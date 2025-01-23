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Новости Война
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США могут потребовать снижения призывного возраста в Украине в обмен на поставки оружия, - The Times

Зниження призовного віку в обмін на зброю можуть пропонувати США

Администрация президента США может потребовать снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки вооружения.

Об этом пишет издание The Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Для президента Зеленского это пересечет красную линию. Он защитил самых молодых мужчин своей страны от конфликта, который истощает ее ограниченную силу. Уклонение от призыва на военную службу распространено, поскольку наступает усталость от войны. Снижение призывного возраста может стать политически фатальным", - говорится в материале.

Также, отмечает автор, мир Трампа будет предусматривать территориальные уступки.

Это будет означать, что Украина де-факто, хотя и не де-юре, откажется от пятой части своих территорий, однако эту "горькую пилюлю", вероятно, могут подсластить гарантиями безопасности от Запада для территорий, которые контролирует Украина, отмечается в статье.

Также, чтобы мир был длительным, возможно развертывание в Украине американских и европейских сил.

Также читайте: Зеленский о снижении мобилизационного возраста: "Зачем? Чтобы без оружия стало еще больше людей?"

Что предшествовало?

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.

Также советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.

Читайте также: У Байдена разочарованы нежеланием украинских властей снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, - WP

Автор: 

война (1400) призыв (743) США (27043) мобилизация (2796) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+19
Це треба боло зробити ще півтора року тому, на початку осені 2023 року, коли Головнокомандувач Залужний вимогав від Верховного Головнокомандувача В.О. Зеленського провести маштабну мобілізацію 500 000 чоловік шо є його, президента, ПРЯМИМ ОБОВ'ЯЗКОМ згідно п.20, ст.103 Конституції України і вимоги якій Зеленський не виконував не виконує та не збираєтся виконувати. Нагадаю шо Зеленський на вимогу Залужного мобілізувати 500 000 з метою їх підготовки на протязі 6 місяців шоб СОУ мали бойовий резерв відповів - не бачу розразунків, не бачу потреби в ЗСУ достатньо людей. Також нагадаю шо 8 лютого 2024 року Зеленський від заздрісті до популярністі Залужного та небажання генерала маратись у ЗЕлене корупційне гівно, зняв його з посади Головнокомандувач, вслід зняв ВСЮ команду Залужного яка складалась з більш ніж 20 досвідчених, бойових та патриотичний генералів і на протязи 2024 року зняв з посад 89 комбригів яки мали опит ведення бойових дій. На зміну прийшли сраколізи, недосвідченні комбриги тошо та заради власного піару Зеленський почав формірувати 14 нових бригад з бусіфікованих та не мотивованих людей. 14 нових бригад замість поповнення діючих бойових та успішних бригад. То чій План перемоги просував та піаріі Зеленський?
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23.01.2025 10:17
+12
Так так, я також глибоко обурений шо Байден, Макрон, Шольц, Каріс, Матарелла, корорлі Чарлз ІІІ, Філіп І, Фредерік Х тощо просрали мобілізацію до лав ЗСУ в Україні та завантажели український ВПК лише на 30% на відміну від асфальтних заводів. Яки ж вони негідники!
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23.01.2025 10:28
+10
Нах та зброя якщо рейтинг клована впаде.
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23.01.2025 10:04
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Правила форума Совет форумчан
Нах та зброя якщо рейтинг клована впаде.
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23.01.2025 10:04 Ответить
США ************ до необхідності почати більший призов пенсіонерів силових структур, яких раніше оминали...
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23.01.2025 10:05 Ответить
Дасть рижий бодай один патрон, тоді й можуть щось звіздіти. А так хитровимахані.
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23.01.2025 10:20 Ответить
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23.01.2025 12:57 Ответить
Якась маячня..
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23.01.2025 10:08 Ответить
Якась маячня..
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23.01.2025 10:09 Ответить
Новости из разряда института изучения телеграмма (ISW). Просто пересказали тезисы с выступления Майка Волца
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23.01.2025 10:17 Ответить
Це треба боло зробити ще півтора року тому, на початку осені 2023 року, коли Головнокомандувач Залужний вимогав від Верховного Головнокомандувача В.О. Зеленського провести маштабну мобілізацію 500 000 чоловік шо є його, президента, ПРЯМИМ ОБОВ'ЯЗКОМ згідно п.20, ст.103 Конституції України і вимоги якій Зеленський не виконував не виконує та не збираєтся виконувати. Нагадаю шо Зеленський на вимогу Залужного мобілізувати 500 000 з метою їх підготовки на протязі 6 місяців шоб СОУ мали бойовий резерв відповів - не бачу розразунків, не бачу потреби в ЗСУ достатньо людей. Також нагадаю шо 8 лютого 2024 року Зеленський від заздрісті до популярністі Залужного та небажання генерала маратись у ЗЕлене корупційне гівно, зняв його з посади Головнокомандувач, вслід зняв ВСЮ команду Залужного яка складалась з більш ніж 20 досвідчених, бойових та патриотичний генералів і на протязи 2024 року зняв з посад 89 комбригів яки мали опит ведення бойових дій. На зміну прийшли сраколізи, недосвідченні комбриги тошо та заради власного піару Зеленський почав формірувати 14 нових бригад з бусіфікованих та не мотивованих людей. 14 нових бригад замість поповнення діючих бойових та успішних бригад. То чій План перемоги просував та піаріі Зеленський?
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23.01.2025 10:17 Ответить
Ну те 500 тысяч людей ,которых вимагав мобилизовать Залужный тоже уже не особо мотивированными сейчас будут.Но что поделать альтернатива мобилизации оккупация и новые Бучи,Гостомели с массовыми расстрелами и пытками.Так что хочешь не,хочешь ,а отсидеться дома у жены под юбкой ухылянтам,прячущимся сейчас за спинами тех,кто воюет уже три года вряд ли удастся.И если те ухылянты,которые даже пойдут служить коллаборантоами то тоже долго не проживут ибо их если не"благодарный "сосед на тот свет отправит всадив нож а спину за то ,что тот сдал его или родственников врагу на пытки,либо сами оккупанты мобилизуют и отправят подыхать в мясных штурмах какой нибудь Праги или Варшавы исполняя бредовые мечты сумасшедшей моли о восстановлении СССР 2.0
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23.01.2025 11:49 Ответить
Але є нюанс, в Україні демографічна яма. Людей віком 18-25 років щонайменше серед інших вікових груп. Їх майже немає!! І багато мамок вже повивозило своїх останніх 17 річних дітей. Тому це взагалі не виправить ситуацію. Хиба що жінок мобілізувати,Як в Ізраїлі. На тилові посади.

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23.01.2025 11:55 Ответить
Нажаль рівень розвитку більшості читпґачів цього ресурсу не дозволяє зрозуміти, що саме ви їм за стовпчики показуєте
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23.01.2025 12:11 Ответить
Я показую реальність, але нажаль... Навіть Зеленський про це не каже ( бо мабуть ефективні менеджери теж не вміють читати стовпчики) ,а це добрий аргумент, щоб партнери припинили казати про зниження мобілізаційного віку.
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23.01.2025 19:38 Ответить
А де ж було взяти стільки людей майже одночасно, та й ще їх десь розташувати і навчити. Нагадаю, що за 3 роки війни лише 100 тисяч мобілізованих було підготовлено сукупно всім Заходом. А тут невелика Україна по команді Залужного вкінці 23 року, коли вже добровольці давно закінчились якимось нереальним способом бусифіковує пів мільйона людей в короткий час і одночасно всі вони проходять підготовку. Де ж стільки військових інструкторів набрати? Ви в своєму розумі, що розповсюджуєте таку маячню
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23.01.2025 12:10 Ответить
Гарна робота, бот.
На медаль від жОПи тягнеш.
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23.01.2025 12:17 Ответить
А по суті щось відповісти? 500 тисяч призвати і якось так-сяк підготовити впродовж року з великими зусиллями раша ледве впорюється зі своїми сотнями полігонів, які не обстрілються. А тут ви хочете, щоб невеличка в порівнянні з кацапстаном Україна в якісь короткі строки десь в західних областях, до яких не достають бодай Іскандер підготовила 500 тисяч? Не говорячи вже про те, як їх призвати. Ви взагалі дружете зі своєю головою?
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23.01.2025 12:35 Ответить
По суті відповідаю:
- Пройдится по рестораціям, ТРЦ, кафе, кав'ярням, барбершопам, шляхобудівним фірмам, ціркам, автостоянкам тощо - людей для мобілізації купа;
- МВС - 241,5 тисяч особового складу під особистій броню В.О.Зеленського.
......
Досить по суті?
По суті - доречі, вам скільки років?
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23.01.2025 12:44 Ответить
Питання не стоїть, скільки людей там сидять і вештаються щоденно з бронями і відстрочками половина з яких куплена. Питання як і де Україна взмозі їх розмістити та навчити самого простого за місяць? В нас просто не має для цього достатньо полігонів і матчасті. Та й мобілізовувати їх прийдеться якимись варварськими методами, так як серед них ЖОДЕН не горить бажанням опинитися на ЛБЗ
Стосовно МВС, то це не тільки поліція, в нас туди до кучі згорнуті ще ДСНС, Прикордонники та Нацгвардія - багато з яких воюють або спасають людей. Інше питання щодо кількох сотень тисяч 43+ річних пенсіонерів з числа ЗСУ, МВС та СБУ. Але тут всі хочуть мобілізації виключно молодих, котрих в нас в країні обмаль
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23.01.2025 13:16 Ответить
Партнери готували та готують на власній терріторії солдат. 155 обішлась Франції майже в 1 мільярд євро.
ДСНС чергуют 1 доба та 2 доби вдома колт СОУ 24/7 вже 3 роки. Може і вони попрацюют 24/7 одной зміной?
Обмаль молодих? Смішно.
По суті - доречі, вам скільки років?
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23.01.2025 13:22 Ответить
1 млрд євро на підготовку піхотної бригади? Ну так як вміють списувати кошти з власних бюджетів по завищеним цінам наші Західні партнери позавідує навіть Резніков зі своїми яйцями по 17.
Щодо молодих тут вище кількома коментами людина кинула статево-вікову структуру України, вам що важко на ню глянути чи ви в ній не розумієтесь?
Стосовно ротацій ДСНС на фронт це взагалі неможливо, як взагалі в голову може прийти така нерозумна і фізично не можлива думка?
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23.01.2025 13:42 Ответить
Майже1 лярд. 900 000 000. І не плутайте механізовану бригаду з піхотной. Оснащення от шкарпеток до аоти всі під ключ.
Я подивився і шо? Нема кого морбілізовивать? Я баче барберов з баристами та халдеями тощо. Київ просто кишить тіма кого можливо мобілізувати.
Чому неможливо ДСНС? Обгрунтуйте.
По суті - доречі, вам скільки років?
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23.01.2025 13:55 Ответить
Щодо забезпечення механізованої бригади по штату, не чув, щоб Франція самостійно передала 3 батальйони танків, а це майже сотня, під дві сотні БМП, а також артелирійський БрАГ, фактично артилерійський полк з 3 артдивізіонів і одного реактивного. Франція самостійно передала максимум 1/4 з вище перечисленого, якраз на піхотну бригаду може й хватить.
Те що в однім місці є накопичення молодих людей не значить, що їх багато серед всіх категорій населення, якщо поїхати в любий обласний онкодиспансер, складеться враження, що в нас в країні безліч онкохворих і
так по любій з лікарень.
ДСНС всіх разом 74 тисячі, включно з обслуговуючим персоналом і жінками + як ви собі бачите ротації рятувальників з Львівської, Тернопільської, Волинської чи інших областей, дорога з яких в дві сторони займає 2 доби
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23.01.2025 14:10 Ответить
Де ви бачили звичайну механизовану бригаду у який по штату аж з 3 танковими батами? Тєж саме стосуєтся вашой писанини про арту тощо. То вже танковий полк а не механизована бригада. Матчасть вивчита чи ознайомтесь з матчастю для початку. Дивна людина - не має жоднеіцй окрім ЗЕленій уяви про шо спілкуєтся но вперто продовжеє пороти чуш. Ну, ботам це можно і простити. Пори надалі.
ДСНС - бачу просто. Особовий склад пожчастин переводится на режир 24/7 у одну зміну. Вивілний особовий склад мобілізуєтся до СОУ. Теж саме стосуєтся інспекторів 80% яких безболесно, навіт 90% мобілізуєтся до СОУ. Ротацію пройдуть як і інши військовослужбовці.
По суті - доречі, вам скільки років?
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23.01.2025 14:22 Ответить
Так, трохи помилився, до повномасштабного вторгнення в мех бригаді по штаті повинен бути 1 танковий батальйон у складі 3 рот з 13 танків і танка командира батальйону (всього 40 шт) і в кожному з трьох механізованих батальйонів бригади має бути ще по танковій роті з 13 танків (3 взводи по 4 танки + танк командира роти). Всього по штату в механізованій бригаді на початок 22 року повинно бути 40+13+13+13=79 танків. Все одно недалеко від сотні і в 6 раз більше танків, чим передали французи
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23.01.2025 15:13 Ответить
У складі Бригадної артилерійської групи механізованої бригади по штату повинно бути
1 рективний дивізіон на БМ 21
1 артилерійський дивізіон на 2С1
1 артилерійський дивізіон на 2С3
1 протитанковий дивізіон на МТ12 Рапіра
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23.01.2025 15:27 Ответить
По ДСНС ничого не обгрунтовано. Обгрунтуй.
По суті - доречі, вам скільки років?
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23.01.2025 14:26 Ответить
Старый, ты когда нибудь мешки ворочал?
Согласно постановлению Кабинета министров https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-v-dodatok-1-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-kvitnia-2014-r-t50523 №450 от 5 мая 2023 года, численность сотрудников национальной полиции Украины не может быть больше 141 330 человек
По https://ukranews.com/ua/interview/3057-golova-natspolitsiyi-ivan-vygivskyj-shhodo-ideyi-rozdachi-politsejskymy-povistok-v-zsu-v-nas-j-tak словам главы нацполиции Ивана Выговского, на конец 2023 года в ведомстве не укомплектованы примерно 17,5 тыс. вакансий.
Глава полиции привел реальные цифры по количеству сотрудников. Общий штат составляет 120 тыс. человек, в числе которых действующих полицейских - 100 тыс. В их числе: женщин - 20 тис.;
Если пишешь цифры "от фонаря" ты просто .......
Если проверяешь и постишь чушь считаешь дураками нас
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23.01.2025 15:07 Ответить
Піддаєш сумніву слова генія Залужного?
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01.02.2025 10:10 Ответить
то есть вы(запад) не можете или НЕ ХОТИТЕ вооружить уже призванных в ВСУ, но если призвать с 18 лет, то резко сможете?! ведь сейчас "партнёры" говорят что НЕ МОГУТ физически, дать больше, а для 18 летних смогут, найдут и танки и ракеты и снаряды т.д?! т
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23.01.2025 10:19 Ответить
Так так, я також глибоко обурений шо Байден, Макрон, Шольц, Каріс, Матарелла, корорлі Чарлз ІІІ, Філіп І, Фредерік Х тощо просрали мобілізацію до лав ЗСУ в Україні та завантажели український ВПК лише на 30% на відміну від асфальтних заводів. Яки ж вони негідники!
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23.01.2025 10:28 Ответить
А Байден ще не давав фортифікаційні споруди...падло...прийшлося самим ліпить з гівна і палок, але по ціні титану...
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23.01.2025 10:34 Ответить
це у вас звичка така усе у купу мішати? чи те що я написав не правда? чи "партнери" дали ХОЧ БИ ПОЛОВИНУ з того що обіцяли?
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23.01.2025 10:57 Ответить
Неправда.
Партнери ДАЮТЬ і дають БЕЗКОШТОВНО за шо ви повинні їх не обливати ЗЕленим гівном перекладаючи відповідальність з влади крадіїв і особисто Верховного Головнокомандувача, а цілювати у сраку.
Нагадати як ця влада стендаперів та злочинців під час війни готувалась до повномаштабного вторгнення?
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23.01.2025 11:06 Ответить
а теперь ПОКАЖИ ГДЕ И КОГДА - Я ХОТЬ РАЗ - оправдывал зелёных, или ты просто ********?

может что бы 2 раза не вставать, расцелуешь партёров в сраку за БУДАПЕШТ, за то что ядерку забрали, а когда война по ложке в день помощи, вместо защиты?
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23.01.2025 11:52 Ответить
А я десь сказав шо ви виправдували? Ви не виправдовуєтє, це точно. Ви маніпулятивно ПЕРЕКЛАДАЄТЄ відповідальність. Партнери ВИКОНУЮТЬ забов'язання по тому папірцю шо є меморандумом а не договіром. Ані США ані Британія на Украхну не нападали і територіальну цілостність не порушили.
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23.01.2025 12:05 Ответить
вибачте, а Ви не думали що людина може одаково негативно ставитись і до партнерів і до влади.

100 разів собі обіцвяв не комментувати, але зараз все, крапка. Усім дякую, будьте здорові, миру і перемоги!
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23.01.2025 12:08 Ответить
Чому не може? Може, це право людини. От в травні та вересні 2019 році ми це побачили та бачимо і зараз, до чого це призвело, коли людина не думаючи та не аналізуючи шо до чого проголосувала проти людини та попередньой влади. Наслідки перерахувати чи ви самі це зробите? Та от хочаб це відео ще раз передивитись.
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23.01.2025 12:13 Ответить
А яка ваша думка з цього приводу?
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23.01.2025 13:23 Ответить
А чому такі потужні США та Британія побоялись дати справжні гарантії протів тупорилих кацапів? Невже догадувалися і злякались, що в майбутньому кацап може прийти в Україну і їм прийдеться какати в штанці
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23.01.2025 12:14 Ответить
А ядерку забрала Параша.
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23.01.2025 12:06 Ответить
Тим самим наложивши на голови США і Британії
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23.01.2025 12:17 Ответить
Захід повинен видавати калаші і гранати ф1 мобілізованим, яких тупо не вистачає в окопах щоб припинити русняву тактику просочування? І не видає? Тому в нас мобілізація просрана? Може Захід ще винен в тому що в нас нема достатньо укріпів і не всюди колючий дріт натягнутий? В чому ще винен? В тому що в нас стільки СЗЧ?))
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23.01.2025 13:28 Ответить
Довибіральсь.
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23.01.2025 10:51 Ответить
воювати будем всі, або прийде чукча, як в БУЧІ і постука в двері твоїй дружині і дітям
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23.01.2025 10:33 Ответить
Трампиня принесе нам мир і шашлички за 24 години(закреслено) за 100 днів (закреслено) за півроку (поки ще не закреслено)! І воюватимуть тільки наловлені та ті лохи які самі пішли в 22-у, але ти їх туди не посилав. Мєнти, прокурори, діти депутатів яких обрав народ - воювати НЕ будуть бо це опора режиму янелохія. На крайняк підуть 20-річні але тіки тоді коли Трампиня стукне янелохію чимось по лобі або фронт не посиплеться.
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23.01.2025 10:57 Ответить
Это ты свою смени .Надень чистые штанишки и признай горькую и жестокую реальность.Воевать придется если не всем то большинству включая 18 летних.Отсидеться дома у жены под юбкой не удастся ибо если придет кацап он тебя ещё быстрее и жёстче мобилизирует и погонит подыхать в мясных штурмах под стенами европейских городов с заградотрядами кадыровцев за твоей спиной
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23.01.2025 11:57 Ответить
А 30-40 річні в нас всі з пробірки вилупились, угу
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23.01.2025 10:59 Ответить
маячня, коли кацапи підійдуть до Дніпра то побіжать всі в сторону західних кордонів
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23.01.2025 12:01 Ответить
Таймс це демшизова газетка.
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23.01.2025 10:39 Ответить
Вийде однакова чисельність загиблими - з патріотами чи з молодиками в окопах.
Вся інша зброя не зупиняє Кабів. В обороні потрібна артилерія і міномети, а це є в Європі.
Для лінії оборони не використовують АТАКамси. Це зброя для ураження логістики, яка лише відтерміновує наступ.
Якщо навіть патріоти використовують для прикриття важливого підприємства чи локації, то захист може бути дорожчим за їхню роботу чи продукцію.
Якщо їх не можливо перенести, то це не означає захищати за будь-яку ціну.
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23.01.2025 10:55 Ответить
По оружию программы PDA было так:
- Лето 2023 - аудит нашел не использованные 8.3млрд.
Байден - у нас есть PDA, поэтому продлевать лендлиз не будем
- Декабрь 2023. Байден - денег нет (есть 8.3млрд).
Конгресс должен выделить новые деньги
- Апрель 2024. Конгрес выделил 61млрд
Байден - оружия нет, склады пустые
- Сентябрь 2024.
Байден - не удалось замолчать, что PDA 2024 года в размере 5.5млрд сгорает в октябре 2024.
Пришлось уведомить Конгресс - чтобы не сгорели
- Ноябрь 2024. Проиграш на выборах.
Склады чудесным образом стали полные - помощь увеличилась в 2 раза
- Декабрь 2024.
За почти 3 года, мы дали
21 хаймарс, 31 танк, 0 самолетов, 2 петриота - это ничего не изменило.
Вывод: проблема не в наличии оружия, а в людях
Мобилизуйте с 18 лет
- Январь 2025
Неиспользованный остаток PDA 2022-2024 - 5.8млрд, достался новому президенту
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23.01.2025 11:13 Ответить
Яким чином це вплине на хід війни? Недосвідчених дітей кинути в пекло? Чи в ***** менше людських ресурсів? Це не вирішення питання, бо від цього не залежить ніяк результат війни. Це знищення майбутнього опору і існування України.
Якщо мобілізовувати то на строкову службу, для здобуття професійної підготовки і заміщення ресурсів тилових військ.
З іншого боку такі заяви з боку політиків США - це пошук ганебного приводу для того щоб кинути Україну на призволяще і залишити без зброї і фінансування.
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23.01.2025 11:18 Ответить
Як на меен Стратегія та План перемоги наразі такі:

1. Поступово досягати зупинки бойових дій.
2. Відновлення Констітуції.
3. Вибори.
4. Внутрішня та зовнішня політика виключно із позицій посилення України та виключно з інтересів України.
5. Ніяких НАТО, та ЕС. Всі інститути мають працювати виходячи з моделі - є тільки ми й...все. Тільки наші інтереси.
6. Обов'язкові зміни в законах які гарантують зброю (нехай короткоствол) у всіх громадян.
7. Створювати своє НАТО наприклад: Прибалтика - Азербайджан - Ізраїль - Аргентина.

И головний пункт 8. Готуватися максимально ефективно до майбутньої війни з рф.
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23.01.2025 12:19 Ответить
Наші, обшукуючи трупи кацапні, находять свинособак з паспортами, де рік народження від 2006.
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23.01.2025 12:22 Ответить
 
 