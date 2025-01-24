Украина потеряла в войне больше военных, чем США во Вьетнаме и Корее в целом, - Келлог

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что потери Украины за три года полномасштабной войны больше, чем потери Америки во время войн во Вьетнаме и Корее в целом.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотни тысяч жертв с обеих сторон. Вы знаете, только одна Украина за три года потеряла больше солдат, чем мы потеряли за всю войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые", - отметил Келлог.

Он сравнил украинский Мариуполь - город на 500 тысяч человек, который полностью разрушили, - с американским Денвером.

"Это не будет сделано путем убийства друг друга. Это не сработает", - добавил генерал, отвечая на вопрос, каким образом Трамп сможет закончить войну.

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Отметим, что по данным независимой организации Global Security, за 8 лет боевых действий во Вьетнаме погибло всего 47 тысяч военных США.

Во время Корейской войны Соединенные Штаты потеряли в боях около 33 тысяч своих военнослужащих.

Ранее Келлог заявлял, что потери России за все время полномасштабного вторжения в 5 раз больше, чем у Украины.

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