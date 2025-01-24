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Украина потеряла в войне больше военных, чем США во Вьетнаме и Корее в целом, - Келлог

Спецпредставник Трампа Келлог назвав втрати України у війні з Росією

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что потери Украины за три года полномасштабной войны больше, чем потери Америки во время войн во Вьетнаме и Корее в целом.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотни тысяч жертв с обеих сторон. Вы знаете, только одна Украина за три года потеряла больше солдат, чем мы потеряли за всю войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые", - отметил Келлог.

Он сравнил украинский Мариуполь - город на 500 тысяч человек, который полностью разрушили, - с американским Денвером.

"Это не будет сделано путем убийства друг друга. Это не сработает", - добавил генерал, отвечая на вопрос, каким образом Трамп сможет закончить войну.

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Отметим, что по данным независимой организации Global Security, за 8 лет боевых действий во Вьетнаме погибло всего 47 тысяч военных США.

Во время Корейской войны Соединенные Штаты потеряли в боях около 33 тысяч своих военнослужащих.

Ранее Келлог заявлял, что потери России за все время полномасштабного вторжения в 5 раз больше, чем у Украины.

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Автор: 

США (27043) потери (4418) Кит Келлог (142) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+31
Тому що Україна була зраджена будапештськими ухилянтами сша і британією.
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24.01.2025 20:39
+20
І тільки завдяки Потужному вистояла!
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24.01.2025 20:44
+19
Так Україна, зараз в ролі В'єтнам - воює з ядерною наддержавою кацапією . Чого рівняєте куй з пальцем?
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24.01.2025 20:42
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Тому що Україна була зраджена будапештськими ухилянтами сша і британією.
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24.01.2025 20:39 Ответить
І тільки завдяки Потужному вистояла!
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24.01.2025 20:44 Ответить
Завдяки Борі Джонсонюку виключно. Але нас нато використало як безкоштовний таран.
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24.01.2025 20:50 Ответить
Ти ж вище писав що Британія зрадила.))) Ти вже якось визначся.)))
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24.01.2025 21:01 Ответить
А хто нас у 14 році не зрадив?
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24.01.2025 21:05 Ответить
То у пана швейцарця питай. То він фахівець з геополітики.)
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24.01.2025 21:12 Ответить
В України не було вибору,їй треба боротися за свою ідентичність,не підлизуйте #уйлу республіканці новостворені.Побачим як ви накеруєте у світі.
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24.01.2025 22:01 Ответить
Дегенератор випадкових чисел молодший. Покращена у порівнянні з трумпом версія лайт+
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24.01.2025 20:41 Ответить
Так Україна, зараз в ролі В'єтнам - воює з ядерною наддержавою кацапією . Чого рівняєте куй з пальцем?
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24.01.2025 20:42 Ответить
Він просто про втрати. Не подобається цифра - не читайте його
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24.01.2025 21:12 Ответить
Йому на цій посаді робити нема чого, як озвучувати якусь бухгалтерію?
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25.01.2025 07:40 Ответить
Одне іншого не стосується, не бачу проблем. Ви ж те ж десь працюєте (сподіваюся), але знаходити час для написання дописів.
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25.01.2025 11:45 Ответить
Пішли підрахунки - еківоки шо віину пора закінчувати - якшо Трамп не надавить на рашку - то за рахунок Украіни
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24.01.2025 20:43 Ответить
Загалом у війні загинуло або було поранено близько 5 млн в'єтнамців, США втратили 58 тис. осіб, 304 тис. дістали інвалідність і 2,5 тис. американських солдатів потрапили в полон.

вибачте за цинічність, але як що ми знищимо 5 млн лаптєй, то це можна прийняти, як ціна за майбутнє.
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24.01.2025 20:46 Ответить
Піррова перемога.
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24.01.2025 21:14 Ответить
Американці розмінювали 1: 15, нам такий розмін тільки сниться.
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24.01.2025 21:21 Ответить
все залежить від буржуїв.
при наявності ******** зброї, все ще можливо!
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24.01.2025 22:34 Ответить
Вєтнамці воювали по обидва боки. А на нашій стороні багато таких як "РДК?
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24.01.2025 22:19 Ответить
хто їх знає? може і багато, а може і ні.
головне, що б ефективно!
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24.01.2025 22:32 Ответить
так чтобы 5 млн лапней уночтожить надо положить все дееспособное мужское население Украины
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24.01.2025 22:27 Ответить
тобто, читати ти не вмієш? чи, не розумієш? чи, гугл не вірно перекладає?
добре, я повторю:

США втратили 58 тис. осіб, 304 тис. дістали інвалідність і 2,5 тис. американських солдатів потрапили в полон.
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24.01.2025 22:31 Ответить
То комусь усе мало ?
Вимагають призовний вік від 18 років замість того, щоб дати потрібні ракети.
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24.01.2025 20:49 Ответить
а якщо це не вийде по трампу і все затягнеться на 3-5 і більше, що протиставиш ворогу...навчати треба було ще вчора, почистити від знатних корупційників і навантажувати вєнкомати, впроваджувати начальну воєнну підготовку...для початку готувати з них патрулі для дотримання комендантської години, де привчати до режиму і порядку...їм ракет і пушок не треба, а дисципліні навчаться і надалі не буде сзч...
а не так: я вважаю що призивати 18 літніх не треба бо для них нема одягу і ракет чи, як півтора року тому: вважаю, що в армії особового складу достатньо...потім розклали по полицях і тцк стало хапати і бусифікувати
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24.01.2025 21:04 Ответить
Треба КУПУВАТИ (наймати) готових навчених солдатів і давати їм ефективну зброю.
Гроші ж нам дають.
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24.01.2025 21:15 Ответить
гроші дають не просто так, а кажуть призивайте 18 літніх...
ілі ето другоє?
якщо ні, то ще недавно один поперед іншого і тут на цензорі казали, що варто, робити, як у ізраїлі...йому тоже дають гроші...там резервістів разів в 3-5 більше, ніж службовців...і всі підготовлені і готові заповнити прогалини, коли необхідно...і їх свого часу готували...
і ніхто не купляє сторонні послуги за чужі гроші
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24.01.2025 21:55 Ответить
Європа дає гроші без вимог щодо призовного віку.
Коли є гроші, техніку і персонал можна купити (найняти) - нормальна практика.
Приклад Ізраілю корисний, нехай би депутатські та міністерські дітки покуштували сухпаю.
Ви ж самі в це не вірите.
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24.01.2025 22:24 Ответить
нормальна практика, нормальний практикант...
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25.01.2025 07:11 Ответить
Саме молодь повина воювати!!
Доказати право на державність і на своє майбутнє!!!
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24.01.2025 22:22 Ответить
Ну і?
По перше і там і там США воювали не самі. По друге там не вирішувалося існування самих штатів...
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24.01.2025 20:50 Ответить
єта другоє
ва вїєтнаме і корєє США баролісь за свою незавісімость
якщоб не США - то і проблеми КНДР не було б
так же само як і талібану, усами бен-ладена та терракту 911
якщоб не перенесення виробництва зі США в Китай - то і бурного росту Китаю не було б
еххх
але про це не можна говорити - це випадкова трагічна случайность
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24.01.2025 21:13 Ответить
Втратили, бо ви заборонили при відступу з Херсона кацапню ліквідувати і три місяці не давали озброєння.
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24.01.2025 20:53 Ответить
по указкє із Вашингтона...
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24.01.2025 20:58 Ответить
Три місяці ? Не менше півроку.
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24.01.2025 20:59 Ответить
Не "ви" а Смарагдовий Фюгег
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24.01.2025 22:52 Ответить
Интересно долго мы будем наблюдать простые разговоры, ..бла-бла-бла-бла ...как бабки у подъезда .. типа такого ОПЕК должен снизить цены, он плохо выглядит, я даю ему предупреждение, он классный пацан ...
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24.01.2025 21:01 Ответить
Якби Україна не чинила опір, то втрати сягнули б мільйонів життів. Просто згадайте 1932-33 роки. Порівнювати нашу екзистенційну боротьбу із бойовими операціями обмежених контингентів американських війск у В і К - повнв дурня.
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24.01.2025 21:03 Ответить
Якби Україна примусила нато ввести війська влітку 2022 року за допомогою аес - війни би вже не було.
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24.01.2025 21:39 Ответить
Згоден. Але це мала б бути глибоко продумана спецоперація на основі загрози розгерметизації реакторів Запорізької АЕС, захопленої кацапами. Плюс шантаж як кацапстану, так і союзників рішучістю застосувати інші АЕС як стаціонарну зброю. Але це уже історія з невикористаними можливостями. Сподіваюся, що нам не доведеться повертатися до цього варіанту шантажного примусу до миру, оскільки США нарешті роздупляться на рішучі дії економічного тиску та посилену збройну підтримку України.
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24.01.2025 21:50 Ответить
Я думаю что Украина должна потребовать в оон громадных компенсаций от РФ за геноцид Украины. Нечего сидеть сложа руки. Дать в китайские суды уголовку по рф и по компенсациям. И в иранские
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24.01.2025 21:03 Ответить
якщо слідувати за цією логікою,то вєтнам та частина кореї-більші за чисельністю у чотири рази та економічно міцніші теж у рази
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24.01.2025 21:10 Ответить
З величезною різницею! Ми захищаємо свою Батьківщину!
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24.01.2025 21:11 Ответить
Щось не розумію американців.Так хто агресор,хто нас вбиває ? Чому не скажуть прямо.
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24.01.2025 21:14 Ответить
США были не одни и имели союзников
За 20 лет, задействовали
10тыс артилерии. одновременно от 1000 до 2000
танков 600-800шт
11тыс самолетов и вертолетов. одновремено 1500-2000 самолетов, 3000-4000 вертолетов. потери 3300 самолетов, 4800 вертолетов

Поставили в Украину
300 артилерии
31 танк
0 самолетов, 20 вертолетов

может причина в наличии техники, поэтому потери меньше?
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24.01.2025 21:15 Ответить
Раніше, Бутусов казав, що половина втрат на фронті це на совісті командирів, особливо генералів.
Так і є.
Всі ті совково-паркетні дегенерали звикли воювати виключно кількістю гарматного м'яса. Інакше вони не звикли і інакше їх не вчили ще в радянських військових академіях.
У Сирського репутація м'ясника серед військових.
Аналогічно у генерала Содоля.
ітд.
Ще жоден генерал не відповів по закону за свої неправомірні дії.
А як зараз якось генерала взяли за сраку за підрив боєздатності частин, підпорядкованих ним.
Так вони вже взвили. Рятуйте, ми не винні. Це все солдати винні, що фронт валиться, ітд.
Після війни всі ці м'ясники генерали будуть відповідати за підрив боєздатності України і за свої злочинні дії щодо життів підлеглих солдат.
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24.01.2025 21:16 Ответить
А що їм залишається. Патріоти в інтернеті з самого початку війни впадають в істерики через кожні втрачені сто метрів. Стратегія відповідає вимозі народу. При втраті позицій відступити на скільки-то метрів і окопатися. Ні п'яді землі.
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24.01.2025 22:28 Ответить
Ріднесенький, весь час США після 1945 року воювали з племенами, які озброєні або палками, або у кращому випадку АК. Нагадаю. 12 березня 1879 р у битві на березі річки Інтомбе зулуси атакували британський загін, 62 з 106 британських солдатів були вбиті. Скільки зулусів полягло - в сотні раз більше. Зулуси змирились з перемогою англійців. Чому так сталось ? Вогнепальна зброя проти ножів та дротиків.
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24.01.2025 21:34 Ответить
15000 из 60000, после чего армия зулусов перестала существовать и участники 50 лет дергались при слове пулемет. 🤣🤣🤣
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25.01.2025 00:08 Ответить
Келлог трохи "забув", що в Корейській і В*єтнамській війнах воювали проти комуняк в основному ті ж корейці та в*єтнамці, а американці лише допомагали. Лінуюсь ритись в енциклопедіях, але втрати Кім Ір Сенівських військ та Уряду Південного В*єтнаму в деятки разів більші, ніж армії США.
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24.01.2025 22:38 Ответить
В Іраку та Афганістані було те саме. Розумні люди воюють чужим м'ясом.
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24.01.2025 22:44 Ответить
По даних вікі "південних" в'єтнамців загинуло 220 тис.+,
а американців 58тис.+.
Це в майже 4 рази більше.
Якщо враховувати, що США на повну задіяла бронетанкові війська, артилерію, флот і авіацію(!), то такі дії важко не назвати повноцінною участю у війні.
А ось "червоних" в'єтнамців загинуло біля 1млн. 100 тис. (цивільні до цього числа не входять).
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25.01.2025 11:45 Ответить
і все тому, що ви нас роззброїли падли і не пустили в Нато. Нічого. Отольются кошке мишкіни слезки
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24.01.2025 23:22 Ответить
В цих війнах американці були на підсосі в мільйонних армій вєтнамців і корейців.Звісно що втрати в них були в рази менші.Але все це миротворство не допоможе їм уникнути ядерної війни з рашкою( з сотнями мільйонів жертв),яку пуйло все рівно почне.Хай краще думають як прибрати це дурновате створіння поки воно не натиснуло кнопку.
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25.01.2025 02:25 Ответить
ТАК ЗАЧЕМ ВЫ ПОМОГЛИ ЛИШИТЬ УКРАИНУ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ !!!???
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25.01.2025 04:14 Ответить
 
 