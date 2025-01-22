Зеленский и Вучич в Давосе обсудили интеграцию в Евросоюз и гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Сербии Александром Вучичем на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил за гуманитарную и финансовую поддержку Украины со стороны Сербии.
"Мы обсудили интеграцию в Европейский Союз. Это является общей целью обеих наших стран. Длительный и устойчивый мир должен подкрепляться сильными гарантиями безопасности. Позиция нашего государства остается неизменной: ничего об Украине без Украины", - добавил президент.
Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что сомневается, что президент США Дональд Трамп сможет быстро урегулировать войну России против Украины.
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Який стосунок може мати Сербія і Вучич до європейської інтеграції і гарантій безпеки..?