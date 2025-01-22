Зеленский об условиях для переговоров: Россия должна отойти на линию до полномасштабного вторжения

Россия должна отойти на линию до полномасштабного вторжения. Тогда это станет справедливой возможностью начать переговоры о завершении войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg на полях экономического форума в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы переговоры о мире были справедливыми.

"А справедливыми - это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог, но может быть по-разному, в жизни так бывает", - сказал глава государства.

Также в интервью Зеленский заявил, что ключевым моментом любого соглашения для Украины станут надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы. Украина хочет заручиться этими обязательствами президента США Дональда Трампа перед возможными переговорами с РФ.

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