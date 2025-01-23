США могут потребовать снижения призывного возраста в Украине в обмен на поставки оружия, - The Times

Администрация президента США может потребовать снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки вооружения.

Об этом пишет издание The Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Для президента Зеленского это пересечет красную линию. Он защитил самых молодых мужчин своей страны от конфликта, который истощает ее ограниченную силу. Уклонение от призыва на военную службу распространено, поскольку наступает усталость от войны. Снижение призывного возраста может стать политически фатальным", - говорится в материале.

Также, отмечает автор, мир Трампа будет предусматривать территориальные уступки.

Это будет означать, что Украина де-факто, хотя и не де-юре, откажется от пятой части своих территорий, однако эту "горькую пилюлю", вероятно, могут подсластить гарантиями безопасности от Запада для территорий, которые контролирует Украина, отмечается в статье.

Также, чтобы мир был длительным, возможно развертывание в Украине американских и европейских сил.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.

Также советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.

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