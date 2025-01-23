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Новости Война
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57 российских БПЛА из 92 выпущенных сбиты ПВО. 27 локационно потеряно, еще 3 - в воздухе. ИНФОГРАФИКА

57 із 92 БПЛА збила ППО 23 січня 2025 року

Российские войска в ночь на 23 января 2025 года атаковали Украину беспилотниками и баллистическими ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, враг запустил 92 БПЛА типа Shahed и беспилотники другого типа с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Также россияне выпустили 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье.

Также читайте: Уничтожено 65 "шахедов" из 99, еще 30 дронов локационно потеряны, - Воздушные силы

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

27 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Три БПЛА в воздухе - боевая работа продолжается!" - отметили там.

В результате удара баллистикой по Запорожью известно о погибшем и раненых. Также из-за падения сбитых вражеских БПЛА пострадала Харьковщина.

Смотрите: Ночью враг ударил по двум районам Харьковщины, поврежденные здания, ЛЭП и жилые дома. ФОТО

57 із 92 БПЛА збила ППО 23 січня 2025 року

Автор: 

война (1400) обстрел (27652) ПВО (2818) Воздушные силы (2386) война в Украине (4489)


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3 в повітрі... нам би такі шахеди - запустив й нехай літають вісімками, поки не впадуть де треба... весь 24 рік розказували про нові плюшки для винищення... тільки де вони..., нікому не відомо...
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23.01.2025 11:06 Ответить
 
 