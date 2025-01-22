Зеленский о снижении мобилизационного возраста: "Зачем? Чтобы без оружия стало еще больше людей?"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал желание США снизить призывной возраст в Украине.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то время, как официальные лица в Вашингтоне и Киеве начинают разрабатывать детали того, как они могут посадить Путина за стол переговоров и как должна выглядеть структура соглашения, четко проступает расхождение относительно готовности Украины мобилизовать дополнительные войска", - пишет агентство.

Официальные лица из США и других западных союзников призывают Украину снизить призывной возраст, тогда как Зеленский настаивает на том, что оружие и ракеты нужны больше, чем больше солдат.

"Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше людей без оружия?" - подчеркнул он.

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Также Зеленский предостерег, что отсутствие долгосрочной поддержки Украины со стороны западных союзников может дать Путину шанс использовать перемирие для восстановления военной мощи и подготовки к новому наступлению.

"Прекращение войны должно быть победой Трампа, а не Путина. Путин для него никто", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.

Также советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.

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