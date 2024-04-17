Экс-чиновника Минобороны Лиева оставили без меры пресечения, - Transparency International Ukraine

Высший антикоррупционный суд оставил без меры пресечения бывшего руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, подозреваемого в деле о хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Как отмечается, еще 12 февраля Александр Лиев был взят под стражу с 50 млн грн залога, через месяц отпущен домой под личное обязательство, но 9 апреля АП ВАКС отменила это решение, Лиев, впрочем, не вернулся в СИЗО, поскольку срок содержания под стражей закончился 8 апреля. Фактически он остался без меры пресечения.

"Сегодня ВАКС повторно рассматривал ходатайство защиты об изменении меры пресечения, но потребность в этом уже отпала, поэтому суд оставил ходатайство без рассмотрения", - написали в Transparency International Ukraine.

Что известно о хищении средств на закупки снарядов для ВСУ

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".

СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.

Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.

Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту со "Львовским арсеналом".

В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта с "Львовским арсеналом".

Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".

12 февраля 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила заключить под стражу бывшего главу департамента Министерства обороны Александра Лиева.

16 марта суд изменил меру пресечения Александру Лиеву — пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО