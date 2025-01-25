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Если остановить помощь Украине завтра, послезавтра страны не будет, - Писториус

Пісторіус наголосив на важливості допомоги для України

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус предостерег от прекращения помощи Украине. Он заявил, что если не будет помощи, то и не будет суверенной страны Украина.

Об этом немецкий министр сказал во время выступления в Пайне, Нижняя Саксония, пишет РАР, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы прекратим поддерживать Украину завтра, то послезавтра будет конец Украины, конец суверенного, свободного государства в центре Европы",- подчеркнул Писториус.

Он отметил, что Украина должна быть в позиции силы, чтобы в какой-то момент начать переговоры с Россией по завершению войны.

Глава Минобороны ФРГ также ответил на заявления тех, кто призывает прекратить поддержку, поскольку "это не война Германии".

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"Это правда, это не наша война, но она может стать нашей", - сказал немецкий министр.

Писториус в очередной раз допустил вероятность, что Россия попытается напасть на страны НАТО.

"Путин готовится. Мы не знаем, нападет ли он и когда, но он готовится. Он создает условия для того, чтобы серьезно угрожать нам. Путин говорил о серьезной, неустанной борьбе за новый мировой порядок. Возможно, он никогда этого не сделает, но как министр обороны я не хотел бы рисковать", - добавил глава Минобороны Германии.

Напомним, что ранее Писториус допустил вероятность нападения РФ на страны НАТО в 2029-2030 годах.

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Автор: 

Германия (7036) помощь (7861) Писториус Борис (222) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+9
Дивись глибше. Тоді побачиш, що Азія вже йде у другий похід "чингісхана" на Європу ! І знову союзником у них буде московія. Європа пережила арабський халіфат, Чингіса. Міжусобні дві світові війни. І все на своїй території. Невже Європа спокійно прийме ще одну навалу Азії ? Тільки разом, спільними зусиллями можна подолати азійське вторгнення.
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25.01.2025 18:53
+7
У разі загрози окупації мінімум 20 млн. українців перейдуть до Німеччини, Франції, Іспанії, Італії тощо з усім військом і технікою. Велике переселення народів 21-го століття. А можна ж усе вирішити по-іншому. Дайте нарешті ракети дальнього радіусу, і відбудеться велике переселення кацапів за Урал.
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25.01.2025 18:56
+4
і тебе не буде , на початку війні ніхто не допомагав а Ми зупинили кцапню
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25.01.2025 18:46
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і тебе не буде , на початку війні ніхто не допомагав а Ми зупинили кцапню
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25.01.2025 18:46 Ответить
і це наша ідея с FPV-дронами на початку війні
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25.01.2025 18:49 Ответить
Они так каждый день уговаривают Америку?
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25.01.2025 18:49 Ответить
дорослий дядя , а дурак
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25.01.2025 18:50 Ответить
Дивись глибше. Тоді побачиш, що Азія вже йде у другий похід "чингісхана" на Європу ! І знову союзником у них буде московія. Європа пережила арабський халіфат, Чингіса. Міжусобні дві світові війни. І все на своїй території. Невже Європа спокійно прийме ще одну навалу Азії ? Тільки разом, спільними зусиллями можна подолати азійське вторгнення.
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25.01.2025 18:53 Ответить
Що ж ти за ********** така грозна?
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25.01.2025 18:58 Ответить
Вы забыли про ядерное оружие. Никто не нападет на НАТО.
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25.01.2025 18:58 Ответить
Легко сказать.
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25.01.2025 19:14 Ответить
А після перемоги кацапів за допомогою українців мільйонна українська армія поїде валити ліс у Сибіру і будувати черговий Санк-Путінбург на колимі. Це ж вже було!!! (кучма) Тому, Артмінде, сідайте. ДВІЙКА.
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25.01.2025 19:00 Ответить
Ви бажаєте жити у мафіозному середовищі?? Українцям кацапи не дозволять ходити по двоє, не те що організувати мафіозні структури. Треба припиняти цю дурну дискусію.
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25.01.2025 19:29 Ответить
У разі загрози окупації мінімум 20 млн. українців перейдуть до Німеччини, Франції, Іспанії, Італії тощо з усім військом і технікою. Велике переселення народів 21-го століття. А можна ж усе вирішити по-іншому. Дайте нарешті ракети дальнього радіусу, і відбудеться велике переселення кацапів за Урал.
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25.01.2025 18:56 Ответить
щоб у якийсь момент розпочати переговори з Росією щодо завершення війни Джерело: https://censor.net/ua/n3532287

Це і є невірна постановка часових рамок. Ні коли небуть чи у якись момент,а як Трамп будьте субєктні і кажить-ЗАРАЗ час зупинки війни настав. А так це все із пустого в порожне і приводить до ще більш негативних наслідків
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25.01.2025 18:57 Ответить
Та прямо "не буде", якось у перші місяці 2022 лише на ваших касках витягували.
Не очкуйте - давайте 300 леопардів!
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25.01.2025 19:09 Ответить
Україна була, є і буде, тому неважливо чи буде допомога Заходу (а вона буде), питання тільки в часі коли Україна зможе закінчити війну та вийти на свої загальновизнані кордони!
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25.01.2025 19:15 Ответить
Схвильовані, налякані та не здивовані: американці реагують на перший тиждень Трампа -BBC
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25.01.2025 19:23 Ответить
А те, що кацапи не завтра - так післязавтра атакують пострадянські балтійські держави - не турбує?
Шкода, що в країнах НАТО перемагають сцикуни - Фіцо, Трамп, скоро буде Ле Пен у Франції, у Німеччині теж якась путінська шльондра переможе, буде колективне смоктання світовому тероризму в особі росії, китаю, ірану, кндр. Ця планета заслуговує на знищення.
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25.01.2025 19:45 Ответить
Я бачу, що взагалі не потрібно було нічого обіцяти Україні в лютому 2022. Що сталось. Захід пообіцяв Україні допомогу і почав надавати її, проте українська влада ( обрана самими ж українчиками по-приколу) почала тирити допомогу. Захід не міг збагнути такого феномену: країна на грані зникнення, а влада тибзить фінансову допомогу країні (ще не знати куди поділась частиа війькового спорядження та зброї). Захід хотів дати задню, але вже було пізно, бо пішли в рух амбіцї Америки і Китаю. Як виявилось, амбіції Китаю більш вагомі і фінансово підтримані ніж Америки. Американці хочуть вийти з тої халепи в яку втягнув їх Байден разом з ушльопками української влади. Погубили тільки сотні тисяч українців та втратили території, а Америка втратила свій авторитет.
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25.01.2025 20:04 Ответить
Так Захід же сам легітимізував брехливого гундосого мародера, надавши йому карт-бланш на безкінечне "велике крадівництво", замість того, щоб спитати куди йде їх допомога в усіх сферах. Не вірю, що вони такі сліпі і глухі, що за три роки не побачили, як все розкрадається. Зараз США буде проводити аудит, і то, тільки тому, що прийшов Трамп. А Європа навіть не чухається.
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25.01.2025 20:20 Ответить
Світлано, думаю ви береги попутали. Коли Захід надає фінансову допомогу Україні, то з моменту поступлення цих грошей в Україну вони вже рахуються ураїнськими і українська влада ними розпоряджається за своїм бажанням. Я зрозумів вас посил: винуваті всі, тільки не ми, що обрали таку владу.
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25.01.2025 20:42 Ответить
Тобто - Заходу взагалі пофіг, що зелена ******* гроші їх платників податків просто розкрадає? Бо вони стали "українськими"? Їх не цікавить, куди йде гуманітарка, куди пішли гроші, виділені, на енергетику, на оборону? То вони ще більші лохи, ніж про них думають.
І ні, посил ви взагалі не зрозуміли. Зебільні гниди, які привели гундосого виродка в 19 році, не просто "винуваті", вони повинні вічно горіти в пеклі, за знищення країни. В мене винуваті усі, хто у цьому знищенні так чи інакше приймав і приймає участь.
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25.01.2025 20:52 Ответить
"В мене винуваті усі, хто у цьому знищенні так чи інакше приймав і приймає участь."

Ну і хто перший? Байден, чи ваших 73%?
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26.01.2025 00:01 Ответить
Їх не цікавить, куди йде гуманітарка, куди пішли гроші, виділені, на енергетику, на оборону?

Ви дали (а не позичили вашій сусідці) 1000 доларів, щоби купила собі одяг, бо в неї згоріла хата. А вона замість того, щоби купити одежу со і дітям ходить по ресторанах і барах. Що ви зробите? Що?. Єдине, що ви можете зробити, то поцілувати її в дупу.
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26.01.2025 00:23 Ответить
Тобто боротьба України з кацапськими нацистами за свою свободу і незалежність - це халепа для українців та американців, створена обіцянками Байдена??? Троляко, у твоїй хворій уяві тепер Трамп буде засцикати кацапські під"їзди у Сисрані???
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25.01.2025 20:21 Ответить
Які шанси в України перемогти в цій війні. Країні, в котрій 25% закоренілих про-кацапських (ОПЗЖ і інші), 25% - лояльних кацапії, 33% - "а нам пофіг". От були вибори 2019-го, от вони і показали дійсне обличчя українського соціуму.
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25.01.2025 20:47 Ответить
З 2022 року це обличчя стало прекрасним. Три роки наш народ стримує і успішно трощить кацапського нацистського звіра. Навряд у світі існує ще одна така нація, здатна на цей ратний подвиг. Союзники це усвідомлюють. Разом ми маємо усі шанси перемогти.
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25.01.2025 21:25 Ответить
Три роки наш народ стримує і успішно трощить кацапського нацистського звіра.

Нажаль вже не трощить і не стримує. Ті що трощили вже або на тому світі, або без ніг і рук. Залишились ті, кого зловили і записали в ряди "героїчного спротиву". Кацапи разом з українською владою успішно провели "денацифікацію" у 2022-2023. Так що сховайте подальше свої бравурні фрази.
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26.01.2025 00:09 Ответить
Це у першу чергу обличчя власників інформаційного простору України.
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25.01.2025 22:18 Ответить
глубокая мысль ((
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25.01.2025 20:33 Ответить
Можна цю гниду німецьку обзивати як хочем але він сказав реальну ситуацію
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25.01.2025 20:35 Ответить
Ображений вкраїнчик detected.
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25.01.2025 21:15 Ответить
тебе хтось образив??? На ображених куй кладуть 🤣🤣🤣🤣
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25.01.2025 21:22 Ответить
Ну так Західні Партнери його на тебе скоро і покладуть.
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25.01.2025 21:51 Ответить
 
 