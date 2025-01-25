Военная помощь Украине от США не остановлена, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал приостановление США внешней помощи, подчеркнув, что военная помощь Украине не приостановлена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
Так, президент подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.
"Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США... Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.
В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио одобрил приостановление работы Соединенных Штатов по всей иностранной помощи.
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Є залишок, котрий не підписав вчасно Байден
950млн не підписав до 1 жовтня 2024
2.8млрд-4.8млрд не виконав в 2022-2023
Та згорівші 1.7млрд в 2022
Якби підписував вчасно, то згорівші 1.7млрд 1 жовтня 2022 - могли змінити всю історію
Роз'яснення про ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ указ. А зараз мова йде про аналогічний, що видав через декілька днів потому, ДЕРЖСЕКРЕТАР, де більше конкретики, і про який самі ЗМІ кажуть, що тепер він ймовірно стосується і військової допомоги.
Є 950млн з PDA 2024, котрі Байден мав підписати до 1 жовтня 2024
Та від 2.8млрд до 4.8млрд PDA 2022-2023, котрі Байден не підписав в тих роках
Є ще згорівші 1.7млрд в 2022
Не треба плутати, те що не поставили вчасно, як допомогу в майбутньому
то, що?
порохоботи vs зе!біли знайдуть спільну мову, що до україни?
нє?
А шашликами вже годовані.
Немає ніяких програм фінансування в цьому році від Америки. Бо ви с дипломатією як мавпа з газетою.