикорупційний суд залишив без запобіжного заходу колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Як зазначається, ще 12 лютого Олександра Лієва взяли під варту з 50 млн грн застави, за місяць відпустили додому під особисте зобов’язання, але 9 квітня АП ВАКС скасувала це рішення, Лієв, утім, не повернувся в СІЗО, оскільки строк тримання під вартою закінчився 8 квітня. Фактично він залишився без запобіжного заходу.



"Сьогодні ВАКС повторно розглядав клопотання захисту про зміну запобіжки, але потреба в цьому за час уже відпала, тому суд залишив клопотання без розгляду", - написали в Transparency International Ukraine.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляція ВАКС скасувала рішення судді Шкодіна, яким він випустив Лієва з-під варти

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

12 лютого 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила взяти під варту колишнього голову департаменту Міністерства оборони Олександра Лієва.

16 березня суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО