57 российских БПЛА из 92 выпущенных сбиты ПВО. 27 локационно потеряно, еще 3 - в воздухе. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 23 января 2025 года атаковали Украину беспилотниками и баллистическими ракетами.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, враг запустил 92 БПЛА типа Shahed и беспилотники другого типа с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.
Также россияне выпустили 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье.
"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
27 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Три БПЛА в воздухе - боевая работа продолжается!" - отметили там.
В результате удара баллистикой по Запорожью известно о погибшем и раненых. Также из-за падения сбитых вражеских БПЛА пострадала Харьковщина.
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