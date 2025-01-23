РФ готова к диалогу с США, ждем сигналов от Вашингтона, - Песков
Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "готова к равноправному диалогу с США".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил российским СМИ.
По его словам, Москва ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало.
Песков отметил, что "Трампу во время первого срока нравились санкционные методы".
Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.
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А от то,що кацапорилі здобувають досвід у ******** війні дронів,роботизованих платформ і соцмережних гібридних атаках ,навпаки не повинно б спонукати Захід розслаблятись.Якщо звісно,мають розум у голові а не у ср/\ці.
танки звичайно, нікуди не зникнуть. але їх роль і межі застосування, безумовно будуть переглянуті. допоки не розроблять дешевий і надійний механізм знищення дронів - наприклад автоматичні турелі 12 калібру (або більш спеціалізованого) із оптичним самонаведенням на основі ші.
так, луки і стріли застаріли, чи застаріють так само танки - хз. он навіть дробовики повертаються на поле бою - хто б міг подумати?
"До кінця війни залишилося 90 днів, 89 днів, 88 днів...."
Они фиксируют...
Геббельс заявив, що Гітлер готовий до зустрічі з Рузвельтом, який вже не раз заявляв, що хоче зустрітися з ним....
Я ничого не переплутав ?
разом з собою ліліпутін може прихватити свою хвойду кабаєву та двох вилупків - вову та ваню, за прикладом героїчного "подвигу" доктора гебельса....
'законтачити', по фені.