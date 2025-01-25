2025-й год должен принести справедливый мир с сильными гарантиями безопасности для Украины, - Санду

Молдова и Украина разделяют общее видение справедливого мира, предусматривающее не только прекращение войны России против Украины, но и предотвращение агрессии в будущем.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что 2025 год принесет мир, к которому мы все стремимся. Не только мир для украинцев, но и для всего региона и континента, мир справедливый и длительный и поддержанный сильными гарантиями безопасности для Украины", - сказала Санду.

По ее словам, это означает не только прекращение войны, но и построение будущего, где агрессии не будет места.

"Молдова и Украина разделяют одинаковое видение - это будущее, где процветает демократия, уважаются границы, и ни одна семья больше не столкнется с ужасами войны", - отмечает лидер Молдовы.

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Она отметила, что Россия эскалирует гибридные атаки, и пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности с помощью попытки создания энергетического кризиса, социального и экономического хаоса.

"Россия пытается создать напряжение на обоих берегах Днестра и установить прокремлевское правительство в Кишиневе. Ее конечная цель - консолидировать военное присутствие, незаконно расположенных в Приднестровье войск и использовать Молдову против Украины", - сказала она.

Санду добавила, что ее государство "отбивается" и защищает демократию.

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Она также решительно осудила российские атаки на украинскую социальную инфраструктуру.

"Эти действия унесли много невинных жизней и нарушили международное право. Они также угрожают Молдове, поскольку дроны пересекают наше воздушное пространство. Мы решительно осуждаем эти атаки. Они показывают, почему Украина нуждается в укреплении обороны, а наш регион нуждается в большей безопасности", - резюмировала президент Молдовы.