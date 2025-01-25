Если остановить помощь Украине завтра, послезавтра страны не будет, - Писториус

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус предостерег от прекращения помощи Украине. Он заявил, что если не будет помощи, то и не будет суверенной страны Украина.

Об этом немецкий министр сказал во время выступления в Пайне, Нижняя Саксония, пишет РАР, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы прекратим поддерживать Украину завтра, то послезавтра будет конец Украины, конец суверенного, свободного государства в центре Европы",- подчеркнул Писториус.

Он отметил, что Украина должна быть в позиции силы, чтобы в какой-то момент начать переговоры с Россией по завершению войны.

Глава Минобороны ФРГ также ответил на заявления тех, кто призывает прекратить поддержку, поскольку "это не война Германии".

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"Это правда, это не наша война, но она может стать нашей", - сказал немецкий министр.

Писториус в очередной раз допустил вероятность, что Россия попытается напасть на страны НАТО.

"Путин готовится. Мы не знаем, нападет ли он и когда, но он готовится. Он создает условия для того, чтобы серьезно угрожать нам. Путин говорил о серьезной, неустанной борьбе за новый мировой порядок. Возможно, он никогда этого не сделает, но как министр обороны я не хотел бы рисковать", - добавил глава Минобороны Германии.

Напомним, что ранее Писториус допустил вероятность нападения РФ на страны НАТО в 2029-2030 годах.

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