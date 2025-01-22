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Зеленский об условиях для переговоров: Россия должна отойти на линию до полномасштабного вторжения

Президент озвучив умови для перемовин з РФ

Россия должна отойти на линию до полномасштабного вторжения. Тогда это станет справедливой возможностью начать переговоры о завершении войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg на полях экономического форума в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы переговоры о мире были справедливыми.

"А справедливыми - это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог, но может быть по-разному, в жизни так бывает", - сказал глава государства.

Также в интервью Зеленский заявил, что ключевым моментом любого соглашения для Украины станут надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы. Украина хочет заручиться этими обязательствами президента США Дональда Трампа перед возможными переговорами с РФ.

Читайте также: Украина дает Европе защиту от агрессии Путина, но нуждается в справедливом союзе, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) переговоры с Россией (1118) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+36
Янелох, когда параша ещё стояла на этой самой линии соприкосновения до 02.2022 г., ты предложил Ху#лу "сойтись посередине". Он это воспринял буквально (по Днепру или дальше), тем более, что ты всегда одобрял передвижение парашей границы с Украиной слегка вперёд.
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22.01.2025 22:56
+28
Тобто, так як орків утримували ЗСУ при Порошенко і Мінських угодах.
А потім тупий скот устал от вайни, захотєл поржать і вибрав під час війни кавеенщика президентом
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22.01.2025 22:54
+24
Повномастабне вторгнення відбулось у 2014 році
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22.01.2025 22:45
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22.01.2025 22:45 Ответить
....і воскресити СТО ТИСЯЧ загиблих Українських Воїнів ?

курва ЗЄльона !!!
сидіти тобі пожиттєво за даржзраду, за НЕпідготовку до війни !

.
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22.01.2025 23:51 Ответить
Чому саме сто тисяч? Чому?
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23.01.2025 18:44 Ответить
Повномастабне вторгнення відбулось у 2014 році
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22.01.2025 22:45 Ответить
в 2014 Квартал-95 вторгся в Москву! кому пояснюєш?
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22.01.2025 22:51 Ответить
У 2014му почалася війна, але повномасштабного вторгнення не було, бо кацапи атакували тільки на Донбасі до того окупувавши Крим. Не було бойових дій по всій лінії кордону. Більш того - не було розірвано дипломатичні стосунки, торгівля продовжувалась.
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22.01.2025 23:14 Ответить
Вона і зараз продовжується ...
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22.01.2025 23:28 Ответить
А зараз торгівля з росією не продовжується?
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22.01.2025 23:32 Ответить
де-юре і нині дипломатичні стосунки не розірвані
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23.01.2025 03:03 Ответить
а на Донбасі під Щастям, Луганськом, Горлівкою, Іловайськом, Маріуполем що було у серпні 2014 року ??? а у Криму з 20.02.2014 року ???
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23.01.2025 08:35 Ответить
Була війна, обмежений військовий конфлікт - бо він проходив тільки на Донбасі - тобто - був обмежений Донбасом. якби це була повномасштабна війна - война йшла б не тільки на Донбасі, але й на Харкіщині, Херсонщині, Сумщині і тд - як зараз.
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23.01.2025 14:42 Ответить
чого не чекали те по*їбали …. потрібно адекватно оцінювати ситуацію….
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22.01.2025 22:51 Ответить
Тобто, так як орків утримували ЗСУ при Порошенко і Мінських угодах.
А потім тупий скот устал от вайни, захотєл поржать і вибрав під час війни кавеенщика президентом
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22.01.2025 22:54 Ответить
Істота, яка ще не наржалася
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22.01.2025 23:21 Ответить
моло того що кавенщика, а ще посумісниству тупорилого н*ркомана, сина кацапо-совків окупантів УКраїни, ванука нквдста !!!
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23.01.2025 08:37 Ответить
на три літери повинна відійти
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22.01.2025 22:55 Ответить
Янелох, когда параша ещё стояла на этой самой линии соприкосновения до 02.2022 г., ты предложил Ху#лу "сойтись посередине". Он это воспринял буквально (по Днепру или дальше), тем более, что ты всегда одобрял передвижение парашей границы с Украиной слегка вперёд.
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22.01.2025 22:56 Ответить
Я не захожу в фейсбук, тем более ради ху#ловского клоуна.
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22.01.2025 23:44 Ответить
Вы ещё скажите что мопед не ваш
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22.01.2025 23:55 Ответить
+
Удаляю.
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22.01.2025 23:56 Ответить
Он не только не закончил АТО за неделю, но ещё и тебе в штаны насрал.
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22.01.2025 23:07 Ответить
Зебил, за "гундосое недоразумение" тебя Дерьмак пайки лишит.
А тебе, новорождённому сегодня зебилу, надо ещё сосать и сосать.
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22.01.2025 23:18 Ответить
Я от тебя, дебила, примерно такого ответа и ожидал. Я тебе за детское питание написал как новорождённому, а ты подтвердил то, что ты отсасываешь по-взрослому.
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22.01.2025 23:31 Ответить
Свои фантазии насчёт отсосов оставь своему мужу.
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22.01.2025 23:36 Ответить
Тему гомосеков ты первым поднял, а я написал о детском питании.
Так что тридварас- ты, тем более все видят, как тебе эта тема зашла.
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22.01.2025 23:42 Ответить
С первого поста я написал о Янелохе, а не о новорождённом здесь сегодня большом любителе глубоких отсосов типа тебя.
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22.01.2025 23:48 Ответить
Новорождённый любитель срача был абортирован.
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23.01.2025 00:01 Ответить
"а при чьом здась ЗЄлєнский ?"

.
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22.01.2025 23:54 Ответить
То що, у Криму і на Донбасі нехай залишаються? Про кордони 1991-го року говорив якийсь інший Зєлєнскій? 🤔
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22.01.2025 22:56 Ответить
А такі мужні заяви, ще до недавнього, про кордони 1991 року куди поділись?
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22.01.2025 22:56 Ответить
Так в вертится на язиці, а якщо не відійде?? То шо буде?😿😿🤬. Чи типу дозволе тоді Трампу атакувати? Нє ну дійсно, чим ми можемо підкріпити такі ультиматуми? На мою думку потрібна глуха оборона і як м'ясорубка перемелювати . Вони не без кінечні. Хоч і дохрена 🤬
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22.01.2025 23:04 Ответить
Підкріпити такий ультиматум можна не вступом до НАТО, бо в нього нас все рівно не візьмуть. А не візьмуть тому, що НАТО не готове воювати з рашкою навіть ослабленою...
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22.01.2025 23:20 Ответить
5-та стаття НАТО написана дуже розмито, як і будапештський меморандум. Тому ніхто не захистить нас, крім нашої армії без паркетних генералів і блатних підлеглих, що озброєна до зубів далекобійною зброєю і літаками...
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22.01.2025 23:24 Ответить
Зєля паркетний генерал?
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22.01.2025 23:36 Ответить
В Будапештском меморандуме как раз все очень четко написано: США обязуются уважать территориальную целостность Украины. Еще там написано, что территориальную целостность Украины будет соблюдать казластан. Так что грош цена всем этим бумажкам .
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23.01.2025 12:51 Ответить
Якась тупа ...ня!
***** цю кашу заварив 1 млн кацапів пустив під ножі щоб відійти ? Ну скільки можна займатися цим цирком ?

вирішення цього питання повинно бути таким;
скільки розвіданих копалин в захоплееих *****м землях з 2014 року ?
ну припустимо 2 трилйони еквіваленті доларів .
Містер Трамп трилйон ваш трилйон наш , чекаємо Вашу армію вже завтра.
Все !
ось як потрібно вирішувати питання Володими Олександрович .
Візьмить мене в радники , перемога за нами , за коаліцією
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22.01.2025 23:04 Ответить
Росія отримала корисних копалин з окупованих українських територій на суму https://www.unian.ua/economics/other/rosiya-na-okupovanih-teritoriyah-otrimali-korisnih-kopalin-na-12-trilyoniv-zmi-ostanni-novini-11936688.html $12 трильйонів. Це понад 60% вугільних родовищ, 11% нафтових і 20% газових, а також понад 40% покладів металів України.
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22.01.2025 23:13 Ответить
Отже ;
Містер Трамп 6 трилйонів $ Ваші , 6 наші.
Чекаємо Вашу армію вже завтра нам у допомогу , разом переможемо.✊

ось план перемоги 1 абзац і його достатньо
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22.01.2025 23:18 Ответить
Мистер Трамп коммерсант. Он попросит доказать что эти ископаемые ваши. И вы можете ими распоряжаться.
Не хотите ли вы продать угнанную у вас машину демонстрируя тех талон?
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22.01.2025 23:45 Ответить
І таке є ! Уступка вимоги називається.
91 закріплене в статіті ООН , ***** відтиснув у маленької дитини іграшку , отже потрібно відповісти, ми уступаємо вимогу містеру Трампу
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23.01.2025 00:33 Ответить
Устав ООН
Статья 91

Совет по Опеке пользуется в соответствующих случаях помощью Экономического и Социального Совета и специализированных учреждений в отношении вопросов, в которых они соответственно заинтересованы.
Трам и Остап Бендер заявят вам что смогут справиться с вашим делом без вас.
Как историю войны рассказывал вуйко на Франковщине. Пришли немцы его выгнали жити у колыбу. Пришли красные, выгнали немцев. Поселились в хате. Он продолжал жить в колыби.
Вам то шо с этой уступки?
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23.01.2025 00:52 Ответить
надра в рамках 1991 наші це закріплено всіма міжнародними інстанціями і документами, те що ***** відтиснуло у нас не робить ці надра його де юре.
Отже ми не той вуйко тому твій епістолярій не в тему , ми реальна війскова сила що тримається вже 11 років,, але нам не вистачає сил проти підараса *****, а оскільки ресурси де юре наші , ми просимо Трампа допомогти нам звільнити їх , маємо повне право і відповідно ділимося їми в пропорціі 50/50 .
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23.01.2025 01:37 Ответить
надра в рамках 1991 наші це закріплено всіма міжнародними інстанціями і документами, те що ***** відтиснуло у нас не робить ці надра його де юре.
Отже ми не той вуйко тому твій епістолярій не в тему , ми реальна війскова сила що тримається вже 11 років,, але нам не вистачає сил проти підараса *****, а оскільки ресурси де юре наші , ми просимо Трампа допомогти нам звільнити їх , маємо повне право і відповідно ділимося їми в пропорціі 50/50 .
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23.01.2025 01:37 Ответить
відійти на лінію шашликів чи лінію я нелох убери аружие ?
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22.01.2025 23:04 Ответить
Цей чушкарик з своєю шоблою, явно не бажають закінчення м'ясорубки. Це ж очевидно, якщо він вимагає завідомо невиконуваних вимог.
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22.01.2025 23:11 Ответить
підтримую цю думку -гадьониш усвідомленно таке плете-а що йому погано мусарні купа тцк -всіх загнав по норах бабло капає-кради скільки хочеш війна всетаки
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22.01.2025 23:36 Ответить
Якщо є якійсь " справедливий мир" то має бути й "несправедливий" але зе-слуга сам придумав це все а пояснити народу не хоче...
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22.01.2025 23:11 Ответить
Ще кацапи повинні повністю вийти з курдської області України.
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22.01.2025 23:22 Ответить
А чого нервуватися всі хто драв ср... за 🤡 на виборах ,знали що русня лізе за українськими надрами ...тільки тоді, вони всі думали, шо і їм буде добре, розграбовувати Україну і русняві брати , їх командувати поставлять ...а виявилося шо малорос русні , "і нах..не нужон ' ...! а зеленський пацан голобородько , знає шо підпише ,трет'ю частину ,українських земель на здачу...пацан сказав ...пацан зробив ...
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22.01.2025 23:23 Ответить
***** ніколи на це не піде і натиснути на нього ніхто не зможе (точніше не захоче). А от натиснути на Україну простіше простого. І поскаче Агрохімія на перемовини аж бігом. Черговий зелений пердь в калюжу.
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22.01.2025 23:25 Ответить
От що з цим Зе робити? Знову впирається, бо хоче довше в кріслі посидіти...
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22.01.2025 23:27 Ответить
... а на переговорах - до кордонів 1991 р. Інакше - і не берись, бо буде біда.
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22.01.2025 23:35 Ответить
зазездєвся
досить пора прибирати
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22.01.2025 23:53 Ответить
кава в криму відміняється?
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23.01.2025 00:22 Ответить
"кордони 91 року" вже забули?
як і всі інші забажанки та проджекти неЛОХа...
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23.01.2025 01:41 Ответить
Це нереалістичні вимоги. Але якщо починати переговори, то так, є така практика висувати щось неприйнятне, щоб врешті решт під тиском погодитись на адекватні умови. Гарантії безпеки, тільки матеріальні + пришвидшена інтеграція в ЄС. Інакше тут залишаться жити тільки вовки і ті хто фізично не може добігти до кордону.
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23.01.2025 02:04 Ответить
Росія має відійти до кордонів 91 року. Тільки в цьому разі ЗСУ залише Курську область.
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23.01.2025 02:57 Ответить
Вони не відійдуть а значить про переговори мова не йде, тільки одне но! Ситуацію вирішуватиме Трамп і умови виставлятиме теж він.
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23.01.2025 05:16 Ответить
Зєля, краще розкажи нам про Стамбул. Ну і про Оман цікаво.
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23.01.2025 05:56 Ответить
Про Iстанбул он, йцукен, уже рассказывал. Типо, конкурента мертвечука изолировал. Осталось послушать оманские тары-бары-растабары.
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23.01.2025 07:15 Ответить
У потужно-незламного лідора черговий приход? Бежи ставку проводь, як краще план перемоги Трампу презентувати!
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23.01.2025 06:21 Ответить
Чмо ходячее.
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23.01.2025 07:11 Ответить
Нелох потужний бонопардович прогундосив
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23.01.2025 08:24 Ответить
Він агент кремля?....чи звичайний ідіот?.....чи і перше і друге разом?
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23.01.2025 08:28 Ответить
******? а чому не до кордону 2014 року? Чи тоді москалі мірно пересували кордони?
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23.01.2025 08:30 Ответить
хочеш виграти війну? депутатів по-середині постав.
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23.01.2025 10:41 Ответить
Переговори з Росією можуть відбутися тільки, коли вона покине Україну
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23.01.2025 10:45 Ответить
В такі часи, вже ніхто питати не збирається. Вирішать без лишніх слів і персон.
Постфактум будуть це казати нам.
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23.01.2025 11:04 Ответить
Що, паскуда зелена, вже ніяких кордонів 1991 року?! Знову повертаємось до "поганих" мінських домовленостей" Пороха, при яких було втрачено 7(!)% території України, а зараз вже ВЧЕТВЕРО більше!!!
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23.01.2025 11:39 Ответить
Без реальних гарантій миру вся ця війна повернеться дуже скоро. Бо мудрий український нарід вибирає дуже заможніх гетьманів з фабриками у раші, чи популістів акторів. Коротше, наша пісня гарна нова… рос гроші в Україні зроблять свою справу.
Тільки територія України не безмежна слідуючий раз Київ може таки бути за три дні.
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23.01.2025 13:13 Ответить
ну он дебил или как ?
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28.01.2025 20:36 Ответить
 
 