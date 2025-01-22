Зеленский об условиях для переговоров: Россия должна отойти на линию до полномасштабного вторжения
Россия должна отойти на линию до полномасштабного вторжения. Тогда это станет справедливой возможностью начать переговоры о завершении войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg на полях экономического форума в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы переговоры о мире были справедливыми.
"А справедливыми - это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог, но может быть по-разному, в жизни так бывает", - сказал глава государства.
Также в интервью Зеленский заявил, что ключевым моментом любого соглашения для Украины станут надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы. Украина хочет заручиться этими обязательствами президента США Дональда Трампа перед возможными переговорами с РФ.
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курва ЗЄльона !!!
сидіти тобі пожиттєво за даржзраду, за НЕпідготовку до війни !
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А потім тупий скот устал от вайни, захотєл поржать і вибрав під час війни кавеенщика президентом
Удаляю.
А тебе, новорождённому сегодня зебилу, надо ещё сосать и сосать.
Так что тридварас- ты, тем более все видят, как тебе эта тема зашла.
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***** цю кашу заварив 1 млн кацапів пустив під ножі щоб відійти ? Ну скільки можна займатися цим цирком ?
вирішення цього питання повинно бути таким;
скільки розвіданих копалин в захоплееих *****м землях з 2014 року ?
ну припустимо 2 трилйони еквіваленті доларів .
Містер Трамп трилйон ваш трилйон наш , чекаємо Вашу армію вже завтра.
Все !
ось як потрібно вирішувати питання Володими Олександрович .
Візьмить мене в радники , перемога за нами , за коаліцією
Містер Трамп 6 трилйонів $ Ваші , 6 наші.
Чекаємо Вашу армію вже завтра нам у допомогу , разом переможемо.✊
ось план перемоги 1 абзац і його достатньо
Не хотите ли вы продать угнанную у вас машину демонстрируя тех талон?
91 закріплене в статіті ООН , ***** відтиснув у маленької дитини іграшку , отже потрібно відповісти, ми уступаємо вимогу містеру Трампу
Статья 91
Совет по Опеке пользуется в соответствующих случаях помощью Экономического и Социального Совета и специализированных учреждений в отношении вопросов, в которых они соответственно заинтересованы.
Трам и Остап Бендер заявят вам что смогут справиться с вашим делом без вас.
Как историю войны рассказывал вуйко на Франковщине. Пришли немцы его выгнали жити у колыбу. Пришли красные, выгнали немцев. Поселились в хате. Он продолжал жить в колыби.
Вам то шо с этой уступки?
Отже ми не той вуйко тому твій епістолярій не в тему , ми реальна війскова сила що тримається вже 11 років,, але нам не вистачає сил проти підараса *****, а оскільки ресурси де юре наші , ми просимо Трампа допомогти нам звільнити їх , маємо повне право і відповідно ділимося їми в пропорціі 50/50 .
Отже ми не той вуйко тому твій епістолярій не в тему , ми реальна війскова сила що тримається вже 11 років,, але нам не вистачає сил проти підараса *****, а оскільки ресурси де юре наші , ми просимо Трампа допомогти нам звільнити їх , маємо повне право і відповідно ділимося їми в пропорціі 50/50 .
досить пора прибирати
як і всі інші забажанки та проджекти неЛОХа...
Постфактум будуть це казати нам.
Тільки територія України не безмежна слідуючий раз Київ може таки бути за три дні.