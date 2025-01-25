Последствия вражеской атаки на Киевщину: пострадал ребенок, повреждены три многоэтажки и 13 автомобилей

Во время вражеской атаки на Киевскую область в ночь на 25 января пострадал ребенок, также увеличилось количество повреждений.

Об этом сообщил врио председателя ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

"Родители обратились за медицинской помощью утром. У девочки 2019 года рождения диагностирована колотая рана шеи. В областной детской больнице девочке оказана вся необходимая медицинская помощь. Ее состояние удовлетворительное. Показаний для госпитализации нет", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что увеличилось количество повреждений. В данное время есть информация о повреждении 13 автомобилей и 18 квартир в трех многоэтажных жилых домах. В квартирах выбиты оконные рамы и остекление.

"Всем владельцам квартир будет оказана необходимая помощь. Работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами", - добавили в ОВА.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область. В Вишневом из-за вражеской атаки разрушены балконы с 5 по 9-й этажи жилого дома.