РФ теряет на фронте вдвое больше солдат. Для победы Украины этого недостаточно, - NYT

При нынешних тенденциях Украина теряет все большую часть своей немногочисленной армии, в то время как России удается эффективнее восстанавливать потери и постепенно продвигаться вперед.

Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несмотря на значительно большие потери на фронте, Россия в целом побеждает в войне против Украины благодаря своим значительно большим демографическим и материальным ресурсам.

Несмотря на потери РФ до сих пор имеет преимущество

NYT пишет, что информация о потерях и в Украине, и в РФ является государственной тайной. Украина также ограничила доступ к демографическим данным, которые могли бы использоваться для оценки потерь.

Издание, ссылаясь на экспертов отмечает, что почти за три года полномасштабного вторжения Украина могла понести "около половины непоправимых потерь".

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"Россия все еще побеждает. Гораздо большее количество населения и более эффективный метод вербовки позволили ей эффективнее компенсировать потери и постепенно продвигаться вперед. Пока толстяк худеет, худой умирает", - заявил военный аналитик Франц-Штефан Гад.

Сомнительные сайты о потерях Украины

NYT упомянула два непрозрачных сайта, которые публикуют данные о возможных потерях Украины на основании некрологов, посмертных наград, объявлений о похоронах и похожей информации в Сети.

Оба сайта утверждают, что с начала полномасштабного вторжения погибли около 62 тысяч украинских военных.

Один из сайтов, Lostarmour, предполагает, что реальное количество потерь может превышать 100 тысяч. Сообщается, что над сводкой Lostarmour работают около десяти волонтеров, большинство из которых - россияне и которые, судя по всему, симпатизируют стране-агрессору и пытаются дискредитировать Украину.

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Человек, назвавшийся NYT руководителем другого проекта UALosses, заявил, что является IT-специалистом из западной страны и не связан ни с Россией, ни с Украиной.

Как говорится в материале, правительство Украины обвинило его проект в распространении ложной информации и, вероятно, периодически блокирует сайт.

Сайт Lostarmour заблокирован в Украине, как и все российские домены. NYT провел статистический анализ публичных данных Lostarmour и пришел к выводу, что 97% записей являются точными с уверенностью 95% и погрешностью в 5%.

Украина скрывает данные от ближайших союзников

"Сочетая эти оценки с их оговорками и недостатками, аналитики пришли к выводу, что Россия теряет чуть меньше двух оккупантов. Такое соотношение оказалось недостаточным, чтобы преодолеть преимущество России, которая смогла наладить эффективную вербовочную машину. В результате меньшая украинская армия теряет большую долю своего состава, чем российская - своего", - отмечает NYT.

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В декабре украинский журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, что Украина потеряла 105 тысяч человек, в том числе 70 тысяч погибшими и 35 тысяч пропавшими без вести.

NYT со ссылкой на военного аналитика, знакомого с оценками западных правительств об украинских потерях, пишет, что данные Бутусова "заслуживают доверия".

Военный аналитик, знакомый с западными оценками, сообщил, что сейчас на линии фронта находятся более 400 тысяч российских захватчиков и примерно 250 тысяч украинских защитников, и "разрыв между армиями растет".

Американские чиновники заявили NYT, что Киев скрывает информацию о потерях даже от ближайших союзников.

"Пробелы в рекрутинге, в конце концов, формируют поле боя. Россия теряет больше солдат. Но каждая украинская потеря приближает Кремль к победе", - резюмирует NYT.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил, что Украина потеряла 43 тысячи военнослужащих.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что на войне РФ против Украины погибло 700 тыс. украинских защитников, а было ликвидировано около миллиона российских оккупантов.