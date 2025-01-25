РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9603 посетителя онлайн
Новости
2 265 31

Военная помощь Украине от США не остановлена, - Зеленский

Зеленський про допомогу США

Президент Владимир Зеленский прокомментировал приостановление США внешней помощи, подчеркнув, что военная помощь Украине не приостановлена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Так, президент подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.

"Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США... Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня планирует назначить Драпатого командующим ОСГВ "Хортица", - Бутусов

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио одобрил приостановление работы Соединенных Штатов по всей иностранной помощи.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) помощь (7861) США (27043)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Фокус Чмоньки вже давно збився ... на дЄрмака. Що не отримає дЄрмак, то й не отримає Чмонька.
показать весь комментарий
25.01.2025 14:59
+4
"я не хочу щоб було як з байденом" (с) стратег-янелох
показать весь комментарий
25.01.2025 14:58
+4
шапіто
показать весь комментарий
25.01.2025 14:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас всі державні інституції і не тільки, а й медицинські та освітні заклади років тридцять отримують допомогу від USID.
показать весь комментарий
25.01.2025 14:55 Ответить
"я не хочу щоб було як з байденом" (с) стратег-янелох
показать весь комментарий
25.01.2025 14:58 Ответить
Я теж не хочу ще 3 роки 'піпєточної допомоги'. Хочу томагавків.
показать весь комментарий
25.01.2025 15:50 Ответить
шапіто
показать весь комментарий
25.01.2025 14:59 Ответить
Фокус Чмоньки вже давно збився ... на дЄрмака. Що не отримає дЄрмак, то й не отримає Чмонька.
показать весь комментарий
25.01.2025 14:59 Ответить
Коли наступний, вже трампівський пакет військової допомоги? Останній Байденівський був оголошений (скоріш за все - вже доставлений) ще 09/01
показать весь комментарий
25.01.2025 14:59 Ответить
Ніколи. До осені тягнутимуть байденовський пакет, а там амери планують закінчувати війну. Трамп ніякої допомоги не надаватиме.
показать весь комментарий
25.01.2025 15:03 Ответить
Москва буде знищена, не переживай
показать весь комментарий
25.01.2025 15:51 Ответить
Це тобі Трамп особисто сказав?
показать весь комментарий
25.01.2025 16:09 Ответить
Немає ніякого Байденовського пакету

Є залишок, котрий не підписав вчасно Байден
950млн не підписав до 1 жовтня 2024
2.8млрд-4.8млрд не виконав в 2022-2023
Та згорівші 1.7млрд в 2022

Якби підписував вчасно, то згорівші 1.7млрд 1 жовтня 2022 - могли змінити всю історію
показать весь комментарий
25.01.2025 18:08 Ответить
Це завдяки кому? Потууужнииим віідосикам!!! Шах і мат порохоботи!
показать весь комментарий
25.01.2025 15:03 Ответить
Я все таки дочекаюсь детальної інформації з США. Вірити словам зеленого патологічного брехуна сенсу немає.
показать весь комментарий
25.01.2025 15:03 Ответить
"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", - повідомили в Міноборони США. https://www.holosameryky.com/a/dopomoga-ukraini-tramp/7947830.html
показать весь комментарий
25.01.2025 15:07 Ответить
Читайте новини, на які даєте посилання.
Роз'яснення про ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ указ. А зараз мова йде про аналогічний, що видав через декілька днів потому, ДЕРЖСЕКРЕТАР, де більше конкретики, і про який самі ЗМІ кажуть, що тепер він ймовірно стосується і військової допомоги.
показать весь комментарий
25.01.2025 15:14 Ответить
Дякуємо. https://censor.net/ua/news/3531975/pentagon-ukaz-trampa-pro-pryzupynennya-mijnarodnoyi-pidtrymky-ne-stosuyetsya-********
показать весь комментарий
25.01.2025 15:06 Ответить
peace door ball
показать весь комментарий
25.01.2025 15:12 Ответить
Ну і peace duke заодно!
показать весь комментарий
25.01.2025 15:24 Ответить
Peace deal
показать весь комментарий
25.01.2025 15:52 Ответить
Не дивлячись на всі потуги зеленого виродка, звинувачення адміністрації Байдена в корупції, матюки і хамство, Байден таки заклав в бюджет США воєнну допомогу на наступні пів року.
показать весь комментарий
25.01.2025 15:28 Ответить
І де ці додаткові кошти на "воєнну допомогу на наступні пів року"?

Є 950млн з PDA 2024, котрі Байден мав підписати до 1 жовтня 2024
Та від 2.8млрд до 4.8млрд PDA 2022-2023, котрі Байден не підписав в тих роках
Є ще згорівші 1.7млрд в 2022

Не треба плутати, те що не поставили вчасно, як допомогу в майбутньому
показать весь комментарий
25.01.2025 18:00 Ответить
Зараз боти дем.партії розкажуть що все пропало 😁
показать весь комментарий
25.01.2025 15:48 Ответить
тільки не мінуточку, прикиньте, що трамп заїбашить все як треба!
то, що?
порохоботи vs зе!біли знайдуть спільну мову, що до україни?
нє?
показать весь комментарий
25.01.2025 16:00 Ответить
Йой, а що у тебе з аватаркою? Може в не з України постиш?
показать весь комментарий
25.01.2025 16:12 Ответить
може. а що таке? на аварки дрочиш? текст не важливий?
показать весь комментарий
25.01.2025 16:17 Ответить
що вбіса знов з авторизацією на цензорі? не логінить, а заново реєструє
показать весь комментарий
25.01.2025 16:08 Ответить
Усе в Божих руках
показать весь комментарий
25.01.2025 20:50 Ответить
Наврядчи комусь треба паніка, так?
А шашликами вже годовані.
Немає ніяких програм фінансування в цьому році від Америки. Бо ви с дипломатією як мавпа з газетою.
показать весь комментарий
26.01.2025 01:24 Ответить
 
 