Если остановить помощь Украине завтра, послезавтра страны не будет, - Писториус
Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус предостерег от прекращения помощи Украине. Он заявил, что если не будет помощи, то и не будет суверенной страны Украина.
Об этом немецкий министр сказал во время выступления в Пайне, Нижняя Саксония, пишет РАР, информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы прекратим поддерживать Украину завтра, то послезавтра будет конец Украины, конец суверенного, свободного государства в центре Европы",- подчеркнул Писториус.
Он отметил, что Украина должна быть в позиции силы, чтобы в какой-то момент начать переговоры с Россией по завершению войны.
Глава Минобороны ФРГ также ответил на заявления тех, кто призывает прекратить поддержку, поскольку "это не война Германии".
"Это правда, это не наша война, но она может стать нашей", - сказал немецкий министр.
Писториус в очередной раз допустил вероятность, что Россия попытается напасть на страны НАТО.
"Путин готовится. Мы не знаем, нападет ли он и когда, но он готовится. Он создает условия для того, чтобы серьезно угрожать нам. Путин говорил о серьезной, неустанной борьбе за новый мировой порядок. Возможно, он никогда этого не сделает, но как министр обороны я не хотел бы рисковать", - добавил глава Минобороны Германии.
Напомним, что ранее Писториус допустил вероятность нападения РФ на страны НАТО в 2029-2030 годах.
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Це і є невірна постановка часових рамок. Ні коли небуть чи у якись момент,а як Трамп будьте субєктні і кажить-ЗАРАЗ час зупинки війни настав. А так це все із пустого в порожне і приводить до ще більш негативних наслідків
Не очкуйте - давайте 300 леопардів!
Шкода, що в країнах НАТО перемагають сцикуни - Фіцо, Трамп, скоро буде Ле Пен у Франції, у Німеччині теж якась путінська шльондра переможе, буде колективне смоктання світовому тероризму в особі росії, китаю, ірану, кндр. Ця планета заслуговує на знищення.
І ні, посил ви взагалі не зрозуміли. Зебільні гниди, які привели гундосого виродка в 19 році, не просто "винуваті", вони повинні вічно горіти в пеклі, за знищення країни. В мене винуваті усі, хто у цьому знищенні так чи інакше приймав і приймає участь.
Ну і хто перший? Байден, чи ваших 73%?
Ви дали (а не позичили вашій сусідці) 1000 доларів, щоби купила собі одяг, бо в неї згоріла хата. А вона замість того, щоби купити одежу со і дітям ходить по ресторанах і барах. Що ви зробите? Що?. Єдине, що ви можете зробити, то поцілувати її в дупу.
Нажаль вже не трощить і не стримує. Ті що трощили вже або на тому світі, або без ніг і рук. Залишились ті, кого зловили і записали в ряди "героїчного спротиву". Кацапи разом з українською владою успішно провели "денацифікацію" у 2022-2023. Так що сховайте подальше свої бравурні фрази.