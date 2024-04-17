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Экс-чиновника Минобороны Лиева оставили без меры пресечения, - Transparency International Ukraine

лієв

Высший антикоррупционный суд оставил без меры пресечения бывшего руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, подозреваемого в деле о хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Как отмечается, еще 12 февраля Александр Лиев был взят под стражу с 50 млн грн залога, через месяц отпущен домой под личное обязательство, но 9 апреля АП ВАКС отменила это решение, Лиев, впрочем, не вернулся в СИЗО, поскольку срок содержания под стражей закончился 8 апреля. Фактически он остался без меры пресечения.

"Сегодня ВАКС повторно рассматривал ходатайство защиты об изменении меры пресечения, но потребность в этом уже отпала, поэтому суд оставил ходатайство без рассмотрения", - написали в Transparency International Ukraine.

Что известно о хищении средств на закупки снарядов для ВСУ

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".

СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.

Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.

Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту со "Львовским арсеналом".

В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта с "Львовским арсеналом".

Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".

12 февраля 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила заключить под стражу бывшего главу департамента Министерства обороны Александра Лиева.

16 марта суд изменил меру пресечения Александру Лиеву — пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО

Автор: 

Transparency International (116) Лиев (35) Антикоррупционный суд (1201) мера пресечения (449)


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Топ комментарии
+15
ну и норм. свободный человек. подумаешь, 1,5 лярда помог скоммуниздить. срочно его послом куда то в данию
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17.04.2024 17:16
+14
Красти при зелених можна, тільки треба ділитися.
Головне - не сварити єрмака...
Це ж не Червінський...
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17.04.2024 17:19
+13
Як скоро Лієв поповнить батальон "Монако"?
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17.04.2024 17:17
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ну и норм. свободный человек. подумаешь, 1,5 лярда помог скоммуниздить. срочно его послом куда то в данию
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17.04.2024 17:16 Ответить
Як скоро Лієв поповнить батальон "Монако"?
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17.04.2024 17:17 Ответить
Так і американської допомоги не вистачить, бісові діти !
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17.04.2024 17:19 Ответить
Красти при зелених можна, тільки треба ділитися.
Головне - не сварити єрмака...
Це ж не Червінський...
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17.04.2024 17:19 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/43690
Кожен рік журнал Time складає список 100 найвпливовіших людей у світі. Цього року у цей список потрапив Андрій Єрмак. Головний завгосп країни потрапив у список, а найвеличніший політичний лідер ********** по версії Єрмака - президент Володимир Зеленський не потрапив. Обирали по впливу в Україні. Вибір чесний, але для найвеличнішого трохи образливо. Хоча його тугу може приборкати те, що і Бур'яна Безглузда теж не ввійшла. Тож можуть вдвох сісти, потеревенькати і поскаржитися на страшну несправедливість долі. Але вони вдвох багато, що зробили, щоб був саме такий результат.
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17.04.2024 18:07 Ответить
Я за те щоби єрмака втулили на обкладинку Time, нехай вже Явашвирок на свого "партнера" образиться. Бо найвеличніший може бути тільки один.
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17.04.2024 18:15 Ответить
"Соціально бліскій", тому:
"Суд відпустив його під особисте зобов'язання..." Джерело: https://censor.net/ua/n3484892
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17.04.2024 17:20 Ответить
От він Лієв і десь,за гратами,Червінський! Хіба не мотивуючі "цінності" !?
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17.04.2024 17:21 Ответить
це кацапська агентура, мабуть вже полковника фсб отримав, затримав мільцони снарядів на початку війни.
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17.04.2024 17:22 Ответить
Якого тільки лайна для заробітку ГРОШЕЙ, не попризначали з ОПУ на посади до ЦОВВ!!!
Це ще не взяті до уваги, оті сіренькі - держсекретарі ЦОВВ, з купою заступників та челядників!! Там і кінь не валявся!! А роботи для для антикпційних органів, як тундра, не огороджена..
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17.04.2024 17:25 Ответить
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17.04.2024 17:26 Ответить
Той, що праворуч, - це Микола Вересень?

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17.04.2024 18:22 Ответить
Як живий
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17.04.2024 18:56 Ответить
Да это только вершина айсберга!
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17.04.2024 17:29 Ответить
Чому США не дають гроші????
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17.04.2024 17:31 Ответить
Чудово, але знайшли Свинарчука за буцім то розтрату 1,5 мільйона - це так
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17.04.2024 17:32 Ответить
нєнє.
зачекайте!
а що там, зе!лідор, булькає про ппо?
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17.04.2024 17:36 Ответить
Враховуючи кількість відпущених корупціонерів їх треба перейменувати у Вищий корупційний суд....
і взагалі цю структуру треба розформувати нічого крім додаткових витрат з бюджету вона не дає...
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17.04.2024 17:49 Ответить
Фейкова судова реформа проведена великими реформаторами папєрєдніками вилазить боком.
Кримінальна стаття за неправосудне судове рішення досі не відновлена, от ці злочинці у мантіях творять кривосудний безпрєдєл
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18.04.2024 01:59 Ответить
Гроші нам США не дадуть - в кращому разі дадуть зброю......
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17.04.2024 17:59 Ответить
Байден! Дай грошей!!!
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17.04.2024 18:08 Ответить
В інеті читав, що мільйон доларів сотками важить всього навсього 6 кг.
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17.04.2024 18:23 Ответить
Купюра 100 доларів важить 1 грам. Отже, мільйон доларів важитиме 10 кг.
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17.04.2024 19:30 Ответить
Справді. Дякую що поправили. Прийдеться міцнішу спортивну сумку купувати. )
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17.04.2024 19:35 Ответить
Наступний етап - хлопця підкинуть з речами до кордону з Рашкою і він благополучно повернеться додому. Крадені гроші він вже перевів куди треба...
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17.04.2024 18:40 Ответить
І що це все означає?
Лиш те, що підозра Лієву не має судової перспективи. А те, що підписував договори з шахраями, які видурили в держави 1,5 млрд., так то "время бьіло такое".
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17.04.2024 19:13 Ответить
якщо заносиш в ОПу, то можеш красти
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17.04.2024 19:51 Ответить
 
 