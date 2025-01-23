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РФ готова к диалогу с США, ждем сигналов от Вашингтона, - Песков

У Кремлі готові до діалогу з Дональдом Трампом

Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "готова к равноправному диалогу с США".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил российским СМИ.

По его словам, Москва ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало.

Песков отметил, что "Трампу во время первого срока нравились санкционные методы".

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.

Читайте также: Угрозы Трампа могут сыграть на руку Путину, - CNN

Автор: 

Песков Дмитрий (1923) россия (96018) США (27043) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+11
В чому рівноправність -- краіни - вбивці і краіни з демократичними устоями
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23.01.2025 11:43
+8
Як любить говорити *****, ми говорим одне а робим інше. Тому ***** буде розказувати що хоче переговорів щоб замилити очі, а тим часом буде воювати далі. Надіюсь ніхто ж не забув як в мінську ***** вже будучи на переговорах тягнув час і сидячи на телефоні ждав коли рашисти захоплять Дебальцево. Яке все ж таки захопив вже через декілька днів після підписання перемир'я, поки ми раділи миру і відводили артилерію і війська.
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23.01.2025 11:57
+6
"Барышня уже лягли и просять...".
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23.01.2025 11:41
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"Барышня уже лягли и просять...".
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23.01.2025 11:41 Ответить
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23.01.2025 11:43 Ответить
В чому рівноправність -- краіни - вбивці і краіни з демократичними устоями
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23.01.2025 11:43 Ответить
Ти головне з чемодана вуси не виймай, а то коли відволікають, то бризі літять
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23.01.2025 11:45 Ответить
отже, не домовляться і виборів, на які вже багато хто налаштувався найближчим часом не буде, а можливо й взагалі не буде
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23.01.2025 11:47 Ответить
Пуйло дочекався Зеленского, Пуйло дочекався і Трампа.
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23.01.2025 11:48 Ответить
В принципе все логично, сша бы не трындели про окончание войны еслиб не были уверены что раша тоже к этому готова. На публику поиграют еще с полгодика, повыставляют друг другу ультиматумов, но вектор на заморозку уже очевиден
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23.01.2025 11:48 Ответить
півроку їм потрібно, шоб добити останні запаси русні в техніці, шо та вигрібає з баз зберегання. і по підрахункам осінтерів, там техніки, придатної до відновлення десь на пів року. після чого ударні танкові клини не будуть загрожувати Європі найближче десятиліття. можна і домовлятися.
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23.01.2025 11:55 Ответить
Да так и есть вымотать остатки совковых запасов рашки и на заморозку. Все равно дальше война не принесет стратегических решений ни Украине ни рф. Я просто говорю что будут комедию еще пол года ломать показывая что они такие крутые ребята
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23.01.2025 12:12 Ответить
але ж іронія полягає в іншому. як показала війна, і не тільки українська, для глибоких проривів танкові клини і не потрібні. звичайно що за умови відсутності суцільної лінії оборони, щільного мінування, зайнятих рубежів оборони дієздатними військами і т.д. тобто захід вчергове задовільниться іллюзією безпеки.
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23.01.2025 12:24 Ответить
Ударні танкові клини уже давно не загрожують Європі і навіть нам.Після цієї війни танки практично їдуть у музеї.
А от то,що кацапорилі здобувають досвід у ******** війні дронів,роботизованих платформ і соцмережних гібридних атаках ,навпаки не повинно б спонукати Захід розслаблятись.Якщо звісно,мають розум у голові а не у ср/\ці.
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23.01.2025 12:43 Ответить
ну як давно, 3 роки назад кацапи заходили із 3600 танками. якшо це давно - то ок. і ще кілька тисяч вони підняли зі зберігання за 3 роки. і єдина причина по якій ці танки більше не загрожують - їх більше нема. а якби були, то все б ще загрожували.
танки звичайно, нікуди не зникнуть. але їх роль і межі застосування, безумовно будуть переглянуті. допоки не розроблять дешевий і надійний механізм знищення дронів - наприклад автоматичні турелі 12 калібру (або більш спеціалізованого) із оптичним самонаведенням на основі ші.
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23.01.2025 13:04 Ответить
Допоки научаться масово збивати повітряні дрони-на поля й дороги виїдуть невеликі колісні дрони-тарани розміром з дитячий електромобіль.На мою особисту думку,танки,поки що,досить грізна зброя,але без майбутнього.
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23.01.2025 13:23 Ответить
те, що невеликі роботизовані колісні дрони займуть велику нішу - безумовно. але чи зможуть вони протистояти танку? чи зможуть вони, як танк, розібрати ворожий опорник, чи почавити піхоту?
так, луки і стріли застаріли, чи застаріють так само танки - хз. он навіть дробовики повертаються на поле бою - хто б міг подумати?
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23.01.2025 13:45 Ответить
Розпочинається зворотній відрахунок:
"До кінця війни залишилося 90 днів, 89 днів, 88 днів...."
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23.01.2025 11:49 Ответить
Перший вже закінчився
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23.01.2025 12:04 Ответить
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23.01.2025 11:51 Ответить
Як любить говорити *****, ми говорим одне а робим інше. Тому ***** буде розказувати що хоче переговорів щоб замилити очі, а тим часом буде воювати далі. Надіюсь ніхто ж не забув як в мінську ***** вже будучи на переговорах тягнув час і сидячи на телефоні ждав коли рашисти захоплять Дебальцево. Яке все ж таки захопив вже через декілька днів після підписання перемир'я, поки ми раділи миру і відводили артилерію і війська.
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23.01.2025 11:57 Ответить
"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы. Россия остается готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу, который имел место между двумя президентами» во время первого срока Трампа. Ждем сигналов, которых пока не поступало"

Они фиксируют...
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23.01.2025 12:10 Ответить
Трамп, як і будь-який державний діяч, має прагнути залишити після себе в історії яскравий слід, а не смердючий послід. Різниця між ними, зокрема для Трампа, визначатиметься майбутнім становищем України.
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23.01.2025 12:16 Ответить
1945 рік...
Геббельс заявив, що Гітлер готовий до зустрічі з Рузвельтом, який вже не раз заявляв, що хоче зустрітися з ним....
Я ничого не переплутав ?
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23.01.2025 12:18 Ответить
кобздон та хор турецького чекає посмешніка на торжественній парад 9-го мая
разом з собою ліліпутін може прихватити свою хвойду кабаєву та двох вилупків - вову та ваню, за прикладом героїчного "подвигу" доктора гебельса....
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23.01.2025 12:33 Ответить
Знак від Вашингтона то томагавки
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23.01.2025 12:27 Ответить
І нафта 30 доларів.
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23.01.2025 12:29 Ответить
Знак від Вашингтона то томагавки
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23.01.2025 12:31 Ответить
хороший сегодня сигнал получили ,6 человек РАССТРЕЛЯЛИ !!!!(((( когда мы врубимся с кем мы воюем ????!!!((!
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23.01.2025 12:33 Ответить
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23.01.2025 12:55 Ответить
рецидивіст, серійний вбивця чекає не покарання, а рівноправного- діалогу.
'законтачити', по фені.
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23.01.2025 13:02 Ответить
 
 