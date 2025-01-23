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Новости
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Северная Корея усилит Россию ракетами и артиллерией на Курщине, - Буданов

Кирило Буданов

Северная Кореяпланирует направить России подкрепление в виде ракетных и артиллерийских войск в Курскую область.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью The War Zone.

"Мы не ожидаем увидеть много новых наземных боевых подразделений", - отметил Буданов.

По его словам, за последние три месяца КНДР передала России 120 самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan и такое же количество реактивных систем залпового огня M-1991. Ожидается, что еще одна партия вооружения такого типа прибудет в будущем.

Также читайте: КНДР отправит России подкрепление в течение следующих двух месяцев, - NYT

M1989 Koksan - самоходная артиллерийская установка с дальностью стрельбы до 60 км при использовании ракетных снарядов. 240-мм РСЗО M-1991, по словам Буданова, относятся к тяжелым системам, создающим значительные трудности для украинских войск на передовой.

Кроме артиллерии, КНДР планирует отправить в Россию 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 в 2025 году, пополняя уже предоставленные 148 таких ракет.

Северокорейское оружие и войска создают дополнительную нагрузку на Украину, заставляя ее защищать дополнительные позиции и тратить ресурсы. Однако эффективность пехоты КНДР, по словам Буданова, остается низкой. "Они похожи на биологических роботов", - прокомментировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия способна продолжать войну против Украины в тех же объемах, что и сейчас, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (458) КНДР (1219) оружие (10242) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+6
А Південна Корея посилює Україну балачками.
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23.01.2025 11:17
+3
Вже Буданов став коментатором? То кава в Ялті вже була? А це свіжак про постачання ракет? А що там на рахунок наших ракетних програм? Хто їх і навіщо знищив? Де гроші донорів на нові ракеті і нові проекти слугориг???
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23.01.2025 11:53
+3
Ой дебіл.
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23.01.2025 12:48
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Правила форума Совет форумчан
А Південна Корея посилює Україну балачками.
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23.01.2025 11:17 Ответить
треба надіслати запрошення
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23.01.2025 11:18 Ответить
Смартфонами
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23.01.2025 12:15 Ответить
Дохера далеко ці Коксани можуть бити
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23.01.2025 11:35 Ответить
Вже поставлені ракети дальнісю 1000 км.
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23.01.2025 14:16 Ответить
Вже Буданов став коментатором? То кава в Ялті вже була? А це свіжак про постачання ракет? А що там на рахунок наших ракетних програм? Хто їх і навіщо знищив? Де гроші донорів на нові ракеті і нові проекти слугориг???
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23.01.2025 11:53 Ответить
Все ж по плану Зеленсково!

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23.01.2025 11:54 Ответить
Ой дебіл.
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23.01.2025 12:48 Ответить
А Україна відповість катуванням бойових генералів(((
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23.01.2025 12:00 Ответить
Очередной перл от бабы буданги...а все думали , что морской капустой...
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23.01.2025 12:02 Ответить
Вся пи*добратия вместе взятая не дала нам 120 самоходок и 120 рсзв, а какая-то голодная и нищая корея - пожалуйста.
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23.01.2025 12:32 Ответить
Генерал очевидність.
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23.01.2025 12:49 Ответить
тема травневих шашликів та кави у Ялті не розкрита.
нєзачьот.
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23.01.2025 12:54 Ответить
У відповідь на корейські ракети ми подвоїмо укладання асфальту і продовжимо скорочувати ППО.
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23.01.2025 13:10 Ответить
 
 