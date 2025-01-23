США могут потребовать снижения призывного возраста в Украине в обмен на поставки оружия, - The Times
Администрация президента США может потребовать снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки вооружения.
Об этом пишет издание The Times, информирует Цензор.НЕТ.
"Для президента Зеленского это пересечет красную линию. Он защитил самых молодых мужчин своей страны от конфликта, который истощает ее ограниченную силу. Уклонение от призыва на военную службу распространено, поскольку наступает усталость от войны. Снижение призывного возраста может стать политически фатальным", - говорится в материале.
Также, отмечает автор, мир Трампа будет предусматривать территориальные уступки.
Это будет означать, что Украина де-факто, хотя и не де-юре, откажется от пятой части своих территорий, однако эту "горькую пилюлю", вероятно, могут подсластить гарантиями безопасности от Запада для территорий, которые контролирует Украина, отмечается в статье.
Также, чтобы мир был длительным, возможно развертывание в Украине американских и европейских сил.
Что предшествовало?
Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.
Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.
Также советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.
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На медаль від жОПи тягнеш.
- Пройдится по рестораціям, ТРЦ, кафе, кав'ярням, барбершопам, шляхобудівним фірмам, ціркам, автостоянкам тощо - людей для мобілізації купа;
- МВС - 241,5 тисяч особового складу під особистій броню В.О.Зеленського.
......
Досить по суті?
По суті - доречі, вам скільки років?
Стосовно МВС, то це не тільки поліція, в нас туди до кучі згорнуті ще ДСНС, Прикордонники та Нацгвардія - багато з яких воюють або спасають людей. Інше питання щодо кількох сотень тисяч 43+ річних пенсіонерів з числа ЗСУ, МВС та СБУ. Але тут всі хочуть мобілізації виключно молодих, котрих в нас в країні обмаль
ДСНС чергуют 1 доба та 2 доби вдома колт СОУ 24/7 вже 3 роки. Може і вони попрацюют 24/7 одной зміной?
Обмаль молодих? Смішно.
По суті - доречі, вам скільки років?
Щодо молодих тут вище кількома коментами людина кинула статево-вікову структуру України, вам що важко на ню глянути чи ви в ній не розумієтесь?
Стосовно ротацій ДСНС на фронт це взагалі неможливо, як взагалі в голову може прийти така нерозумна і фізично не можлива думка?
Я подивився і шо? Нема кого морбілізовивать? Я баче барберов з баристами та халдеями тощо. Київ просто кишить тіма кого можливо мобілізувати.
Чому неможливо ДСНС? Обгрунтуйте.
По суті - доречі, вам скільки років?
Те що в однім місці є накопичення молодих людей не значить, що їх багато серед всіх категорій населення, якщо поїхати в любий обласний онкодиспансер, складеться враження, що в нас в країні безліч онкохворих і
так по любій з лікарень.
ДСНС всіх разом 74 тисячі, включно з обслуговуючим персоналом і жінками + як ви собі бачите ротації рятувальників з Львівської, Тернопільської, Волинської чи інших областей, дорога з яких в дві сторони займає 2 доби
ДСНС - бачу просто. Особовий склад пожчастин переводится на режир 24/7 у одну зміну. Вивілний особовий склад мобілізуєтся до СОУ. Теж саме стосуєтся інспекторів 80% яких безболесно, навіт 90% мобілізуєтся до СОУ. Ротацію пройдуть як і інши військовослужбовці.
По суті - доречі, вам скільки років?
1 рективний дивізіон на БМ 21
1 артилерійський дивізіон на 2С1
1 артилерійський дивізіон на 2С3
1 протитанковий дивізіон на МТ12 Рапіра
По суті - доречі, вам скільки років?
Согласно постановлению Кабинета министров https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-v-dodatok-1-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-kvitnia-2014-r-t50523 №450 от 5 мая 2023 года, численность сотрудников национальной полиции Украины не может быть больше 141 330 человек
По https://ukranews.com/ua/interview/3057-golova-natspolitsiyi-ivan-vygivskyj-shhodo-ideyi-rozdachi-politsejskymy-povistok-v-zsu-v-nas-j-tak словам главы нацполиции Ивана Выговского, на конец 2023 года в ведомстве не укомплектованы примерно 17,5 тыс. вакансий.
Глава полиции привел реальные цифры по количеству сотрудников. Общий штат составляет 120 тыс. человек, в числе которых действующих полицейских - 100 тыс. В их числе: женщин - 20 тис.;
Если пишешь цифры "от фонаря" ты просто .......
Если проверяешь и постишь чушь считаешь дураками нас
Партнери ДАЮТЬ і дають БЕЗКОШТОВНО за шо ви повинні їх не обливати ЗЕленим гівном перекладаючи відповідальність з влади крадіїв і особисто Верховного Головнокомандувача, а цілювати у сраку.
Нагадати як ця влада стендаперів та злочинців під час війни готувалась до повномаштабного вторгнення?
может что бы 2 раза не вставать, расцелуешь партёров в сраку за БУДАПЕШТ, за то что ядерку забрали, а когда война по ложке в день помощи, вместо защиты?
100 разів собі обіцвяв не комментувати, але зараз все, крапка. Усім дякую, будьте здорові, миру і перемоги!
Вся інша зброя не зупиняє Кабів. В обороні потрібна артилерія і міномети, а це є в Європі.
Для лінії оборони не використовують АТАКамси. Це зброя для ураження логістики, яка лише відтерміновує наступ.
Якщо навіть патріоти використовують для прикриття важливого підприємства чи локації, то захист може бути дорожчим за їхню роботу чи продукцію.
Якщо їх не можливо перенести, то це не означає захищати за будь-яку ціну.
- Лето 2023 - аудит нашел не использованные 8.3млрд.
Байден - у нас есть PDA, поэтому продлевать лендлиз не будем
- Декабрь 2023. Байден - денег нет (есть 8.3млрд).
Конгресс должен выделить новые деньги
- Апрель 2024. Конгрес выделил 61млрд
Байден - оружия нет, склады пустые
- Сентябрь 2024.
Байден - не удалось замолчать, что PDA 2024 года в размере 5.5млрд сгорает в октябре 2024.
Пришлось уведомить Конгресс - чтобы не сгорели
- Ноябрь 2024. Проиграш на выборах.
Склады чудесным образом стали полные - помощь увеличилась в 2 раза
- Декабрь 2024.
За почти 3 года, мы дали
21 хаймарс, 31 танк, 0 самолетов, 2 петриота - это ничего не изменило.
Вывод: проблема не в наличии оружия, а в людях
Мобилизуйте с 18 лет
- Январь 2025
Неиспользованный остаток PDA 2022-2024 - 5.8млрд, достался новому президенту
Якщо мобілізовувати то на строкову службу, для здобуття професійної підготовки і заміщення ресурсів тилових військ.
З іншого боку такі заяви з боку політиків США - це пошук ганебного приводу для того щоб кинути Україну на призволяще і залишити без зброї і фінансування.
1. Поступово досягати зупинки бойових дій.
2. Відновлення Констітуції.
3. Вибори.
4. Внутрішня та зовнішня політика виключно із позицій посилення України та виключно з інтересів України.
5. Ніяких НАТО, та ЕС. Всі інститути мають працювати виходячи з моделі - є тільки ми й...все. Тільки наші інтереси.
6. Обов'язкові зміни в законах які гарантують зброю (нехай короткоствол) у всіх громадян.
7. Створювати своє НАТО наприклад: Прибалтика - Азербайджан - Ізраїль - Аргентина.
И головний пункт 8. Готуватися максимально ефективно до майбутньої війни з рф.