Ексчиновника Міноборони Лієва залишили без запобіжного заходу, - Transparency International Ukraine
Вищий антикорупційний суд залишив без запобіжного заходу колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Як зазначається, ще 12 лютого Олександра Лієва взяли під варту з 50 млн грн застави, за місяць відпустили додому під особисте зобов’язання, але 9 квітня АП ВАКС скасувала це рішення, Лієв, утім, не повернувся в СІЗО, оскільки строк тримання під вартою закінчився 8 квітня. Фактично він залишився без запобіжного заходу.
"Сьогодні ВАКС повторно розглядав клопотання захисту про зміну запобіжки, але потреба в цьому за час уже відпала, тому суд залишив клопотання без розгляду", - написали в Transparency International Ukraine.
Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ
27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"
СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.
Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.
У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".
Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".
12 лютого 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила взяти під варту колишнього голову департаменту Міністерства оборони Олександра Лієва.
16 березня суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО
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Головне - не сварити єрмака...
Це ж не Червінський...
Кожен рік журнал Time складає список 100 найвпливовіших людей у світі. Цього року у цей список потрапив Андрій Єрмак. Головний завгосп країни потрапив у список, а найвеличніший політичний лідер ********** по версії Єрмака - президент Володимир Зеленський не потрапив. Обирали по впливу в Україні. Вибір чесний, але для найвеличнішого трохи образливо. Хоча його тугу може приборкати те, що і Бур'яна Безглузда теж не ввійшла. Тож можуть вдвох сісти, потеревенькати і поскаржитися на страшну несправедливість долі. Але вони вдвох багато, що зробили, щоб був саме такий результат.
"Суд відпустив його під особисте зобов'язання..." Джерело: https://censor.net/ua/n3484892
Це ще не взяті до уваги, оті сіренькі - держсекретарі ЦОВВ, з купою заступників та челядників!! Там і кінь не валявся!! А роботи для для антикпційних органів, як тундра, не огороджена..
зачекайте!
а що там, зе!лідор, булькає про ппо?
і взагалі цю структуру треба розформувати нічого крім додаткових витрат з бюджету вона не дає...
Кримінальна стаття за неправосудне судове рішення досі не відновлена, от ці злочинці у мантіях творять кривосудний безпрєдєл
Лиш те, що підозра Лієву не має судової перспективи. А те, що підписував договори з шахраями, які видурили в держави 1,5 млрд., так то "время бьіло такое".