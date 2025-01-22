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Зеленский и Вучич в Давосе обсудили интеграцию в Евросоюз и гарантии безопасности

Володимир Зеленський та Александр Вучич провели зустріч у Давосі 22 січня

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Сербии Александром Вучичем на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил за гуманитарную и финансовую поддержку Украины со стороны Сербии.

"Мы обсудили интеграцию в Европейский Союз. Это является общей целью обеих наших стран. Длительный и устойчивый мир должен подкрепляться сильными гарантиями безопасности. Позиция нашего государства остается неизменной: ничего об Украине без Украины", - добавил президент.

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Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что сомневается, что президент США Дональд Трамп сможет быстро урегулировать войну России против Украины.

Автор: 

Давос (391) Зеленский Владимир (20734) Сербия (395) Вучич Александр (77)


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Такий же покидьок як Фіцо та Орбан.
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22.01.2025 21:30 Ответить
А наш, що далеко втік від них? Власну недолугість списує тепер на військових!
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22.01.2025 21:33 Ответить
Військові вині но хто ще?там 1 котел буде зеленим з ****** разом. Щастливо жаритися.
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22.01.2025 21:38 Ответить
Які "гарантії безпеки" від ************* вучича?
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22.01.2025 21:39 Ответить
Розвідка запасного аеродрому для десантування після імпічменту?
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22.01.2025 21:42 Ответить
кому імпічмет. Вучечу ?
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22.01.2025 21:57 Ответить
Зеленський воістину ********.
Який стосунок може мати Сербія і Вучич до європейської інтеграції і гарантій безпеки..?
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23.01.2025 00:35 Ответить
Йому, мабуть, зовсім поз, з ким зустрічатися. Аби фоточки були!
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23.01.2025 06:42 Ответить
 
 