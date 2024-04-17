Экс-чиновника Минобороны Лиева оставили без меры пресечения, - Transparency International Ukraine
Высший антикоррупционный суд оставил без меры пресечения бывшего руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, подозреваемого в деле о хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Transparency International Ukraine.
Как отмечается, еще 12 февраля Александр Лиев был взят под стражу с 50 млн грн залога, через месяц отпущен домой под личное обязательство, но 9 апреля АП ВАКС отменила это решение, Лиев, впрочем, не вернулся в СИЗО, поскольку срок содержания под стражей закончился 8 апреля. Фактически он остался без меры пресечения.
"Сегодня ВАКС повторно рассматривал ходатайство защиты об изменении меры пресечения, но потребность в этом уже отпала, поэтому суд оставил ходатайство без рассмотрения", - написали в Transparency International Ukraine.
Что известно о хищении средств на закупки снарядов для ВСУ
27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".
СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.
Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.
Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту со "Львовским арсеналом".
В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта с "Львовским арсеналом".
Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".
12 февраля 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила заключить под стражу бывшего главу департамента Министерства обороны Александра Лиева.
16 марта суд изменил меру пресечения Александру Лиеву — пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО
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Головне - не сварити єрмака...
Це ж не Червінський...
Кожен рік журнал Time складає список 100 найвпливовіших людей у світі. Цього року у цей список потрапив Андрій Єрмак. Головний завгосп країни потрапив у список, а найвеличніший політичний лідер ********** по версії Єрмака - президент Володимир Зеленський не потрапив. Обирали по впливу в Україні. Вибір чесний, але для найвеличнішого трохи образливо. Хоча його тугу може приборкати те, що і Бур'яна Безглузда теж не ввійшла. Тож можуть вдвох сісти, потеревенькати і поскаржитися на страшну несправедливість долі. Але вони вдвох багато, що зробили, щоб був саме такий результат.
"Суд відпустив його під особисте зобов'язання..." Джерело: https://censor.net/ua/n3484892
Це ще не взяті до уваги, оті сіренькі - держсекретарі ЦОВВ, з купою заступників та челядників!! Там і кінь не валявся!! А роботи для для антикпційних органів, як тундра, не огороджена..
зачекайте!
а що там, зе!лідор, булькає про ппо?
і взагалі цю структуру треба розформувати нічого крім додаткових витрат з бюджету вона не дає...
Кримінальна стаття за неправосудне судове рішення досі не відновлена, от ці злочинці у мантіях творять кривосудний безпрєдєл
Лиш те, що підозра Лієву не має судової перспективи. А те, що підписував договори з шахраями, які видурили в держави 1,5 млрд., так то "время бьіло такое".