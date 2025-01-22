Зеленский о снижении мобилизационного возраста: "Зачем? Чтобы без оружия стало еще больше людей?"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал желание США снизить призывной возраст в Украине.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
"В то время, как официальные лица в Вашингтоне и Киеве начинают разрабатывать детали того, как они могут посадить Путина за стол переговоров и как должна выглядеть структура соглашения, четко проступает расхождение относительно готовности Украины мобилизовать дополнительные войска", - пишет агентство.
Официальные лица из США и других западных союзников призывают Украину снизить призывной возраст, тогда как Зеленский настаивает на том, что оружие и ракеты нужны больше, чем больше солдат.
"Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше людей без оружия?" - подчеркнул он.
Также Зеленский предостерег, что отсутствие долгосрочной поддержки Украины со стороны западных союзников может дать Путину шанс использовать перемирие для восстановления военной мощи и подготовки к новому наступлению.
"Прекращение войны должно быть победой Трампа, а не Путина. Путин для него никто", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.
Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.
Также советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Возвращаясь к истории.
Потом приходят варвары с севера.
Всех е...ут и поднимают мобресурс до требуемых процентов.
Киевская Русь и Римская империя могли бы подтвердить.
Но вы не ссыте, они только пугают бурятами.
Бурят неухилянта не обидит
А от коли Гітлер захоплював одна за одною майже всі європейські країни, то чомусь вони не піднімали чисельність своїх військ, а зразу капітулювали чи давали незначний бій противнику. А багато які країни розуміючи, що слабші за ворога просто ставали його васалами, щоб зберегти хоч якусь самостійність
Почему бы не провести всенародный украинский плебисцит? Пусть все, кто ценит свою жизнь (воюющие ясно дело не участвуют) выскажутся о целесообразности дальнейшего создания помех проведению СВО.
Мы в этой стране власть. Президенту останется только выполнить волю "народа". 2 грамма вашей спермы важнее т.н независимости.
Сарказм.
Только напрягает відкриває кордони і допомагає спастися від всюдисушних бурятів
Не отнимая ваше право спастись от вездесущих бурятов, и допуская ваше стремление противопоставить себя т.н обществу. Какую помощь вы согласны принять от т.н общества?
Возможно ли ограничиться материальной компенсацией покинутых имений. В которых будут сидеть буряты? Ведь за разрушенное жильё декларируют компенсацию. Почему кто то должен оставлять недвижимость т.н обществу даром?
фраза Конде, произнесённая в 1644 году в битве при Фрейбурге: "Ба! За одну ночь в Париже зачинают больше людей, чем стоила эта кампания".
Русский перевод Бабы еще нарожают. Да и атаман Сирко знал что вас в рай не пускают.
Если жизнь и представляет для верхушки ценность, то это не абстрактная жизнь, а жизнь бойца храняющего её (верхушки) территорию.
Опять, вы тут ни каким боком
(мабуть у партнерів більше душа болить за окуповану українську землю?)
Бо перед збільшенням чисельності армії треба забезпечити бригади
достатньою кількістю озброєння та техніки. Про це заявив ЗЕ... Так у нас
більш як сто бригад ВСУ і у кожній штат десь плюс - мінус 50 %. А кого
катастрофічно не вистачає так піхоти ( переводять у штурмовики: пілотів,
артилеристів, зенітників, ракетників.... і іншихі) та тяжкого озброення.
А легкого для піхоти вдосталь. Ну тоді з такою злочинною мобілізацією
Україна 100% що втратить Покровск і окупанти підуть на Дніпро, Запоріжжя
і далі. І ця зрада буде на совісті кого? Але точно що не на знекровлених ЗСУ.
А потім що відбудеться мир -капітуляція України ?
Чи збори з регіонів переселились в окопи, яких ніхто не може використати?
А на Прикарпатті погранці нормально екепіравані, з дронами, с собаками, навіть з гранатами. І путанка, пункти спостереження, камери. Ще 23 млрд
через Демченко вивели.
Гроші з кожним новим бюджетом збільшують на витрати, на спец пенсії, марафони з ворожками.
Все робить від себе залежне, що зброя появлялась тільки на холяву.
то чмо зелене єлекторат свій береже а старих утилізує шоб пенсію не платить потім
100 лет ничего не меняется, почему вдруг в Украине немыслимая мобилизация с 25 до 60, а не с 15 до 49 ??? Типа 15-25 хуже воюют чем 50 - 60 ? У них меньше здоровья ? У них мозги плохо работают ? Память хуже ? Физические нагрузки намного хуже переносят ? Назови хоть одну причину !
Это бред сумасшедшего. Это на голову не налазит.
Единственная причина - 15-25 это зеленый дегенеративный лохторат, который вообще в массе своей аполитичен, но очень заметен "в сетях". Вот его и не трогают.
Бред. Бред. Бред.
Я тут что-то пропустил видимо. А давно у нас высокотехнологичные США стали бояться Путина, что они собираются его уговаривать? Возможно это никто не замечает, но заявление Трампа про Гренландию, Панаму и Канаду это как развал берлинской стены в 89м. Америка, которую мы знали больше не существует. Из глобального лидера они осознанно превращаются в регионального на подобие Индии. В США началась перестройка
для окупованих українських територій, там вони затвердили призовний вік від 18 до 30 років. Тобто до їх окупаційного війська забирают саме молодих українських людей.
Це, до речі, найоптимальніший вік для любої армії, коли людина більш мобільна, ефективна та придатна для виконання різноманітних завдань під час штурмових
та оборонних операцій з відповідними фізичними навантаженнями".
І видно буде так що "народ, який не поважає свою армію, вмиратиме за чужу".(Клаузевіц)
для окупованих українських територій, там вони затвердили призовний вік від 18 до 30 років. Тобто до їх окупаційного війська забирают саме молодих українських людей.
Це, до речі, найоптимальніший вік для любої армії, коли людина більш мобільна, ефективна та придатна для виконання різноманітних завдань під час штурмових
та оборонних операцій з відповідними фізичними навантаженнями".
І видно буде так що "народ, який не поважає свою армію, вмиратиме за чужу".(Клаузевіц)