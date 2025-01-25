2025-й год должен принести справедливый мир с сильными гарантиями безопасности для Украины, - Санду
Молдова и Украина разделяют общее видение справедливого мира, предусматривающее не только прекращение войны России против Украины, но и предотвращение агрессии в будущем.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что 2025 год принесет мир, к которому мы все стремимся. Не только мир для украинцев, но и для всего региона и континента, мир справедливый и длительный и поддержанный сильными гарантиями безопасности для Украины", - сказала Санду.
По ее словам, это означает не только прекращение войны, но и построение будущего, где агрессии не будет места.
"Молдова и Украина разделяют одинаковое видение - это будущее, где процветает демократия, уважаются границы, и ни одна семья больше не столкнется с ужасами войны", - отмечает лидер Молдовы.
Она отметила, что Россия эскалирует гибридные атаки, и пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности с помощью попытки создания энергетического кризиса, социального и экономического хаоса.
"Россия пытается создать напряжение на обоих берегах Днестра и установить прокремлевское правительство в Кишиневе. Ее конечная цель - консолидировать военное присутствие, незаконно расположенных в Приднестровье войск и использовать Молдову против Украины", - сказала она.
Санду добавила, что ее государство "отбивается" и защищает демократию.
Она также решительно осудила российские атаки на украинскую социальную инфраструктуру.
"Эти действия унесли много невинных жизней и нарушили международное право. Они также угрожают Молдове, поскольку дроны пересекают наше воздушное пространство. Мы решительно осуждаем эти атаки. Они показывают, почему Украина нуждается в укреплении обороны, а наш регион нуждается в большей безопасности", - резюмировала президент Молдовы.
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""Але я сказав, що російський газ ми транспортувати далі не будемо. Ми не дамо заробляти росіянам. А дати заробити азербайджанцям? З задоволенням. Допомогти словакам? З задоволенням. Ось те, що ми можемо зробити швидко. Можемо підписати контракт, швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від людей в Тирасполі, і від людей в Словаччині, і від людей в інших країнах Європи", - резюмував Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3532271"
бо вплив/сподівання Молдови впливають на ситуацію - ніяк.
краще б вона з 5-ю колоною в країні навела лад, бо ледь виграти вибори у проросійського чмиря з мінімальним відривом - це не предмет для гордості і ніяк не "Молдова бореться за демократію", а тупо везіння.