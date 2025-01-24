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Новости
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РФ теряет на фронте вдвое больше солдат. Для победы Украины этого недостаточно, - NYT

Росія втратила на фронті вдвічі більше людей, ніж Україна

При нынешних тенденциях Украина теряет все большую часть своей немногочисленной армии, в то время как России удается эффективнее восстанавливать потери и постепенно продвигаться вперед.

Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несмотря на значительно большие потери на фронте, Россия в целом побеждает в войне против Украины благодаря своим значительно большим демографическим и материальным ресурсам.

Несмотря на потери РФ до сих пор имеет преимущество

NYT пишет, что информация о потерях и в Украине, и в РФ является государственной тайной. Украина также ограничила доступ к демографическим данным, которые могли бы использоваться для оценки потерь.

Издание, ссылаясь на экспертов отмечает, что почти за три года полномасштабного вторжения Украина могла понести "около половины непоправимых потерь".

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"Россия все еще побеждает. Гораздо большее количество населения и более эффективный метод вербовки позволили ей эффективнее компенсировать потери и постепенно продвигаться вперед. Пока толстяк худеет, худой умирает", - заявил военный аналитик Франц-Штефан Гад.

Сомнительные сайты о потерях Украины

NYT упомянула два непрозрачных сайта, которые публикуют данные о возможных потерях Украины на основании некрологов, посмертных наград, объявлений о похоронах и похожей информации в Сети.

Оба сайта утверждают, что с начала полномасштабного вторжения погибли около 62 тысяч украинских военных.

Один из сайтов, Lostarmour, предполагает, что реальное количество потерь может превышать 100 тысяч. Сообщается, что над сводкой Lostarmour работают около десяти волонтеров, большинство из которых - россияне и которые, судя по всему, симпатизируют стране-агрессору и пытаются дискредитировать Украину.

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Человек, назвавшийся NYT руководителем другого проекта UALosses, заявил, что является IT-специалистом из западной страны и не связан ни с Россией, ни с Украиной.

Как говорится в материале, правительство Украины обвинило его проект в распространении ложной информации и, вероятно, периодически блокирует сайт.

Сайт Lostarmour заблокирован в Украине, как и все российские домены. NYT провел статистический анализ публичных данных Lostarmour и пришел к выводу, что 97% записей являются точными с уверенностью 95% и погрешностью в 5%.

Украина скрывает данные от ближайших союзников

"Сочетая эти оценки с их оговорками и недостатками, аналитики пришли к выводу, что Россия теряет чуть меньше двух оккупантов. Такое соотношение оказалось недостаточным, чтобы преодолеть преимущество России, которая смогла наладить эффективную вербовочную машину. В результате меньшая украинская армия теряет большую долю своего состава, чем российская - своего", - отмечает NYT.

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В декабре украинский журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, что Украина потеряла 105 тысяч человек, в том числе 70 тысяч погибшими и 35 тысяч пропавшими без вести.

NYT со ссылкой на военного аналитика, знакомого с оценками западных правительств об украинских потерях, пишет, что данные Бутусова "заслуживают доверия".

Военный аналитик, знакомый с западными оценками, сообщил, что сейчас на линии фронта находятся более 400 тысяч российских захватчиков и примерно 250 тысяч украинских защитников, и "разрыв между армиями растет".

Американские чиновники заявили NYT, что Киев скрывает информацию о потерях даже от ближайших союзников.

"Пробелы в рекрутинге, в конце концов, формируют поле боя. Россия теряет больше солдат. Но каждая украинская потеря приближает Кремль к победе", - резюмирует NYT.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил, что Украина потеряла 43 тысячи военнослужащих.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что на войне РФ против Украины погибло 700 тыс. украинских защитников, а было ликвидировано около миллиона российских оккупантов.

Автор: 

россия (96018) потери (4418) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+29
Звісно, у рашистів вербування ефективніше. Там сплачують великі гроші. А наші 5-6 ефективних менеджерів кажуть, що українським мобілізованим гроші не потрібні. Бо вони воюють за Україну, а не за гроші. Мабуть ці 5-6 менеджерів не воюють за Україну. Бо це не заважає їм красти десятками мілбярдів.
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24.01.2025 23:38
+18
Ну ?73% ви хоч поржали?
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24.01.2025 23:25
+18
Вже рік тому було ясно що наші втрати в 1,5 разів менше ніж російські. Але ж ніяк ні 4 і не 5 разів менше як стверджували Данілов чи Зеленський.
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24.01.2025 23:27
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250 тис.? Недавно ЗЕ повідомив що в ЗСУ 880 тис.,які протистоять 600 тис....Правда,вірити НЙТ це себе не поважати...Все рівно,що Гордону вірити....
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24.01.2025 23:15 Ответить
Ну так не все же в ЗСУ находятся на передовой. Есть много работы и в тылу. Да и учитывая кол-во бригад у нас, скоро командиров будет больше чем подчиненных...
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24.01.2025 23:21 Ответить
Зараз на фронті 250 тисяч українських воїнів та 400 тисяч рашистів і розрив на користь рашистів зростає,- NYT.
Сили Оборони України - більше мільйона військових. На фронті 250 тисяч, тобто меньше 25% від особового складу СОУ.
75% військових в тилу і більшість з них ніколи не були в не будуть на фронті за весь час війни.
Це робиться спеціально, щоб Україна програла.
Хто це робить?
Верховний головнокомандувач Зеля.
Головнокомандувач Сирський.
Генштаб у повному складі.
Міноборони.
Всі паркетні генерали.
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25.01.2025 00:45 Ответить
Відношення бойових до тилових у Цахал 1 до 6-8. А ще тут й так недавно розганяли зраду про відправку авіаторів.
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25.01.2025 12:18 Ответить
в п'ятеро мінімум. навіть м'ясом не закидають
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24.01.2025 23:23 Ответить
Ну ?73% ви хоч поржали?
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24.01.2025 23:25 Ответить
зе-говно, но началась война не при нем
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25.01.2025 09:29 Ответить
Тим більш не можна під час війни обирати ІДІОТА...
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26.01.2025 16:39 Ответить
Вже рік тому було ясно що наші втрати в 1,5 разів менше ніж російські. Але ж ніяк ні 4 і не 5 разів менше як стверджували Данілов чи Зеленський.
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24.01.2025 23:27 Ответить
Дивно,а мільйон дронів від держави за минулий рік мав би вбити мільйон москалів(Сцирскій,ґдє снаряди(((
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24.01.2025 23:38 Ответить
тому мільйона дронів ніколи і не буде
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24.01.2025 23:40 Ответить
с чего Вы решили что это 1млн именно фпв дронов?
Не всегда дрон может долететь до цели, и не всегда попасть в цель по разным причинам:
1) Ошибка оператора, 2) Проблема электроники, батареи, 3) укрытие, 4) дрон сбили, например сеткомётом или из ружья, 5) рэб, 6) погода, дождь, сильный ветер.
Итого даже если 3 дрона на человека, то 333.333 уже не миллион, а 330 тысяч,
365 дней в году, сводка в день условно 1000 человек по всей линии,
итого 365.000 тысяч человек в год.
30 дней в месяце, 30.000 за месяц, например, из них 30% / 70%, 3000 летально, 21 тыс раненые.
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25.01.2025 02:25 Ответить
А як ,коли один дрон вбиває двох і більше одночасно?Або дрони,на котрі ми донатимо,бо вони ж не від держави?Також москалі вмирають від куль,снарядів,мін,ракет,авіабомб,хаймарсів...
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25.01.2025 03:54 Ответить
Тому, що лише 10% дронів досягають цілі, і то в кращому випадку
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25.01.2025 08:33 Ответить
у русни реб одни из лучших в мире
они адоптируются
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25.01.2025 17:35 Ответить
Ви ж знаєте, що ефективність уражень дронами сягає близько 20%. Тобто кожен п'ятий дрон бомбера, або FPV досягає своєї мети. Навіть при досягненні цілі (неважливо це техніка чи особовий склад) іноді доводиться витрачати по 2-3, а то по 8 влучних дронів на одну ціль. Багато дронів втрачається через ворожу РЕБ, дуже багато...
Отже навіть 1 млн - це не достатня кількість
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25.01.2025 08:48 Ответить
Давайте скажемо чесно,що й дронщики не всі наспарвді дронщики.Та й втрати від дронів це лиш одна статття статистики.Вище я навів свою думку від чого ще вмирають солдати як наші ,так і ворожі.
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25.01.2025 08:57 Ответить
А я й не заперечую. Багато хлопців приходять в підрозділ, горять від бажання, але одного бажання мало, треба мати досвід, який набувається по ходу служби. Дехто так і не вивозить цю роботу, йому шукають іншу. Звісно в нас нема армії готових дронщиків-асів, що з першого пуску влучно відпрацьовують. Війна починалась не так і дронам відводилась геть інша роль, тому ми вчимося на ходу і вчителів у нас немає, все самі. І звісно це лише частина складової, що наносить втрати ворогу, є багато інших складових.
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25.01.2025 09:08 Ответить
Звісно, у рашистів вербування ефективніше. Там сплачують великі гроші. А наші 5-6 ефективних менеджерів кажуть, що українським мобілізованим гроші не потрібні. Бо вони воюють за Україну, а не за гроші. Мабуть ці 5-6 менеджерів не воюють за Україну. Бо це не заважає їм красти десятками мілбярдів.
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24.01.2025 23:38 Ответить
Уже у многих спрашивал - "морозятся" Спрошу у вас. Назовите сумму за которую вы поднимитесь и пойдете воевать за Украину.
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25.01.2025 07:36 Ответить
Отвечу на Ваш вопрос.
1. Когда в Украине буду иметь то, что будет иметь цену в жизнь.
2. Когда, в случае инвалидности, будет пожизненное обеспечение меня, моей семьи и детей.
3. Когда, в случае гибели, будет пожизненное обеспечение моей семьи и детей.
Всё остальное не имеет значения, т.к. пока я жив и здоров, всё необходимое я могу обеспечить сам.
Вы сравниваете несравнимое: нация дегенератов, у которых нет ни будущего, ни настоящего, только прошлое и то сомнительное, и трезвомыслящих людей.
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25.01.2025 08:50 Ответить
За суму нічого не скажу, але особисто розмовляв із громадянами трьох країн (Бразілія, Південна Африка, США), які за контрактом боронять Україну в складі чужинецького леґіону. Їх ця сума влаштовує.
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25.01.2025 11:36 Ответить
за $20,000 кешем сразу + ЗП на карточку и люди пойдут воевать
и очередь из наемников из африк и латинских америк будет стоять
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25.01.2025 17:36 Ответить
Назовите сумму за которую вы поднимитесь и пойдете воевать.

***, сбежавшие крысы самые хитровы.....баные.
С Канадчины рулить украинскими деньгами и африканскими жизнями
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29.01.2025 05:16 Ответить
NYT - політична хвойда і лівацька помийка.
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25.01.2025 00:54 Ответить
американцы тоже хитров ые ба нные.
могли бы с активов русни открыть фонд для добровольцев для Украины по всему миру, но победа в планах не стояла
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25.01.2025 01:01 Ответить
А ці західні ідоти які ******* порівнювати кількість населення не задавались питанням яка купа народу потрібна щоб тримати на плаву відсталу і екстенсивну економіку рашки?
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25.01.2025 02:02 Ответить
Втрати великi. Зе бреше. Понад 100 тисяч це точно.
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25.01.2025 02:35 Ответить
Коли вже ця млядська демобілізація буде? За три роки, напевно, ого яку армію в тилу підготували!
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25.01.2025 07:52 Ответить
Дуже скоро Тулсі Габбард положить аналітичну записку з реальною цифрою втрат на стіл Трампу і ми її почуємо. Він доречі вже нещодавно казав про втрати і оп це не заперечило як це завжди буває.
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25.01.2025 08:21 Ответить
Які там аналітики, ми знаємо. Скільки там вони Україні днів чи тижнів давали?
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25.01.2025 11:38 Ответить
А скільки наших аналітиків обіцяло каву в Криму?
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25.01.2025 12:31 Ответить
Військо північно-корейске курськ обороняло - а кнурособаче-допомагало
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25.01.2025 11:05 Ответить
 
 