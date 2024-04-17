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Ексчиновника Міноборони Лієва залишили без запобіжного заходу, - Transparency International Ukraine

лієв

Вищий антикорупційний суд залишив без запобіжного заходу колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Як зазначається, ще 12 лютого Олександра Лієва взяли під варту з 50 млн грн застави, за місяць відпустили додому під особисте зобов’язання, але 9 квітня АП ВАКС скасувала це рішення, Лієв, утім, не повернувся в СІЗО, оскільки строк тримання під вартою закінчився 8 квітня. Фактично він залишився без запобіжного заходу.

"Сьогодні ВАКС повторно розглядав клопотання захисту про зміну запобіжки, але потреба в цьому за час уже відпала, тому суд залишив клопотання без розгляду", - написали в Transparency International Ukraine.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляція ВАКС скасувала рішення судді Шкодіна, яким він випустив Лієва з-під варти

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

12 лютого 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила взяти під варту колишнього голову департаменту Міністерства оборони Олександра Лієва.

16 березня суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО

Автор: 

Transparency International (121) Лієв (37) Антикорупційний суд (1935) запобіжний захід (480)


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Топ коментарі
+15
ну и норм. свободный человек. подумаешь, 1,5 лярда помог скоммуниздить. срочно его послом куда то в данию
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17.04.2024 17:16
+14
Красти при зелених можна, тільки треба ділитися.
Головне - не сварити єрмака...
Це ж не Червінський...
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17.04.2024 17:19
+13
Як скоро Лієв поповнить батальон "Монако"?
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17.04.2024 17:17
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ну и норм. свободный человек. подумаешь, 1,5 лярда помог скоммуниздить. срочно его послом куда то в данию
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17.04.2024 17:16 Відповісти
Як скоро Лієв поповнить батальон "Монако"?
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17.04.2024 17:17 Відповісти
Так і американської допомоги не вистачить, бісові діти !
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17.04.2024 17:19 Відповісти
Красти при зелених можна, тільки треба ділитися.
Головне - не сварити єрмака...
Це ж не Червінський...
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17.04.2024 17:19 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/43690
Кожен рік журнал Time складає список 100 найвпливовіших людей у світі. Цього року у цей список потрапив Андрій Єрмак. Головний завгосп країни потрапив у список, а найвеличніший політичний лідер ********** по версії Єрмака - президент Володимир Зеленський не потрапив. Обирали по впливу в Україні. Вибір чесний, але для найвеличнішого трохи образливо. Хоча його тугу може приборкати те, що і Бур'яна Безглузда теж не ввійшла. Тож можуть вдвох сісти, потеревенькати і поскаржитися на страшну несправедливість долі. Але вони вдвох багато, що зробили, щоб був саме такий результат.
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17.04.2024 18:07 Відповісти
Я за те щоби єрмака втулили на обкладинку Time, нехай вже Явашвирок на свого "партнера" образиться. Бо найвеличніший може бути тільки один.
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17.04.2024 18:15 Відповісти
"Соціально бліскій", тому:
"Суд відпустив його під особисте зобов'язання..." Джерело: https://censor.net/ua/n3484892
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17.04.2024 17:20 Відповісти
От він Лієв і десь,за гратами,Червінський! Хіба не мотивуючі "цінності" !?
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17.04.2024 17:21 Відповісти
це кацапська агентура, мабуть вже полковника фсб отримав, затримав мільцони снарядів на початку війни.
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17.04.2024 17:22 Відповісти
Якого тільки лайна для заробітку ГРОШЕЙ, не попризначали з ОПУ на посади до ЦОВВ!!!
Це ще не взяті до уваги, оті сіренькі - держсекретарі ЦОВВ, з купою заступників та челядників!! Там і кінь не валявся!! А роботи для для антикпційних органів, як тундра, не огороджена..
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17.04.2024 17:25 Відповісти
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17.04.2024 17:26 Відповісти
Той, що праворуч, - це Микола Вересень?

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17.04.2024 18:22 Відповісти
Як живий
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17.04.2024 18:56 Відповісти
Да это только вершина айсберга!
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17.04.2024 17:29 Відповісти
Чому США не дають гроші????
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17.04.2024 17:31 Відповісти
Чудово, але знайшли Свинарчука за буцім то розтрату 1,5 мільйона - це так
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17.04.2024 17:32 Відповісти
нєнє.
зачекайте!
а що там, зе!лідор, булькає про ппо?
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17.04.2024 17:36 Відповісти
Враховуючи кількість відпущених корупціонерів їх треба перейменувати у Вищий корупційний суд....
і взагалі цю структуру треба розформувати нічого крім додаткових витрат з бюджету вона не дає...
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17.04.2024 17:49 Відповісти
Фейкова судова реформа проведена великими реформаторами папєрєдніками вилазить боком.
Кримінальна стаття за неправосудне судове рішення досі не відновлена, от ці злочинці у мантіях творять кривосудний безпрєдєл
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18.04.2024 01:59 Відповісти
Гроші нам США не дадуть - в кращому разі дадуть зброю......
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17.04.2024 17:59 Відповісти
Байден! Дай грошей!!!
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17.04.2024 18:08 Відповісти
В інеті читав, що мільйон доларів сотками важить всього навсього 6 кг.
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17.04.2024 18:23 Відповісти
Купюра 100 доларів важить 1 грам. Отже, мільйон доларів важитиме 10 кг.
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17.04.2024 19:30 Відповісти
Справді. Дякую що поправили. Прийдеться міцнішу спортивну сумку купувати. )
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17.04.2024 19:35 Відповісти
Наступний етап - хлопця підкинуть з речами до кордону з Рашкою і він благополучно повернеться додому. Крадені гроші він вже перевів куди треба...
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17.04.2024 18:40 Відповісти
І що це все означає?
Лиш те, що підозра Лієву не має судової перспективи. А те, що підписував договори з шахраями, які видурили в держави 1,5 млрд., так то "время бьіло такое".
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17.04.2024 19:13 Відповісти
якщо заносиш в ОПу, то можеш красти
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17.04.2024 19:51 Відповісти
 
 