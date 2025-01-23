Северная Корея усилит Россию ракетами и артиллерией на Курщине, - Буданов

Северная Кореяпланирует направить России подкрепление в виде ракетных и артиллерийских войск в Курскую область.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью The War Zone.

"Мы не ожидаем увидеть много новых наземных боевых подразделений", - отметил Буданов.

По его словам, за последние три месяца КНДР передала России 120 самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan и такое же количество реактивных систем залпового огня M-1991. Ожидается, что еще одна партия вооружения такого типа прибудет в будущем.

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M1989 Koksan - самоходная артиллерийская установка с дальностью стрельбы до 60 км при использовании ракетных снарядов. 240-мм РСЗО M-1991, по словам Буданова, относятся к тяжелым системам, создающим значительные трудности для украинских войск на передовой.

Кроме артиллерии, КНДР планирует отправить в Россию 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 в 2025 году, пополняя уже предоставленные 148 таких ракет.

Северокорейское оружие и войска создают дополнительную нагрузку на Украину, заставляя ее защищать дополнительные позиции и тратить ресурсы. Однако эффективность пехоты КНДР, по словам Буданова, остается низкой. "Они похожи на биологических роботов", - прокомментировал он.

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