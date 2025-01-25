Военная помощь Украине от США не остановлена, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал приостановление США внешней помощи, подчеркнув, что военная помощь Украине не приостановлена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Так, президент подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.

"Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США... Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена", - заявил Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио одобрил приостановление работы Соединенных Штатов по всей иностранной помощи.