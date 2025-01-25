Маркушин о мере пресечения: Выходит, теперь все застройщики за взятку могут посадить городского голову и захватить власть в городе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Судья Печерского суда Светлана Гречаная получила сверху указание взять под стражу мэра Ирпеня Александра Маркушина.

Об этом Маркушин сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы увидели первый в Украине прецедент, как по команде сверху прямо во время заседания, судье дается указание вынести незаконное решение по купленному делу и устранить действующего мэра в пользу заказчика. И дрожащими руками судья Печерского суда Гречаная Светлана Ивановна покорно выполнила это преступление на ваших глазах. Почему так грязно нарушен закон?", - задает вопрос он.

По мнению Маркушина, все дело в сессии, которая была назначена на 30 января и разбивала последние шансы Карплюка сделать законными его рынок на пойме, ЖК River Port, и др.

"Поэтому прокуроры дело клепали быстро, с грубыми нарушениями, даже не успели меня допросить. Я был шокирован, насколько грязной и циничной была эта расправа над украинским самоуправлением.

Получается, теперь все застройщики могут занести несколько сотен тысяч долларов за то, чтобы посадить городского голову, например, Киева, Львова, Днепра, Бучи... За его спиной захватить власть в городе. И принимать незаконные решения, которые мэр мешал принимать?", - продолжает глава Ирпеня.

Он также отмечает, что не убегал ни от россиян, которые пришли в Ирпень, ни от политических преследований, которые начались сразу, как он начал бороться с коррупционерами.

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"Я был уверен, что правосудие моего государства, которое мы защищали в Ирпене во время боевых действий, должно меня защитить. А оказалось, что правосудие Украины защищает тех, кто дает ему взятку и выбирает с закрытыми глазами высшую меру пресечения - два месяца в СИЗО - для отца-одиночки, оставляя 4-летнего сына, который потерял маму, теперь еще и без папы. Альтернативой выбрали залог в более 30 миллионов гривен, чтобы точно не было шансов выйти. Сумму, которая в разы превышает залоги по делам топ-коррупционеров, беглецов за границу и расхитителей бюджета", - пишет Маркушин.

Он также сообщил, что сегодня жители выходят на центральную площадь в 12:30 противостоять рейдерскому захвату Ирпеня, а главное - показать депутатам "Новых лиц", что они чистое зло в Ирпенской громаде.

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"Эти волки в овечьих шкурах оказались отвратительнее россиян. Их ложь Ирпень никогда не простит и уже никто никогда не проголосует за них, чтобы они сейчас не делали.

В понедельник мы начинаем обжалование этого купленного решения в апелляции. Каждое безосновательное обвинение, клевета карплюковских свидетелей Пащинского, Кравчука, Негреши и самого Карплюка - все разбито адвокатами. Можете сами убедиться, мы вели прямую трансляцию в суде, ссылка в первом комментарии.

Дорогой депутатский корпус, призываю вас сейчас объединиться в интересах Ирпенской громады, не заниматься сейчас политикой и работать совместно с командой ИГС!", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что суд отправил под стражу мэра Ирпеня Маркушина с возможностью внесения залога в 30 млн грн. Также отмечалось, что мэру Ирпеня Александру Маркушину вручили подозрение в незаконном пересечении границы, чиновник назвал дело "политическим заказом".