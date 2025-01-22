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Новости мобилизации
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Зеленский о снижении мобилизационного возраста: "Зачем? Чтобы без оружия стало еще больше людей?"

Зеленський прокоментував зниження мобілізаційного віку

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал желание США снизить призывной возраст в Украине.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то время, как официальные лица в Вашингтоне и Киеве начинают разрабатывать детали того, как они могут посадить Путина за стол переговоров и как должна выглядеть структура соглашения, четко проступает расхождение относительно готовности Украины мобилизовать дополнительные войска", - пишет агентство.

Официальные лица из США и других западных союзников призывают Украину снизить призывной возраст, тогда как Зеленский настаивает на том, что оружие и ракеты нужны больше, чем больше солдат.

"Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше людей без оружия?" - подчеркнул он.

Читайте также: 17-летних будут вносить в реестр призывников: Зеленский подписал закон

Также Зеленский предостерег, что отсутствие долгосрочной поддержки Украины со стороны западных союзников может дать Путину шанс использовать перемирие для восстановления военной мощи и подготовки к новому наступлению.

"Прекращение войны должно быть победой Трампа, а не Путина. Путин для него никто", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.

Также советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.

Читайте также: У Байдена разочарованы нежеланием украинских властей снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, - WP

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) призыв (743) мобилизация (2796) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+41
Пи@дун. В бригадах некомплект, а но тупо трепется. Оно хоть знает реальную ситуацию на востоке?
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22.01.2025 19:19
+29
Дідів за 50 ще вистачить. Тим більше, чим більше їх загине зараз,тим менше буде навантаження на Пенсійний фонд через 5-10 років.
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22.01.2025 19:19
+21
И именно поэтому выгребают аэродромную обслугу и ПВОшников? Потому что хватает? А их зачем тогда гребут? Чтобы что?
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22.01.2025 19:34
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Страница 3 из 3
Що це чмо несе? Воно ж недавно казало, що нема можливості провести демобілізацію через нехватку людей? Я не кажу про вік мобілізації, я не маю на це морального права. Але вже дістало це брехливе гундосе чмо.
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22.01.2025 20:13 Ответить
Зачем тогда людей по улицам гребут если по заявлениям зеленского оружия на всех не хватает ?????? Лукавит зегнида.. Знает что рано или поздно, а выборы проводить придётся .Поэтому и гражданство дали двойное жителям других стран .Поэтому и выборы организуют у смартфони ..Зная что стариков в Дии почти нет .а молодёжь которая не ходит на выборы в смартфоне проголосует сидя на унитазе.... Особенно если пообещать повышение стипендий и гарантированное трудоустройство после учёбы ..
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22.01.2025 20:22 Ответить
Нагадаю, що кожен чоловік і кожна жінка у віці 18-60 років може добровільно вступити в лави ЗСУ і запобігти насильній бусифікації. Так на що очікуєми ранні Інно? Чи ви вже долучилися до ЗСУ?
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22.01.2025 20:35 Ответить
Перш ніж задавати такі питання жінці заглянь в свої труси і після того подивись у свій військовий квиток.
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22.01.2025 20:41 Ответить
Знову чую думку зашкорублого совка. Ми європейська країна і зараз 21 століття, де не має поділу на чоловіка, що воює і жінку, що варить галушки. Всі ми є громадянами держави з однаковими правами і обов'язками. А якщо обов'язки різняться, то і права теж повинні бути обмеженими, наприклад заборона права голосу і бути обраним
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22.01.2025 20:58 Ответить
Гаразд. Рівні права і обов'язки. Ти з якого року служиш в ЗСУ?
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22.01.2025 21:01 Ответить
Тут справа йде не за мене, якщо з 15 млн повнолітніх і здорових чоловіків і жінок призовного віку служить лише 1 млн, а 14 ні, то питання до мене не коректне
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22.01.2025 21:07 Ответить
Хм... Ну так а чого ж ти жінці ставиш такі питання?
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22.01.2025 21:27 Ответить
Ну чому ви на кожнім кроці постійно наголошуєте жінка та й жінка, ніби жінка -це щось не повністю компетентне і ні на що не здатне. Все з вами зрозуміло ви просто підстаркуватий постсовецкий сексист
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22.01.2025 22:07 Ответить
Воно якраз здатне на відміну від вас, - народжувати дітей. Тому саме ви є не повністю компетентним в фізіологічному сенсі створінням.
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23.01.2025 00:48 Ответить
Начиная с конца 19-го века, когда началась мобилизация в армии установлено. Моб ресурс страны около 10% мужчин
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22.01.2025 21:36 Ответить
А починаючи з 21 століття він впав до 2%
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22.01.2025 22:03 Ответить
И это правильно.
Возвращаясь к истории.
Потом приходят варвары с севера.
Всех е...ут и поднимают мобресурс до требуемых процентов.
Киевская Русь и Римская империя могли бы подтвердить.
Но вы не ссыте, они только пугают бурятами.
Бурят неухилянта не обидит
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22.01.2025 22:11 Ответить
Цих бурятів разом з жінками, стариками і дітьми десь тисяч 400. Там всього навсього кілька десятків тисяч придатних до служби чоловіків.
А от коли Гітлер захоплював одна за одною майже всі європейські країни, то чомусь вони не піднімали чисельність своїх військ, а зразу капітулювали чи давали незначний бій противнику. А багато які країни розуміючи, що слабші за ворога просто ставали його васалами, щоб зберегти хоч якусь самостійність
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22.01.2025 22:21 Ответить
И опять вы правы.
Почему бы не провести всенародный украинский плебисцит? Пусть все, кто ценит свою жизнь (воюющие ясно дело не участвуют) выскажутся о целесообразности дальнейшего создания помех проведению СВО.
Мы в этой стране власть. Президенту останется только выполнить волю "народа". 2 грамма вашей спермы важнее т.н независимости.
Сарказм.
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22.01.2025 22:42 Ответить
Дійсно, але в цім плебісьитв не повинні брати участі жінки, пенсіонери, чоловіки з інвалідністю, багатодітні, заброньовані та інші бізнесмени й волонтери з відстрочками. А виключно ті чоловіки, хто на думку ТЦК і ВЛК є придатним до відправлення я б навіть не сказав в ЗСУ (так, як там теж багато тепленьких посад), апрямо на лінію бойового зіткнення. Якщо з цієї категорії набираємо 50+% голосів - продовжуєм воювати, якщо менше 50. Тоді президент оголошує думку народу, відкриває кордони і допомагає спастися від всюдисушних бурятів всім, хто їх так боїться
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22.01.2025 23:00 Ответить
Резонно.
Только напрягает відкриває кордони і допомагає спастися від всюдисушних бурятів
Не отнимая ваше право спастись от вездесущих бурятов, и допуская ваше стремление противопоставить себя т.н обществу. Какую помощь вы согласны принять от т.н общества?
Возможно ли ограничиться материальной компенсацией покинутых имений. В которых будут сидеть буряты? Ведь за разрушенное жильё декларируют компенсацию. Почему кто то должен оставлять недвижимость т.н обществу даром?
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22.01.2025 23:21 Ответить
Ну він жеш президент європейської, вільної, демократичної країни де абсолют людського життя являється найбільшою цінністю цивілізаційного розвитку. А ви згадуєте про якусь нерухомість і матеріальні речі, які дістануться бурятам.
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22.01.2025 23:40 Ответить
Ах оставьте. Это вам Вольтер и энциклопедисты наврали. Всегда. Еще раз. Всегда высшей ценностью и приоритетом государства являлись территории. "Земля такой товар, который больше не производится. А что бы неухилянты всех времен и народов не разбежались им рассказывают про уникальные внутренние миры. Для Франции это звучало так:
фраза Конде, произнесённая в 1644 году в битве при Фрейбурге: "Ба! За одну ночь в Париже зачинают больше людей, чем стоила эта кампания".
Русский перевод Бабы еще нарожают. Да и атаман Сирко знал что вас в рай не пускают.
Если жизнь и представляет для верхушки ценность, то это не абстрактная жизнь, а жизнь бойца храняющего её (верхушки) территорию.
Опять, вы тут ни каким боком
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23.01.2025 00:28 Ответить
Чомусь як у Верховну Раду пертись, то жіночки кричать, що це дискримінація по статевій ознаці, що ми європейська країна з рівними правами і обов'язками. А коли прийшлось виконувати обов'язки, то вони самі беруть паранджу у руки і на всі рупори голосять, що ми ж слабкі жіночки, це чоловіча справа
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22.01.2025 23:45 Ответить
Ми - європейська країна, бо частина чоловіків вирішила чинити супротив замість капітуляції, а не через те, що інша частина посилається на свої права, забуваючи про визначенні обов'язки. Вони визначені суспільним договором, який наразі є чинним, який, можливо, вам здається несправедливим, але він є основним законом. І це теж є ознакою європейської країни. А не вигадана вами однаковість прав і обов'язків.
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23.01.2025 00:30 Ответить
Долучитыся то можно... Только гос-во через пару месяцев разорится на выплате гробовых родственникам таких долучантов
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22.01.2025 20:48 Ответить
Для того щоб обмежено придатні , які служать в ЗСУ передали свою зброю і пішли в тилові частини. А здорові 18 річні можуть пару років і повоювати. Ха ха ха.
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22.01.2025 20:25 Ответить
Забезпечення зброєю ЗСУ то обов'язок української влади з яким вона не справляється!
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22.01.2025 20:30 Ответить
Не знав, що є спеціальна зброя для 50+, і для 20+. Бо, виходячи з того, що 50+ бусифікують аж гай шумить, зброї на них вистачає
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22.01.2025 20:46 Ответить
Для старших дядьків оптичні приціли більші і бронік з виємкою для пуза)
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22.01.2025 22:26 Ответить
Затем чтобы была ротация и полноценная подготовка.
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22.01.2025 20:51 Ответить
Яка буде наша молодь, яка під час війни цікавиться тільки тачками, дівчатами, та тусує по кабаках. Совість в них є ?
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22.01.2025 20:54 Ответить
От лубрикант зелений...На передку людей немае..всюди некомплект..ротації немае..
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22.01.2025 21:25 Ответить
В Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік попри заклики партнерів.
(мабуть у партнерів більше душа болить за окуповану українську землю?)
Бо перед збільшенням чисельності армії треба забезпечити бригади
достатньою кількістю озброєння та техніки. Про це заявив ЗЕ... Так у нас
більш як сто бригад ВСУ і у кожній штат десь плюс - мінус 50 %. А кого
катастрофічно не вистачає так піхоти ( переводять у штурмовики: пілотів,
артилеристів, зенітників, ракетників.... і іншихі) та тяжкого озброення.
А легкого для піхоти вдосталь. Ну тоді з такою злочинною мобілізацією
Україна 100% що втратить Покровск і окупанти підуть на Дніпро, Запоріжжя
і далі. І ця зрада буде на совісті кого? Але точно що не на знекровлених ЗСУ.
А потім що відбудеться мир -капітуляція України ?
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22.01.2025 21:25 Ответить
Навіщо нам армія?..Війна й без армії може йти собі спокійно..Оце гламкомверх..Золото..тьху..Пліснява...
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22.01.2025 21:28 Ответить
Тому Гетманцева обклав податком на посилки з закордону, щоб і дронів не зібрати?
Чи збори з регіонів переселились в окопи, яких ніхто не може використати?
А на Прикарпатті погранці нормально екепіравані, з дронами, с собаками, навіть з гранатами. І путанка, пункти спостереження, камери. Ще 23 млрд
через Демченко вивели.
Гроші з кожним новим бюджетом збільшують на витрати, на спец пенсії, марафони з ворожками.
Все робить від себе залежне, що зброя появлялась тільки на холяву.
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22.01.2025 21:49 Ответить
Батько рідний ! Турбується о кожному !
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22.01.2025 22:34 Ответить
навіщо мобілізовувати молодих якщо зброї нема каже зеля..але ж тоді навіщо ти мобілізуєшь не молодих якщо нема зброї..а потім прсить ракети тощо а ти шо ракетами будешь молодих мобілізованмх озброювати?..на фронті дири в які рашисти пруть а потім окружають..там треба піхотинці---це недолуге хитро-"зроблене зелене чмо" вже не знає яку казку вигадати...

то чмо зелене єлекторат свій береже а старих утилізує шоб пенсію не платить потім
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22.01.2025 22:56 Ответить
Ну мабуть він спирається на загальну людську співчутливу думку, що молоде, яке ще навіть толком життя не побачило, в більшості випадків ще не продовжило свій рід то й повинно ще пожити, а дядько 45+ трохи світа вже побачив, дітей здебільшого виростив, то може віддати долг державі, хто як не він прикриє молодого пацана. А пацанам ніхто й не боронить за власним бажанням вступати до ЗСУ. Нагадую, що добровільно в ЗСУ є можливість вступити не з 25, а з 18. Більше того, таку можливість мають також жінки й дівчата
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22.01.2025 23:16 Ответить
Мабуть ві тупо береже свій лохтарат, бо якщо пролетить, то йому амба
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23.01.2025 06:03 Ответить
шо ще за "долг державі"? шо за ******* совок? а хто нічого не брав в долг у "держави" - тому шо робити?
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23.01.2025 09:47 Ответить
Мобилизация как в первую мировую 15-49 должна быть
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22.01.2025 23:08 Ответить
Ага, а ще дівчаток заміж видавати в 12 років, щоб не протирала дурно в школі штани до 17 років, а вже трійню виховувала до того часу. Такої 100 літньої практики ви теж мабуть хочете?
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22.01.2025 23:19 Ответить
А ти хочеш шоб вона до 30 років колола собі ботокс у морду і дупу, і розповідала шо в неї є "права" і вона живе своє краще життя?
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23.01.2025 09:50 Ответить
Не надо говорить чушь. Практики "выдавать замуж" в Европе нету уже несколько веков. А во второй половине 19 века все подняли возраст согласия до 14-16 лет. И соответсвенно он и оставался таким весь 20 век. И сейчас в Украине 16, хотя да, можно как в Японии опустить до 13, чего уж там )))

100 лет ничего не меняется, почему вдруг в Украине немыслимая мобилизация с 25 до 60, а не с 15 до 49 ??? Типа 15-25 хуже воюют чем 50 - 60 ? У них меньше здоровья ? У них мозги плохо работают ? Память хуже ? Физические нагрузки намного хуже переносят ? Назови хоть одну причину !

Это бред сумасшедшего. Это на голову не налазит.

Единственная причина - 15-25 это зеленый дегенеративный лохторат, который вообще в массе своей аполитичен, но очень заметен "в сетях". Вот его и не трогают.
Бред. Бред. Бред.
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23.01.2025 11:54 Ответить
Тому що в 18 здоровіші, витриваліші, бистріше навчаються, імбецил!
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22.01.2025 23:18 Ответить
А ще 18 річних до початку війни було в 3 рази менше чим 40 річних. А після 3 років війни, коли 16-17 річні почали масово виїжджати за кордон і там зустрічати повноліття, то на одного хлопця у віці 18, 19 чи 20 років припадає вже мабуть з десяток чоловіків 42, 43 чи 44 річних
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22.01.2025 23:26 Ответить
і, вони від цього стали в гіршій фізичній формі ніж 50+?
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23.01.2025 06:02 Ответить
Я не понимаю какое отношение количество имеет к мобилизации, где связь ? 90 летних не мобилизируют потому что их мало, или потому что они физически не тянут ? Наверно второе. 18е физически тоже не тянут ?
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23.01.2025 11:57 Ответить
Военные говорят о некомплекте пехоты, а тут зачем еще призывать? Кто то брешет, военным я верю.
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22.01.2025 23:23 Ответить
Затем, пан главнокомандувач, что 25 летний физически выносливее и сильнее, проворнее мозгами, и легче обучаем чем 58 летний. И соответственно имеет больше шансов сам выжить, а кацапа убить.
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22.01.2025 23:41 Ответить
"У той час, як офіційні особи у Вашингтоні та Києві починають розробляти деталі того, як вони можуть посадити Путіна за стіл переговорів і як має виглядати структура угоди, чітко проступає розбіжність щодо готовності України мобілізувати додаткові війська"

Я тут что-то пропустил видимо. А давно у нас высокотехнологичные США стали бояться Путина, что они собираются его уговаривать? Возможно это никто не замечает, но заявление Трампа про Гренландию, Панаму и Канаду это как развал берлинской стены в 89м. Америка, которую мы знали больше не существует. Из глобального лидера они осознанно превращаются в регионального на подобие Индии. В США началась перестройка
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23.01.2025 00:34 Ответить
ми в повній жопі, поліціянти та ТЦКашники табунами ходять
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23.01.2025 07:05 Ответить
Ми знаходимося у такому важкому стані , коли негайно мобілізовувати до ВСУ потрібно усіх, кому зараз від 18 до 60 років. А зараз середній вік українських військовослужбовців складає більш як 42 роки. Відповідно, українська армія вважається найстарішою у світі. Це неприпустимо. А ось кацапи (росіяни) вже ухвалили суворий закон МО РФ №124
для окупованих українських територій, там вони затвердили призовний вік від 18 до 30 років. Тобто до їх окупаційного війська забирают саме молодих українських людей.
Це, до речі, найоптимальніший вік для любої армії, коли людина більш мобільна, ефективна та придатна для виконання різноманітних завдань під час штурмових
та оборонних операцій з відповідними фізичними навантаженнями".
І видно буде так що "народ, який не поважає свою армію, вмиратиме за чужу".(Клаузевіц)
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23.01.2025 08:26 Ответить
Ми знаходимося у такому важкому стані , коли негайно мобілізовувати до ВСУ потрібно усіх, кому зараз від 18 до 60 років. А зараз середній вік українських військовослужбовців складає більш як 42 роки. Відповідно, українська армія вважається найстарішою у світі. Це неприпустимо. А ось кацапи (росіяни) вже ухвалили суворий закон МО РФ №124
для окупованих українських територій, там вони затвердили призовний вік від 18 до 30 років. Тобто до їх окупаційного війська забирают саме молодих українських людей.
Це, до речі, найоптимальніший вік для любої армії, коли людина більш мобільна, ефективна та придатна для виконання різноманітних завдань під час штурмових
та оборонних операцій з відповідними фізичними навантаженнями".
І видно буде так що "народ, який не поважає свою армію, вмиратиме за чужу".(Клаузевіц)
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23.01.2025 08:47 Ответить
вивчи, падло, слово "ротація"
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23.01.2025 09:16 Ответить
Оце потужний висєр боневтіка.
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23.01.2025 09:31 Ответить
Нікому мабудть достукатися до мізків кловуна, що використати перемир'я для відновлення військової потужності можна використитати й нам.
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23.01.2025 11:19 Ответить
При наявності біля 2 млн. особового складу сил оборони, чого тим п..дарам не вистачає, коли кацапів воює всього 500тис.? Хочуть залучити більше корупційних доходів за невідправку на передову до свого кармана чи знищити якогомога більшу кількість українців прикриваючись війною?
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25.01.2025 13:20 Ответить
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