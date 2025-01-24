Украина потеряла в войне больше военных, чем США во Вьетнаме и Корее в целом, - Келлог
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что потери Украины за три года полномасштабной войны больше, чем потери Америки во время войн во Вьетнаме и Корее в целом.
Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотни тысяч жертв с обеих сторон. Вы знаете, только одна Украина за три года потеряла больше солдат, чем мы потеряли за всю войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые", - отметил Келлог.
Он сравнил украинский Мариуполь - город на 500 тысяч человек, который полностью разрушили, - с американским Денвером.
"Это не будет сделано путем убийства друг друга. Это не сработает", - добавил генерал, отвечая на вопрос, каким образом Трамп сможет закончить войну.
Отметим, что по данным независимой организации Global Security, за 8 лет боевых действий во Вьетнаме погибло всего 47 тысяч военных США.
Во время Корейской войны Соединенные Штаты потеряли в боях около 33 тысяч своих военнослужащих.
Ранее Келлог заявлял, что потери России за все время полномасштабного вторжения в 5 раз больше, чем у Украины.
Пожалуйста, подождите...
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вибачте за цинічність, але як що ми знищимо 5 млн лаптєй, то це можна прийняти, як ціна за майбутнє.
при наявності ******** зброї, все ще можливо!
головне, що б ефективно!
добре, я повторю:
США втратили 58 тис. осіб, 304 тис. дістали інвалідність і 2,5 тис. американських солдатів потрапили в полон.
Вимагають призовний вік від 18 років замість того, щоб дати потрібні ракети.
а не так: я вважаю що призивати 18 літніх не треба бо для них нема одягу і ракет чи, як півтора року тому: вважаю, що в армії особового складу достатньо...потім розклали по полицях і тцк стало хапати і бусифікувати
Гроші ж нам дають.
ілі ето другоє?
якщо ні, то ще недавно один поперед іншого і тут на цензорі казали, що варто, робити, як у ізраїлі...йому тоже дають гроші...там резервістів разів в 3-5 більше, ніж службовців...і всі підготовлені і готові заповнити прогалини, коли необхідно...і їх свого часу готували...
і ніхто не купляє сторонні послуги за чужі гроші
Коли є гроші, техніку і персонал можна купити (найняти) - нормальна практика.
Приклад Ізраілю корисний, нехай би депутатські та міністерські дітки покуштували сухпаю.
Ви ж самі в це не вірите.
Доказати право на державність і на своє майбутнє!!!
По перше і там і там США воювали не самі. По друге там не вирішувалося існування самих штатів...
ва вїєтнаме і корєє США баролісь за свою незавісімость
якщоб не США - то і проблеми КНДР не було б
так же само як і талібану, усами бен-ладена та терракту 911
якщоб не перенесення виробництва зі США в Китай - то і бурного росту Китаю не було б
еххх
але про це не можна говорити - це випадкова трагічна случайность
За 20 лет, задействовали
10тыс артилерии. одновременно от 1000 до 2000
танков 600-800шт
11тыс самолетов и вертолетов. одновремено 1500-2000 самолетов, 3000-4000 вертолетов. потери 3300 самолетов, 4800 вертолетов
Поставили в Украину
300 артилерии
31 танк
0 самолетов, 20 вертолетов
может причина в наличии техники, поэтому потери меньше?
Так і є.
Всі ті совково-паркетні дегенерали звикли воювати виключно кількістю гарматного м'яса. Інакше вони не звикли і інакше їх не вчили ще в радянських військових академіях.
У Сирського репутація м'ясника серед військових.
Аналогічно у генерала Содоля.
ітд.
Ще жоден генерал не відповів по закону за свої неправомірні дії.
А як зараз якось генерала взяли за сраку за підрив боєздатності частин, підпорядкованих ним.
Так вони вже взвили. Рятуйте, ми не винні. Це все солдати винні, що фронт валиться, ітд.
Після війни всі ці м'ясники генерали будуть відповідати за підрив боєздатності України і за свої злочинні дії щодо життів підлеглих солдат.
а американців 58тис.+.
Це в майже 4 рази більше.
Якщо враховувати, що США на повну задіяла бронетанкові війська, артилерію, флот і авіацію(!), то такі дії важко не назвати повноцінною участю у війні.
А ось "червоних" в'єтнамців загинуло біля 1млн. 100 тис. (цивільні до цього числа не входять).