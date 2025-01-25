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2025-й год должен принести справедливый мир с сильными гарантиями безопасности для Украины, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду

Молдова и Украина разделяют общее видение справедливого мира, предусматривающее не только прекращение войны России против Украины, но и предотвращение агрессии в будущем.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что 2025 год принесет мир, к которому мы все стремимся. Не только мир для украинцев, но и для всего региона и континента, мир справедливый и длительный и поддержанный сильными гарантиями безопасности для Украины", - сказала Санду.

По ее словам, это означает не только прекращение войны, но и построение будущего, где агрессии не будет места.

"Молдова и Украина разделяют одинаковое видение - это будущее, где процветает демократия, уважаются границы, и ни одна семья больше не столкнется с ужасами войны", - отмечает лидер Молдовы.

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Она отметила, что Россия эскалирует гибридные атаки, и пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности с помощью попытки создания энергетического кризиса, социального и экономического хаоса.

"Россия пытается создать напряжение на обоих берегах Днестра и установить прокремлевское правительство в Кишиневе. Ее конечная цель - консолидировать военное присутствие, незаконно расположенных в Приднестровье войск и использовать Молдову против Украины", - сказала она.

Санду добавила, что ее государство "отбивается" и защищает демократию.

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Она также решительно осудила российские атаки на украинскую социальную инфраструктуру.

"Эти действия унесли много невинных жизней и нарушили международное право. Они также угрожают Молдове, поскольку дроны пересекают наше воздушное пространство. Мы решительно осуждаем эти атаки. Они показывают, почему Украина нуждается в укреплении обороны, а наш регион нуждается в большей безопасности", - резюмировала президент Молдовы.

Автор: 

Молдова (1883) Мая Санду (217) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+2
мая, домовся з бухарестом, та дай добро на ліквідацію кацапської бази в тирасполі!
все вирішиться за два три місяця!
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25.01.2025 16:20
+2
Коли будь хто починає патякати про "25 рік який має принести справедливий мир" стає страшно за розумовий стан людства. Ну от на яких кінчених дебілів оце популістське балабольство розраховано? При чому всі як один уникають визначення "справедливого миру". Схоже їх влаштовує мир як капітуляція. ... Найбільш мирне місце на землі це цвинтар...
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25.01.2025 16:20
+1
Поки пані Санду в Києві розказує про взаємну повагу до кордонів між нашими країнами, то ця єрмаківська люлька тільки що бовкнула, що буде з Тирасполем ( столиця невизнаного ПМР) вирішцвати транзит азербайджпнсьеого (?) газу:
""Але я сказав, що російський газ ми транспортувати далі не будемо. Ми не дамо заробляти росіянам. А дати заробити азербайджанцям? З задоволенням. Допомогти словакам? З задоволенням. Ось те, що ми можемо зробити швидко. Можемо підписати контракт, швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від людей в Тирасполі, і від людей в Словаччині, і від людей в інших країнах Європи", - резюмував Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3532271"
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25.01.2025 16:24
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мая, домовся з бухарестом, та дай добро на ліквідацію кацапської бази в тирасполі!
все вирішиться за два три місяця!
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25.01.2025 16:20 Ответить
Коли будь хто починає патякати про "25 рік який має принести справедливий мир" стає страшно за розумовий стан людства. Ну от на яких кінчених дебілів оце популістське балабольство розраховано? При чому всі як один уникають визначення "справедливого миру". Схоже їх влаштовує мир як капітуляція. ... Найбільш мирне місце на землі це цвинтар...
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25.01.2025 16:20 Ответить
Поки пані Санду в Києві розказує про взаємну повагу до кордонів між нашими країнами, то ця єрмаківська люлька тільки що бовкнула, що буде з Тирасполем ( столиця невизнаного ПМР) вирішцвати транзит азербайджпнсьеого (?) газу:
""Але я сказав, що російський газ ми транспортувати далі не будемо. Ми не дамо заробляти росіянам. А дати заробити азербайджанцям? З задоволенням. Допомогти словакам? З задоволенням. Ось те, що ми можемо зробити швидко. Можемо підписати контракт, швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від людей в Тирасполі, і від людей в Словаччині, і від людей в інших країнах Європи", - резюмував Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3532271"
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25.01.2025 16:24 Ответить
це санду на брифінгу свій тост під вино репетирує?

бо вплив/сподівання Молдови впливають на ситуацію - ніяк.

краще б вона з 5-ю колоною в країні навела лад, бо ледь виграти вибори у проросійського чмиря з мінімальним відривом - це не предмет для гордості і ніяк не "Молдова бореться за демократію", а тупо везіння.
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25.01.2025 16:29 Ответить
Та 2025 рік має принести... Але ж це б стосувалося адекватних людей, а ми маємо справу з кацапами... На жаль...
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25.01.2025 16:31 Ответить
Тираспіль буде зруйнований, а всі його жителі в полоні для обміну на Українців.
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25.01.2025 16:39 Ответить
Експеліармус!
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25.01.2025 16:44 Ответить
Ну добре я серун, але чого молдавани серуни? Того придністров'я - кіт наплакав. А вони все бояться.
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25.01.2025 17:15 Ответить
Справедливість ! А існує вона ? У кожної людини на планеті Земля існує своя справедливість. І вона може бути несправедливістю для іншого, або для всього народу. Сьогодні важко добитись справедливості загальної. зєлєнський - президент - це справедливо ? Для мене ні, не справедливо. Для зєлєнського так, справедливо. Хто нас розсудить ? Хто вирішить ЧИЄ ТВЕРДЖЕННЯ справедливо ? Справедливий мир ! Для кого ? Якщо у всіх своє розуміння справедливого. Домовитись десь посередині. Так, а де справедливість у цій середині ? І чи є вона взагалі у цих домовленостях ?
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25.01.2025 18:45 Ответить
Кусьнув її Зєльонскій видно прілічно...)
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25.01.2025 18:55 Ответить
 
 